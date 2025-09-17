Le taux de change de GBPNZD a changé de -0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 2.29606 NZD et à un maximum de 2.30837 NZD pour 1 GBP.

Suivez la dynamique Livre Britannique vs. Dollar Néo-Zélandais. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Livre britannique a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.