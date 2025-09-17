Devises / GBPNZD
GBPNZD: Pound Sterling vs New Zealand Dollar
2.29651 NZD 0.00428 (0.19%)
Secteur: Devise Base: Pound Sterling Devise de profit: New Zealand Dollar
Le taux de change de GBPNZD a changé de -0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 2.29606 NZD et à un maximum de 2.30837 NZD pour 1 GBP.
Suivez la dynamique Livre Britannique vs. Dollar Néo-Zélandais. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Livre britannique a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
GBPNZD Nouvelles
- GBP/USD sinks below 1.3500 as King Dollar regains strength post-Fed
- GBP/USD is weakening following BoE decision – OCBC
- Pound Sterling slumps despite upbeat UK Retail Sales
- Forex Today: BoJ’s hawkish twist lifts Japanese Yen, focus shifts to Trump-Xi call
- When are the UK Retail Sales and how could they affect GBP/USD?
- GBP/USD sinks after BoE holds rates steady, UK Retail Sales in the barrel
- GBP/USD slips as BoE holds rates, trims QT and hints at future cuts
- GBP: QT announcement in focus today – ING
- GBP/USD: Likely to trade in a range between 1.3600 and 1.3665 – UOB Group
- GBP/USD pulls back after inverse head-and-shoulders breakout – Société Générale
- GBP/USD Forecast 18/09: Grinds Higher Ahead of FOMC (Video)
- Pound Sterling eases further against US Dollar ahead of BoE decision
- GBP/USD Forex Signal 18/09: Sits on Edge (chart)
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- Pound Sterling declines to near 1.3600 ahead of BoE rate decision
- GBP/USD: BoE has tough act to follow after Fed cuts rates
- GBP/USD spikes toward 1.3700 as Fed cuts rates eyes on Powell presser
- GBP/USD rises as UK inflation supports BoE hold, Fed cut in focus
- GBP shrugs off in-line CPI data – BBH
- GBP/USD Forecast 17/09: Rallies Strongly Ahead (Chart)
- GBP/USD: Scope to extend to 1.3700 – UOB Group
- GBP: Fiscal policy remains the weakest link – ING
- Pound Sterling faces pressure as UK inflation seems to peak
- GBP/USD Forex Signal 17/09: Bullish Forecast Ahead (Chart)
Applications de Trading pour GBPNZD
Urban Pulse
Fajar Dicky Firmansyah
5 (1)
Aucune astuce flashy. Aucune promesse rompue. Urban Pulse est conçu pour les traders qui se soucient d'une chose : la cohérence. Que vous soyez en train de passer un défi prop ou de gérer des capitaux clients, cet EA reste dans les limites — et livre. Exécutez-le sur un seul graphique : Attachez-le à GBPUSD sur le timeframe H1 . C'est tout. Un graphique. Une arme. Important : Cette version est disponible à un prix réduit . Prix final : 399 $. L'accès anticipé se termine bientôt. Lien de chaîne =
PyNinjaTrader
Offpista LTD
PyNinjaTrader - Connecteur API Python glisser-déposer pour NinjaTrader 8 PyNinjaTrader connecte de manière transparente vos scripts Python à NinjaTrader 8 à l'aide d'une simple stratégie de glisser-déposer. Cette solution entièrement testée, rapide et efficace utilise des websockets pour la communication, la stratégie agissant en tant que serveur et le script Python en tant que client. Caractéristiques: - Connexion Python au terminal NinjaTrader 8 - Fonction Keep-Alive pour une connexion cont
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Is a revolution in the customization of the trading. The Rise of Skywalker is a expert advisor based in the indicator The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
Position Trader EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
Transformez n'importe quelle stratégie de trading en une stratégie de trading de positions ou négociez les stratégies de trading de positions éprouvées basées sur le RSI et l'ADR, y compris un système de contrôle automatisé des retraits pour les positions qui évoluent contre vous. Cet EA est une évolution et une simplification de l'EA MRA qui est utilisé depuis de nombreuses années pour les stratégies de trading de positions enseignées sur le site Web Market Structure Trader. Consultez mon prof
Originall I did not want to publish this EA... I created this EA only for my personal use and thought it would be "too good" to be sold on MQL5. But then I had a great idea. The EA will be available for a limited time so that also someone else can have a chance to own this EA. After that, price will either increase extremly or I will remove the EA completely. Eitherway, I present to you my best Expert Advisor: Connector . Connector will be available only for a limited time. Free demo version:
Drovi EA - L'Expert Advisor Ultime Présentation de Drovi EA IMPORTANT : Après achat, veuillez envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installation complet et les instructions de configuration. Découvrez la technologie de trading de pointe avec Drovi EA , l'expert advisor qui redéfinit le succès dans le monde du trading automatisé. cet EA garantit précision et consistance dans l'exécution des trades. Le prix de Drovi EA augmente de $100 après chaque 10 achats. Agissez maintenant pour
RSI Hedge Master MT5
Scott Fredeman
RSI HEDGE MASTER UPDATE Version 1.1 New Default Setting with Lower drawdown that works good on these symbols: AUDCAD,AUDJPY,AUDNZD,AUDUSD,CADCHF,CADJPY,CHFJPY, EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURJPY,EURNZD,GBPAUD,GBPCAD, GBPCHF,GBPNZD,NZDCAD,NZDJPY,NZDUSD,USDCHF,USDCAD,XAUUSD RSI Hedge Master takes trades as it crosses the upper or lower levels of the RSI indicator. Simply choose your direction of the cross. Buy trades will cross the Lower level and Sell trades will cross the higher level if you choo
Quantum Equilibrium EA
Valentin Pandarov
Quantum Equilibrium est un outil d'analyse de marché conçu pour identifier et surveiller les Fair Value Gaps (FVG) et les Weekend Gaps en temps réel. Il fournit des informations précises en analysant 30 symboles activement négociés , y compris l'Or (XAUUSD) et les principales paires de devises. L'outil détecte les Fair Value Gaps (FVG) au fur et à mesure de leur formation, offrant des informations sur les déséquilibres du marché qui peuvent indiquer des inversions ou des cont
Range quotidien
2.29606 2.30837
Range Annuel
2.10261 2.33526
- Clôture Précédente
- 2.3007 9
- Ouverture
- 2.2980 4
- Bid
- 2.2965 1
- Ask
- 2.2968 1
- Plus Bas
- 2.2960 6
- Plus Haut
- 2.3083 7
- Volume
- 74.028 K
- Changement quotidien
- -0.19%
- Changement Mensuel
- 0.37%
- Changement à 6 Mois
- 0.98%
- Changement Annuel
- 9.02%
20 septembre, samedi