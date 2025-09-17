QuotazioniSezioni
GBPNZD: Pound Sterling vs New Zealand Dollar

2.29651 NZD 0.00428 (0.19%)
Settore: Valuta Base: Pound Sterling Valuta di profitto: New Zealand Dollar

Il tasso di cambio GBPNZD ha avuto una variazione del -0.19% per oggi. Durante la giornata, la valuta è stata scambiata ad un minimo di 2.29606 NZD e ad un massimo di 2.30837 NZD per 1 GBP.

Segui le dinamiche di Sterlina Britannica vs Dollaro Neozelandese. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Sterlina Britannica sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.29606 2.30837
Intervallo Annuale
2.10261 2.33526
Chiusura Precedente
2.3007 9
Apertura
2.2980 4
Bid
2.2965 1
Ask
2.2968 1
Minimo
2.2960 6
Massimo
2.3083 7
Volume
74.028 K
Variazione giornaliera
-0.19%
Variazione Mensile
0.37%
Variazione Semestrale
0.98%
Variazione Annuale
9.02%
21 settembre, domenica