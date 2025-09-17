Valute / GBPNZD
GBPNZD: Pound Sterling vs New Zealand Dollar
2.29651 NZD 0.00428 (0.19%)
Settore: Valuta Base: Pound Sterling Valuta di profitto: New Zealand Dollar
Il tasso di cambio GBPNZD ha avuto una variazione del -0.19% per oggi. Durante la giornata, la valuta è stata scambiata ad un minimo di 2.29606 NZD e ad un massimo di 2.30837 NZD per 1 GBP.
Segui le dinamiche di Sterlina Britannica vs Dollaro Neozelandese. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Sterlina Britannica sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
GBPNZD News
- GBP/USD sinks below 1.3500 as King Dollar regains strength post-Fed
- GBP/USD is weakening following BoE decision – OCBC
- Pound Sterling slumps despite upbeat UK Retail Sales
- Forex Today: BoJ’s hawkish twist lifts Japanese Yen, focus shifts to Trump-Xi call
- When are the UK Retail Sales and how could they affect GBP/USD?
- GBP/USD sinks after BoE holds rates steady, UK Retail Sales in the barrel
- GBP/USD slips as BoE holds rates, trims QT and hints at future cuts
- GBP: QT announcement in focus today – ING
- GBP/USD: Likely to trade in a range between 1.3600 and 1.3665 – UOB Group
- GBP/USD pulls back after inverse head-and-shoulders breakout – Société Générale
- GBP/USD Forecast 18/09: Grinds Higher Ahead of FOMC (Video)
- Pound Sterling eases further against US Dollar ahead of BoE decision
- GBP/USD Forex Signal 18/09: Sits on Edge (chart)
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- Pound Sterling declines to near 1.3600 ahead of BoE rate decision
- GBP/USD: BoE has tough act to follow after Fed cuts rates
- GBP/USD spikes toward 1.3700 as Fed cuts rates eyes on Powell presser
- GBP/USD rises as UK inflation supports BoE hold, Fed cut in focus
- GBP shrugs off in-line CPI data – BBH
- GBP/USD Forecast 17/09: Rallies Strongly Ahead (Chart)
- GBP/USD: Scope to extend to 1.3700 – UOB Group
- GBP: Fiscal policy remains the weakest link – ING
- Pound Sterling faces pressure as UK inflation seems to peak
- GBP/USD Forex Signal 17/09: Bullish Forecast Ahead (Chart)
- GBPNZD History Data
- For some currency pair you are most likely to commit the transaction?
Applicazioni di Trading per GBPNZD
PyNinjaTrader
Offpista LTD
PyNinjaTrader: connettore API Python drag & drop per NinjaTrader 8 PyNinjaTrader collega perfettamente i tuoi script Python con NinjaTrader 8 utilizzando una semplice strategia di trascinamento della selezione. Questa soluzione completamente testata, veloce ed efficiente utilizza websocket per la comunicazione, con la strategia che funge da server e lo script Python da client. Caratteristiche: - Accesso Python al terminale NinjaTrader 8 - Funzione keep-alive per connessione continua - Recuper
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Is a revolution in the customization of the trading. The Rise of Skywalker is a expert advisor based in the indicator The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
Urban Pulse
Fajar Dicky Firmansyah
5 (1)
Nessun trucco appariscente. Nessuna promessa infranta. Urban Pulse è progettato per i trader che si preoccupano di una cosa: coerenza. Che tu stia scalando attraverso una sfida prop o gestendo il capitale dei clienti, questo EA rimane nei limiti — e consegna. Eseguilo su un singolo grafico: Collega a GBPUSD nel timeframe H1 . Questo è tutto. Un grafico. Un'arma. Importante: Questa versione è disponibile a un prezzo scontato . Prezzo finale: $399. L'accesso anticipato termina presto. Collegamento
Position Trader EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
Trasforma qualsiasi strategia di trading in una strategia di trading di posizione o scambia le comprovate strategie di trading di posizione basate su RSI e ADR, incluso il sistema di controllo automatizzato del prelievo per le posizioni che si muovono contro di te. Questo EA è un'evoluzione e una semplificazione dell'MRA EA che è stato utilizzato per molti anni per le strategie di trading di posizione insegnate sul sito web Market Structure Trader. Vedi il mio profilo per un collegamento al sit
Originall I did not want to publish this EA... I created this EA only for my personal use and thought it would be "too good" to be sold on MQL5. But then I had a great idea. The EA will be available for a limited time so that also someone else can have a chance to own this EA. After that, price will either increase extremly or I will remove the EA completely. Eitherway, I present to you my best Expert Advisor: Connector . Connector will be available only for a limited time. Free demo version:
Drovi EA - Il Massimo Expert Advisor Presentazione di Drovi EA IMPORTANTE: Dopo l'acquisto, invia un messaggio privato per ricevere il manuale completo di installazione e le istruzioni di configurazione. Scopri la tecnologia di trading all'avanguardia con Drovi EA , l'expert advisor che ridefinisce il successo nel mondo del trading automatico. questo EA assicura precisione e coerenza nell'esecuzione degli scambi. Il prezzo di Drovi EA aumenta di $100 dopo ogni 10 acquisti. Agisci ora per fissa
RSI Hedge Master MT5
Scott Fredeman
RSI HEDGE MASTER UPDATE Version 1.1 New Default Setting with Lower drawdown that works good on these symbols: AUDCAD,AUDJPY,AUDNZD,AUDUSD,CADCHF,CADJPY,CHFJPY, EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURJPY,EURNZD,GBPAUD,GBPCAD, GBPCHF,GBPNZD,NZDCAD,NZDJPY,NZDUSD,USDCHF,USDCAD,XAUUSD RSI Hedge Master takes trades as it crosses the upper or lower levels of the RSI indicator. Simply choose your direction of the cross. Buy trades will cross the Lower level and Sell trades will cross the higher level if you choo
Quantum Equilibrium EA
Valentin Pandarov
Quantum Equilibrium è uno strumento di analisi di mercato progettato per identificare e monitorare i Fair Value Gaps (FVG) e i Weekend Gaps in tempo reale. Fornisce informazioni precise analizzando 30 simboli attivamente negoziati , tra cui Oro (XAUUSD) e le principali coppie di valute. Lo strumento rileva i Fair Value Gaps (FVG) man mano che si formano, fornendo informazioni sugli squilibri di mercato che possono indicare potenziali inversioni o continuazioni di prezzo. Iden
Intervallo Giornaliero
2.29606 2.30837
Intervallo Annuale
2.10261 2.33526
- Chiusura Precedente
- 2.3007 9
- Apertura
- 2.2980 4
- Bid
- 2.2965 1
- Ask
- 2.2968 1
- Minimo
- 2.2960 6
- Massimo
- 2.3083 7
- Volume
- 74.028 K
- Variazione giornaliera
- -0.19%
- Variazione Mensile
- 0.37%
- Variazione Semestrale
- 0.98%
- Variazione Annuale
- 9.02%
21 settembre, domenica