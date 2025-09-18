Währungen / GBPNZD
GBPNZD: Pound Sterling vs New Zealand Dollar
2.30016 NZD 0.00063 (0.03%)
Sektor: Währung Basis: Pound Sterling Gewinnwährung: New Zealand Dollar
Der Wechselkurs von GBPNZD hat sich für heute um -0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 2.29633 NZD und einem Hoch von 2.30837 NZD pro 1 GBP gehandelt.
Verfolgen Sie die Britisches Pfund vs Neuseeländischem Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Britisches Pfund-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GBPNZD News
- GBP/USD sinkt unter 1,3500, da der König Dollar nach der Fed wieder an Stärke gewinnt
- GBP/USD sinks below 1.3500 as King Dollar regains strength post-Fed
- GBP/USD is weakening following BoE decision – OCBC
- Pfund Sterling fällt trotz optimistischer britischer Einzelhandelsumsätze
- Pound Sterling slumps despite upbeat UK Retail Sales
- Forex Today: Hawkische Wende der BoJ stärkt den japanischen Yen, Fokus verlagert sich auf das Telefonat zwischen Trump und Xi
- Forex Today: BoJ’s hawkish twist lifts Japanese Yen, focus shifts to Trump-Xi call
- Wann sind die britischen Einzelhandelsumsätze und wie könnten sie GBP/USD beeinflussen?
- When are the UK Retail Sales and how could they affect GBP/USD?
- GBP/USD sinkt, nachdem die BoE die Zinsen stabil hält, britische Einzelhandelsumsätze im Keller
- GBP/USD sinks after BoE holds rates steady, UK Retail Sales in the barrel
- GBP/USD rutscht ab, da die BoE die Zinsen hält, die QT reduziert und auf zukünftige Senkungen hinweist
- GBP/USD slips as BoE holds rates, trims QT and hints at future cuts
- GBP: QT announcement in focus today – ING
- GBP/USD: Likely to trade in a range between 1.3600 and 1.3665 – UOB Group
- GBP/USD pulls back after inverse head-and-shoulders breakout – Société Générale
- GBP/USD Forecast 18/09: Grinds Higher Ahead of FOMC (Video)
- Pfund Sterling gibt gegenüber dem US-Dollar vor der BoE-Entscheidung weiter nach
- Pound Sterling eases further against US Dollar ahead of BoE decision
- GBP/USD Forex Signal 18/09: Sits on Edge (chart)
- Forex Today: Augen auf das Urteil der BoE nach der vorsichtigen Zinssenkung der Fed
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- Pfund Sterling fällt vor der Zinsentscheidung der BoE nahe 1,3600
- Pound Sterling declines to near 1.3600 ahead of BoE rate decision
Tagesspanne
2.29633 2.30837
Jahresspanne
2.10261 2.33526
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.3007 9
- Eröffnung
- 2.2980 4
- Bid
- 2.3001 6
- Ask
- 2.3004 6
- Tief
- 2.2963 3
- Hoch
- 2.3083 7
- Volumen
- 67.546 K
- Tagesänderung
- -0.03%
- Monatsänderung
- 0.53%
- 6-Monatsänderung
- 1.14%
- Jahresänderung
- 9.20%
19 September, Freitag
19:30
GBP
- Akt
- -6.6 K
- Erw
- Vorh
- -33.6 K