GBPNZD
GBPNZD: Pound Sterling vs New Zealand Dollar

2.30016 NZD 0.00063 (0.03%)
Sektor: Währung Basis: Pound Sterling Gewinnwährung: New Zealand Dollar

Der Wechselkurs von GBPNZD hat sich für heute um -0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 2.29633 NZD und einem Hoch von 2.30837 NZD pro 1 GBP gehandelt.

Verfolgen Sie die Britisches Pfund vs Neuseeländischem Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Britisches Pfund-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Handelsanwendungen für GBPNZD

PyNinjaTrader
Offpista LTD
Indikatoren
PyNinjaTrader – Drag & Drop Python API-Connector für NinjaTrader 8 PyNinjaTrader verbindet Ihre Python-Skripte nahtlos mit NinjaTrader 8 mithilfe einer einfachen Drag-and-Drop-Strategie. Diese vollständig getestete, schnelle und effiziente Lösung verwendet WebSockets zur Kommunikation, wobei die Strategie als Server und das Python-Skript als Client fungiert. Funktionen: - Python-Anmeldung beim NinjaTrader 8-Terminal - Keep-Alive-Funktion für kontinuierliche Verbindung - Abrufen von NinjaTrade
Urban Pulse
Fajar Dicky Firmansyah
5 (1)
Experten
Keine auffälligen Tricks. Keine gebrochenen Versprechen. Urban Pulse ist für Trader konzipiert, die sich um eine Sache kümmern: Konsistenz. Ob Sie nun eine Prop-Herausforderung meistern oder Kundengelder verwalten, dieser EA bleibt innerhalb der Grenzen – und liefert. Auf einem einzigen Chart ausführen: An GBPUSD im Timeframe H1 anhängen. Das war's. Ein Chart. Eine Waffe. Wichtig: Diese Version ist zu einem reduzierten Preis erhältlich. Endpreis: 399 $. Der frühe Zugang endet bald. Kanal link = 
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
Experten
The Rise of Skywalker: Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der es Ihnen ermöglicht, den Handel nach den Präferenzen des Händlers vorzuplanen. Ist eine Revolution in der Anpassung des Handels. The Rise of Skywalker ist ein Expert Advisor, der auf dem Indikator The Rise of Sky walker basiert: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534) Dieses System verwendet nur einen Handel in jeder Operation. Verwenden Sie nicht Grip oder martingale Nie
Position Trader EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
Experten
Verwandeln Sie jede Handelsstrategie in eine Positionshandelsstrategie oder handeln Sie mit den bewährten RSI- und ADR-basierten Positionshandelsstrategien, einschließlich eines automatisierten Drawdown-Kontrollsystems für Positionen, die sich gegen Sie entwickeln. Dieser EA ist eine Weiterentwicklung und Vereinfachung des MRA EA, der seit vielen Jahren für Positionshandelsstrategien verwendet wird, die auf der Market Structure Trader-Website gelehrt werden. In meinem Profil finden Sie einen Li
Connector
Branislav Bridzik
5 (1)
Experten
Ursprünglich wollte ich diesen EA nicht veröffentlichen... Ich habe diesen EA nur für meinen persönlichen Gebrauch erstellt und dachte, er wäre "zu gut", um auf MQL5 verkauft zu werden. Aber dann hatte ich eine tolle Idee. Der EA wird für eine begrenzte Zeit verfügbar sein, so dass auch jemand anderes eine Chance hat, diesen EA zu besitzen. Danach wird der Preis entweder extrem ansteigen oder ich werde den EA komplett entfernen. So oder so, ich stelle Ihnen meinen besten Expert Advisor vor: Con
Telegram to mt5 signal copier
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Utilitys
Spack Copier kopiert Signal von Ihrem Lieblings-Telegram-Kanal und öffnet den Handel automatisch auf MT5 ohne Admin-Rechte! {LESEN: Wie man Trades von jedem Kanal ohne Adminrechte kopiert! - Vollständige Anleitung - Sonstiges - 25. Juli 2025 - Traders' Blogs } Erhalten Sie Handelssignale auf Telegram und wünschen Sie sich, dass diese automatisch im MetaTrader T5) ausgeführt werden können? Telegram to MT5 Signal Copier ist eine leistungsstarke Brücke zwischen Ihren Telegram-Signalkanälen und
Portfolio Evolution
Salvatore Caligiuri
Experten
PROMO - Nur für die nächsten 3 Käufer, ein kostenloser Experte - DYNAMIC PORTFOLIO expert advisor ! KEINE 5-STERNE-BEWERTUNG IST FÜR DAS GESCHENK ERFORDERLICH! LIVE ERGEBNISSE: Klicken Sie hier Portfolio EVOLUTION ist ein hochmodernes Expert Advisor-Konzept, das eine Reihe von Strategien für mehrere Währungspaare einsetzt. Er kann im MULTICURRENCIES-Modus oder im SINGLE PAIR-Modus betrieben werden, wodurch ein umfangreiches Multi-Strategie-Portfolio entsteht, mit dem sich sichere und stetig
Quantum Equilibrium EA
Valentin Pandarov
Experten
Quantum Equilibrium   ist ein Marktanalysetool, das entwickelt wurde, um   Fair Value Gaps (FVG)   und   Weekend Gaps   in Echtzeit zu identifizieren und zu überwachen. Es liefert präzise Einblicke, indem es   30 aktiv gehandelte Symbole   analysiert, darunter   Gold (XAUUSD)   und wichtige Währungspaare. Das Tool erkennt   Fair Value Gaps (FVG) , sobald sie entstehen, und liefert Informationen über Marktungleichgewichte, die auf potenzielle Preisumkehrungen oder Trendfortsetzungen hinweisen kön
Tagesspanne
2.29633 2.30837
Jahresspanne
2.10261 2.33526
Vorheriger Schlusskurs
2.3007 9
Eröffnung
2.2980 4
Bid
2.3001 6
Ask
2.3004 6
Tief
2.2963 3
Hoch
2.3083 7
Volumen
67.546 K
Tagesänderung
-0.03%
Monatsänderung
0.53%
6-Monatsänderung
1.14%
Jahresänderung
9.20%
19 September, Freitag
19:30
GBP
CFTC GBP, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-6.6 K
Erw
Vorh
-33.6 K