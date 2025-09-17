통화 / GBPNZD
GBPNZD: Pound Sterling vs New Zealand Dollar
2.29651 NZD 0.00428 (0.19%)
부문: 통화 베이스: Pound Sterling 수익 통화: New Zealand Dollar
GBPNZD 환율이 당일 -0.19%로 변동했습니다. 당일 동안 통화는 1 GBP당 저가 2.29606 NZD와 고가 2.30837 NZD로 거래되었습니다
영국 파운드 vs 뉴질랜드 달러 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 영국 파운드 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
2.29606 2.30837
년간 변동
2.10261 2.33526
20 9월, 토요일