GBPNZD: Pound Sterling vs New Zealand Dollar
2.31135 NZD 0.02962 (1.30%)
Sector: Divisa Básica: Pound Sterling Divisa de beneficio: New Zealand Dollar
El tipo de cambio de GBPNZD de hoy ha cambiado un 1.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.28068 NZD por 1 GBP, mientras que el máximo ha alcanzado 2.31485 NZD.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Libra esterlina vs dólar neozelandés. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Libra esterlina en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- GBP: QT announcement in focus today – ING
- GBP/USD: Likely to trade in a range between 1.3600 and 1.3665 – UOB Group
- GBP/USD pulls back after inverse head-and-shoulders breakout – Société Générale
- GBP/USD Forecast 18/09: Grinds Higher Ahead of FOMC (Video)
- Pound Sterling eases further against US Dollar ahead of BoE decision
- GBP/USD Forex Signal 18/09: Sits on Edge (chart)
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- Pound Sterling declines to near 1.3600 ahead of BoE rate decision
- GBP/USD: BoE has tough act to follow after Fed cuts rates
- GBP/USD spikes toward 1.3700 as Fed cuts rates eyes on Powell presser
- GBP/USD rises as UK inflation supports BoE hold, Fed cut in focus
- GBP shrugs off in-line CPI data – BBH
- GBP/USD Forecast 17/09: Rallies Strongly Ahead (Chart)
- GBP/USD: Scope to extend to 1.3700 – UOB Group
- GBP: Fiscal policy remains the weakest link – ING
- Pound Sterling faces pressure as UK inflation seems to peak
- GBP/USD Forex Signal 17/09: Bullish Forecast Ahead (Chart)
- Forex Today: The calm before the BoC and Fed storm
- GBP/USD remains below 1.3650 ahead of UK CPI data
- GBP/USD jumps past 1.3640 as US Dollar hits 10-week low ahead of Fed
- GBP/USD edges higher on USD weakness – BBH
- GBP: Jobs data won't dent hawkish BoE – ING
- Forex Hoy - 16/09: Acciones Suben Mientras Mercados Esperan
- Forex Today: US Dollar remains weak pre-Fed, Gold hits new record-high
Rango diario
2.28068 2.31485
Rango anual
2.10261 2.33526
- Cierres anteriores
- 2.2817 3
- Open
- 2.2813 7
- Bid
- 2.3113 5
- Ask
- 2.3116 5
- Low
- 2.2806 8
- High
- 2.3148 5
- Volumen
- 35.514 K
- Cambio diario
- 1.30%
- Cambio mensual
- 1.02%
- Cambio a 6 meses
- 1.63%
- Cambio anual
- 9.73%
18 septiembre, jueves
11:00
GBP
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
11:00
GBP
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 4.25%
11:00
GBP
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 9
11:00
GBP
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 0
11:00
GBP
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 0
22:45
NZD
- Act.
-
- Pronós.
- $-3.492 B
- Prev.
- $-3.941 B