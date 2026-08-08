Confluence Timer Core

Confluence Timer Core — это высокопроизводительный мультитаймфреймовый индикатор институционального уровня для MetaTrader 5 (MT5). Он рассчитывает и отображает в реальном времени таймеры обратного отсчета для субчасовых, внутридневных и макротаймфреймов (начиная с M1 и вплоть до месячного MN1, причем таймеры Высших Таймфреймов — HTF — строго начинаются с H1 и выше). Индикатор поддерживает расширенные режимы активов (Стандартный Форекс, Золотой стандарт и специализированный режим «Сдвинутое золото» с привязкой блоков к 01:00 и жестким отсечением сессии в 23:59), динамическую цветовую индикацию свечей, интеллектуальное отслеживание торговых сессий (Азия, Лондон, Нью-Йорк) и чистую графическую архитектуру без фантомных объектов.

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Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
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FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Утилиты
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
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Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. АКЦИЯ - Если вы уже приобрели "Trade copier MT5", вы можете получить "Trade copier MT4" бесплатно (для копирования MT4 > MT5 и MT4 < MT5). Для получения более подробной информации об условиях, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщени
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
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Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
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Quick Lines Mastery Core By Forex Noob Tube
Stanford Pelage
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Руководство пользователя Quick Lines Mastery Lite v1.85 Издатель: Forex Noob Tube Веб-сайт: forexnoobtube.com 1. Обзор Quick Lines Mastery Lite — это оптимизированная профессиональная утилита для построения графиков для трейдеров MT5, которым важны скорость, точность и удобный интерфейс. Она позволяет мгновенно размещать предварительно настроенные горизонтальные линии, вертикальные линии, лучи и перетаскиваемые трендовые линии одним кликом прямо с плавающей панели управления. 2. Панель управлени
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Quick Lines Mastery By Forex Noob Tube
Stanford Pelage
Утилиты
Russian Quick Lines Mastery — это инструмент для черчения графиков и заметок институционального уровня, созданный специально для MetaTrader 5. Разработанный для дискреционных трейдеров, пуристов прайс-экшена и технических аналитиков, требующих максимальной точности, этот инструмент устраняет громоздкость стандартных средств рисования MT5, внедряя высокопроизводительную панель управления прямо на ваш график. Независимо от того, размечаете ли вы интрадей-уровни, создаете сложные геометрические кон
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