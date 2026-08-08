Confluence Timer Core
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- Версия: 1.88
Confluence Timer Core — это высокопроизводительный мультитаймфреймовый индикатор институционального уровня для MetaTrader 5 (MT5). Он рассчитывает и отображает в реальном времени таймеры обратного отсчета для субчасовых, внутридневных и макротаймфреймов (начиная с M1 и вплоть до месячного MN1, причем таймеры Высших Таймфреймов — HTF — строго начинаются с H1 и выше). Индикатор поддерживает расширенные режимы активов (Стандартный Форекс, Золотой стандарт и специализированный режим «Сдвинутое золото» с привязкой блоков к 01:00 и жестким отсечением сессии в 23:59), динамическую цветовую индикацию свечей, интеллектуальное отслеживание торговых сессий (Азия, Лондон, Нью-Йорк) и чистую графическую архитектуру без фантомных объектов.