Confluence Timer Core

Volume Flow Binance Thalles Nascimento De Carvalho Утилиты

Volume Flow Binance! Хотели бы вы получить доступ к данным times and trades по своей любимой криптовалюте, с детальной информацией о потоках объемов и анализом движения цен, даже если ваш брокер не предоставляет доступ к полной истории торгов? С Volume Flow Binance это теперь возможно! Этот скрипт на MQL5 разработан для трейдеров криптовалют, которые стремятся к глубокому пониманию динамики рынка в реальном времени. Основные характеристики: Прямой доступ к данным times and trades