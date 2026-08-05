Quick Lines Mastery By Forex Noob Tube

Russian

Quick Lines Mastery — это инструмент для черчения графиков и заметок институционального уровня, созданный специально для MetaTrader 5. Разработанный для дискреционных трейдеров, пуристов прайс-экшена и технических аналитиков, требующих максимальной точности, этот инструмент устраняет громоздкость стандартных средств рисования MT5, внедряя высокопроизводительную панель управления прямо на ваш график.

Независимо от того, размечаете ли вы интрадей-уровни, создаете сложные геометрические конструкции или выполняете быстрые технические пометки, Quick Lines Mastery оптимизирует ваш рабочий процесс за счет мгновенного переключения тем, многослойного управления и расширенной матрицы алертов.

Основные функции

  • Движок непрерывных линий и лучей: Быстрое создание бесконечных или ограниченных горизонтальных, вертикальных и трендовых линий без необходимости копаться в стандартных меню свойств.

  • Встроенный холст для свободного рисования: Бесшовное создание рукописных пометок, зон и пользовательских паттернов прямо поверх свечей с помощью оптимизированного слоя рисования на графике.

  • Расширенный пакет Фибоначчи и геометрии: Мгновенный доступ к точным коррекциям, каналам и штампам фигур для разметки рыночной геометрии за считанные секунды.

  • Мульти-темовый переключатель интерфейса: Мгновенное переключение между темными, светлыми и пользовательскими цветовыми профилями интерфейса под эстетику вашего шаблона без перекрытия ценового движения.

  • Интерактивная матрица алертов: Никаких пропущенных критических структурных тестов. Встроенные пуш-уведомления и стандартные звуковые сигналы известят вас в ту самую секунду, когда цена соприкоснется с вашими линиями.

  • Оверлеи риск-менеджмента и управления позициями: Встроенные параметры визуальной проекции для помощи в выстраивании торговой структуры относительно начерченных границ.

Почему стоит выбрать Quick Lines Mastery?

Торговая среда требует нулевой задержки и полного отсутствия отвлекающих факторов. Стандартные инструменты рисования MT5 часто требуют множества кликов, настройки свойств и ручного выравнивания. Quick Lines Mastery объединяет весь ваш набор инструментов для работы с графиками в адаптивную панель с низким потреблением ресурсов, которая работает полностью локально без внешних зависимостей от DLL.

Входные параметры

  • Тема панели: Выбор цветовой схемы интерфейса (Темная, Светлая, Пользовательская).

  • Стиль линии по умолчанию: Настройка толщины, стиля и параметров продления по умолчанию.

  • Настройки движка алертов: Включение/выключение звука, пуш-уведомлений и визуальных оповещений.

  • Режим слоя холста: Управление порядком отрисовки (Z-order) для четкого разделения с вашими основными индикаторами.


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Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (11)
Утилиты
Этот программный продукт не имеет аналогов в мире, поскольку он является универсальным "пультом управления" торговых операций, начиная от получения торговых сигналов, автоматизации входа в позиции, установки стоп-лоссов и тейк-профитов, а также трейлинга прибыли одновременно по множеству сделок в одном открытом окне. Интуитивно понятное управление экспертом в "три клика" на экране монитора позволяет полноценно использовать все его функции на разного рода компьютерах, включая планшетные. Взаимоде
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (1)
Утилиты
TradePad - это инструмент как для ручной, так и алгоритмической торговли.  Представляем вам простое решение для быстрых торговых операций и контроля позиций на нескольких торговых инструментах. Внимание, приложение не работает в тестере стратегий! Пробная версия приложения для демо-счета и описание всех инструментов Интерфейс приложения адаптирован для мониторов с высоким разрешением, прост и интуитивно понятен. Для комфортной работы, трейдеру предлагается следующий набор инструментов: менеджер
News Trader Pro MT5
Vu Trung Kien
Утилиты
News Trader Pro - уникальный робот, позволяющий торговать на новостях по вашей стратегии. Он загружает все новости с нескольких популярных Forex-сайтов. Вы можете выбрать любую новость и настроить стратегию на торговлю по ней, а затем советник News Trader Pro будет торговать автоматически по выбранной стратегии на этой новости. Выход новости позволяет выиграть пипсы, так как в это время, как правило, происходит большое значение цены. Благодаря этому инструменту торговля на новостях стала проще,
Elliott Wave Counter MT5
Omar Alkassar
3 (1)
Утилиты
Elliott Wave Counter — это панель для быстрой и удобной ручной разметки волн Эллиотта. Можно выбрать цвет и уровень оценок. Также есть функции для удаления последней разметки и всей разметки, сделанной инструментом. Разметка производится в один клик. Нажмите пять раз - будет пять волн! Счетчик волн Эллиотта станет отличным инструментом как для начинающих, так и для профессиональных аналитиков волн Эллиотта. Руководство по установке и вводу волнового счетчика Эллиотта если ты хочешь получить    
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