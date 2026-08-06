Quick Lines Mastery Core By Forex Noob Tube

Руководство пользователя Quick Lines Mastery Lite v1.85

Издатель: Forex Noob Tube

Веб-сайт: forexnoobtube.com

1. Обзор

Quick Lines Mastery Lite — это оптимизированная профессиональная утилита для построения графиков для трейдеров MT5, которым важны скорость, точность и удобный интерфейс. Она позволяет мгновенно размещать предварительно настроенные горизонтальные линии, вертикальные линии, лучи и перетаскиваемые трендовые линии одним кликом прямо с плавающей панели управления.

2. Панель управления и элементы

Панель управления имеет компактный центрированный дизайн, который не загораживает график.

Совет: Нажмите и перетащите за заголовок темно-серого цвета ( Quick Lines Mastery Lite ), чтобы переместить панель в любое место окна графика.

H-Line 1 и H-Line 2: Мгновенно создают горизонтальный уровень цены на графике с использованием заданных вами цветов, толщины и стилей.

V-Line 1 и V-Line 2: Мгновенно прокладывают вертикальный временной маркер на свече, на которую вы кликаете.

Ray Trend: Создает луч тренда, бесконечно уходящий вправо от точки привязки.

Drag Trend: Создает стандартный отрезок трендовой линии между точкой клика и точкой отпускания.

Кнопка CANCEL: Мгновенно отключает активный инструмент, сбрасывает режим рисования и возвращает прокрутку графика.

3. Пошаговое руководство по использованию

Активация инструмента: Кликните на любую кнопку на панели (например, H-Line 1 или Ray Trend). Состояние кнопки зафиксируется, а курсор перейдет в режим рисования. Размещение объекта: Кликните в любом месте окна графика для размещения выбранной линии. Режим непрерывного рисования: Если для параметра InpContinuousDraw установлено значение true , инструмент остается активным после размещения, что позволяет быстро расставить несколько линий одного типа.

Если установлено значение false , инструмент автоматически отключается после первого размещении. Отмена действия: Нажмите кнопку CANCEL на панели в любой момент, чтобы прервать процесс или снять блокировку курсора. Удаление или изменение линий: Все нарисованные объекты полностью доступны для выбора ( OBJPROP_SELECTABLE = true ). Кликните прямо по любой линии на графике, чтобы появились маркеры выделения, а затем нажмите клавишу Delete на клавиатуре для удаления.

4. Справочник параметров ввода (Руководство по меню)

При добавлении индикатора на график MT5 вы можете настроить внешний вид и поведение каждого инструмента через меню настроек (inputs).