Quick Lines Mastery Core By Forex Noob Tube

Руководство пользователя Quick Lines Mastery Lite v1.85

Издатель: Forex Noob Tube

Веб-сайт: forexnoobtube.com

1. Обзор

Quick Lines Mastery Lite — это оптимизированная профессиональная утилита для построения графиков для трейдеров MT5, которым важны скорость, точность и удобный интерфейс. Она позволяет мгновенно размещать предварительно настроенные горизонтальные линии, вертикальные линии, лучи и перетаскиваемые трендовые линии одним кликом прямо с плавающей панели управления.

2. Панель управления и элементы

Панель управления имеет компактный центрированный дизайн, который не загораживает график.

  • Совет: Нажмите и перетащите за заголовок темно-серого цвета (Quick Lines Mastery Lite), чтобы переместить панель в любое место окна графика.

  • H-Line 1 и H-Line 2: Мгновенно создают горизонтальный уровень цены на графике с использованием заданных вами цветов, толщины и стилей.

  • V-Line 1 и V-Line 2: Мгновенно прокладывают вертикальный временной маркер на свече, на которую вы кликаете.

  • Ray Trend: Создает луч тренда, бесконечно уходящий вправо от точки привязки.

  • Drag Trend: Создает стандартный отрезок трендовой линии между точкой клика и точкой отпускания.

  • Кнопка CANCEL: Мгновенно отключает активный инструмент, сбрасывает режим рисования и возвращает прокрутку графика.

3. Пошаговое руководство по использованию

  1. Активация инструмента: Кликните на любую кнопку на панели (например, H-Line 1 или Ray Trend). Состояние кнопки зафиксируется, а курсор перейдет в режим рисования.

  2. Размещение объекта: Кликните в любом месте окна графика для размещения выбранной линии.

  3. Режим непрерывного рисования:

    • Если для параметра InpContinuousDraw установлено значение true , инструмент остается активным после размещения, что позволяет быстро расставить несколько линий одного типа.

    • Если установлено значение false , инструмент автоматически отключается после первого размещении.

  4. Отмена действия: Нажмите кнопку CANCEL на панели в любой момент, чтобы прервать процесс или снять блокировку курсора.

  5. Удаление или изменение линий: Все нарисованные объекты полностью доступны для выбора ( OBJPROP_SELECTABLE = true ). Кликните прямо по любой линии на графике, чтобы появились маркеры выделения, а затем нажмите клавишу Delete на клавиатуре для удаления.

4. Справочник параметров ввода (Руководство по меню)

При добавлении индикатора на график MT5 вы можете настроить внешний вид и поведение каждого инструмента через меню настроек (inputs).

  • H-Line 1: Color (По умолчанию: clrFireBrick) — Цвет первой горизонтальной линии.

  • H-Line 1: Width (Pixels) (По умолчанию: 2) — Толщина первой горизонтальной линии в пикселях.

  • H-Line 1: Style Pattern (По умолчанию: STYLE_SOLID) — Стиль линии (сплошная, пунктирная и т.д.).

  • H-Line 2: Color (По умолчанию: clrSteelBlue) — Цвет второй горизонтальной линии.

  • H-Line 2: Width (Pixels) (По умолчанию: 2) — Толщина второй горизонтальной линии в пикселях.

  • H-Line 2: Style Pattern (По умолчанию: STYLE_SOLID) — Стиль второй горизонтальной линии.

  • V-Line 1: Color (По умолчанию: clrFireBrick) — Цвет первого вертикального маркера.

  • V-Line 1: Width (Pixels) (По умолчанию: 2) — Толщина первого вертикального маркера.

  • V-Line 1: Style Pattern (По умолчанию: STYLE_SOLID) — Стиль первого вертикального маркера.

  • V-Line 2: Color (По умолчанию: clrSteelBlue) — Цвет второго вертикального маркера.

  • V-Line 2: Width (Pixels) (По умолчанию: 2) — Толщина второго вертикального маркера.

  • V-Line 2: Style Pattern (По умолчанию: STYLE_SOLID) — Стиль второго вертикального маркера.

  • Ray Trend: Color (По умолчанию: clrLightSeaGreen) — Цвет инструмента луча тренда.

  • Ray Trend: Width (Pixels) (По умолчанию: 2) — Толщина луча тренда в пикселях.

  • Ray Trend: Style Pattern (По умолчанию: STYLE_SOLID) — Стиль луча тренда.

  • Drag Trend: Color (По умолчанию: clrMediumAquamarine) — Цвет инструмента отрезка тренда.

  • Drag Trend: Width (Pixels) (По умолчанию: 2) — Толщина отрезка тренда в пикселях.

  • Drag Trend: Style Pattern (По умолчанию: STYLE_SOLID) — Стиль отрезка тренда.

  • Panel X Coordinate (Pixels) (По умолчанию: 10) — Начальный горизонтальный отступ панели от верхнего левого угла.

  • Panel Y Coordinate (Pixels) (По умолчанию: 30) — Начальный вертикальный отступ панели от верхнего левого угла.

  • Keep Tool Active After Drawing (По умолчанию: true) — Если true , инструмент остается выбранным после рисования для непрерывного режима.


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VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
Утилиты
Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
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Confluence Timer Core
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Confluence Timer Core — это высокопроизводительный мультитаймфреймовый индикатор институционального уровня для MetaTrader 5 (MT5). Он рассчитывает и отображает в реальном времени таймеры обратного отсчета для субчасовых, внутридневных и макротаймфреймов (начиная с M1 и вплоть до месячного MN1, причем таймеры Высших Таймфреймов — HTF — строго начинаются с H1 и выше). Индикатор поддерживает расширенные режимы активов (Стандартный Форекс, Золотой стандарт и специализированный режим «Сдвинутое золот
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