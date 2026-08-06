Quick Lines Mastery Core By Forex Noob Tube
- Утилиты
-
- Версия: 2.12
- Обновлено: 9 августа 2026
Руководство пользователя Quick Lines Mastery Lite v1.85
Издатель: Forex Noob Tube
Веб-сайт: forexnoobtube.com
1. Обзор
Quick Lines Mastery Lite — это оптимизированная профессиональная утилита для построения графиков для трейдеров MT5, которым важны скорость, точность и удобный интерфейс. Она позволяет мгновенно размещать предварительно настроенные горизонтальные линии, вертикальные линии, лучи и перетаскиваемые трендовые линии одним кликом прямо с плавающей панели управления.
2. Панель управления и элементы
Панель управления имеет компактный центрированный дизайн, который не загораживает график.
-
Совет: Нажмите и перетащите за заголовок темно-серого цвета (Quick Lines Mastery Lite), чтобы переместить панель в любое место окна графика.
-
H-Line 1 и H-Line 2: Мгновенно создают горизонтальный уровень цены на графике с использованием заданных вами цветов, толщины и стилей.
-
V-Line 1 и V-Line 2: Мгновенно прокладывают вертикальный временной маркер на свече, на которую вы кликаете.
-
Ray Trend: Создает луч тренда, бесконечно уходящий вправо от точки привязки.
-
Drag Trend: Создает стандартный отрезок трендовой линии между точкой клика и точкой отпускания.
-
Кнопка CANCEL: Мгновенно отключает активный инструмент, сбрасывает режим рисования и возвращает прокрутку графика.
3. Пошаговое руководство по использованию
-
Активация инструмента: Кликните на любую кнопку на панели (например, H-Line 1 или Ray Trend). Состояние кнопки зафиксируется, а курсор перейдет в режим рисования.
-
Размещение объекта: Кликните в любом месте окна графика для размещения выбранной линии.
-
Режим непрерывного рисования:
-
Если для параметра InpContinuousDraw установлено значение true , инструмент остается активным после размещения, что позволяет быстро расставить несколько линий одного типа.
-
Если установлено значение false , инструмент автоматически отключается после первого размещении.
-
-
Отмена действия: Нажмите кнопку CANCEL на панели в любой момент, чтобы прервать процесс или снять блокировку курсора.
-
Удаление или изменение линий: Все нарисованные объекты полностью доступны для выбора ( OBJPROP_SELECTABLE = true ). Кликните прямо по любой линии на графике, чтобы появились маркеры выделения, а затем нажмите клавишу Delete на клавиатуре для удаления.
4. Справочник параметров ввода (Руководство по меню)
При добавлении индикатора на график MT5 вы можете настроить внешний вид и поведение каждого инструмента через меню настроек (inputs).
-
H-Line 1: Color (По умолчанию: clrFireBrick) — Цвет первой горизонтальной линии.
-
H-Line 1: Width (Pixels) (По умолчанию: 2) — Толщина первой горизонтальной линии в пикселях.
-
H-Line 1: Style Pattern (По умолчанию: STYLE_SOLID) — Стиль линии (сплошная, пунктирная и т.д.).
-
H-Line 2: Color (По умолчанию: clrSteelBlue) — Цвет второй горизонтальной линии.
-
H-Line 2: Width (Pixels) (По умолчанию: 2) — Толщина второй горизонтальной линии в пикселях.
-
H-Line 2: Style Pattern (По умолчанию: STYLE_SOLID) — Стиль второй горизонтальной линии.
-
V-Line 1: Color (По умолчанию: clrFireBrick) — Цвет первого вертикального маркера.
-
V-Line 1: Width (Pixels) (По умолчанию: 2) — Толщина первого вертикального маркера.
-
V-Line 1: Style Pattern (По умолчанию: STYLE_SOLID) — Стиль первого вертикального маркера.
-
V-Line 2: Color (По умолчанию: clrSteelBlue) — Цвет второго вертикального маркера.
-
V-Line 2: Width (Pixels) (По умолчанию: 2) — Толщина второго вертикального маркера.
-
V-Line 2: Style Pattern (По умолчанию: STYLE_SOLID) — Стиль второго вертикального маркера.
-
Ray Trend: Color (По умолчанию: clrLightSeaGreen) — Цвет инструмента луча тренда.
-
Ray Trend: Width (Pixels) (По умолчанию: 2) — Толщина луча тренда в пикселях.
-
Ray Trend: Style Pattern (По умолчанию: STYLE_SOLID) — Стиль луча тренда.
-
Drag Trend: Color (По умолчанию: clrMediumAquamarine) — Цвет инструмента отрезка тренда.
-
Drag Trend: Width (Pixels) (По умолчанию: 2) — Толщина отрезка тренда в пикселях.
-
Drag Trend: Style Pattern (По умолчанию: STYLE_SOLID) — Стиль отрезка тренда.
-
Panel X Coordinate (Pixels) (По умолчанию: 10) — Начальный горизонтальный отступ панели от верхнего левого угла.
-
Panel Y Coordinate (Pixels) (По умолчанию: 30) — Начальный вертикальный отступ панели от верхнего левого угла.
-
Keep Tool Active After Drawing (По умолчанию: true) — Если true , инструмент остается выбранным после рисования для непрерывного режима.