Heiken Ashi and Renko Pro - это профессиональный индикатор, он объединяет два способа анализа движения цены в одном удобном подокне MetaTrader 5. Индикатор помогает оценивать направление тренда, фильтровать рыночный шум и отслеживать ценовые движения.



Преимущества:



1. Два вида анализа в одном индикаторе

Heiken Ashi и Renko отображаются одновременно в одном подокне, позволяя сравнивать сглаженное направление рынка с фактическим ценовым движением.



2. Снижение визуального рыночного шума

Свечи Heiken Ashi делают тренд и смену направления более наглядными, чем обычные ценовые свечи.



3. Renko по текущей рыночной котировке

Во время открытого бара индикатор продолжает построение Renko по текущей цене, не ожидая закрытия таймфреймовой свечи.



4. Автоматический размер кирпича по ATR

Размер Renko может рассчитываться на основе волатильности выбранного инструмента и таймфрейма.



5. Полностью ручная настройка Renko

Трейдер может задать собственный размер кирпича, дополнительный множитель и требуемое количество кирпичей для подтверждения разворота.



6. Работа с разными символами и таймфреймами

Источник данных можно выбирать независимо от символа и периода открытого графика.



7. Синхронизация с основным графиком

Подокно учитывает масштаб и горизонтальную прокрутку основного графика, сохраняя удобное визуальное сопоставление данных.



8. Стабильная визуальная шкала Renko

Ценовое окно Renko не пересчитывается без необходимости, поэтому уже отображённые кирпичи не совершают постоянных вертикальных скачков.



9. Стрелки смены направления

Индикатор может отмечать переход между бычьим и медвежьим состоянием Heiken Ashi и Renko непосредственно на основном графике.



10. Сигналы Heiken Ashi по закрытым свечам

HA-стрелки формируются после закрытия свечи и не изменяются вслед за колебаниями текущего незавершённого бара.



11. Несколько каналов уведомлений

Поддерживаются стандартные уведомления терминала, push-уведомления на мобильное устройство и сообщения по электронной почте.



12. Интерактивная панель настроек

Основные параметры, цвета и режимы отображения можно изменять прямо на графике.



13. Гибкая настройка внешнего вида

Доступны отдельные цвета для бычьих и медвежьих свечей, стрелок, фона, сетки, рамок и текста.



14. Точные всплывающие данные

При наведении отображаются время и значения Open, High, Low и Close выбранной HA-свечи или Renko-кирпича.



15. Интеграция с советниками и другими индикаторами

Восемь OHLC-буферов доступны через iCustom() и CopyBuffer(), что позволяет использовать рассчитанные данные в автоматических торговых системах.



16. Поддержка визуального тестера MetaTrader 5

Специальный режим зон наведения обеспечивает удобную проверку свечей и кирпичей во время визуального тестирования.



17. Оптимизированная производительность

Текущая HA-свеча обновляется без полного пересчёта истории, а CCanvas перерисовывает только действительно изменившиеся области.



18. Большая глубина Renko-истории

Внутреннее хранилище поддерживает до 200 000 последних кирпичей и сохраняет самые актуальные данные при достижении лимита.



19. Устойчивость к временной недоступности данных

Индикатор повторяет загрузку истории и восстанавливает графические элементы после временных сбоев терминала.



20. Сохранение рабочих настроек

Интерактивные параметры сохраняются при смене настроек графика, избавляя от повторной ручной конфигурации.



Индикатор является аналитическим инструментом и не гарантирует прибыльность торговых решений.