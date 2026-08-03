Heiken Ashi and Renko Pro

Heiken Ashi and Renko Pro - это профессиональный индикатор, он объединяет два способа анализа движения цены в одном удобном подокне MetaTrader 5. Индикатор помогает оценивать направление тренда, фильтровать рыночный шум и отслеживать ценовые движения.

Преимущества:

1. Два вида анализа в одном индикаторе
   Heiken Ashi и Renko отображаются одновременно в одном подокне, позволяя сравнивать сглаженное направление рынка с фактическим ценовым движением.

2. Снижение визуального рыночного шума
   Свечи Heiken Ashi делают тренд и смену направления более наглядными, чем обычные ценовые свечи.

3. Renko по текущей рыночной котировке
   Во время открытого бара индикатор продолжает построение Renko по текущей цене, не ожидая закрытия таймфреймовой свечи.

4. Автоматический размер кирпича по ATR
   Размер Renko может рассчитываться на основе волатильности выбранного инструмента и таймфрейма.

5. Полностью ручная настройка Renko
   Трейдер может задать собственный размер кирпича, дополнительный множитель и требуемое количество кирпичей для подтверждения разворота.

6. Работа с разными символами и таймфреймами
   Источник данных можно выбирать независимо от символа и периода открытого графика.

7. Синхронизация с основным графиком
   Подокно учитывает масштаб и горизонтальную прокрутку основного графика, сохраняя удобное визуальное сопоставление данных.

8. Стабильная визуальная шкала Renko
   Ценовое окно Renko не пересчитывается без необходимости, поэтому уже отображённые кирпичи не совершают постоянных вертикальных скачков.

9. Стрелки смены направления
   Индикатор может отмечать переход между бычьим и медвежьим состоянием Heiken Ashi и Renko непосредственно на основном графике.

10. Сигналы Heiken Ashi по закрытым свечам
    HA-стрелки формируются после закрытия свечи и не изменяются вслед за колебаниями текущего незавершённого бара.

11. Несколько каналов уведомлений
    Поддерживаются стандартные уведомления терминала, push-уведомления на мобильное устройство и сообщения по электронной почте.

12. Интерактивная панель настроек
    Основные параметры, цвета и режимы отображения можно изменять прямо на графике.

13. Гибкая настройка внешнего вида
    Доступны отдельные цвета для бычьих и медвежьих свечей, стрелок, фона, сетки, рамок и текста.

14. Точные всплывающие данные
    При наведении отображаются время и значения Open, High, Low и Close выбранной HA-свечи или Renko-кирпича.

15. Интеграция с советниками и другими индикаторами
    Восемь OHLC-буферов доступны через iCustom() и CopyBuffer(), что позволяет использовать рассчитанные данные в автоматических торговых системах.

16. Поддержка визуального тестера MetaTrader 5
    Специальный режим зон наведения обеспечивает удобную проверку свечей и кирпичей во время визуального тестирования.

17. Оптимизированная производительность
    Текущая HA-свеча обновляется без полного пересчёта истории, а CCanvas перерисовывает только действительно изменившиеся области.

18. Большая глубина Renko-истории
    Внутреннее хранилище поддерживает до 200 000 последних кирпичей и сохраняет самые актуальные данные при достижении лимита.

19. Устойчивость к временной недоступности данных
    Индикатор повторяет загрузку истории и восстанавливает графические элементы после временных сбоев терминала.

20. Сохранение рабочих настроек
    Интерактивные параметры сохраняются при смене настроек графика, избавляя от повторной ручной конфигурации.

Индикатор является аналитическим инструментом и не гарантирует прибыльность торговых решений.
Рекомендуем также
Market Profiles Linear United
Andrei Novichkov
Индикаторы
Основная информация. Для выполнения своей работы индикатор берет данные об объемах с младшего таймфрейма, строит Профили Рынка для старшего и гистограмму для текущего таймфреймов. Старт индикатора происходит в несколько этапов. При этом в лог выводятся сообщения вида: "Build Source & Target TF. Step: …" . Процесс можно ускорить, изменяя входной параметр Milliseconds between steps - скорость инициализации. Конечное значение этого параметра всегда индивидуально и устанавливается трейдером. Индикат
Swing Failure Hunter
Shingidzano Lesetedi
Индикаторы
SFP Hunter — Swing Failure Pattern SFP Hunter is a MetaTrader 5 indicator that automatically detects Swing Failure Patterns (SFP) on any symbol and timeframe. The indicator identifies single-candle stop-hunt reversals where price wicks beyond a prior swing high or low and closes back inside on the same candle, signalling a potential reversal from that level. How the Pattern Works A Swing Failure Pattern occurs when price briefly breaches a prior swing high or swing low — triggering the stop orde
Advanced 4xZeovo MT5 Indicator
Muhammad Ismail
Индикаторы
Advanced 4xZeovo MT5 Indicator (MetaTrader 5)   Product Description  4xZeovo is a powerful trading indicator system monitoring 24/7 financial markets. Metatrader5 tool designed to find the best buying/selling opportunities and notifies the user.    Making life easy for traders in helping with the two most difficult decisions with the use of advanced innovate trading indicators aiming to encourage users to hold the winning positions and take profit at the best times.    Equipped with a unique tra
OHLC Candle
Fernando Sanches
Индикаторы
Этот инструмент рисует свечи в разные ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ от «паттерна», отображаемого на экране ... ... На «Стандартном графике» M1 он рисует свечи в M15. Например: «Стандартный график» в M1, «OHLC» в M15 - это свечи (прямоугольники) M15 за свечами M1. Скачать демо-версию ... ... посмотрите, как это может помочь вам заметить точки поддержки / сопротивления, а также хорошие движения с максимумами и минимумами за 15 месяцев.
The Pulse mt5
Roman Kuleshov
Индикаторы
The Pulse - это индикатор, который показывает период накопления в реальном времени. Простыми словами: Накопление — это когда "умные деньги" тихо собирают актив, прежде чем запустить мощное движение на рынке. На графике это выглядит как будто цена "застряла" в одном диапазоне. Это и есть фаза накопления — кто-то готовится к большому ходу. И если ты научишься замечать эти моменты — когда рынок будто "замирает", но при этом чувствуется напряжение, — ты можешь оказаться в нужном месте в нужное врем
Renko Plus
Eadvisors Software Inc.
Индикаторы
With Renko Plus you can use the features in the Indicator functionality, just add it to the Metatrader5 chart.             The Renko chart is a type of chart, developed by the Japanese, that is constructed using price movement rather than standardized prices and time intervals like most charts. It is believed to be named after the Japanese word for bricks, "renga", as the graphic looks like a series of bricks.             A new brick is created when the price moves a specified pri
Gino Renko
Stephane, Andr Valette
1 (1)
Индикаторы
Another renko-based indicator. It returns different usable values ​​for an EA, and is directly displayed on the main chart. Its setting is very simple: The size of the renko The number of bars taken into account The falling color The color on the rise Returned values: Buffer 0 : Value of the middle Buffer 1 : Value of the Top Buffer 2 : Value of the Bottom Buffer 3 : Direction of renko (0.0 for top ; 1.0 for bottom) Buffer 4 : Ratio of the renko, for example, if it is twice, 3 times, ro more of
ZoneHunter MT5
Paul Anderson
Индикаторы
ZoneFinder is an indicator panel that presents an interactive, multi-timeframe visualisation of trend direction and strength.  Trend strength and direction is  measured using a modified ADX indicator based on smoothed DI+ and DI- values.  High probability trading zones are identified using Fibonacci retracements. Where such zones are found, they are marked on the chart together with a proposed Fibonacci targets.
CurvedSmoothChannelEnhanced
Roman Surmanidze
Индикаторы
CurvedSmoothChannel_Enhanced — улучшенный индикатор ценового канала **CurvedSmoothChannel_Enhanced** — это мощный и визуально привлекательный индикатор ценового канала, разработанный для MetaTrader 5, который помогает вам точно определять тренды, потенциальные развороты и ключевые уровни цен. Эта улучшенная версия объединяет мощь скользящей средней Халла (HMA) и фильтра Super Smooth Джона Элерса, создавая динамичный, адаптивный канал, который подстраивается под рыночные условия на нескольких т
Deep Moving Average
Marat Sultanov
5 (1)
Индикаторы
У каждого индикатора есть свои достоинства и недостатки. Трендовые показывают хорошие сигналы во время тренда, но запаздывают во время флэта. Флэтовые прекрасно себя чувствуют во флэте, но при наступлении тренда сразу же умирают. Все это не было бы проблемой, если было бы просто предсказать, когда тренд сменится флэтом, а флэт сменится трендом, но на практике это крайне серьезная задача. Что если разработать такой алгоритм, который сможет в индикаторе устранить недостатки и усилить его достоинс
Silver Zebra Trading System
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Silver Zebra Trading System - Uncover Market Momentum Unlock a powerful new way to visualize market trends and momentum with the Silver Zebra Trading System. This unique MetaTrader 5 indicator is designed to give you a clear and immediate understanding of market dynamics, helping you make more informed trading decisions. For just $30, you can add this indispensable tool to your trading arsenal. What is the Silver Zebra Trading System? The Silver Zebra Trading System is a sophisticated indicator
Daily Variation Indicator Variacao Diaria
Lucas Barbosa Da Silva
Индикаторы
Daily Variation Indicator Daily Variation Indicator shows the percentage difference between the current price and the previous day close. The indicator displays the daily market movement directly on the chart, allowing traders to quickly identify whether the market is moving up or down during the current trading session. It is designed to be lightweight, minimal, and highly configurable while providing clear information about the daily price variation. Features • Displays daily percentage variat
Moving average of Accumulation Distribution
Si Lang Luong
Индикаторы
In the dynamic world of financial markets, staying ahead of the curve is paramount. Traders and investors require sophisticated tools to analyze market trends, make informed decisions, and optimize their strategies. Introducing the Moving Average of Accumulation/Distribution (MAAD) Indicator – a powerful tool designed to provide insightful signals for navigating the complexities of the financial landscape. Key Features: Precision in Trend Analysis: The MAAD Indicator employs a moving average met
CCI Fixed Dual
Edoardo Centorame
Индикаторы
Что такое CCI FIXED DUAL CCI FIXED DUAL это профессиональный Trend Direction Filter, разработанный для точного определения: доминирующего направления рынка структурного качества движения согласованности между основным трендом и фазами ускорения Это не индикатор прямого входа. Это не классический осциллятор. Это инструмент контекста, созданный для того, чтобы помочь трейдеру решать, когда торговать, а когда НЕ торговать, резко снижая рыночный шум и ошибки интерпретации. Базовая философия CCI FIXE
Trend Exhaustion Scanner MT5
Nikolay Tyumin
Индикаторы
Индикатор Trend Exhaustion Scanner (Сканер истощения тренда) Как известно, любое долгое безоткатное движение с каждым своим шагом увеличивает вероятность резкого разворота. Данный индикатор ищет такие узкие тренды, где движение идет с минимальной коррекцией, выдыхается, приближая момент разворота. Пользователь только задает условие: какое минимальное число последовательных безокатных свечей должно быть, и индикатор на информационной панели отобразит символы, таймфрейм и количество свечей равное
WickAndBody Volume Flow
Henry Armando Baltazar
Индикаторы
WickAndBody Volume Flow v5.2 Order Flow Analysis through Candle Segmentation The WickAndBody Volume Flow is an advanced diagnostic tool for MetaTrader that allows traders to "see" inside every Japanese candlestick. Unlike conventional volume indicators, this algorithm utilizes Multi-Timeframe (MTF) technology to break down real volume and determine exactly how much capital was traded in the wicks versus the candle body . Key Features Volume Detection: Uses lower timeframe data (M1/M5) to reconst
FREE
Classic Renko Indicator
Denis Kislicyn
Индикаторы
This MT5 indicator provides real-time updates of classic Renko charts. Renko charts focus on price movement, filtering out noise and highlighting trends. What are Renko candles? Renko charts display price movement using "bricks" of equal size, ignoring time. A new brick is drawn only when the price moves by a specified amount. They help visualize trends by removing time-based noise. Parameters - BrickSizePoints  (20): Renko brick size in points - HistoryDepthSec  (3600): Historical data to ini
FREE
Elliott Wave Oscillator Pro
Sejro Toussaint Boco
Индикаторы
Elliott Wave Oscillator Pro for MetaTrader 5 Elliott Wave Oscillator Pro is a precision momentum analysis tool designed to help traders visualize wave structure, trend strength, and market rhythm in real time. By calculating the difference between fast and slow moving averages, the oscillator reveals the internal energy of price movement, allowing traders to better anticipate shifts in momentum and potential wave transitions. This indicator transforms complex Elliott-based momentum behavior into
Trend Follower LukaHo
Lukasz Mariusz Holla
Индикаторы
TrendFollower (Универсальный инструмент для анализа трендов) Забудьте о стандартных индикаторах. Откройте для себя TrendFollower – 5 стратегий в одной! Устали от индикаторов, которые показывают сигнал на покупку, когда рынок давно прошел свой пик? Ваши скользящие средние настолько запаздывают, что показывают тренд прошлого вторника? Давайте разберемся. Представляю вам TrendFollower – мощную модульную систему (институционального уровня), которая анализирует структуру рынка с пяти
All about ICT time and price
Minh Truong Pham
Индикаторы
All about time and price by ICT. This indicator provides a comprehensive view of ICT killzones, Silver Bullet times, and ICT Macros, enhancing your trading experience.  In those time windows price either seeks liquidity or imbalances and you often find the most energetic price moves and turning points. Features: Automatic Adaptation: The ICT killzones intelligently adapt to the specific chart you are using. For Forex charts, it follows the ICT Forex times: In EST timezone: Session: Asia: 20h00-0
Trend Bands 5
Leonid Basis
Индикаторы
Полосы - это форма технического анализа, которую трейдеры используют для построения линий тренда, которые находятся на расстоянии двух стандартных отклонений от простой скользящей средней цены ценной бумаги. Цель состоит в том, чтобы помочь трейдеру узнать, когда входить или выходить из позиции, определяя, когда актив был перекуплен или перепродан. Данный индикатор показывает две полосы - верхнюю и нижнюю. Вы можете изменять параметры nPeriod и  nMethod, чтобы настроить расчет этих полос для каж
WPR with 2 Moving Averages MT5 rq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "WPR с 2 скользящими средними" для MT5, без перерисовки. - Сам по себе WPR является одним из лучших осцилляторов для скальпинга. - Индикатор "WPR и 2 скользящие средние" позволяет видеть быстрые и медленные скользящие средние осциллятора WPR. - Индикатор дает возможность увидеть коррекцию цены на очень ранней стадии. - Этот индикатор очень легко настроить через параметры, его можно использовать на любом таймфрейме. - Условия входа на покупку и продажу показаны на изображ
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Индикаторы
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
TcT Bollinger Dashboard
Alexandro Matos
Индикаторы
TCT BB PANEL - Bollinger Bands Dashboard MASTER VOLATILITY WITH BOLLINGER BANDS The TCT BB PANEL monitors Bollinger Bands, identifying volatility squeezes and price extremes. WHAT YOUR DASHBOARD DISPLAYS Account: Balance, Equity, Profit, Drawdown Positions: Buys, Sells, Total BB: Upper, Middle, and Lower Bands Milestones: Detection, Last Touched, Next
GDS Renko Matrix
Andrey Goida
Индикаторы
GDS Renko Matrix - Free Multi-Scale Renko Overview Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Matrix is a free multi-scale Renko overview indicator for MetaTrader 5. It helps traders monitor Renko structure, direction and chart context in a compact matrix-style view. The purpose of this tool is to provide a faster visual overview of Renko behavior without turning the chart into a signal system. It does not predict the market and does not generate buy or sell signals. What Renko Matrix Shows Renko char
FREE
BlueBoat Fimathe PrimeCycle
Sebastian Wehrfritz
Индикаторы
BlueBoat – Prime Cycle is a technical indicator for MetaTrader 5 that visualizes market cycles based on the Fimathe cycle model (Marcelo Ferreira) . It identifies and displays historic and live cycle structures such as CA, C1, C2, C3, etc., helping traders understand the rhythm and timing of price movement across multiple sessions. This tool is ideal for manual analysis or as a supporting signal in discretionary strategies. Key Features Historical Cycle Analysis – Backtest and visualize as many
Candle Time Phases Et
Alexandru Gisca
Индикаторы
Candle Time Phases Et Indicator - Разделяйте свечу на три временные фазы и контролируйте последовательность её развития в реальном времени. Candle Time Phases — точный индикатор тайминга, который делит текущую свечу на три временные фазы по процентам от длительности свечи. Индикатор помогает чётко отделять фазу свечи, а также проверяет линейность (последовательность) формирования фаз. Это позволяет видеть, развивается ли свеча чисто в одном направлении (Buy или Sell) или движение «шумное» и нели
FREE
Kijun Sen Envelope by Gerega
Illia Hereha
Индикаторы
Индикатор Kijun-Sen Envelope   – это мощный трендовый инструмент, основанный на линии   Kijun-Sen   из системы Ichimoku Kinko Hyo. Он создает динамические верхние и нижние границы вокруг Kijun-Sen, формируя конверт, который помогает трейдерам выявлять тренды, потенциальные развороты и перекупленность/перепроданность рынка. Основные функции: •   Подтверждение тренда   – помогает определить силу и направление тренда. •   Зоны поддержки и сопротивления   – конверт служит динамическими уровнями дл
FREE
FORTS Total Orders
Dmitriy Skub
Индикаторы
Предлагаю вашему вниманию индикатор, отображающий соотношение числа ордеров покупателей/продавцов для Российского фьючерсного рынка ФОРТС. Теперь есть возможность получать эту информацию в реальном времени в терминале МetaTrader 5. Это позволит разработать качественно новые стратегии торговли или улучшить имеющиеся. Данные по соотношению числа ордеров считываются из базы (текстовой CSV или двоичной - по выбору пользователя). Таким образом, при завершении торговой сессии и выключении терминала (и
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Индикаторы
Trend Sniper X — это индикатор следования за трендом с несколькими таймфреймами для MetaTrader 5, который помогает трейдерам четко и точно определять направление тренда и потенциальные точки разворота. Информация о цене: Текущая цена является промо-ценой и может измениться по мере выпуска обновлений и новых функций. Канал Code2Profit Освойте рынок с помощью анализа нескольких таймфреймов! Технические характеристики Платформа MetaTrader 5 Тип индикатора Трендовый индикатор с несколькими таймфрейм
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Индикаторы
SUPERHERO индикатор - это мультивалютная торговая система, которая создана по принципу "Все включено". Индикатор самостоятельно анализирует рынок и дает сигналы когда открывать и когда закрывать сделки. Используются ордера Стоп Лосс и Тейк профит. Соотношение R:R = 1:1 Время от времени я торгую по сигналам этого индикатора лично, и вот какие результаты я получаю - LIVE SIGNAL Эта система может присылать на смартфон PUSH-уведомления, так что вы сможете делать сделки "на ходу" без привязки к ПК. О
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Индикаторы
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
Индикаторы
SuperScalp Pro – Профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов SuperScalp Pro — это профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов по нескольким факторам, разработанная для поиска торговых возможностей с более высокой вероятностью успеха. Она предоставляет более точные подтверждения входа, уровни Stop Loss и Take Profit на основе ATR, а также гибкую систему фильтрации сигналов для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар Forex. Полная
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Индикаторы
Давайте сначала будем честны. Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем. SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Индикаторы
Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
Индикаторы
FX Trend NG: Следующее поколение интеллектуального анализа трендов на разных рынках Обзор FX Trend NG — это профессиональный инструмент анализа трендов и мониторинга рынка с поддержкой нескольких таймфреймов. Он позволяет за секунды получить полное структурное понимание текущего состояния рынка. Вместо переключения между десятками графиков вы мгновенно видите, какие инструменты находятся в тренде, где импульс ослабевает и где наблюдается сильная синхронизация между таймфреймами. Специальное пр
Другие продукты этого автора
Volatility Zones
Igor Zakharev
Индикаторы
Volatility Zones — профессиональный индикатор для MetaTrader 4, который визуально показывает режимы волатильности рынка, выделяет зоны сжатия и расширения, помогает быстрее находить моменты перехода рынка из спокойной фазы в активную. Индикатор подходит для трейдеров, которым важно видеть структуру волатильности, фильтровать входы и понимать, когда рынок готовится к импульсу. Видит то, что не показывает обычный график. Индикатор разделяет рынок на зоны волатильности и помогает оценивать не толь
MetaTrader 5 to Telegram Informer
Igor Zakharev
Утилиты
Утилита присылает уведомления о событиях на счёте MetaTrader 5 в Telegram. Утилита обновляется и развивается. 1) Открытие и закрытие позиций 2) Выставление и удаление ордеров 3) Модификация Тейк Профита/Стоп Лосса позиций 4) Модификация Тейк Профита/Стоп Лосс/Цены выставления отложенных ордеров 5) Включающие/Исключающие фильтра по названию символов 6) Включающие/Исключающие фильтра по Magic номеру 7) Включающие/Исключающие фильтра по содержанию слов в комментариях 8) Возможность выбирать
Extra Volatility Zones
Igor Zakharev
Индикаторы
Volatility Zones — профессиональный индикатор для MetaTrader 5, который визуально показывает режимы волатильности рынка, выделяет зоны сжатия и расширения, помогает быстрее находить моменты перехода рынка из спокойной фазы в активную. Индикатор подходит для трейдеров, которым важно видеть структуру волатильности, фильтровать входы и понимать, когда рынок готовится к импульсу. Это отличное дополнение к любой используемой вами торговой системе. Видит то, что не показывает обычный график. Индикато
Market Direction Pro
Igor Zakharev
Индикаторы
Market Direction Pro — профессиональный индикатор для MetaTrader 5, который преобразует сложное поведение рынка в четкое, подтвержденное направление. Индикатор не перерисовывает стрелки сигналов. Созданный на основе особого многоэтапного аналитического процесса, он помогает трейдерам фильтровать внутрибарный шум и фокусироваться на сигналах, которые остаются стабильными после подтверждения. Бычьи и медвежьи стрелки отображаются непосредственно на основном ценовом графике, а специальный визуальн
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв