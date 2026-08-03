Synqorix Trade Copier MT4

Synqorix Trade Copier MT4 — единый локальный копировщик сделок для MetaTrader 4.

Один файл советника может работать в одной из двух ролей:

• Provider — передаёт сделки со счёта-источника;
• Receiver — принимает и копирует сделки на счёт-получатель.

Роль выбирается во входном параметре InpRole перед запуском. Советник активирует только выбранный режим и автоматически создаёт соответствующую панель PROVIDER или RECEIVER. Настройки неактивной роли не участвуют в работе.

Для начала копирования установите один и тот же советник в двух терминалах MetaTrader 4. На счёте-источнике выберите InpRole = Provider, а на счёте-получателе — InpRole = Receiver. На обеих сторонах укажите одинаковое имя канала.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• копирование рыночных ордеров Buy и Sell;
• копирование Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop и Sell Stop;
• синхронизация Stop Loss и Take Profit;
• копирование новых и уже открытых ордеров;
• обработка частичного закрытия;
• синхронизация изменения и полного закрытия ордеров;
• прямое или обратное копирование Buy ↔ Sell;
• несколько независимых каналов;
• подключение нескольких Receiver к одному Provider;
• фильтрация по символу, времени открытия, комментарию и Magic Number;
• передача исходного, служебного или пользовательского комментария;
• автоматическое удаление и добавление суффиксов символов;
• ручная таблица соответствия символов, например XAUUSD=GOLD;
• панель управления непосредственно на графике;
• режим управления через Input Parameters;
• локальный обмен без внешнего сервера и стороннего сервиса;
• защита от циклического копирования;
• защита от ошибочного закрытия при временном сбое чтения;
• безопасная пауза при потере связи с Provider.

КАК РАБОТАЕТ КОПИРОВАНИЕ

В режиме Provider советник отслеживает позиции и отложенные ордера, соответствующие установленным фильтрам, и записывает их текущее состояние в файл STC_<канал>.txt в общей папке терминалов.

В режиме Receiver советник читает файл выбранного канала и синхронизирует торговые операции на счёте-получателе.

По умолчанию данные обновляются каждые 200 миллисекунд. Интервал можно изменить отдельно для каждой роли.

Если данные Provider перестают обновляться, Receiver переходит в состояние PROVIDER OFFLINE - paused. Уже открытые копии при этом не закрываются. После восстановления связи синхронизация продолжается автоматически.

РЕЖИМЫ РАСЧЁТА ЛОТА

• Same as provider — объём копируется 1:1;
• Multiply by coefficient — лот Provider умножается на коэффициент;
• Fixed lot — используется фиксированный лот;
• By balance ratio — объём рассчитывается пропорционально балансам счетов.

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Общий параметр:

• InpRole — выбор роли Provider или Receiver.

Параметры Provider:

• Provider_InpControlType — панель на графике или Input Parameters;
• Provider_InpPanelX / Provider_InpPanelY — положение панели;
• Provider_InpActive — включение передачи сделок;
• Provider_InpChannel — имя канала;
• Provider_InpFilterBuy — передавать Buy;
• Provider_InpFilterSell — передавать Sell;
• Provider_InpFilterPending — передавать отложенные ордера;
• Provider_InpCopySL — передавать Stop Loss;
• Provider_InpCopyTP — передавать Take Profit;
• Provider_InpWithComment — передавать только ордера с указанными комментариями;
• Provider_InpWithoutComment — исключать ордера с указанными комментариями;
• Provider_InpWithMagic — передавать только указанные Magic Number;
• Provider_InpWithoutMagic — исключать указанные Magic Number;
• Provider_InpTimeMode — режим фильтра по времени открытия;
• Provider_InpTimeFrom / Provider_InpTimeTo — границы временного периода;
• Provider_InpSymbolFilter — фильтр торговых символов;
• Provider_InpInverted — инверсия Buy ↔ Sell и SL ↔ TP;
• Provider_InpPushMode — способ формирования комментария копии;
• Provider_InpPushCustom — пользовательский комментарий;
• Provider_InpTimerMs — интервал записи данных.

Параметры Receiver:

• Receiver_InpControlType — панель на графике или Input Parameters;
• Receiver_InpPanelX / Receiver_InpPanelY — положение панели;
• Receiver_InpActive — включение копирования;
• Receiver_InpChannel — канал Provider;
• Receiver_InpLotMode — режим расчёта лота;
• Receiver_InpLotMultiplier — коэффициент лота;
• Receiver_InpFixedLot — фиксированный лот;
• Receiver_InpCopySL — копировать Stop Loss;
• Receiver_InpCopyTP — копировать Take Profit;
• Receiver_InpCopyPendings — копировать отложенные ордера;
• Receiver_InpCopyExisting — копировать ордера, открытые до запуска;
• Receiver_InpInverted — обратное копирование;
• Receiver_InpUseProvComment — использовать комментарий Provider;
• Receiver_InpRemoveSuffix — удалить суффикс исходного символа;
• Receiver_InpAddSuffix — добавить суффикс символа;
• Receiver_InpSymbolMap — явная таблица соответствия символов;
• Receiver_InpDeviation — допустимое отклонение цены исполнения;
• Receiver_InpMaxFileAgeSec — время определения потери связи;
• Receiver_InpCommentTag — служебная метка комментария;
• Receiver_InpTimerMs — интервал чтения данных;
• Receiver_InpMissCycles — количество циклов подтверждения перед закрытием отсутствующего ордера.

ВАЖНЫЕ УСЛОВИЯ

Оба терминала должны работать на одном компьютере или Windows VPS и использовать общую папку MetaQuotes\Terminal\Common\Files.

На Provider и Receiver необходимо указать одинаковое имя канала. Пустое значение соответствует каналу default.

Советник устанавливается только на один график каждого торгового счёта. Символ и таймфрейм графика не влияют на копирование всего счёта.

В свойствах советника необходимо разрешить торговлю и включить кнопку «Автоторговля» в терминале MetaTrader 4.

Фактическая цена и скорость исполнения могут различаться из-за спреда, проскальзывания, задержек терминала и торговых условий брокеров. Перед использованием на реальных счетах рекомендуется проверить настройки на демо-счетах.
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Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
4.09 (11)
Утилиты
Telegram to MT4: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT4 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 4, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] [ FAQ ] [ How atach logs properly ] [ Settings descrition ] Ключевые
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT4 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 4. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT4. Также доступна версия для MT5. Руководст
Support and Resistance Dashboard MT4
Amir Atif
5 (2)
Утилиты
Support and Resistance Dashboard for MT4 is a multi-timeframe and multi-symbol scanner and alert system that finds S/R zones and pivot points for all timeframes and symbols and alerts when price has interaction with them. If you are using support and resistance (or supply and demand) zones in your trading strategy, this dashboard and its alert and filtering system is a big time saver for you. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->
Risk to R Ratio Manager
Omar Alkassar
Утилиты
Менеджер соотношения риска и прибыли — это визуальный инструмент управления ордерами и калькулятор размера позиции, разработанный для поддержки дисциплинированной торговли и профессионального управления рисками. Он позволяет трейдерам визуально устанавливать уровни входа, стоп-лосса и тейк-профита непосредственно на графике, автоматически рассчитывая размер лота и соотношение риска и прибыли перед отправкой ордера. Инструмент помогает стандартизировать подготовку к торговле и гарантирует, что ка
RSI Divergence Scanner MT4
Amir Atif
4.5 (4)
Утилиты
RSI Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find divergences between price chart and RSI indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the RSI divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1 timeframes) Full description of scanner parameters ->   click here . How to get
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 4. Многоязычная поддержка. Версия MT5  |
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
4 (3)
Утилиты
Coppy Master MT4  — инструмент для копирования сделок между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Поддерживает копирование в обоих направлениях: от MT4 к MT5, от MT5 к MT4, а также между счетами одного типа. Для корректной работы все терминалы должны быть запущены на одном компьютере или VPS. [ Инструкция и Демо ]  Для копирования на MetaTrader 4 требуется отдельная версия продукта —   Coppy Master MT5 . Основные функции: Тип подключения Режимы Master и Receiver. Возможность гибкой настройки
TradeMirror Pro MT4
Hao Liu
Утилиты
TradeMirror - это советник-копировщик для платформы MT4/MT5. Руководство по использованию Нажмите на ссылку Руководство по Trademirror , чтобы посмотреть больше инструкций. Почему TradeMirror Мы понимаем важность безопасности, стабильности и конфиденциальности для финансового программного обеспечения, поэтому мы приложили максимум усилий для детального укрепления этих трех элементов: Предоставляет удобный графический интерфейс, которым легко управлять Фокус на конфиденциальности и безопасности,
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Утилиты
Easy Trade – Умное, простое и мощное управление сделками Easy Trade — это универсальное решение для управления сделками в MetaTrader для тех, кто хочет держать риск под контролем и обеспечить максимально плавное исполнение ордеров. Созданный с нуля на основе обратной связи от трейдеров, Easy Trade позволяет легко открывать, отслеживать и управлять сделками по множеству символов — без лишней сложности. Независимо от того, скальпируете ли вы вручную или управляете несколькими позициями, Easy Tra
Close by percentage MT4
Konstantin Kulikov
5 (1)
Утилиты
Привет, друзья. Эту утилиту я написал специально для использования в своем профиле с большим количеством экспертов и сетов ("Joint_profiles_from_grid_sets" https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929 ).  Теперь, чтобы ограничить убытки на счёте, нет необходимости менять параметр "Close_positions_at_percentage_of_loss" на каждом чарте. Просто откройте один дополнительный чарт, прикрепите данную утилиту и настройте желаемый процент по закрытию всех сделок на счёте. Утилита имеет следующий функциона
Smart Channel M4
Vahidreza Heidar Gholami
Утилиты
The trend in the market can be predicted using trend lines but the problem is you don’t know where exactly the price is going to touch the trend line where you can put your pending orders on. Smart Channel Expert Advisor makes it possible to put an advanced channel around the price data, which can be configured to handle placing orders, opening and closing positions, managing risk per trade, spread, slippage, and trailing stop-loss and take-profit automatically. Features Money Management (Calcul
MT4 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Утилиты
MT4 to Discord Signal Provider — это удобный, полностью настраиваемый инструмент, предназначенный для отправки торговых сигналов напрямую в Discord. Этот инструмент превращает ваш торговый счет в эффективного поставщика сигналов. Настройте формат сообщений под свой стиль! Для удобства выберите из предварительно разработанных шаблонов и решите, какие элементы сообщения включить или исключить. [ Демо ] [ Руководство ] [ Версия MT5 ] [ Версия Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Следуйте
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Утилиты
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
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Synqorix Trade Copier
Andrey Voloshin
Утилиты
Synqorix Trade Copier MT5 — единый локальный копировщик сделок для MetaTrader 5. Один файл советника может работать в одной из двух ролей: • Provider — передаёт сделки со счёта-источника; • Receiver — принимает и копирует сделки на счёт-получатель. Роль выбирается во входном параметре InpRole перед запуском. Советник активирует только выбранный режим и автоматически создаёт соответствующую панель PROVIDER или RECEIVER. Параметры неактивной роли не участвуют в работе. Для начала копирования
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