Synqorix Trade Copier MT4
- Утилиты
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- Версия: 3.0
- Активации: 10
Synqorix Trade Copier MT4 — единый локальный копировщик сделок для MetaTrader 4.
Один файл советника может работать в одной из двух ролей:
• Provider — передаёт сделки со счёта-источника;
• Receiver — принимает и копирует сделки на счёт-получатель.
Роль выбирается во входном параметре InpRole перед запуском. Советник активирует только выбранный режим и автоматически создаёт соответствующую панель PROVIDER или RECEIVER. Настройки неактивной роли не участвуют в работе.
Для начала копирования установите один и тот же советник в двух терминалах MetaTrader 4. На счёте-источнике выберите InpRole = Provider, а на счёте-получателе — InpRole = Receiver. На обеих сторонах укажите одинаковое имя канала.
ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• копирование рыночных ордеров Buy и Sell;
• копирование Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop и Sell Stop;
• синхронизация Stop Loss и Take Profit;
• копирование новых и уже открытых ордеров;
• обработка частичного закрытия;
• синхронизация изменения и полного закрытия ордеров;
• прямое или обратное копирование Buy ↔ Sell;
• несколько независимых каналов;
• подключение нескольких Receiver к одному Provider;
• фильтрация по символу, времени открытия, комментарию и Magic Number;
• передача исходного, служебного или пользовательского комментария;
• автоматическое удаление и добавление суффиксов символов;
• ручная таблица соответствия символов, например XAUUSD=GOLD;
• панель управления непосредственно на графике;
• режим управления через Input Parameters;
• локальный обмен без внешнего сервера и стороннего сервиса;
• защита от циклического копирования;
• защита от ошибочного закрытия при временном сбое чтения;
• безопасная пауза при потере связи с Provider.
КАК РАБОТАЕТ КОПИРОВАНИЕ
В режиме Provider советник отслеживает позиции и отложенные ордера, соответствующие установленным фильтрам, и записывает их текущее состояние в файл STC_<канал>.txt в общей папке терминалов.
В режиме Receiver советник читает файл выбранного канала и синхронизирует торговые операции на счёте-получателе.
По умолчанию данные обновляются каждые 200 миллисекунд. Интервал можно изменить отдельно для каждой роли.
Если данные Provider перестают обновляться, Receiver переходит в состояние PROVIDER OFFLINE - paused. Уже открытые копии при этом не закрываются. После восстановления связи синхронизация продолжается автоматически.
РЕЖИМЫ РАСЧЁТА ЛОТА
• Same as provider — объём копируется 1:1;
• Multiply by coefficient — лот Provider умножается на коэффициент;
• Fixed lot — используется фиксированный лот;
• By balance ratio — объём рассчитывается пропорционально балансам счетов.
ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Общий параметр:
• InpRole — выбор роли Provider или Receiver.
Параметры Provider:
• Provider_InpControlType — панель на графике или Input Parameters;
• Provider_InpPanelX / Provider_InpPanelY — положение панели;
• Provider_InpActive — включение передачи сделок;
• Provider_InpChannel — имя канала;
• Provider_InpFilterBuy — передавать Buy;
• Provider_InpFilterSell — передавать Sell;
• Provider_InpFilterPending — передавать отложенные ордера;
• Provider_InpCopySL — передавать Stop Loss;
• Provider_InpCopyTP — передавать Take Profit;
• Provider_InpWithComment — передавать только ордера с указанными комментариями;
• Provider_InpWithoutComment — исключать ордера с указанными комментариями;
• Provider_InpWithMagic — передавать только указанные Magic Number;
• Provider_InpWithoutMagic — исключать указанные Magic Number;
• Provider_InpTimeMode — режим фильтра по времени открытия;
• Provider_InpTimeFrom / Provider_InpTimeTo — границы временного периода;
• Provider_InpSymbolFilter — фильтр торговых символов;
• Provider_InpInverted — инверсия Buy ↔ Sell и SL ↔ TP;
• Provider_InpPushMode — способ формирования комментария копии;
• Provider_InpPushCustom — пользовательский комментарий;
• Provider_InpTimerMs — интервал записи данных.
Параметры Receiver:
• Receiver_InpControlType — панель на графике или Input Parameters;
• Receiver_InpPanelX / Receiver_InpPanelY — положение панели;
• Receiver_InpActive — включение копирования;
• Receiver_InpChannel — канал Provider;
• Receiver_InpLotMode — режим расчёта лота;
• Receiver_InpLotMultiplier — коэффициент лота;
• Receiver_InpFixedLot — фиксированный лот;
• Receiver_InpCopySL — копировать Stop Loss;
• Receiver_InpCopyTP — копировать Take Profit;
• Receiver_InpCopyPendings — копировать отложенные ордера;
• Receiver_InpCopyExisting — копировать ордера, открытые до запуска;
• Receiver_InpInverted — обратное копирование;
• Receiver_InpUseProvComment — использовать комментарий Provider;
• Receiver_InpRemoveSuffix — удалить суффикс исходного символа;
• Receiver_InpAddSuffix — добавить суффикс символа;
• Receiver_InpSymbolMap — явная таблица соответствия символов;
• Receiver_InpDeviation — допустимое отклонение цены исполнения;
• Receiver_InpMaxFileAgeSec — время определения потери связи;
• Receiver_InpCommentTag — служебная метка комментария;
• Receiver_InpTimerMs — интервал чтения данных;
• Receiver_InpMissCycles — количество циклов подтверждения перед закрытием отсутствующего ордера.
ВАЖНЫЕ УСЛОВИЯ
Оба терминала должны работать на одном компьютере или Windows VPS и использовать общую папку MetaQuotes\Terminal\Common\Files.
На Provider и Receiver необходимо указать одинаковое имя канала. Пустое значение соответствует каналу default.
Советник устанавливается только на один график каждого торгового счёта. Символ и таймфрейм графика не влияют на копирование всего счёта.
В свойствах советника необходимо разрешить торговлю и включить кнопку «Автоторговля» в терминале MetaTrader 4.
Фактическая цена и скорость исполнения могут различаться из-за спреда, проскальзывания, задержек терминала и торговых условий брокеров. Перед использованием на реальных счетах рекомендуется проверить настройки на демо-счетах.