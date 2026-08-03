Synqorix Trade Copier MT4
- 实用工具
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- 版本: 3.0
- 激活: 10
Synqorix Trade Copier MT4 是一款适用于 MetaTrader 4 的一体化本地交易复制工具。
同一个智能交易程序文件可以选择以下两种角色之一：
• Provider — 从源账户发送交易；
• Receiver — 在目标账户接收并复制交易。
启动前通过 InpRole 参数选择角色。智能交易程序只会启动所选模式，并自动显示对应的 PROVIDER 或 RECEIVER 控制面板。未选择角色的参数不会参与运行。
开始复制时，请在两个 MetaTrader 4 终端中安装同一个智能交易程序。在源账户上设置 InpRole = Provider，在目标账户上设置 InpRole = Receiver，并在两端填写相同的通道名称。
主要功能
• 复制 Buy 和 Sell 市价单；
• 复制 Buy Limit、Sell Limit、Buy Stop 和 Sell Stop 挂单；
• 同步 Stop Loss 和 Take Profit；
• 复制新订单和已存在的订单；
• 支持部分平仓；
• 同步订单修改和完全平仓；
• 支持正常复制和反向复制 Buy ↔ Sell；
• 支持多个独立复制通道；
• 一个 Provider 可连接多个 Receiver；
• 按交易品种、开仓时间、订单注释和 Magic Number 过滤；
• 使用原始、服务或自定义订单注释；
• 自动删除或添加交易品种后缀；
• 支持明确的品种映射，例如 XAUUSD=GOLD；
• 图表控制面板；
• Input Parameters 控制模式；
• 无需外部服务器或第三方服务；
• 防止交易循环复制；
• 防止临时读取错误造成误平仓；
• Provider 断线时安全暂停。
工作原理
在 Provider 模式下，智能交易程序监控符合过滤条件的持仓和挂单，并将其当前状态写入共享终端文件夹中的 STC_<通道>.txt 文件。
在 Receiver 模式下，智能交易程序读取所选通道文件，并同步目标账户上的交易操作。
默认数据更新间隔为 200 毫秒，可针对每个角色单独设置。
如果 Provider 数据停止更新，Receiver 会进入 PROVIDER OFFLINE - paused 状态。已有复制订单不会被关闭。Provider 恢复连接后，同步会自动继续。
手数计算模式
• Same as provider — 按 1:1 复制原始手数；
• Multiply by coefficient — Provider 手数乘以指定系数；
• Fixed lot — 使用固定手数；
• By balance ratio — 根据两个账户的余额比例计算手数。
输入参数
通用参数：
• InpRole — 选择 Provider 或 Receiver 模式。
Provider 参数：
• Provider_InpControlType — 图表面板或 Input Parameters 模式；
• Provider_InpPanelX / Provider_InpPanelY — 面板位置；
• Provider_InpActive — 启用交易发送；
• Provider_InpChannel — 通道名称；
• Provider_InpFilterBuy — 发送 Buy 订单；
• Provider_InpFilterSell — 发送 Sell 订单；
• Provider_InpFilterPending — 发送挂单；
• Provider_InpCopySL — 发送 Stop Loss；
• Provider_InpCopyTP — 发送 Take Profit；
• Provider_InpWithComment — 只包含指定注释的订单；
• Provider_InpWithoutComment — 排除指定注释的订单；
• Provider_InpWithMagic — 只包含指定 Magic Number；
• Provider_InpWithoutMagic — 排除指定 Magic Number；
• Provider_InpTimeMode — 开仓时间过滤模式；
• Provider_InpTimeFrom / Provider_InpTimeTo — 时间范围；
• Provider_InpSymbolFilter — 交易品种过滤；
• Provider_InpInverted — 反向转换 Buy ↔ Sell 和 SL ↔ TP；
• Provider_InpPushMode — 复制订单的注释模式；
• Provider_InpPushCustom — 自定义注释；
• Provider_InpTimerMs — 数据写入间隔。
Receiver 参数：
• Receiver_InpControlType — 图表面板或 Input Parameters 模式；
• Receiver_InpPanelX / Receiver_InpPanelY — 面板位置；
• Receiver_InpActive — 启用交易复制；
• Receiver_InpChannel — Provider 通道；
• Receiver_InpLotMode — 手数计算模式；
• Receiver_InpLotMultiplier — 手数倍数；
• Receiver_InpFixedLot — 固定手数；
• Receiver_InpCopySL — 复制 Stop Loss；
• Receiver_InpCopyTP — 复制 Take Profit；
• Receiver_InpCopyPendings — 复制挂单；
• Receiver_InpCopyExisting — 复制启动前已存在的订单；
• Receiver_InpInverted — 反向复制；
• Receiver_InpUseProvComment — 使用 Provider 注释；
• Receiver_InpRemoveSuffix — 删除源品种后缀；
• Receiver_InpAddSuffix — 添加目标品种后缀；
• Receiver_InpSymbolMap — 明确的品种映射表；
• Receiver_InpDeviation — 允许的成交偏差；
• Receiver_InpMaxFileAgeSec — Provider 连接超时时间；
• Receiver_InpCommentTag — 服务注释标签；
• Receiver_InpTimerMs — 数据读取间隔；
• Receiver_InpMissCycles — 平仓前的确认周期数。
重要条件
两个终端必须运行在同一台电脑或 Windows VPS 上，并使用共同的 MetaQuotes\Terminal\Common\Files 文件夹。
Provider 和 Receiver 必须设置相同的通道名称。空白值使用 default 通道。
每个交易账户只需将智能交易程序加载到一个图表上。图表的交易品种和时间周期不会影响整个账户的复制。
请在智能交易程序属性中允许实时交易，并启用 MetaTrader 4 的 AutoTrading 按钮。
实际成交价格和速度可能因点差、滑点、终端延迟和经纪商交易条件而有所不同。建议在实盘使用前先在模拟账户上测试。