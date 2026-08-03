Synqorix Trade Copier MT5 — единый локальный копировщик сделок для MetaTrader 5.





Один файл советника может работать в одной из двух ролей:





• Provider — передаёт сделки со счёта-источника;

• Receiver — принимает и копирует сделки на счёт-получатель.





Роль выбирается во входном параметре InpRole перед запуском. Советник активирует только выбранный режим и автоматически создаёт соответствующую панель PROVIDER или RECEIVER. Параметры неактивной роли не участвуют в работе.





Для начала копирования установите один и тот же советник в двух терминалах MetaTrader 5. На счёте-источнике выберите InpRole = Provider, а на счёте-получателе — InpRole = Receiver. На обеих панелях укажите одинаковое имя канала.





ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ





• копирование рыночных позиций Buy и Sell;

• копирование ордеров Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop и Sell Stop;

• синхронизация Stop Loss и Take Profit;

• копирование новых и уже открытых позиций;

• обработка частичного закрытия;

• прямое или обратное копирование Buy ↔ Sell;

• несколько независимых каналов;

• подключение нескольких Receiver к одному Provider;

• фильтрация по символу, времени открытия, комментарию и Magic Number;

• передача исходного, служебного или пользовательского комментария;

• автоматическое удаление и добавление суффиксов символов;

• ручная таблица соответствия символов, например XAUUSD=GOLD;

• панель управления непосредственно на графике;

• режим управления через Input Parameters;

• локальный обмен без внешнего сервера или стороннего сервиса;

• защита от торговой петли;

• защита от ошибочного закрытия при временном сбое чтения;

• безопасная пауза при потере связи с Provider.





КАК РАБОТАЕТ КОПИРОВАНИЕ





В режиме Provider советник отслеживает подходящие под установленные фильтры позиции и ордера и записывает их состояние в файл STC_<канал>.txt в общей папке терминалов.





В режиме Receiver советник читает файл выбранного канала и синхронизирует позиции и ордера счёта-получателя.





По умолчанию данные обновляются каждые 200 мс. Интервал можно изменить отдельно для каждой роли.





Если данные Provider перестают обновляться, Receiver переходит в состояние PROVIDER OFFLINE - paused. Существующие копии при этом не закрываются. После восстановления связи синхронизация продолжается автоматически.





РЕЖИМЫ РАСЧЁТА ЛОТА





• Same as provider — объём копируется 1:1;

• Multiply by coefficient — лот Provider умножается на коэффициент;

• Fixed lot — используется фиксированный лот;

• By balance ratio — объём рассчитывается пропорционально балансам счетов.





ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ





Общий параметр:





• InpRole — выбор роли Provider или Receiver.





Параметры Provider:





• Provider_InpControlType — панель на графике или Input Parameters;

• Provider_InpPanelX / Provider_InpPanelY — положение панели;

• Provider_InpActive — включение передачи сделок;

• Provider_InpChannel — имя канала;

• Provider_InpFilterBuy — передавать Buy;

• Provider_InpFilterSell — передавать Sell;

• Provider_InpFilterPending — передавать отложенные ордера;

• Provider_InpCopySL — передавать Stop Loss;

• Provider_InpCopyTP — передавать Take Profit;

• Provider_InpWithComment — передавать только сделки с указанными комментариями;

• Provider_InpWithoutComment — исключать сделки с указанными комментариями;

• Provider_InpWithMagic — передавать только указанные Magic Number;

• Provider_InpWithoutMagic — исключать указанные Magic Number;

• Provider_InpTimeMode — режим фильтра по времени открытия;

• Provider_InpTimeFrom / Provider_InpTimeTo — границы временного периода;

• Provider_InpSymbolFilter — фильтр торговых символов;

• Provider_InpInverted — инверсия Buy ↔ Sell и SL ↔ TP;

• Provider_InpPushMode — способ формирования комментария копии;

• Provider_InpPushCustom — пользовательский комментарий;

• Provider_InpTimerMs — интервал записи данных.





Параметры Receiver:





• Receiver_InpControlType — панель на графике или Input Parameters;

• Receiver_InpPanelX / Receiver_InpPanelY — положение панели;

• Receiver_InpActive — включение копирования;

• Receiver_InpChannel — канал Provider;

• Receiver_InpLotMode — режим расчёта лота;

• Receiver_InpLotMultiplier — коэффициент лота;

• Receiver_InpFixedLot — фиксированный лот;

• Receiver_InpCopySL — копировать Stop Loss;

• Receiver_InpCopyTP — копировать Take Profit;

• Receiver_InpCopyPendings — копировать отложенные ордера;

• Receiver_InpCopyExisting — копировать позиции, открытые до запуска;

• Receiver_InpInverted — обратное копирование;

• Receiver_InpUseProvComment — использовать комментарий Provider;

• Receiver_InpRemoveSuffix — удалить суффикс исходного символа;

• Receiver_InpAddSuffix — добавить суффикс символа;

• Receiver_InpSymbolMap — явная таблица соответствия символов;

• Receiver_InpDeviation — допустимое отклонение цены исполнения;

• Receiver_InpMaxFileAgeSec — время определения потери связи;

• Receiver_InpCommentTag — служебная метка комментария;

• Receiver_InpTimerMs — интервал чтения данных;

• Receiver_InpMissCycles — количество циклов подтверждения перед закрытием отсутствующей сделки.





ВАЖНЫЕ УСЛОВИЯ





Оба терминала должны работать на одном компьютере или Windows VPS и использовать общую папку MetaQuotes\Terminal\Common\Files.





На Provider и Receiver необходимо указать одинаковое имя канала. Пустое значение соответствует каналу default.





Для режима Receiver требуется хеджинговый счёт MetaTrader 5. Неттинговые счета не поддерживаются. Ордера Stop Limit не копируются.





Цена и скорость исполнения могут различаться из-за спреда, проскальзывания, задержек терминала и торговых условий брокеров. Перед использованием на реальном счёте рекомендуется проверить настройки на демо-счетах.