Synqorix Trade Copier

Synqorix Trade Copier MT5 — единый локальный копировщик сделок для MetaTrader 5.

Один файл советника может работать в одной из двух ролей:

• Provider — передаёт сделки со счёта-источника;
• Receiver — принимает и копирует сделки на счёт-получатель.

Роль выбирается во входном параметре InpRole перед запуском. Советник активирует только выбранный режим и автоматически создаёт соответствующую панель PROVIDER или RECEIVER. Параметры неактивной роли не участвуют в работе.

Для начала копирования установите один и тот же советник в двух терминалах MetaTrader 5. На счёте-источнике выберите InpRole = Provider, а на счёте-получателе — InpRole = Receiver. На обеих панелях укажите одинаковое имя канала.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• копирование рыночных позиций Buy и Sell;
• копирование ордеров Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop и Sell Stop;
• синхронизация Stop Loss и Take Profit;
• копирование новых и уже открытых позиций;
• обработка частичного закрытия;
• прямое или обратное копирование Buy ↔ Sell;
• несколько независимых каналов;
• подключение нескольких Receiver к одному Provider;
• фильтрация по символу, времени открытия, комментарию и Magic Number;
• передача исходного, служебного или пользовательского комментария;
• автоматическое удаление и добавление суффиксов символов;
• ручная таблица соответствия символов, например XAUUSD=GOLD;
• панель управления непосредственно на графике;
• режим управления через Input Parameters;
• локальный обмен без внешнего сервера или стороннего сервиса;
• защита от торговой петли;
• защита от ошибочного закрытия при временном сбое чтения;
• безопасная пауза при потере связи с Provider.

КАК РАБОТАЕТ КОПИРОВАНИЕ

В режиме Provider советник отслеживает подходящие под установленные фильтры позиции и ордера и записывает их состояние в файл STC_<канал>.txt в общей папке терминалов.

В режиме Receiver советник читает файл выбранного канала и синхронизирует позиции и ордера счёта-получателя.

По умолчанию данные обновляются каждые 200 мс. Интервал можно изменить отдельно для каждой роли.

Если данные Provider перестают обновляться, Receiver переходит в состояние PROVIDER OFFLINE - paused. Существующие копии при этом не закрываются. После восстановления связи синхронизация продолжается автоматически.

РЕЖИМЫ РАСЧЁТА ЛОТА

• Same as provider — объём копируется 1:1;
• Multiply by coefficient — лот Provider умножается на коэффициент;
• Fixed lot — используется фиксированный лот;
• By balance ratio — объём рассчитывается пропорционально балансам счетов.

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Общий параметр:

• InpRole — выбор роли Provider или Receiver.

Параметры Provider:

• Provider_InpControlType — панель на графике или Input Parameters;
• Provider_InpPanelX / Provider_InpPanelY — положение панели;
• Provider_InpActive — включение передачи сделок;
• Provider_InpChannel — имя канала;
• Provider_InpFilterBuy — передавать Buy;
• Provider_InpFilterSell — передавать Sell;
• Provider_InpFilterPending — передавать отложенные ордера;
• Provider_InpCopySL — передавать Stop Loss;
• Provider_InpCopyTP — передавать Take Profit;
• Provider_InpWithComment — передавать только сделки с указанными комментариями;
• Provider_InpWithoutComment — исключать сделки с указанными комментариями;
• Provider_InpWithMagic — передавать только указанные Magic Number;
• Provider_InpWithoutMagic — исключать указанные Magic Number;
• Provider_InpTimeMode — режим фильтра по времени открытия;
• Provider_InpTimeFrom / Provider_InpTimeTo — границы временного периода;
• Provider_InpSymbolFilter — фильтр торговых символов;
• Provider_InpInverted — инверсия Buy ↔ Sell и SL ↔ TP;
• Provider_InpPushMode — способ формирования комментария копии;
• Provider_InpPushCustom — пользовательский комментарий;
• Provider_InpTimerMs — интервал записи данных.

Параметры Receiver:

• Receiver_InpControlType — панель на графике или Input Parameters;
• Receiver_InpPanelX / Receiver_InpPanelY — положение панели;
• Receiver_InpActive — включение копирования;
• Receiver_InpChannel — канал Provider;
• Receiver_InpLotMode — режим расчёта лота;
• Receiver_InpLotMultiplier — коэффициент лота;
• Receiver_InpFixedLot — фиксированный лот;
• Receiver_InpCopySL — копировать Stop Loss;
• Receiver_InpCopyTP — копировать Take Profit;
• Receiver_InpCopyPendings — копировать отложенные ордера;
• Receiver_InpCopyExisting — копировать позиции, открытые до запуска;
• Receiver_InpInverted — обратное копирование;
• Receiver_InpUseProvComment — использовать комментарий Provider;
• Receiver_InpRemoveSuffix — удалить суффикс исходного символа;
• Receiver_InpAddSuffix — добавить суффикс символа;
• Receiver_InpSymbolMap — явная таблица соответствия символов;
• Receiver_InpDeviation — допустимое отклонение цены исполнения;
• Receiver_InpMaxFileAgeSec — время определения потери связи;
• Receiver_InpCommentTag — служебная метка комментария;
• Receiver_InpTimerMs — интервал чтения данных;
• Receiver_InpMissCycles — количество циклов подтверждения перед закрытием отсутствующей сделки.

ВАЖНЫЕ УСЛОВИЯ

Оба терминала должны работать на одном компьютере или Windows VPS и использовать общую папку MetaQuotes\Terminal\Common\Files.

На Provider и Receiver необходимо указать одинаковое имя канала. Пустое значение соответствует каналу default.

Для режима Receiver требуется хеджинговый счёт MetaTrader 5. Неттинговые счета не поддерживаются. Ордера Stop Limit не копируются.

Цена и скорость исполнения могут различаться из-за спреда, проскальзывания, задержек терминала и торговых условий брокеров. Перед использованием на реальном счёте рекомендуется проверить настройки на демо-счетах.
Рекомендуем также
Trade Copier Professional MT5
Tola Moses Hector
Утилиты
Trade Copier Professional — Локальное решение для копирования сделок  Trade Copier Professional — это надёжная локальная система копирования сделок для MetaTrader 4/5. Она позволяет трейдерам мгновенно дублировать позиции на нескольких счетах на одном компьютере, оснащена встроенными средствами безопасности и профессиональной панелью управления.   Обзор   Советник работает в режимах Master и Slave из одного файла, с лёгким переключением. Сделки могут копироваться между терминалами MT4 и MT5 бе
QuickCopy MT5 Local Trade Copier
Ahmad Idris Yahaya
Утилиты
QuickCopy – Simple MT5 Local Trade Copier with Volume Factor QuickCopy is a lightweight and efficient MT5 local trade copier designed for traders who want to copy trades between accounts on the same computer quickly and reliably. With its simple setup and intuitive interface, QuickCopy makes managing multiple accounts easier than ever. Key Features: Local Account Copying: Instantly copies trades from your master account to one or more client accounts running on the same computer. Volume Factor A
CopyIQ
Stephen Sanjeeve Sahayam
Утилиты
CopyIQ mirrors your trades between MetaTrader 5 terminals running on the same Windows PC - one source account feeding as many receiver accounts as you need. Everything happens locally on the one machine: no VPS, no DLLs, and no internet link between terminals to lag or break. A trade on your source account reaches every receiver in milliseconds. CopyIQ was built by studying where other local copiers let traders down - copies that arrive late, lot sizes that ignore the receiving account, symbols
Professional MultiMaster Trade Copier
Zbynek Liska
Утилиты
Fox Wave Pro Copier - Professional Multi-Master Trade Copier Copy trades from multiple Master accounts simultaneously with advanced risk management Key Features Multi-Master Architecture Copy from unlimited master accounts simultaneously Automatic master account detection or manual configuration Real-time trade synchronization via file system Independent risk management for each master Advanced Risk Management Individual risk settings per master account Automatic lot size calculation based
Copy Local Pro
Algori Systems FZ-LLC
Утилиты
Copy Local Pro — Ultra Fast MT5 Local Trade Copier Copy Local Pro is a high-speed local trade copier for MetaTrader 5 that instantly replicates trades between multiple MT5 accounts on the same PC or VPS. Overview Execute trades on one account and automatically copy them to multiple accounts in real time. The copier runs entirely locally, providing ultra-low latency, stable execution, and full control over risk management without external servers. Key Features Fast local trade copying with near-
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.56 (27)
Утилиты
Советник Auto Trade Copier предназначен для копирования сделок на нескольких счетах/терминалах MetaTrader 4/MetaTrader 5 со 100% точностью. С помощью этого инструмента вы можете выступать как в роли поставщика (источник), так и получателя (назначение). Все торговые действия будут скопированы от поставщика к получателю без задержки. Ссылки: Если копирование производится через Интернет, посмотрите продукт Trade Copier Pro MT5 по ссылке: https://www.mql5.com/ru/market/product/5531 Если копирование
Customized Copy MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Утилиты
Customized Copy is a Multi-Terminal visual trade copying utility that supports Metatrader4 and Metatrader5 for Trade Copying.  You can activate EA on 10 different PCs/VPS. On each PC/VPS can install on Unlimited Terminals. Specifications :     Real Time, Multi Terminal - Multi Account - MT4/MT5 trade copying (support over 50 accounts at same time)     All settings are input visually.     Visual display and modify of copy map and network     Each copy path can be used with different settings
King Trade Copier
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Утилиты
KingCopier – Lightning-Fast Local Trade Copier for MetaTrader (Master + Slave) KingCopier is a professional local trade copier that mirrors every trading action from one Master account to unlimited Slave accounts on the same PC or VPS — with an internal copy latency of just a few milliseconds. It was built by a real trader for daily real-money use, with one goal: whatever happens on the Master must happen on the Slave, instantly and without exceptions. Watch the demo video to see the real cop
CopyMaster mt5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Утилиты
Эта утилита позволит вам копировать любые сделки с одного терминала с настройкой Master на другие терминалы с настройкой Slave В то же время вы можете выбрать, какие пары копировать, установить размер скопированного ордера по нескольким параметрам. Устанавливайте лимит убытков по просадке или копируйте только прибыльные сделки Вы можете копировать сделки с MT4 или MT5 на MT4 или MT5 других брокеров Теперь не составит труда скопировать сигналы любого эксперта, работающего в MT4, в терминал MT
Account Copier EA
Vladimir Pokora
Утилиты
Trade Copier This tool copies trades between MT5 or MT4 platforms running on the same computer. For example: MT5 --> MT4 & MT4 & MT4 etc. MT5 --> MT5 & MT5 & MT5 etc. MT5 --> MT4 & MT5 & MT4 & MT5 etc. Also download the version for   MT4 Parameters ID - is not required. If you want to use multiple MASTERs on one PC or on one MT5, each MASTER must have a different ID (alphanumeric). Then SLAVE must have the same ID as the MASTER. Mode MASTER - for a provider account; in this mode, the tool transm
Copier master RAlabs
Andrey Kolesnik
Утилиты
Сopier master RAlabs (приемник) и Сopier provider RAlabs (источник сигналов) —с истема локального копирования сделок между терминалами MetaTrader на одном ПК/VPS. Состоит из двух продуктов: Provider (источник сигналов) и Master (приёмник-копировщик с панелью управления). Provider ставится на счёт-донор (чьи сделки копируем) — он публикует сделки. Master ставится на счёт-получатель — он читает доноров и открывает копии, на нём находится вся панель настроек копирования. Копирование локальное (чере
Reverse Trades Copier for Followers
Jinsong Zhang
Утилиты
Reverse TradeCopier for Followers can copy trades from an account that is running   Reverse TradeCopier for Source . Features: Copies trades from one source (master) account to multiple following (slave) accounts. Allow investor (read only) password for source (master) account. There are no complicated settings and input parameters, everything is easy. Works with different brokers. Works with different quotes symbols (EURUSD_FX, eurusd_m, etc.). Can copy orders from 4-digit quotes platform to 5-
FREE
Copy MT5 MT5
Andriy Motuzka
Утилиты
Копировщик сделок с MetaTrader 5 на MetaTrader 5 ( есть версия MetaTrader 4<->MetaTrader 4 , при наличии двух версий - сможете копировать MetaTrader 5<->MetaTrader 4, MetaTrader 4<->MetaTrader 5, MetaTrader 5<->MetaTrader 5, MetaTrader 4<->MetaTrader 4). Есть демо-версия (ограничение по коэффициентам и лотам) Работает только в режиме хеджинга Фильтр спреда. Выбор лучшей цены (начинать копировать с плюсовой или минусовой позиции). Настройка лота, фиксированный или коэффициент (можно копировать с
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.97 (144)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
Trade Copier Agent MT5
Omar Alkassar
Утилиты
Агент Trade Copier предназначен для копирования сделок между несколькими счетами/терминалами MetaTrader (4/5). С помощью этого инструмента вы можете выступать в роли поставщика (источника) или получателя (назначения). Все торговые действия будут копироваться от провайдера к получателю без задержки. Этот инструмент позволяет копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с молниеносной скоростью копирования менее 0,5 секунды. Руководство по установке и вводу агент
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. АКЦИЯ - Если вы уже приобрели "Trade copier MT5", вы можете получить "Trade copier MT4" бесплатно (для копирования MT4 > MT5 и MT4 < MT5). Для получения более подробной информации об условиях, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщени
MT5 Trade Copier Master EA
Mykhailo Krygin
Утилиты
Fast copier for sending trades to multiple MT4 / MT5 accounts. MT5 Trade Copier Master EA sends trades instantly from your master account to one or multiple slave accounts. Supports copying to: • MT5 accounts • MT4 accounts Perfect for: • Multi-account traders • Signal providers • Account managers • Personal account mirroring Main Features • Fast local trade copying • Low latency execution • Multiple slave accounts support • Copy open positions on startup • Stable file-based communication • Easy
Golden Route home MT5
Gao Sun Liu
Утилиты
Golden Route home MT5 calculates the average prices of BUY (LONG) and SELL (SHORT) open positions, taking into account the size of open positions, commissions and swaps. The indicator builds the average line of LONG open positions, after crossing which, from the bottom up, the total profit for all LONG positions for the current instrument becomes greater than 0. The indicator builds the average line of SHORT open positions, after crossing which, from top to bottom, the total profit for all SH
Just Copier MT5
Agung Imaduddin
4.75 (4)
Утилиты
"Just copier" is designed to copy trading without any complicated settings. The copy can be done in one PC. One EA can be set as master (provider) or slave (receiver). The receiver lot can be set to multiple providers lots. Please also check this product at fxina.hostingerapp.com.  Any type of copy is available. MT4 -> MT5 MT4 -> MT4 MT5 -> MT5 MT5 -> MT4 If you want to copy MT4 -> MT5 or MT5 -> MT4, please purchase "Just copier" for MT4 and "Just copier" for MT5 separately. Just Copier can copy
EA35 Tanin Copy Utility
Nhat Tien Duong
Утилиты
[FREE UTILITY] EA35 TANIN COPY UTILITY: ZERO LATENCY LOCAL COPIER Are you looking for a lightning-fast trade copier to manage multiple funded accounts on the same VPS? Introducing EA35 Tanin Copy Utility, a commercial-grade Local Trade Copier for MetaTrader 5. Engineered for Prop Firm traders, this utility ensures zero lag and instant execution between your Master and Slave accounts. KEY FEATURES: * Master & Slave Roles: Easily assign roles to your MT5 terminals. One Master can broadcas
FREE
EA Local Trade Copier Pro MT5
Robby Suhendrawan
Утилиты
EA Local Trade Copier Pro MT5: The Ultimate DLL-Free Trade Duplicator Are you tired of complicated trade copiers that require unsafe external DLLs, crash your terminal, or confuse you with separate "Master" and "Client" files? Experience the next generation of trade copying with EA Local Trade Copier Pro MT4. Engineered for maximum stability, lightning-fast execution, and ultimate simplicity, this utility allows you to seamlessly copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Wind
MSB Pro Dynamic Risk EA
Kemal Mustafa Ozkan
Эксперты
LIMITED TIME OFFER: 45 USD (Was 75 USD!) Get the full version of MSB Pro at a starter price. Only for the next 10 licenses!!! We believe professional trading tools should be accessible. We lowered the price to help more traders protect their capital during volatile gold markets. Gold Stability Master: Exceptional 3.01% Max Drawdown. ️ Zero Martingale, Zero Grid. 100% Real Tick Modeling Quality. MSB Pro Dynamic Gold EA: High Stability, Proven Precision "MSB Pro Dynamic Gold EA" is t
GOLD Queen EA
Ildar Iangirov
Эксперты
GOLD Queen EA  это полностью автоматическая система  для рынка золота . Каждая позиция всегда имеет Фиксированный SL/TP и виртуальное сопровождение прибыльных позиций.   Система использует пробой рынка в определенные часы в начале Европейской торговой сессии. Текущие настройки по умолчанию были оптимизированы с декабря 2015 года и по сегодняшний день с учетом всех реальных котировок MT5 ICM RAW. Рекомендации Алгоритм может быть чувствителен к спреду и проскальзываниям.   Я рекомендую использоват
Algocep Grid MT5
Jacob James
Эксперты
PROMO: ONLY 10 LEFT AT $90! Next price:        $199 Price will be kept high to limit number of users for this strategy. This EA starts trading at the open of   London (UK) Session . It is based on analysis of advanced statistical distributions combined with short to medium term reversal patterns which have mean-reversion attributes. The EA includes several smart features and allows you to trade with a fixed or automatic lot size. The EA is not sensitive to spreads but can be backtested on both
Magic Curves MT5
Aleksey Usachev
Индикаторы
Indicator shows balance curves based on magic number for portfolio analysis. It allows to visually estimate different strategies performance on a single symbol. Any of magic number can be hidden by clicking on the value in legend. Parameters: HideAllOnStart - all magics are hidden and can be activated by clicking on its value; MAMode - shows average profit from trades; MAPeriod - Moving average period; Magics - a string with magic numbers separated by comma like "1,2,123". If this field is empty
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
Утилиты
Профессиональный копировщик сделок для MetaTrader 5 Быстрый, профессиональный и надежный копировщик сделок для MetaTrader . COPYLOT позволяет копировать сделки Forex между терминалами MT4 и MT5 с поддержкой счетов Hedge и Netting . Версия COPYLOT для MT5 поддерживает: - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting Версия MT4 Полное описание + DEMO + PDF Как купить Как установить Как получить файлы жур
Candle Surfer EA
AutoPip Trading Ltd
Эксперты
NEW: A Fully Automated strategy using price action and candle patterns to trade Gold (XAUUSD).   This EA can be used on any currency but recommended for XAUUSD, EURUSD and BTCUSD Safe stop loss option for FTMO and other funded accounts.  REAL BACKTEST DATA - no manipulation or backtest conditioning like other EAs! 100% Modelling Quality Backtest!  USE: Default settings on XAUUSD & XAUAUD on the M15 timeframe. Use ECN account for best results. MAIN SETTINGS Setting Value Description          Ma
Broker Connection Monitor MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Утилиты
• Please test the product in the Strategy Tester before purchasing to understand how it works. • If you face any issues, contact me via private message—I’m always available to help. • After purchase, send me a screenshot of your order to receive a   FREE EA   as a gift. Broker Connection Monitor - Keep Your Trading Secure! Ensure Stable Trading with Real-time Broker Connection Monitoring! Are you tired of unexpected connection drops affecting your trades? Do you want to monitor your broker's co
SmartEntry EA
Saksit Pawapootanont
Эксперты
Overview SmartEntry EA gives traders full control over any trading symbol — Gold (XAUUSD), Indices, Crypto, and Forex — with both manual and automated entry modes. The EA automatically detects the symbol type and adjusts pip/unit calculations accordingly. The built-in panel allows real-time control of every feature without restarting the EA.   Key Features Auto HG Trigger •   Automatically detects bullish M1 candles exceeding a configurable size threshold •   Mode 1 — HG Sure-Fire: Opens BUY an
EURUSD ecn
Maryna Kauzova
Эксперты
Only 1 copies at the price of 99 USD. Last price 999 USD   EURUSD ecn  - is a trading algorithm designed for trading on ecn accounts or any other accounts with small margins and small spread! EURUSD ecn trading strategy is based on historical axioms of breaking the daily price range. Why EURUSD ecn belongs to safe trading systems?! - each order has a short fixed Stop Loss - the EA will not open an order if the trading account conditions do not match the recommendations (if orders are not opene
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (215)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (668)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
Утилиты
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Скачать пробную версию приложения для демонстрационного аккаунта: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/750864 . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим р
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegram прямо в ваш счёт MetaTrader 5 . Поддерживаются как публичные, так
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Утилиты
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 5. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT5. Также доступна версия для MT4. Руководст
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
Утилиты
Premium Trade Manager - Торговая панель со встроенным коучем Premium Trade Manager помещает торгового коуча прямо в ваш график, а под ним работает полноценный движок исполнения. Настройте сделку так, как вы всегда это делаете, затем позвольте Max, вашему ИИ-наставнику по трейдингу, прочитать именно эту настройку с учётом вашего живого счёта и дать чёткое заключение до того, как вы входите: соответствует ли стоп дисциплинированному подходу, разумен ли риск, не выходит ли высоковолатильный релиз ч
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
Утилиты
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
Утилиты
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Power Candles Strategy Scanner — самооптимизирующийся инструмент для поиска настроек по нескольким инструментам Power Candles Strategy Scanner использует тот же самооптимизирующийся движок, что и индикатор Power Candles — для всех символов в вашем Market Watch, одновременно. На одной панели отображается информация о том, какие символы в данный момент являются статистически торгуемыми, какая стратегия выигрывает на каждом из них, оптимальная пара Stop Loss / Take Profit, а также отправляется увед
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
Утилиты
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Утилиты
"Trader Evolution" - Утилита, предназначенная для трейдеров, которые используют в своей работе волновой и технический анализ. Одна вкладка утилиты способна управлять капиталом и открывать ордера, а другая - помогать в построении волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Торговля в несколько кликов. В панели доступны немедленные и отложенные ордера 2. Управление капиталом
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (9)
Утилиты
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала Обзор Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете н
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Другие продукты этого автора
Synqorix Trade Copier MT4
Andrey Voloshin
Утилиты
Synqorix Trade Copier MT4 — единый локальный копировщик сделок для MetaTrader 4. Один файл советника может работать в одной из двух ролей: • Provider — передаёт сделки со счёта-источника; • Receiver — принимает и копирует сделки на счёт-получатель. Роль выбирается во входном параметре InpRole перед запуском. Советник активирует только выбранный режим и автоматически создаёт соответствующую панель PROVIDER или RECEIVER. Настройки неактивной роли не участвуют в работе. Для начала копирования
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв