Quant Scavenger Gold Fbs
- Эксперты
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Frank Michel Noughue LemoupaSoftware Engineer and algorithmic trading developer specializing in data-driven Expert Advisors for MetaTrader 5. My focus is on building reliable, well-tested trading systems backed by research and continuous improvement.
Explore my products:
- Версия: 1.0
- Активации: 20
Свяжитесь со мной по адресу https://www.mql5.com/en/users/frankmichel022-gmail
для получения демо-версии или информации о покупке, ваши отзывы важны.
Обзор
Quant Scavenger – Gold Series EA — это торговый советник на основе машинного обучения, разработанный исключительно для Gold CFD (XAUUSD).
Советник использует количественную модель, обученную на исторических данных H1 (1 час), и работает только на таймфрейме H1.
Основная технология
Советник объединяет четыре модели машинного обучения:
- Random Forest
- XGBoost
- Gradient Boosting Machine (GBM)
- LightGBM
Модели анализируют направление рынка. Сделка открывается только тогда, когда необходимое количество моделей подтверждает одно и то же направление.
Дополнительная система LazyFTL (Follow-the-Leader) анализирует недавние результаты торговли и может автоматически изменять активную комбинацию моделей.
Управление рисками основано на историческом анализе MAE/MFE, что позволяет адаптировать уровни Stop Loss и Take Profit к поведению рынка.
Информация о модели
Модель:
- Использует walk-forward валидацию.
- Использует технические признаки, включая ATR, RSI, Stochastic, Williams %R и CCI.
- Выполняет прогнозирование непосредственно внутри советника.
- Периодически проверяется и оптимизируется.
Проверенная производительность
Тестирование проводилось с использованием исторических данных FBS.
Так как результаты торговли зависят от данных брокера, спредов и условий исполнения, рекомендуется протестировать советник на вашем брокере перед использованием на реальном счёте.
Советник использует фиксированные значения Stop Loss и Take Profit в USD для более стабильной работы у разных брокеров.
Исторический анализ MAE/MFE рекомендует значение 58 USD как ориентир риска Stop Loss на счёт.
Торговые условия
- Инструмент: Gold CFD (XAUUSD)
- Таймфрейм: только H1
- Рекомендуемый минимальный депозит: 350 USD
Центовый счёт можно использовать, если вы предпочитаете начать с меньшего капитала.
Не предназначен для:
- Скальпинга на M1/M5
- Мультитаймфреймовых стратегий
- Торговли несколькими инструментами
Основные настройки
Управление рисками
- Максимальный размер лота.
- Начальный размер лота.
- Stop Loss и Take Profit в USD.
- Дополнительный режим восстановления.
Настройки модели
- Включение или отключение моделей (RF, XGB, GBM, LGBM).
- Настройка минимального количества моделей для подтверждения сделки.
- Настройки адаптивной системы LazyFTL.
Пробная версия
Свяжитесь со мной, если у вас есть интересующий брокер и вы хотите получить бесплатную демо-версию.
Важные замечания
- Этот советник не гарантирует получение прибыли.
- Проскальзывание и неожиданные рыночные события возможны.
- Рекомендуется контроль работы во время важных экономических новостей.
- Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.
Серия Quant Scavenger
Серия Quant Scavenger будет расширяться, создавая отдельного обученного и поддерживаемого советника для каждого поддерживаемого торгового инструмента.
Gold Series — второй выпуск серии после Apple Series.
Поддержка
Contact me at https://www.mql5.com/en/users/frankmichel022-gmail , if you went through the trouble of downloading this, you might as well write the developer for suggestions.