Quant Scavenger Gold Fbs

Quant Scavenger FBS – Gold Series EA Обзор

Свяжитесь со мной по адресу https://www.mql5.com/en/users/frankmichel022-gmail

для получения демо-версии или информации о покупке, ваши отзывы важны.

Обзор

Quant Scavenger – Gold Series EA — это торговый советник на основе машинного обучения, разработанный исключительно для Gold CFD (XAUUSD).

Советник использует количественную модель, обученную на исторических данных H1 (1 час), и работает только на таймфрейме H1.

Основная технология

Советник объединяет четыре модели машинного обучения:

  • Random Forest
  • XGBoost
  • Gradient Boosting Machine (GBM)
  • LightGBM

Модели анализируют направление рынка. Сделка открывается только тогда, когда необходимое количество моделей подтверждает одно и то же направление.

Дополнительная система LazyFTL (Follow-the-Leader) анализирует недавние результаты торговли и может автоматически изменять активную комбинацию моделей.

Управление рисками основано на историческом анализе MAE/MFE, что позволяет адаптировать уровни Stop Loss и Take Profit к поведению рынка.

Информация о модели

Модель:

  • Использует walk-forward валидацию.
  • Использует технические признаки, включая ATR, RSI, Stochastic, Williams %R и CCI.
  • Выполняет прогнозирование непосредственно внутри советника.
  • Периодически проверяется и оптимизируется.

Проверенная производительность

Тестирование проводилось с использованием исторических данных FBS.

Так как результаты торговли зависят от данных брокера, спредов и условий исполнения, рекомендуется протестировать советник на вашем брокере перед использованием на реальном счёте.

Советник использует фиксированные значения Stop Loss и Take Profit в USD для более стабильной работы у разных брокеров.

Исторический анализ MAE/MFE рекомендует значение 58 USD как ориентир риска Stop Loss на счёт.

Торговые условия

  • Инструмент: Gold CFD (XAUUSD)
  • Таймфрейм: только H1
  • Рекомендуемый минимальный депозит: 350 USD

Центовый счёт можно использовать, если вы предпочитаете начать с меньшего капитала.

Не предназначен для:

  • Скальпинга на M1/M5
  • Мультитаймфреймовых стратегий
  • Торговли несколькими инструментами

Основные настройки

Управление рисками

  • Максимальный размер лота.
  • Начальный размер лота.
  • Stop Loss и Take Profit в USD.
  • Дополнительный режим восстановления.

Настройки модели

  • Включение или отключение моделей (RF, XGB, GBM, LGBM).
  • Настройка минимального количества моделей для подтверждения сделки.
  • Настройки адаптивной системы LazyFTL.

Пробная версия

Свяжитесь со мной, если у вас есть интересующий брокер и вы хотите получить бесплатную демо-версию.

Важные замечания

  • Этот советник не гарантирует получение прибыли.
  • Проскальзывание и неожиданные рыночные события возможны.
  • Рекомендуется контроль работы во время важных экономических новостей.
  • Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.

Серия Quant Scavenger

Серия Quant Scavenger будет расширяться, создавая отдельного обученного и поддерживаемого советника для каждого поддерживаемого торгового инструмента.

Gold Series — второй выпуск серии после Apple Series.

Поддержка

Contact me at https://www.mql5.com/en/users/frankmichel022-gmail , if you went through the trouble of downloading this, you might as well write the developer for suggestions.

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Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Эксперты
Представляем советника Quant Scavenger Apple Series: революция в биржевой торговле Обзор: Quant Scavenger Apple Series EA - это инновационный советник (EA), разработанный специально для торговли акциями/форексом с некоторыми лучшими показателями на Apple. Он использует количественный анализ в качестве основы для определения ценового действия и тенденций, предлагая свежий взгляд и изменяя подход к торговле. Разработанный с использованием передовых алгоритмических методов торговли и управления по
Quant Scavenger Nasdaq Exness
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Эксперты
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