Quant Scavenger Gold Fbs

Quant Scavenger FBS – Gold Series EA Обзор

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для получения демо-версии или информации о покупке, ваши отзывы важны.

Обзор

Quant Scavenger – Gold Series EA — это торговый советник на основе машинного обучения, разработанный исключительно для Gold CFD (XAUUSD).

Советник использует количественную модель, обученную на исторических данных H1 (1 час), и работает только на таймфрейме H1.

Основная технология

Советник объединяет четыре модели машинного обучения:

Random Forest

XGBoost

Gradient Boosting Machine (GBM)

LightGBM

Модели анализируют направление рынка. Сделка открывается только тогда, когда необходимое количество моделей подтверждает одно и то же направление.

Дополнительная система LazyFTL (Follow-the-Leader) анализирует недавние результаты торговли и может автоматически изменять активную комбинацию моделей.

Управление рисками основано на историческом анализе MAE/MFE, что позволяет адаптировать уровни Stop Loss и Take Profit к поведению рынка.

Информация о модели

Модель:

Использует walk-forward валидацию.

Использует технические признаки, включая ATR, RSI, Stochastic, Williams %R и CCI.

Выполняет прогнозирование непосредственно внутри советника.

Периодически проверяется и оптимизируется.

Проверенная производительность

Тестирование проводилось с использованием исторических данных FBS.

Так как результаты торговли зависят от данных брокера, спредов и условий исполнения, рекомендуется протестировать советник на вашем брокере перед использованием на реальном счёте.

Советник использует фиксированные значения Stop Loss и Take Profit в USD для более стабильной работы у разных брокеров.

Исторический анализ MAE/MFE рекомендует значение 58 USD как ориентир риска Stop Loss на счёт.

Торговые условия

Инструмент: Gold CFD (XAUUSD)

Gold CFD (XAUUSD) Таймфрейм: только H1

только H1 Рекомендуемый минимальный депозит: 350 USD

Центовый счёт можно использовать, если вы предпочитаете начать с меньшего капитала.

Не предназначен для:

Скальпинга на M1/M5

Мультитаймфреймовых стратегий

Торговли несколькими инструментами

Основные настройки

Управление рисками

Максимальный размер лота.

Начальный размер лота.

Stop Loss и Take Profit в USD.

Дополнительный режим восстановления.

Настройки модели

Включение или отключение моделей (RF, XGB, GBM, LGBM).

Настройка минимального количества моделей для подтверждения сделки.

Настройки адаптивной системы LazyFTL.

Пробная версия

Свяжитесь со мной, если у вас есть интересующий брокер и вы хотите получить бесплатную демо-версию.

Важные замечания

Этот советник не гарантирует получение прибыли.

Проскальзывание и неожиданные рыночные события возможны.

Рекомендуется контроль работы во время важных экономических новостей.

Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.

Серия Quant Scavenger

Серия Quant Scavenger будет расширяться, создавая отдельного обученного и поддерживаемого советника для каждого поддерживаемого торгового инструмента.

Gold Series — второй выпуск серии после Apple Series.

Поддержка

Contact me at https://www.mql5.com/en/users/frankmichel022-gmail , if you went through the trouble of downloading this, you might as well write the developer for suggestions.