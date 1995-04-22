Quant Scavenger Gold Fbs
- 专家
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Frank Michel Noughue LemoupaSoftware Engineer and algorithmic trading developer specializing in data-driven Expert Advisors for MetaTrader 5. My focus is on building reliable, well-tested trading systems backed by research and continuous improvement.
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- 版本: 1.0
- 激活: 20
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概览
Quant Scavenger – Gold Series EA 是一款基于机器学习的智能交易系统（Expert Advisor），专门为 黄金 CFD（XAUUSD） 设计。
该 EA 使用基于历史 H1（1小时） 数据训练的量化模型，并且仅运行于 H1 时间周期。
核心技术
该 EA 结合了四种机器学习模型：
- Random Forest
- XGBoost
- Gradient Boosting Machine (GBM)
- LightGBM
多个模型共同判断市场方向。只有当达到设定数量的模型确认同一方向时，EA 才会执行交易。
可选的 LazyFTL（Follow-the-Leader） 系统会评估近期交易表现，并根据表现自动调整当前使用的模型组合。
风险管理基于历史 MAE/MFE 分析，使止损和止盈能够根据市场实际行为进行调整。
模型信息
该模型：
- 使用 walk-forward 验证方法。
- 使用包括 ATR、RSI、Stochastic、Williams %R 和 CCI 在内的技术指标特征。
- 直接在 EA 内部执行预测。
- 会定期进行检查和优化。
已验证性能
测试使用 FBS 历史数据 完成。
由于交易结果会受到经纪商数据、点差和执行条件影响，建议在真实交易前使用您自己的经纪商数据进行测试。
EA 使用基于 USD 的固定止损和止盈数值，以便在不同经纪商之间保持更一致的表现。
根据历史 MAE/MFE 分析，建议使用 58 USD 作为账户风险止损参考值。
交易条件
- 交易品种： 黄金 CFD（XAUUSD）
- 时间周期： 仅 H1
- 建议最低入金： 350 USD
如果您希望使用较低资金开始测试，可以选择美分账户。
不适用于：
- M1/M5 超短线剥头皮交易
- 多时间周期策略
- 多品种交易
主要设置
风险管理
- 最大手数限制。
- 初始交易手数。
- USD 固定止损和止盈。
- 可选恢复模式。
模型设置
- 启用或禁用模型（RF、XGB、GBM、LGBM）。
- 设置交易确认所需的最少模型数量。
- 配置 LazyFTL 自适应系统参数。
试用版本
如果您有指定的经纪商并希望获得免费演示版本，请联系我。
重要说明
- 本 EA 不保证盈利。
- 市场滑点和不可预测事件仍可能发生。
- 建议在重大经济新闻期间进行人工监控。
- 历史表现不代表未来结果。
Quant Scavenger 系列
Quant Scavenger 系列将持续扩展，为每个支持的交易品种开发独立训练和维护的 EA。
Gold Series 是该系列继 Apple Series 之后的第二个版本。
支持
Contact me at https://www.mql5.com/en/users/frankmichel022-gmailif you went through the trouble of downloading this, you might as well write the developer for suggestions.