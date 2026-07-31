RR Ratio Pro

RR Ratio Pro — это профессиональный инструмент для планирования сделок, разработанный для дисциплинированных трейдеров. Он помогает оценивать каждую сделку до её открытия, наглядно отображая риск, прибыль, уровни Stop Loss, Take Profit и размер позиции непосредственно на графике.

Инструмент позволяет быстро визуализировать цену входа, Stop Loss, Take Profit, размер позиции и соотношение риска к прибыли (Risk/Reward Ratio) прямо на графике перед открытием сделки.

Независимо от того, торгуете ли вы на Forex, золотом, индексами или CFD, RR Ratio Pro делает планирование сделок быстрее, понятнее и более последовательным.

Основные возможности

Интерактивный блок Risk/Reward

Управление объектами методом Drag & Drop

Автоматический расчёт соотношения Risk/Reward

Визуализация уровней Entry / Stop Loss / Take Profit

Отображение расстояния и цен в режиме реального времени

Расчёт размера позиции

Поддержка всех торговых инструментов

Работа на любых таймфреймах

Оптимизирован для MetaTrader 5

Для кого предназначен

Подходит для:

Свинг-трейдеров

Дневных трейдеров

Скальперов

Позиционных трейдеров

Поддерживаемые рынки:

Forex

Золото

Серебро

Индексы

CFD

Криптовалюты (если поддерживаются вашим брокером)

Почему стоит использовать RR Ratio Pro?

Многие трейдеры знают, где хотят открыть позицию, но испытывают трудности при оценке того, оправдывает ли потенциальная прибыль принимаемый риск.

RR Ratio Pro помогает вам:

Оценивать риск до открытия сделки

Поддерживать последовательное управление сделками

Повышать торговую дисциплину

Планировать каждую сделку визуально

Экономить время при анализе рынка

Простой порядок работы

Разместите блок RR на графике. Настройте уровни Entry, Stop Loss и Take Profit. Мгновенно проверьте соотношение Risk/Reward. Подтвердите свой торговый план.

Просто. Быстро. Интуитивно понятно.

Преимущества