RR Ratio Pro

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  • Kun Ming Xie
    Kun Ming Xie

    Kun Ming Xie

    Более 10 лет опыта в разработке программного обеспечения и свыше 5 лет опыта в количественной торговле. Хорошо знаком с рынком Forex и сырьевыми активами, такими как золото. Увлечён трейдингом и специализируюсь на разработке программных инструментов, повышающих эффективность торговли и качество
  • Версия: 10.22
  • Активации: 5

RR Ratio Pro

RR Ratio Pro — это профессиональный инструмент для планирования сделок, разработанный для дисциплинированных трейдеров. Он помогает оценивать каждую сделку до её открытия, наглядно отображая риск, прибыль, уровни Stop Loss, Take Profit и размер позиции непосредственно на графике.

Инструмент позволяет быстро визуализировать цену входа, Stop Loss, Take Profit, размер позиции и соотношение риска к прибыли (Risk/Reward Ratio) прямо на графике перед открытием сделки.

Независимо от того, торгуете ли вы на Forex, золотом, индексами или CFD, RR Ratio Pro делает планирование сделок быстрее, понятнее и более последовательным.

Основные возможности

  • Интерактивный блок Risk/Reward
  • Управление объектами методом Drag & Drop
  • Автоматический расчёт соотношения Risk/Reward
  • Визуализация уровней Entry / Stop Loss / Take Profit
  • Отображение расстояния и цен в режиме реального времени
  • Расчёт размера позиции
  • Поддержка всех торговых инструментов
  • Работа на любых таймфреймах
  • Оптимизирован для MetaTrader 5

Для кого предназначен

Подходит для:

  • Свинг-трейдеров
  • Дневных трейдеров
  • Скальперов
  • Позиционных трейдеров

Поддерживаемые рынки:

  • Forex
  • Золото
  • Серебро
  • Индексы
  • CFD
  • Криптовалюты (если поддерживаются вашим брокером)

Почему стоит использовать RR Ratio Pro?

Многие трейдеры знают, где хотят открыть позицию, но испытывают трудности при оценке того, оправдывает ли потенциальная прибыль принимаемый риск.

RR Ratio Pro помогает вам:

  • Оценивать риск до открытия сделки
  • Поддерживать последовательное управление сделками
  • Повышать торговую дисциплину
  • Планировать каждую сделку визуально
  • Экономить время при анализе рынка

Простой порядок работы

  1. Разместите блок RR на графике.
  2. Настройте уровни Entry, Stop Loss и Take Profit.
  3. Мгновенно проверьте соотношение Risk/Reward.
  4. Подтвердите свой торговый план.

Просто. Быстро. Интуитивно понятно.

Преимущества

  • Лёгкий и быстрый
  • Чистый и понятный интерфейс
  • Высокая производительность
  • Без лишней сложности
  • Подходит как новичкам, так и профессиональным трейдерам
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Внимание :  Демо-версию для ознакомления и тестирования можно скачать здесь .  Демо-версия не позволяет совершать торговые операции и может быть запущена только на одном графике. Active Lines - мощный профессиональный инструмент для работы с линиями на графике. Active Lines предоставляет широкий набор действий для событий, связанных с пересечением ценой линий. Например: оповестить, открыть/модифицировать/закрыть позицию, разместить/удалить отложенные ордера. Active Lines позволяет к одной линии
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Ryuta Tanaka
Утилиты
DR Trade and Risk Manager: Фундаментальная консоль алгоритмического риск-менеджмента для MT5 Для дискреционного трейдера величайший противник — не рынок, а недисциплинированное "я". У вас есть надежная стратегия, но в моменты высокого давления, следуете ли вы своим правилам с идеальной последовательностью? Режете ли вы убытки без колебаний? Даете ли вы прибыли расти, не обрывая ее преждевременно из-за страха? Для большинства ответ — нет. Именно в этом разрыве между стратегией и исполнением теряе
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
Astro Trade MT5
Indra Maulana
5 (2)
Утилиты
AstroTrade Trading Assistant AstroTrade is a comprehensive multi-functional trading utility developed for the MetaTrader 5 platform. It integrates essential tools for trade execution, risk management, and technical monitoring into a single unified interface. The application is designed to assist traders in managing their daily operations through a visual and structured environment. Visual Trade Execution and Risk Management The application includes a specialized trading panel that assists in c
Prop Firm Os
Gayathiri Gopalakrishnan
5 (1)
Утилиты
PROP FIRM OS Structured Trading Assistant for MetaTrader 5 PROP FIRM OS is a structured trading assistant designed for MetaTrader 5 users who prefer rule-based market analysis and organized trading workflows. The Expert Advisor combines market analysis tools, scanner functions, dashboard monitoring, alerts, risk-control settings, and trade management features inside one system. PROP FIRM OS is designed to help traders follow selected rules, filters, and monitoring conditions during trading activ
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (8)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. !!!!!it is not compatible with Cloud!!!! For the online version please reach out to me directly****** Ultimate EA manager also now available when you use cloud pro and above for free!! Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automa
Indicator Automation XT
Fatih Klavun
5 (1)
Утилиты
Indicator Automation XT - Elite Universal Signal Engine Transform any indicator into a high-performance automated trading system instantly. Stop chasing signals and start executing with precision. Indicator Automation XT is the ultimate evolution of signal-to-trade technology for MetaTrader 5. Designed for traders who demand speed, reliability, and institutional-grade risk management, the XT version bridges the gap between your favorite technical indicators and the live market. Whether it is a
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Candle Timer Countdown Pro
Kun Ming Xie
Индикаторы
Candle Timer Countdown Pro отображает плавный и точный обратный отсчёт до закрытия текущей свечи с круговой шкалой прогресса, позволяющей мгновенно видеть оставшееся время. В отличие от обычных таймеров, которые замирают между тиками или сбиваются, данный индикатор использует интерполяцию серверного времени и обеспечивает плавную работу на всех таймфреймах от M1 до MN. Независимо от того, торгуете ли вы скальпинг на M1 или свинг на H4, точное знание времени закрытия свечи помогает правильно выбр
Candle Timer Countdown Pro for MT4
Kun Ming Xie
Индикаторы
Обзор Candle Timer Countdown Pro for MT4 — это индикатор обратного отсчета до закрытия свечи для MetaTrader 4. Он показывает на графике, сколько времени осталось до закрытия текущей свечи, и дополняет эту информацию круговой дугой прогресса, чтобы трейдер мог с первого взгляда оценить текущий этап свечи. В отличие от простых индикаторов обратного отсчета, которые обновляются только при поступлении нового tick, этот индикатор использует привязку к серверному времени и интерполяцию по локальным ча
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