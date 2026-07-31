RR Ratio Pro
- 实用工具
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Kun Ming Xie拥有 10 年以上软件开发经验，5 年以上量化交易经验。熟悉外汇、黄金等大宗商品市场，对交易充满热情。擅长开发各类交易辅助软件与工具，通过技术手段提升交易效率与策略执行能力。
- 版本: 10.22
- 激活: 5
RR Ratio Pro
RR Ratio Pro 是一款专为注重交易纪律的交易者打造的专业交易规划工具。它可以在下单之前，直接在图表上可视化风险、收益、止损、止盈以及仓位大小，帮助您更科学地制定交易计划。
它能够帮助交易者快速查看入场价格（Entry Price）、止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）、仓位大小（Position Size）以及风险收益比（Risk-to-Reward Ratio），所有信息均实时显示在图表上。
无论您交易外汇（Forex）、黄金（Gold）、指数（Indices）还是差价合约（CFDs），RR Ratio Pro 都能让交易规划更加快速、清晰且高效。
主要功能
- 交互式风险收益分析框（Risk/Reward Box）
- 支持拖拽操作，调整更加直观
- 自动计算风险收益比（Risk/Reward Ratio）
- 可视化显示入场价、止损价和止盈价
- 实时显示价格距离与点数距离
- 自动计算仓位大小（Position Size）
- 支持所有交易品种
- 适用于所有时间周期（Timeframe）
- 针对 MetaTrader 5 深度优化
适用对象
适合：
- 波段交易者（Swing Traders）
- 日内交易者（Day Traders）
- 短线交易者（Scalpers）
- 趋势持仓交易者（Position Traders）
支持市场：
- 外汇（Forex）
- 黄金（Gold）
- 白银（Silver）
- 指数（Indices）
- 差价合约（CFDs）
- 加密货币（需经纪商支持）
为什么选择 RR Ratio Pro？
许多交易者知道何时进场，却难以判断潜在收益是否值得承担相应风险。
RR Ratio Pro 可以帮助您：
- 在交易前量化风险
- 保持一致的资金管理策略
- 提升交易纪律
- 以可视化方式规划每一笔交易
- 节省市场分析时间
简单使用流程
- 将 RR Box 放置到图表上。
- 调整入场价、止损价和止盈价。
- 即时查看风险收益比。
- 确认交易计划后执行交易。
简单、快速、直观。
产品亮点
- 轻量级设计
- 界面简洁清晰
- 运行速度快
- 无需复杂设置
- 适合新手与专业交易者