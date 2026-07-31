RR Ratio Pro

RR Ratio Pro 是一款专为注重交易纪律的交易者打造的专业交易规划工具。它可以在下单之前，直接在图表上可视化风险、收益、止损、止盈以及仓位大小，帮助您更科学地制定交易计划。

它能够帮助交易者快速查看入场价格（Entry Price）、止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）、仓位大小（Position Size）以及风险收益比（Risk-to-Reward Ratio），所有信息均实时显示在图表上。

无论您交易外汇（Forex）、黄金（Gold）、指数（Indices）还是差价合约（CFDs），RR Ratio Pro 都能让交易规划更加快速、清晰且高效。

主要功能

交互式风险收益分析框（Risk/Reward Box）

支持拖拽操作，调整更加直观

自动计算风险收益比（Risk/Reward Ratio）

可视化显示入场价、止损价和止盈价

实时显示价格距离与点数距离

自动计算仓位大小（Position Size）

支持所有交易品种

适用于所有时间周期（Timeframe）

针对 MetaTrader 5 深度优化

适用对象

适合：

波段交易者（Swing Traders）

日内交易者（Day Traders）

短线交易者（Scalpers）

趋势持仓交易者（Position Traders）

支持市场：

外汇（Forex）

黄金（Gold）

白银（Silver）

指数（Indices）

差价合约（CFDs）

加密货币（需经纪商支持）

为什么选择 RR Ratio Pro？

许多交易者知道何时进场，却难以判断潜在收益是否值得承担相应风险。

RR Ratio Pro 可以帮助您：

在交易前量化风险

保持一致的资金管理策略

提升交易纪律

以可视化方式规划每一笔交易

节省市场分析时间

简单使用流程

将 RR Box 放置到图表上。 调整入场价、止损价和止盈价。 即时查看风险收益比。 确认交易计划后执行交易。

简单、快速、直观。

产品亮点