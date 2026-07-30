Renko Live Chart UranoTrader
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Lucas Braz Quintas𝐔𝐑𝐀𝐍𝐎 𝐓𝐑𝐀𝐃𝐄𝐑™
𝗚де 𝗡ачинается 𝗕аш 𝗣уть К 𝗥азвитию!
➤ 𝐑азработчик стратегий 𝐁𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 | 𝐅𝐨𝐫𝐞𝐱
➤ 𝐄кспертный советник | 𝐌𝐞𝐭𝐚𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞𝐫
➤ 𝐄ксперт в программировании на 𝐌𝐐𝐋
⇲[𝚂𝚒𝚐𝚗𝚊𝚕•𝚁𝚊𝚝𝚎𝚜•𝙸𝚗𝚍•𝙴𝙰]⇱
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Краткое описание
Превратите любой символ в вашем терминале в настоящий офлайн-график Renko, обновляемый в режиме реального времени на каждом тике, с кирпичами (bricks), точно отражающими движение цены — без задержек, зависаний и без использования индикаторов, которые лишь «рисуют» кирпичи поверх обычного графика.
Полное описание
Renko Live Chart создаёт и поддерживает настоящий офлайн-график с реальными историческими данными, записанными непосредственно в терминале, преобразуя движение цены в кирпичи Renko фиксированного размера или размера, рассчитанного на основе ATR.
В отличие от индикаторов, которые лишь имитируют эффект Renko, рисуя графические объекты поверх стандартного таймфрейма, данное решение создаёт каждый кирпич как полноценный реальный бар — обеспечивая полную совместимость с Expert Advisors, пользовательскими индикаторами и любыми инструментами, которые напрямую считывают Bars() , Time[] или iTime() из серии ценовых данных.
Основные возможности
100% реальные кирпичи: Исторические данные записываются в отдельный файл .hst с корректными значениями Open/High/Low/Close и объёмом — это не визуальная симуляция.
Фиксированный или автоматический размер кирпича через ATR: Укажите значение вручную или позвольте советнику автоматически рассчитывать оптимальный размер кирпича на основе текущей волатильности, используя ATR и настраиваемую скользящую среднюю.
Синхронизация нескольких окон: Если открыть один и тот же символ/период Renko в нескольких окнах — например, для запуска двух разных экземпляров роботов — все окна будут одновременно обновляться в режиме реального времени.
Построение истории даже при закрытом рынке: Офлайн-график формируется на основе уже существующих исторических данных сразу после загрузки советника, без необходимости ждать открытия рынка.
Опциональные тени (wicks): Включайте или отключайте отображение теней на кирпичах в соответствии с вашими предпочтениями анализа.
Встроенная визуальная панель: В режиме реального времени отслеживайте направление последнего кирпича, количество сформированных за день кирпичей и расстояние в пунктах до следующего бычьего или медвежьего кирпича.
Оптимизация производительности: Обновление формирующегося кирпича выполняется с использованием настраиваемого ограничения частоты обновлений (throttle), что предотвращает зависания на символах с высокой частотой тиков — при этом уже закрытый кирпич всегда записывается без задержки.
Настраиваемый объём истории: Контролируйте количество свечей исходного графика, преобразуемых при инициализации, предотвращая замедление работы при использовании очень больших исторических данных.
Для кого предназначен
Для трейдеров и разработчиков, использующих Renko в качестве основы для автоматизированных торговых стратегий (Expert Advisors) и нуждающихся в надёжном источнике данных без распространённых проблем «визуальных Renko»-индикаторов, которые не создают реальные бары и поэтому несовместимы с Expert Advisors.
Требования
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Разрешить импорт DLL (Allow DLL imports) — необходимо для синхронизации окон графика в режиме реального времени.
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После запуска советника на исходном графике откройте соответствующий офлайн-график через Файл → Открыть автономно (File → Open Offline).
Параметры настройки
|Параметр
|Описание
|Box Size
|Размер кирпича в пунктах
|Box Offset
|Начальное смещение сетки кирпичей
|Offline TimeFrame
|«Искусственный» таймфрейм, используемый для идентификации офлайн-графика
|Render Wicks
|Показывает или скрывает тени кирпичей
|Real Time
|Имитирует обновление в реальном времени, как на обычном графике
|Offline Processing
|Формирует исторические данные даже при закрытом рынке
|Refresh Rate
|Минимальный интервал (мс) между обновлениями формирующегося кирпича
|Max Historical
|Максимальное количество свечей, преобразуемых при инициализации
|Enable HUD
|Включает/отключает информационную панель на графике
Этот продукт создаёт график Renko для целей технического анализа и использования с Expert Advisors. Он не гарантирует получение прибыли и не является инвестиционной рекомендацией — результаты торговли зависят от стратегии, применяемой пользователем.