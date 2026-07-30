Renko Live Chart UranoTrader

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    Lucas Braz Quintas

    Lucas Braz Quintas

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  • Версия: 1.0
  • Активации: 5
Renko Live Chart — Генератор офлайн-графика Renko в реальном времени

Краткое описание

Превратите любой символ в вашем терминале в настоящий офлайн-график Renko, обновляемый в режиме реального времени на каждом тике, с кирпичами (bricks), точно отражающими движение цены — без задержек, зависаний и без использования индикаторов, которые лишь «рисуют» кирпичи поверх обычного графика.

Полное описание

Renko Live Chart создаёт и поддерживает настоящий офлайн-график с реальными историческими данными, записанными непосредственно в терминале, преобразуя движение цены в кирпичи Renko фиксированного размера или размера, рассчитанного на основе ATR.

В отличие от индикаторов, которые лишь имитируют эффект Renko, рисуя графические объекты поверх стандартного таймфрейма, данное решение создаёт каждый кирпич как полноценный реальный бар — обеспечивая полную совместимость с Expert Advisors, пользовательскими индикаторами и любыми инструментами, которые напрямую считывают Bars() , Time[] или iTime() из серии ценовых данных.

Основные возможности

100% реальные кирпичи: Исторические данные записываются в отдельный файл .hst с корректными значениями Open/High/Low/Close и объёмом — это не визуальная симуляция.

Фиксированный или автоматический размер кирпича через ATR: Укажите значение вручную или позвольте советнику автоматически рассчитывать оптимальный размер кирпича на основе текущей волатильности, используя ATR и настраиваемую скользящую среднюю.

Синхронизация нескольких окон: Если открыть один и тот же символ/период Renko в нескольких окнах — например, для запуска двух разных экземпляров роботов — все окна будут одновременно обновляться в режиме реального времени.

Построение истории даже при закрытом рынке: Офлайн-график формируется на основе уже существующих исторических данных сразу после загрузки советника, без необходимости ждать открытия рынка.

Опциональные тени (wicks): Включайте или отключайте отображение теней на кирпичах в соответствии с вашими предпочтениями анализа.

Встроенная визуальная панель: В режиме реального времени отслеживайте направление последнего кирпича, количество сформированных за день кирпичей и расстояние в пунктах до следующего бычьего или медвежьего кирпича.

Оптимизация производительности: Обновление формирующегося кирпича выполняется с использованием настраиваемого ограничения частоты обновлений (throttle), что предотвращает зависания на символах с высокой частотой тиков — при этом уже закрытый кирпич всегда записывается без задержки.

Настраиваемый объём истории: Контролируйте количество свечей исходного графика, преобразуемых при инициализации, предотвращая замедление работы при использовании очень больших исторических данных.

Для кого предназначен

Для трейдеров и разработчиков, использующих Renko в качестве основы для автоматизированных торговых стратегий (Expert Advisors) и нуждающихся в надёжном источнике данных без распространённых проблем «визуальных Renko»-индикаторов, которые не создают реальные бары и поэтому несовместимы с Expert Advisors.

Требования

  • Разрешить импорт DLL (Allow DLL imports) — необходимо для синхронизации окон графика в режиме реального времени.

  • После запуска советника на исходном графике откройте соответствующий офлайн-график через Файл → Открыть автономно (File → Open Offline).

Параметры настройки

Параметр Описание
Box Size Размер кирпича в пунктах
Box Offset Начальное смещение сетки кирпичей
Offline TimeFrame «Искусственный» таймфрейм, используемый для идентификации офлайн-графика
Render Wicks Показывает или скрывает тени кирпичей
Real Time Имитирует обновление в реальном времени, как на обычном графике
Offline Processing Формирует исторические данные даже при закрытом рынке
Refresh Rate Минимальный интервал (мс) между обновлениями формирующегося кирпича
Max Historical Максимальное количество свечей, преобразуемых при инициализации
Enable HUD Включает/отключает информационную панель на графике

Этот продукт создаёт график Renko для целей технического анализа и использования с Expert Advisors. Он не гарантирует получение прибыли и не является инвестиционной рекомендацией — результаты торговли зависят от стратегии, применяемой пользователем.


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Telegram to MT4 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 4. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT4. Также доступна версия для MT5. Руководст
Support and Resistance Dashboard MT4
Amir Atif
5 (2)
Утилиты
Support and Resistance Dashboard for MT4 is a multi-timeframe and multi-symbol scanner and alert system that finds S/R zones and pivot points for all timeframes and symbols and alerts when price has interaction with them. If you are using support and resistance (or supply and demand) zones in your trading strategy, this dashboard and its alert and filtering system is a big time saver for you. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->
Risk to R Ratio Manager
Omar Alkassar
Утилиты
Менеджер соотношения риска и прибыли — это визуальный инструмент управления ордерами и калькулятор размера позиции, разработанный для поддержки дисциплинированной торговли и профессионального управления рисками. Он позволяет трейдерам визуально устанавливать уровни входа, стоп-лосса и тейк-профита непосредственно на графике, автоматически рассчитывая размер лота и соотношение риска и прибыли перед отправкой ордера. Инструмент помогает стандартизировать подготовку к торговле и гарантирует, что ка
RSI Divergence Scanner MT4
Amir Atif
4.5 (4)
Утилиты
RSI Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find divergences between price chart and RSI indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the RSI divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1 timeframes) Full description of scanner parameters ->   click here . How to get
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 4. Многоязычная поддержка. Версия MT5  |
Auto Trade Copier
Vu Trung Kien
4.76 (85)
Утилиты
Auto Trade Copier предназначен для копирования сделок между несколькими счетами / терминалами MT4 / MT5 со 100% точностью. С помощью этого инструмента вы можете действовать как поставщик (источник) или получатель (пункт назначения). Все торговые действия будут скопированы от поставщика к получателю без задержки. Этот копир можно использовать только на счетах MT4. Для счетов MT5 вы должны использовать Auto Trade Copier для MT5 или Trade Receiver Free для MT5. Демо-версия : Демо-версию для тести
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
4 (3)
Утилиты
Coppy Master MT4  — инструмент для копирования сделок между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Поддерживает копирование в обоих направлениях: от MT4 к MT5, от MT5 к MT4, а также между счетами одного типа. Для корректной работы все терминалы должны быть запущены на одном компьютере или VPS. [ Инструкция и Демо ]  Для копирования на MetaTrader 4 требуется отдельная версия продукта —   Coppy Master MT5 . Основные функции: Тип подключения Режимы Master и Receiver. Возможность гибкой настройки
TradeMirror Pro MT4
Hao Liu
Утилиты
TradeMirror - это советник-копировщик для платформы MT4/MT5. Руководство по использованию Нажмите на ссылку Руководство по Trademirror , чтобы посмотреть больше инструкций. Почему TradeMirror Мы понимаем важность безопасности, стабильности и конфиденциальности для финансового программного обеспечения, поэтому мы приложили максимум усилий для детального укрепления этих трех элементов: Предоставляет удобный графический интерфейс, которым легко управлять Фокус на конфиденциальности и безопасности,
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Утилиты
Easy Trade – Умное, простое и мощное управление сделками Easy Trade — это универсальное решение для управления сделками в MetaTrader для тех, кто хочет держать риск под контролем и обеспечить максимально плавное исполнение ордеров. Созданный с нуля на основе обратной связи от трейдеров, Easy Trade позволяет легко открывать, отслеживать и управлять сделками по множеству символов — без лишней сложности. Независимо от того, скальпируете ли вы вручную или управляете несколькими позициями, Easy Tra
Close by percentage MT4
Konstantin Kulikov
5 (1)
Утилиты
Привет, друзья. Эту утилиту я написал специально для использования в своем профиле с большим количеством экспертов и сетов ("Joint_profiles_from_grid_sets" https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929 ).  Теперь, чтобы ограничить убытки на счёте, нет необходимости менять параметр "Close_positions_at_percentage_of_loss" на каждом чарте. Просто откройте один дополнительный чарт, прикрепите данную утилиту и настройте желаемый процент по закрытию всех сделок на счёте. Утилита имеет следующий функциона
Smart Channel M4
Vahidreza Heidar Gholami
Утилиты
The trend in the market can be predicted using trend lines but the problem is you don’t know where exactly the price is going to touch the trend line where you can put your pending orders on. Smart Channel Expert Advisor makes it possible to put an advanced channel around the price data, which can be configured to handle placing orders, opening and closing positions, managing risk per trade, spread, slippage, and trailing stop-loss and take-profit automatically. Features Money Management (Calcul
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