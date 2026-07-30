Renko Live Chart UranoTrader

Краткое описание

Renko Live Chart — Генератор офлайн-графика Renko в реальном времени

Превратите любой символ в вашем терминале в настоящий офлайн-график Renko, обновляемый в режиме реального времени на каждом тике, с кирпичами (bricks), точно отражающими движение цены — без задержек, зависаний и без использования индикаторов, которые лишь «рисуют» кирпичи поверх обычного графика.

Полное описание

Renko Live Chart создаёт и поддерживает настоящий офлайн-график с реальными историческими данными, записанными непосредственно в терминале, преобразуя движение цены в кирпичи Renko фиксированного размера или размера, рассчитанного на основе ATR.

В отличие от индикаторов, которые лишь имитируют эффект Renko, рисуя графические объекты поверх стандартного таймфрейма, данное решение создаёт каждый кирпич как полноценный реальный бар — обеспечивая полную совместимость с Expert Advisors, пользовательскими индикаторами и любыми инструментами, которые напрямую считывают Bars() , Time[] или iTime() из серии ценовых данных.

Основные возможности

100% реальные кирпичи: Исторические данные записываются в отдельный файл .hst с корректными значениями Open/High/Low/Close и объёмом — это не визуальная симуляция.

Фиксированный или автоматический размер кирпича через ATR: Укажите значение вручную или позвольте советнику автоматически рассчитывать оптимальный размер кирпича на основе текущей волатильности, используя ATR и настраиваемую скользящую среднюю.

Синхронизация нескольких окон: Если открыть один и тот же символ/период Renko в нескольких окнах — например, для запуска двух разных экземпляров роботов — все окна будут одновременно обновляться в режиме реального времени.

Построение истории даже при закрытом рынке: Офлайн-график формируется на основе уже существующих исторических данных сразу после загрузки советника, без необходимости ждать открытия рынка.

Опциональные тени (wicks): Включайте или отключайте отображение теней на кирпичах в соответствии с вашими предпочтениями анализа.

Встроенная визуальная панель: В режиме реального времени отслеживайте направление последнего кирпича, количество сформированных за день кирпичей и расстояние в пунктах до следующего бычьего или медвежьего кирпича.

Оптимизация производительности: Обновление формирующегося кирпича выполняется с использованием настраиваемого ограничения частоты обновлений (throttle), что предотвращает зависания на символах с высокой частотой тиков — при этом уже закрытый кирпич всегда записывается без задержки.

Настраиваемый объём истории: Контролируйте количество свечей исходного графика, преобразуемых при инициализации, предотвращая замедление работы при использовании очень больших исторических данных.

Для кого предназначен

Для трейдеров и разработчиков, использующих Renko в качестве основы для автоматизированных торговых стратегий (Expert Advisors) и нуждающихся в надёжном источнике данных без распространённых проблем «визуальных Renko»-индикаторов, которые не создают реальные бары и поэтому несовместимы с Expert Advisors.

Требования

Разрешить импорт DLL (Allow DLL imports) — необходимо для синхронизации окон графика в режиме реального времени.

После запуска советника на исходном графике откройте соответствующий офлайн-график через Файл → Открыть автономно (File → Open Offline).

Параметры настройки

Параметр Описание Box Size Размер кирпича в пунктах Box Offset Начальное смещение сетки кирпичей Offline TimeFrame «Искусственный» таймфрейм, используемый для идентификации офлайн-графика Render Wicks Показывает или скрывает тени кирпичей Real Time Имитирует обновление в реальном времени, как на обычном графике Offline Processing Формирует исторические данные даже при закрытом рынке Refresh Rate Минимальный интервал (мс) между обновлениями формирующегося кирпича Max Historical Максимальное количество свечей, преобразуемых при инициализации Enable HUD Включает/отключает информационную панель на графике

Этот продукт создаёт график Renko для целей технического анализа и использования с Expert Advisors. Он не гарантирует получение прибыли и не является инвестиционной рекомендацией — результаты торговли зависят от стратегии, применяемой пользователем.