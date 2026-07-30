Renko Live Chart UranoTrader

简短描述

Renko Live Chart — 实时离线 Renko 图表生成器

将终端中的任意交易品种转换为真正的实时离线 Renko 图表，逐 Tick 更新，并通过真实反映价格走势的 Renko 砖块（Bricks）呈现市场变化——无延迟、无卡顿，也无需依赖仅在普通图表上“绘制”砖块的模拟型指标。

完整描述

Renko Live Chart 创建并维护一个真正的离线图表，并将真实历史数据记录到终端中，根据固定砖块大小或基于 ATR 的砖块大小，将价格走势转换为 Renko 砖块。

与仅通过在普通时间周期图表上绘制图形对象来模拟 Renko 效果的指标不同，本产品生成的每一个砖块都是真实的数据柱（Bar）——从而确保与 Expert Advisors（EA）、自定义指标，以及任何直接读取 Bars() 、 Time[] 或 iTime() 数据序列的工具实现完全兼容。

主要功能

100% 真实砖块： 历史数据会记录到专用的 .hst 文件中，并包含准确的 Open/High/Low/Close 和成交量数据——这不是视觉模拟。

固定或通过 ATR 自动计算砖块大小： 您可以手动设置砖块大小，也可以让 EA 根据近期市场波动率自动计算合适的砖块大小，计算依据为 ATR + 可配置的移动平均线。

多窗口同步： 如果在多个窗口中打开相同的 Renko 品种/周期——例如同时运行两个不同的交易机器人实例——所有窗口都会在实时状态下同步更新。

即使市场关闭也能构建历史数据： EA 加载后，会直接根据现有历史数据构建离线图表，无需等待市场重新开盘。

可选影线（Wicks）： 根据您的分析需求，自由开启或关闭 Renko 砖块的影线显示。

集成式可视化面板： 实时查看最新砖块的方向、当天形成的砖块数量，以及距离下一个看涨或看跌砖块的距离（点数）。

性能优化： 对正在形成的砖块采用可配置的更新频率限制（Throttle），有效避免在高 Tick 频率品种上出现卡顿，同时不会延迟已经完成并关闭的砖块记录。

可配置历史数据范围： 可以控制初始化时转换的原始图表 K 线数量，避免在历史数据非常庞大时造成加载缓慢。

适用对象

适用于使用 Renko 作为自动化交易策略（Expert Advisors）基础的交易者和开发者，为其提供可靠的数据源。

相比常见的“视觉 Renko”指标，本产品不会仅通过图形对象模拟砖块，而是真正生成实际的数据柱，因此能够与 EA 以及其他读取真实市场数据序列的工具实现兼容。

使用要求

允许 DLL 导入（Allow DLL imports） — 用于实现图表窗口之间的实时同步。

在源图表上启动 EA 后，通过 文件 → 打开离线图表（File → Open Offline） 打开对应的离线图表。

配置参数

参数 描述 Box Size Renko 砖块大小（点数） Box Offset 砖块网格的初始偏移量 Offline TimeFrame 用于识别离线图表的“人工”时间周期 Render Wicks 显示或隐藏砖块影线 Real Time 模拟普通图表的实时更新 Offline Processing 即使市场关闭，也可以构建历史数据 Refresh Rate 正在形成的砖块两次更新之间的最小间隔（毫秒） Max Historical 初始化时转换的最大 K 线数量 Enable HUD 开启/关闭图表角落的信息面板

本产品用于生成 Renko 图表，以进行技术分析和配合 Expert Advisors 使用。本产品不保证盈利，也不构成任何投资建议——实际交易结果取决于用户所采用的交易策略。