Renko Live Chart UranoTrader

  • 实用工具
  • Lucas Braz Quintas
    Lucas Braz Quintas

    Lucas Braz Quintas

    𝐔𝐑𝐀𝐍𝐎 𝐓𝐑𝐀𝐃𝐄𝐑™
    𝗦您的进步，从这里开始！
    ➤ 𝐁𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 | 𝐅𝐨𝐫𝐞𝐱 策略开发者
    ➤ 𝐌𝐞𝐭𝐚𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞𝐫 专家顾问
    ➤ MQL 编程专家
    ⇲[𝚂𝚒𝚐𝚗𝚊𝚕•𝚁𝚊𝚝𝚎𝚜•𝙸𝚗𝚍•𝙴𝙰]⇱
    ➤ 𝐁查看我的专业资料 ↓
    您好！我是信息技术领域的专业人士，拥有扎实的学术与技术背景，并在 MetaTrader 平台开发方面拥有丰富经验。我的职业生涯以敬业精神、高质量标准和结果导向为核心。
    💻 学历与技术背景：
  • 版本: 1.0
  • 激活: 5
Renko Live Chart — 实时离线 Renko 图表生成器

简短描述

将终端中的任意交易品种转换为真正的实时离线 Renko 图表，逐 Tick 更新，并通过真实反映价格走势的 Renko 砖块（Bricks）呈现市场变化——无延迟、无卡顿，也无需依赖仅在普通图表上“绘制”砖块的模拟型指标。

完整描述

Renko Live Chart 创建并维护一个真正的离线图表，并将真实历史数据记录到终端中，根据固定砖块大小或基于 ATR 的砖块大小，将价格走势转换为 Renko 砖块。

与仅通过在普通时间周期图表上绘制图形对象来模拟 Renko 效果的指标不同，本产品生成的每一个砖块都是真实的数据柱（Bar）——从而确保与 Expert Advisors（EA）、自定义指标，以及任何直接读取 Bars() 、 Time[] 或 iTime() 数据序列的工具实现完全兼容。

主要功能

100% 真实砖块： 历史数据会记录到专用的 .hst 文件中，并包含准确的 Open/High/Low/Close 和成交量数据——这不是视觉模拟。

固定或通过 ATR 自动计算砖块大小： 您可以手动设置砖块大小，也可以让 EA 根据近期市场波动率自动计算合适的砖块大小，计算依据为 ATR + 可配置的移动平均线。

多窗口同步： 如果在多个窗口中打开相同的 Renko 品种/周期——例如同时运行两个不同的交易机器人实例——所有窗口都会在实时状态下同步更新。

即使市场关闭也能构建历史数据： EA 加载后，会直接根据现有历史数据构建离线图表，无需等待市场重新开盘。

可选影线（Wicks）： 根据您的分析需求，自由开启或关闭 Renko 砖块的影线显示。

集成式可视化面板： 实时查看最新砖块的方向、当天形成的砖块数量，以及距离下一个看涨或看跌砖块的距离（点数）。

性能优化： 对正在形成的砖块采用可配置的更新频率限制（Throttle），有效避免在高 Tick 频率品种上出现卡顿，同时不会延迟已经完成并关闭的砖块记录。

可配置历史数据范围： 可以控制初始化时转换的原始图表 K 线数量，避免在历史数据非常庞大时造成加载缓慢。

适用对象

适用于使用 Renko 作为自动化交易策略（Expert Advisors）基础的交易者和开发者，为其提供可靠的数据源。

相比常见的“视觉 Renko”指标，本产品不会仅通过图形对象模拟砖块，而是真正生成实际的数据柱，因此能够与 EA 以及其他读取真实市场数据序列的工具实现兼容。

使用要求

  • 允许 DLL 导入（Allow DLL imports） — 用于实现图表窗口之间的实时同步。

  • 在源图表上启动 EA 后，通过 文件 → 打开离线图表（File → Open Offline） 打开对应的离线图表。

配置参数

参数 描述
Box Size Renko 砖块大小（点数）
Box Offset 砖块网格的初始偏移量
Offline TimeFrame 用于识别离线图表的“人工”时间周期
Render Wicks 显示或隐藏砖块影线
Real Time 模拟普通图表的实时更新
Offline Processing 即使市场关闭，也可以构建历史数据
Refresh Rate 正在形成的砖块两次更新之间的最小间隔（毫秒）
Max Historical 初始化时转换的最大 K 线数量
Enable HUD 开启/关闭图表角落的信息面板

本产品用于生成 Renko 图表，以进行技术分析和配合 Expert Advisors 使用。本产品不保证盈利，也不构成任何投资建议——实际交易结果取决于用户所采用的交易策略。


推荐产品
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
指标
Power Renko is an indicator which plots Renko bricks underneath the chart using a histogram. You can select the brick size and the timeframe of the Renko bricks as well as whether or not to use the close price or the high/low price of the candles. Renko bricks are based on price alone, not time, therefor the Renko bricks will not be aligned with the chart's time. They are extremely useful for trend trading and many different strategies can be formed from them. Buffers are provided allowing you t
Advanced CRT Indicator MT4
Tola Moses Hector
指标
Advanced CRT Indicator MT4 — Candle Range Theory Tool Advanced CRT Indicator MT4 is a professional analysis tool that automates Candle Range Theory. It identifies consolidation ranges, breakout levels, Fair Value Gaps (FVG), and profit targets, with a real-time dashboard and alerts. Overview - Multi-timeframe candle range detection   - Automatic breakout levels with buffer settings   - Fair Value Gap identification and tracking   - Up to three customizable target levels (Risk:Reward ratios)  
Rira Renko
Vitor Palmeira Abbehusen
指标
RENKO on Time Chart This indicator is an enhanced Renko, so you can watch the Renko bricks on the chart to understand price movement more clearly the other improvement is automated box size according to ATR (Average True Range) period you can set the ATR number as you want and the box size of Renko changes automatically based on price movement Inputs Mode: Box size is the input to specify the size of the Renko box you want to print on the chart. This input lets you choose the fixed box siz
Renko Chart Profile
Makarii Gubaydullin
指标
过滤掉小的价格波动，专注于更大的趋势 . Renko 图表指标将帮助您过滤掉小的价格波动，以便您可以专注于整体趋势。 价格必须移动指定距离才能创建一个 Renko 砖块。 这使得识别当前价格移动的方向变得更加容易。 多功能工具 : 包含 66+ 项功能  |   如有任何问题请联系我   |    MT5 版本 在指标设置中，您可以配置： 计算设置： 块大小，以点为单位; 指标样式： 块颜色; 程序文件应放置在 " Indicators " 目录中。 //--------------------- 多功能工具 : 包含 66+ 项功能  |   如有任何问题请联系我   |    MT5 版本 //----------------------------------------------------
Squawk Auto Trendlines
SQUAWKTRADEFX, LLC
实用工具
The AlgoKing Squawk Trendlines script will auto draw trendlines on your chart to use with trendline break and retest strategies. Simply drag the script onto your chart. Recommendation: Be sure all candle bars that you want to include in the trendline calculation are visible. Draw trend lines using multiple timeframes. Delete all lines that you do not want to use in your strategy. Benefits: Join the AlgoKing Lightning Bolt Expert Advisor support group:   https://www.mql5.com/en/messages/02E3BDCF
Velas RENKO
Ramon Sobrevals Arce
指标
Immediately plots renko bars in an external/indicator window.  One of the distinctive advantages Renko charts offer is the fact that they are not time dependent. Therefore, the new Renko blocks are only traced when the price moves higher or lower by the specified number of points.  For example, a 10 pip (100 points) Renko chart would plot the blocks when price moves 10 pips higher in an uptrend or 10 pips lower in a downtrend. Renko charts removes "noises" from the Market and i t helps to identi
Renko Moving Average
Vitor Palmeira Abbehusen
指标
This indicator gives you the Moving Average based on Renko chart. A   Renko chart   is a type of chart that is built using price movement rather than both price and standardized time intervals like most charts are. A Moving Average based on Renko chart is considered less noisy since it is not based on the time and only based on price change. You can see my free enhanced Renko indicator here . Inputs: Box Size: Renko box size based on market Points. Period: Moving Average Period Method: Moving
ADM Multiframe
Dmitriy Susloparov
指标
ADM Oscillator Multiframe Unlike the classic indicator " Average Direction Movement index ", this indicator shows directly the difference between the +DI and -DI values. When +DI is greater than -DI results above zero and vice versa. This is more visual and, in addition, allows you to clearly see the interaction of indicator readings for different timeframes. It also uses a proprietary technology that allows you to see different timeframes simultaneously on a single time scale. For example, fo
Order Closer Manager
Kapil Sehrawat
实用工具
Order Closer Manager Order Closer Manager Order Closer Manager is a powerful and easy-to-use MetaTrader 4 (MT4) Expert Advisor designed to help traders efficiently manage their open orders. This EA is ideal for traders who want precise control over their trades with minimal manual intervention. Key Features: Close Orders by Percentage: Automatically close a specified percentage of your total open lot size with a single click. Breakeven Management: Apply breakeven levels to buy, sell, or all open
RenkoSarCCI
Sergey Deev
指标
The indicator calculates and displays Renko bars using PSAR and CCI data as well as provides buy/sell signals. Renko is a non-trivial price display method. Instead of displaying each bar within a time interval, only the bars where the price moved a certain number of points are shown. Renko bars do not depend on a time interval, therefore the indicator works on any timeframe without losing its efficiency. The buy signal is generated when the CCI indicator crosses the 100 level upwards, and the PS
RenkoSarMA
Sergey Deev
指标
The indicator calculates and displays renko bars using MA and PSAR data as well as provides buy/sell signals. Renko is a non-trivial price display method. Instead of displaying each bar within a time interval, only the bars where the price moved a certain number of points are shown. Renko bars do not depend on a time interval, therefore the indicator works on any timeframe without losing its efficiency. Buy signal forms when PSAR readings are moving down, MA is moving up, the price is closing ab
EMACrossRenko
Hong Ling Mu
1 (1)
专家
<LOGIC> The EMA RENKO EA should run in Renko chart to show the best performance. The EA will entry based on 2 EMA line cross. (it is changeable in parameter.) As a result of FT , the best box size for XAUUSD (GOLD) is BOX 60 to 100.  Renko box size should be larger than spread value. Normally 3 times of spread. Please decide your box size with yourself. The EA will place addtional order as Grid if the trend move  to xxx pips from the last order. You can turn on/off in the parameter. The MAC
KT Renko Live Chart MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
实用工具
KT Renko Live Chart 工具可在 MT5 平台中生成 Renko 图表，这些图表可用于技术分析、实盘交易或策略研究。该工具所创建的 Renko 图支持大多数自定义指标和自动化交易专家顾问（EA）。 完全兼容我们的 Renko Patterns 指标和 Renko Patterns EA。 功能特点 一款简单明了的 Renko 图表工具，在 MT5 上创建 Renko 图表，无需复杂设置。 支持大多数自定义指标和 EA，可实现 100% 自动化交易。 可在策略测试器中对 Renko 图进行回测，提升策略开发效率。  可启用或关闭 Renko 的影线显示功能。 输入参数 Renko 砖块大小（点）: 输入用于生成 Renko 图的砖块/箱体大小（单位为点）。 显示影线: 启用或关闭 Renko 图的影线显示。 故障排查 问：  Renko 图没有接收到新的行情数据。 答：  请关闭主图和离线图，重新启动 MetaTrader，再次生成图表。 问：  生成的图表显示不完整或变形。 答：  请确保主图表中有足够的历史数据，数据量应与设定的砖块大小匹配。 问： 为什么
RenkoBandMacd
Sergey Deev
指标
The indicator displays Renko bars on the chart, uses their data to calculate and display the Bollinger Bands, MACD oscillator and generates buy/sell signals. Renko is a non-trivial price display method, in which a bar within a time interval is shown on the chart only if the price has moved a certain number of points. Renko bars do not depend on a time interval, therefore the indicator works on any timeframe without losing its efficiency. When attached to a chart, the indicator checks for presenc
Smart Renko MT4
Young Ho Seo
指标
Introduction to Smart Renko The main characteristics of Renko Charting concern price movement. To give you some idea on its working principle, Renko chart is constructed by placing a brick over or below when the price make the movement beyond a predefined range, called brick height. Therefore, naturally one can see clear price movement with less noise than other charting type. Renko charting can provide much clearer trend direction and it helps to identify important support and resistance level
Candle Timer Countdown Pro for MT4
Kun Ming Xie
指标
概述 Candle Timer Countdown Pro for MT4 是一款用于 MetaTrader 4 的K线收盘倒计时指标。它可以在图表上显示当前K线距离收盘还剩多少时间，并配合圆形进度弧，让交易者一眼就能判断当前K线所处的时间阶段。 相比普通倒计时指标只在新 tick 到来时刷新，本指标使用服务器时间锚定与本地时钟插值方式，在 tick 稀少时仍能保持稳定倒计时显示，减少冻结、跳动和时间漂移问题。 无论您是在 M1 图上进行短线交易，还是在 H1、H4、D1 图上观察趋势和K线形态，准确知道当前K线何时收盘，都有助于更好地把握入场时机、确认收盘形态，并避免过早做出交易判断。 为什么本计时器与众不同 很多 MT4 倒计时指标主要依赖 TimeCurrent() 。在 MetaTrader 4 中，服务器时间通常随市场报价更新；当市场波动较低、报价间隔变长，或者当前品种暂时没有新 tick 时，普通倒计时容易出现短暂停顿，然后突然跳动。 本指标通过在新 tick 到达时锚定服务器时间，并在两次 tick 之间使用本地时钟进行时间插值，使倒计时显示更加平滑、稳定。配合圆形进度弧
Median Renko Terminator
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
指标
Median Renko Terminator works best with renko charts if you do not have a renko chart generator I will email it to you for free and give you the correct settings for scalping or to swing trade NON-REPAINT  COMES WITH ALERTS WHEN THERE IS A SIGNAL Conditions to sell: big purple arrow shows you the direction first then you take the small purple arrow to enter the same direction of the purple arrow. Conditions to buy: big white arrow shows you the up direction first then you take small white arrow
RENKOincrease
Jia Jie Tian
指标
极大的提升了交易感官，一目了然的走势展示，简洁高效。 极大的突出展示了行情的趋势脉络，跟随时间周期适应变化，替用户交易者研判了行情走势，简洁高效 同时我们还提供了主窗口和副窗口的展现，有需要可以联系我作者本人，感谢支持。 像传统的renko，又不是传统的renko，技术在发展，同样的砖图可以有不一样的绘制和计算展现。 希望可以帮到大家的交易，再次感谢。 极大的提升了交易感官，一目了然的走势展示，简洁高效。 极大的突出展示了行情的趋势脉络，跟随时间周期适应变化，替用户交易者研判了行情走势，简洁高效 同时我们还提供了主窗口和副窗口的展现，有需要可以联系我作者本人，感谢支持。 像传统的renko，又不是传统的renko，技术在发展，同样的砖图可以有不一样的绘制和计算展现。 希望可以帮到大家的交易，再次感谢。
Renko Atr Envelope Pro PlusMT4
Sumeyye Emine Karakas
指标
Renko + ATR Trend Envelope PRO+ (Non-Repainting) Renko + ATR Trend Envelope PRO+ is a clean trend-filter indicator that combines a Renko-style step histogram with an ATR-based trend envelope. It highlights trend direction, volatility expansion/contraction and trend reversals with arrows and optional alerts. This tool is ideal for: Trend following strategies Breakout confirmation Filtering false entries during choppy markets Visualizing volatility using ATR envelopes Key Features Renko-Style Hi
RSI TrendLine Divergency Message
Dmitriy Moshnin
指标
RSI TrendLine Divergency Message is an indicator for the MetaTrader 4 trading platform. Unlike the original indicator, this three in one version has a system of alerts that inform on market situation changes. It consists of the following signals: when the Main line crosses the levels of extreme zones and 50% level; when the Main line crosses the Trend line in the indicator window; divergence on the last bar. Parameters of levels of extremum, 50-level and divergence are adjustable. Parameters La
Before
Nadiya Mirosh
指标
The Before indicator predicts the most likely short-term price movement based on complex mathematical calculations. Most of the standard indicators commonly used in trading strategies are based on fairly simple calculations. This does not mean that there were no outstanding mathematicians in the world at the time of their creation. It is just that computers did not yet exist in those days, or their power was not enough for the sequential implementation of complex mathematical operations. Nowad
Renko Scalping M1
Andrey Kozak
指标
Renko指标是一种技术分析工具，用于外汇市场中可视化价格变动和趋势，消除市场“噪音”。与传统的K线图或柱状图不同，Renko是基于价格变化的指定点数（称为“砖块大小”）来构建的。当价格移动到这一点数时，图表上会添加一个新的“砖块”。此指标忽略时间和成交量，专注于价格变化。Renko指标的主要特点包括： 噪音过滤 ：由于Renko过滤器忽略了微小的价格波动，它帮助交易者更好地识别主要趋势和反转。 趋势识别 ：由于砖块的清晰可见，识别上升和下降趋势变得更容易。 进出场信号 ：该指标可用于生成交易信号。例如，砖块颜色的变化可以作为买入或卖出的信号。 适应性 ：交易者可以根据他们的偏好和市场条件调整砖块大小。较小的砖块大小提供更详细的图像，但可能会有更多的噪音，而较大的砖块大小显示主要的价格运动，但可能会遗漏较小的趋势。 Renko指标对长期交易者和喜欢趋势交易的交易者特别有用，因为它有助于忽略不重要的价格波动，专注于重要的价格变动。 指标设置： RenkoBoxSize ：Renko砖块的大小。 UpColor ：买入信号的Renko线颜色。 DownColor ：卖出信号的Renko线颜
Savius Zone Indicator
Tiziano Brunno
指标
Attraverso l'indicatore Savius Zone potrai finalmente: Definire delle zone oggettive da attenzionare Ridurre la discrezionalità Filtrare i tuoi pattern operativi Avvalerti di un metodo comprovato Qui di seguito alcune funzioni dell'indicatore Savius Zone: Zone Buy & Sell L’indicatore fornisce delle zone buy e sell ogni giorno dopo l’apertura del mercato cash sui seguenti mercati: DAX, S&P500, Nasdaq, Russel2000, Dow Jones Occasioni giornaliere Savius Zone fornisce occasioni di trading tutti i
Chaser
Thebo Junior Mahlangu
指标
Introduction  This Indicator Is Based On Average Price/Maximum Price Moves, And Using Moving Bollinger Bands And Moving Averages. The Advantage Of Using It With YOUR own Analysis Will Confirm Potential Supports And Resistances While it Compliments With Your Analysis  The Indicator Is Non-Repainting AND Along With Our Special Trend METRE that Changes With The Conditions OF A Bullish Or Bearish Trend....  Recommend Time-Frames: H1  H4 M15 Usage: The Indicator Is Very Profitable If Use
FREE
Find and fill Gaps
Leandro Oliveira
指标
This indicator shows the gaps on the current chart with a rectangle shape and indicates when the gap is filled by closing the shape. Gaps are considered over the shadows. Allows sending alerts by e-mail or push notifications when a gap is found. Parameters SizeGAP - Size of the gap that you want to indicate; HGcolor1 - Color of the gap in an upward movement; HGcolor2 - Color of the gap in a downward movement; HGstyle - The style of rectangle to be drawn; StartCalculationFromBar - How many candl
Ready trading system
Andrey Kozak
指标
Ready trading system. The indicator arrow shows when and in what direction you need to open an order. At the end of the blue rectangle we put TakeProfit, and at the end of the red rectangle we put StopLoss. The indicator calculates the size of TakeProfit and StopLoss automatically, depending on the market volatility and the probability of price direction. Therefore, the indicator does all the work instead of the trader. He analyzes the market himself, determines the distance for TakeProfit and
RenkoChart
Boris Sedov
5 (1)
实用工具
Renko Chart — opens renko charts for MetaTrader 4. Renko charts can be created using this utility with all bars being in the form of Renko "bricks". All bars on the renko chart are the same size, which can be changed to get the desired chart. You can add indicators, EAs and scripts to the resulting chart. You get the completely operational chart which can be processed just like a regular one. The Renko Chart utility is not only history based, but also builds online. At the same time, the data is
Enlarged Chart labels
Abraham Correa
指标
Bigger chart labels would allow the user to be entirely aware of which chart he/she is on. Each chart window is unique, containing different patterns and economic motives so acknowledging the chart window would be absolutely essential! There are well known Economic Time Zones included in clear view, by choice!    Simple does it! Use your computing mouse scroller, clicking with the right finger on the label, in order to customize the label properties. From there, choose your preferred color, fon
FREE
Ticks Range Renko Heiken Ashi Custom Chart
Andrey Ziablytsev
指标
Renko, Heiken Ashi, Ticks Bar, Range Bar.    Easy switching, easy setup, all in one window.        Place the Custom Chart indicator and view Renko, Heiken Ashi, Tick bar, Range bar charts in real time at real chart.    Position the offline chart window so that the indicator control panel is visible.    Switch the chart mode by click of a button.    Connect to the output chart any indicator, expert advisor without any restrictions.    No, it doesn't work in the tester.    Yes, you can use an
GIA Symbol Changer
Ruddy De Jesus Saavedra
实用工具
GIA Symbol Changer 將幫助您在同一窗口中更改符號和句號，防止您在平台上填滿窗口，避免因窗口過多而頭暈目眩，錯失良機。 Symbol Changer 簡化了這一切，並促進了您想要在單個窗口中分析或觀察的圖形的可視化。 特徵 - 更改符號。 - 變更期。 - 隱藏當前資產以外的資產中的對象。 - 顯示當前資產的對象。 - 調整當前資產規模。 - 在多個窗口中同步符號。 - 非常容易使用。 GIA Symbol Changer 將幫助您在同一窗口中更改符號和句號，防止您在平台上填滿窗口，避免因窗口過多而頭暈目眩，錯失良機。 Symbol Changer 簡化了這一切，並促進了您想要在單個窗口中分析或觀察的圖形的可視化。_________
该产品的买家也购买
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (443)
实用工具
欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (95)
实用工具
交易面板是一款多功能交易助手。该应用包含超过50种手动交易功能，并允许您自动执行大多数交易任务。 在购买之前，您可以在演示账户上测试演示版本。下载用于演示账户的试用版应用程序： https://www.mql5.com/zh/blogs/post/762579 。 完整说明 这里 。 贸易. 只需单击一下即可执行交易操作： 打開掛單和頭寸，並自動計算風險。 一鍵打開多個訂單和頭寸。 打開訂單網格。 按組別關閉掛單和頭寸。 反轉頭寸方向（關閉買入>打開賣出，關閉賣出>打開買入）。 鎖定頭寸（通過開啟缺少的頭寸，使買入和賣出頭寸的數量相等）。 一鍵部分關閉所有頭寸。 將所有頭寸的止盈和止損設置在同一價格水平。 將所有頭寸的止損設置在盈虧平衡水平。 開倉時，可使用以下功能： 在多個訂單或倉位之間分配計算出的數量（在單擊一次時開啟多個訂單和倉位）。 在開啟訂單前在圖表上可視化交易水平。 僅在當前點差不超過設定值時才開啟倉位。 止盈和止損之間的自動比例。 虛擬止損和止盈。 自動將止損和止盈的大小增加為當前點差的大小。 基於ATR指標讀數計算止盈和止損。 設置掛單的到期日期。 為掛單設置追蹤（掛單
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
实用工具
MetaTrader 4 专业交易复制器 快速、专业、可靠的 MetaTrader 4 交易复制器。 COPYLOT 可在 MetaTrader 4 与 MetaTrader 5 终端之间复制外汇交易，并为不同账户类型和交易场景提供灵活的同步方案。 COPYLOT MT4 版本支持： MetaTrader 4 → MetaTrader 4 MetaTrader 5 Hedge → MetaTrader 4 MetaTrader 5 Netting → MetaTrader 4   MT5 版本 完整说明 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试与优化 Expforex 的全部产品 您也可以使用 MetaTrader 5 版本，在 MetaTrader 5 → MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 → MetaTrader 5 之间进行复制： COPYLOT CLIENT for MT5 COPYLOT 是一款专业级交易复制器，可稳定运行于 2、3 甚至 10 个终端之间。 支持从模拟账户和投资者密码账户进行复制 可同时运行在多个终端上
Riskless Pyramid
Snapdragon Systems Ltd
5 (1)
实用工具
Introduction This powerful MT4 trade mangement EA offers a way potentially to aggressively multiply trade profits in a riskfree manner. Once a trade has been entered with a defined stoploss and take profit target then the EA will add three pyramid add-on trades in order to increase the overall level of profit. The user sets the total combined profit target to be gained if everything works out. This can be specified either as a multiple of the original trade profit or as a total dollar amount. Fo
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
实用工具
这个产品在新闻时间过滤所有的专家顾问和手动图表，因此您不必担心突然的价格波动会破坏您的手动交易设置或其他专家顾问输入的交易。此产品还带有完整的订单管理系统，可在任何新闻发布前处理您的持仓和挂单。一旦您购买了 The News Filter ，您将不再需要依赖以后的专家顾问内置的新闻过滤器，因为这个产品可以从此过滤它们所有。 新闻选择 新闻来源于Forex Factory的经济日历。 选择可以基于任何一种货币，如USD，EUR，GBP，JPY，AUD，CAD，CHF，NZD和CNY等。 选择也可以基于关键识别，例如Non-Farm (NFP)，FOMC，CPI等。 能够选择新闻影响级别的筛选，从低、中、到高影响。 自动模式只选择与图表相关的新闻。 新闻来源每小时自动刷新，以确保最新的新闻数据。 为每个新闻影响级别提供单独的输入，以确定您要过滤掉的新闻发布前后的分钟数。 订单管理选项 在新闻发布前关闭未平仓头寸的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前删除挂单的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移除止损和止盈水平的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移动止损和止盈
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.43 (7)
实用工具
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (10)
实用工具
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT4
Runwise Limited
5 (4)
实用工具
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-up
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
3.67 (3)
实用工具
这是一个可视化的交易面板，可帮助您轻松进行交易管理，避免人为错误并增强交易活动。它结合了易于使用的视觉界面以及完善的风险和位置管理方法。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 易于使用 从图表轻松交易 精确的风险管理交易，无忧 保本是重中之重 让利润不受您的关注 尽快享受无风险交易 所有已开通交易的自动追踪止损 交易开始后立即设置初始止损 进行交易后，EA将执行以下任务： 初始止损/获利被自动放置 它会尽快锁定自由行（可选） 它将止损首次移动到盈亏平衡点（可选） 它使用您所需的方法跟踪止损，直到止损为止 其他很酷的功能是： 出色的终端活动报告 单一但功能强大的尾随止损方法 干净的图表界面 没有输入参数 我进行交易后会怎样？ 这是您进行交易后EA的操作： 它放置初始止损并获利订单。 尽快搭便车并确保保本。默认情况下，这是通过在达到盈亏平衡点时关闭50％的交易来完成的，默认情况下为5点。这意味着，如果您日后被淘汰，您将一无所获（可选）。 盈亏平衡后，跟踪止损开始运行。 它跟踪止损，直到止损为止，让利润运行。 尾随止损如何运作？ 追踪止损表示为所管
NT Trade Manager Panel MT4
Irina Nechaeva
实用工具
一款面向手动交易的专业面板，把完整的交易流程都收进图表上的一个窗口，从精准入场到账户防护。按设定的风险精确计算手数，借助 RR Tool 直接在图表上用线条搭建交易，开立市价单和挂单、网格与 OCO。持仓的后续管理交给面板打理：最多五级分批平仓、六种跟踪止损、保本以及 Virtual SL/TP。日、周、月三档限额守护本金，一旦被突破即自动触发。 使用指南与免费 Live 演示 免费的 Live 演示版可在此获取 ( Free Live Demo )。 产品的使用指南见此 ( User Manual )。 NT Trade Manager 把交易者的整套工作流程收进图表上一块紧凑的面板，无需在终端各窗口之间反复切换，也不必在每次入场前埋头计算。它为坚持手动、独立判断的交易者而打造：主观交易者、剥头皮和波段交易者，外汇、金属、指数、大宗商品乃至加密货币等任何品种都适用。决策由你拍板，执行的琐碎操作、风控纪律和持仓跟踪则交给面板。没有你的指令，什么都不会发生：这是一件实战工具，而不是全自动交易程序，也不是信号服务。 功能概览 每笔交易的手数都严格按设定的风险算出：可取账户余额的百分比
Zone Trader MT4
Lee Samson
5 (1)
实用工具
一旦您確定了要進行交易的關鍵區域，就會自動交易支撐和阻力或供需區域。該 EA 允許您只需單擊即可繪製買入和賣出區域，然後將它們準確地放置在您預期價格轉向的位置。然後，EA 會監控這些區域，並根據您為這些區域指定的價格行為自動進行交易。一旦進行初始交易，EA 就會在您放置的相反區域（即目標區域）獲利。然後，您有兩種選擇，要么關閉交易並繪製新的區域進入，要么獲利退出並立即反向反向交易，創建「始終在」的市場風格策略。 包含輸入和策略的完整手冊位於： https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 該 EA 專為在市場上不使用固定或硬止損的頭寸交易者或美元成本平均交易策略而設計。相反，它的目的是透過在下一個可用支撐或阻力區域以相同方向進行新交易來縮小不正確的交易，並調整您在市場中頭寸的平​​均價格。如果需要的話，還有備用退出標準，形式為每筆交易的最大損失金額或基於時間的退出。 只需按下按鈕即可繪製準備放置在感興趣等級的區域。 關閉按鈕和關閉最舊的按鈕可退出所有交易，或僅退出舊交易（如果它們跌幅過大而無法立即調整您的平均頭寸）。 適用於任何時間範圍內的
EquityTargetCloser MT4
Evgeniy Zhdan
实用工具
达到目标利润时自动锁定利润 EquityTargetCloser   — 是一款 MetaTrader 5 实用工具型专家顾问，当   净值（Equity）超过当前余额达到指定的利润金额时 ，它会自动平掉所有市价单并删除挂单。平仓后目标自动提高：新门槛 = 新余额 + 指定利润。该 EA 不负责开仓，仅管理现有头寸，帮助可靠地锁定利润并保护积累的资金。 MT5-version:  https://www.mql5.com/en/market/product/169839 工作原理 该专家顾问持续将   净值（Equity）   与动态目标进行比较： 目标 =   当前余额（Balance） + plusMoney   （美元）。 当净值大于或等于该金额时，触发保护机制： 平掉   所有市价单   （任何品种）。 如果参数   Delete pending orders = true ，则删除   所有挂单 。 平仓后余额更新，目标重新计算：   新余额 + plusMoney 。这样，EA 在每个成功周期后逐步提高利润锁定门槛。 重要提示 ：触发条件取决于   累计浮动利润 ，而不是
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (38)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
DrawDown Limiter MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (8)
实用工具
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT4 — MetaTrader 4 高级交易面板和图表工作区 VirtualTradePad PRO SE 是一款适用于 MetaTrader 4 的专业交易面板和交易管理工作区。它帮助交易者通过一个基于图表的界面，更快速地开仓、管理、保护、平仓和分析交易。 该产品专为需要的不只是简单按钮集合的活跃手动交易者而创建。PRO SE 将一键执行、挂单、持仓控制、部分平仓、篮子利润/亏损逻辑、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、市场信息、策略测试器流程和面向 VPS 的准备整合到一个结构化工作区中。 MT5 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 相对于普通手动交易的优势 一个工作区替代多个窗口 — 交易执行、持仓控制、风险信息和管理工具都保留在图表上。 更快处理交易
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.85 (61)
实用工具
一键交易的交易面板。处理头寸和订单！通过图表或键盘进行交易 交易小组进行人工交易。您可以从图表（图表窗口）或键盘进行交易。打开和关闭，反向和锁定。处理职位和订单！ МetaТrader4中主要订单的交易控制面板：买入，卖出，买入，买入，卖出，卖出限制，收盘，删除，修改，追踪止损，止损，止损。 全新高级版本现已推出： 使用   VirtualTradePad PRO SE   升级您的交易流程 — 适用于   MetaTrader 5   和   MetaTrader 4   的新一代专业交易面板。 MT5版本 详细描述 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装    如何获取日志文件    如何测试和优化    Expforex 的所有产品 从符号窗口交易并从键盘交易！ 您正在为MetaTrader 4终端提供一个独特的插件 - 虚拟控制面板VirtualTradePad。 Description on English 注意！如果您想学习如何交易 策略测试器  ，请查看我们的免费 TesterPad 实用程序 VirtualTradePad在“  MQL5语言最佳图形面板  ”竞
MACD Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
实用工具
MACD Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find regular and hidden divergences between price chart and MACD indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the MACD divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->  
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
4.09 (11)
实用工具
Telegram 到 MT4： 终极信号复制解决方案 使用 Telegram 转 MT4 简化您的交易流程，这款先进的实用程序旨在将交易信号直接从 Telegram 频道和聊天复制到您的 MetaTrader 4 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案确保信号执行的无缝衔接，拥有无与伦比的精度和丰富的自定义选项，从而节省您的时间并提高您的效率。 [ Instructions and DEMO ] 主要特点 直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。 使用用户友好的 EXE 桥轻松获取和管理聊天 ID。 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含自定义例外词（例如“报告”、“摘要”）的不需要的信号。 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。 当信号指定点而不是价格时自动计算入场点。 订单定制和灵活性 使用多种模式定制订单规模：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。 配置滑点、挂单到期和重试设置以实现完美执行。 综合符号管理 排除特定符号或匹配自定义
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (42)
实用工具
MT4 至 Telegram 信号提供者 是一款易用、可完全自定义的工具，它使发送信号到 Telegram 成为可能，将您的账户变成信号提供者。 消息的格式 可以完全自定义！ 但是，为了简便使用，您也可以选择一个预设模板，并能够启用或禁用消息的特定部分。 [ 演示 ]  [ 手册 ] [ MT5 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 可通过 用户指南 获取逐步说明。 无需了解 Telegram API；开发者提供所需的一切。 主要特性 自定义发送给订阅者的订单详情的能力 您可以创建分层订阅模型，例如铜牌、银牌、金牌。金牌订阅可获得所有信号等。 按订单号、符号或备注过滤订单 包括执行订单的图表的屏幕截图 在发送的屏幕截图上绘制已关闭的订单，以便额外验证 推迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情的全透明度： 新的市场订单 *附带屏幕截图 订单修改（止损、获利点） 已关闭订单 *附带屏幕截图 部分关闭订单 ** 新的挂起订单 修改的挂起订单（进场价格） 挂起订单激活（
Support and Resistance Dashboard MT4
Amir Atif
5 (2)
实用工具
Support and Resistance Dashboard for MT4 is a multi-timeframe and multi-symbol scanner and alert system that finds S/R zones and pivot points for all timeframes and symbols and alerts when price has interaction with them. If you are using support and resistance (or supply and demand) zones in your trading strategy, this dashboard and its alert and filtering system is a big time saver for you. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT4 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 4。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT4 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT5 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Risk to R Ratio Manager
Omar Alkassar
实用工具
风险回报率管理器是一款可视化订单管理工具和头寸规模计算器，旨在支持严谨的交易和专业的风险管理。它允许交易者直接在图表上直观地设置入场、止损和止盈水平，并在下单前自动计算交易手数和风险回报率。该工具有助于标准化交易准备，并确保每个仓位都以预先设定且可控的风险水平开仓。 该工具适用于多种交易工具，包括货币对、指数、金属、大宗商品和加密货币。它既适合手动交易者，也适合注重策略、对每个仓位都应用风险管理规则的交易者。通过减少计算时间并避免手动错误，该工具可帮助交易者在执行过程中保持一致性和清晰度。 风险回报率经理   安装和输入指南 如果您想获取有关 EA 的通知，请添加 URL (       http://www.betasoft.dev   ) MT4/MT5 终端（见截图）。 MT4版本 https://www.mql5.com/en/market/product/110797 MT5版本 https://www.mql5.com/en/market/product/110798 主要特点 可视化交易规划：该工具在图表上显示入场点、止损点和止盈点。这种可视化方法可帮助交易者在执行前查看
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 4 平台。多语言支持。 MT5版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Auto Trade Copier
Vu Trung Kien
4.76 (85)
实用工具
自动交易复制器旨在以 100% 的准确度在多个 MT4/MT5 账户/终端之间复制交易。提供商和接收方账户必须位于同一台 PC/VPS 上。使用此工具，您可以将交易复制到同一台 PC/VPS 上的接收方账户。所有交易操作都将从提供商复制到接收方，不会有任何延迟。此版本仅适用于 MT4 账户。对于 MT5 账户，您必须使用 MT5 的自动交易复制器。参考： 参考： 对于 MT4 接收器，请下载“Trade Receiver Free” 这里 . 对于 MT5 接收器，请下载“Trade Receiver Free MT5”  这里 . 对于同一台 PC/VPS 上的 MT5 提供商，请检查“Auto Trade Copier MT5” 这里 . 如果您需要通过互联网在不同的 PC/VPS 上进行账户复制，请查看“Trade Copier Pro” 这里 . 如果您需要通过互联网在不同的 PC/VPS 账户之间进行复制，且接收方数量不限，请查看“无限交易复制器专业版” 这里 . 以下是重点功能 在 MT4 和 MT5 账户之间复制。 一个提供商可以将交易复制到多个接收者的账户。 一个提
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
4 (3)
实用工具
Coppy Master MT4     是一款适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 终端的交易复制工具。它支持双向复制： 从 MT4 到 MT5，从 MT5 到 MT4，以及同类型账户之间的 MT4 到 MT4。 为了正常工作，所有终端必须在同一台 PC 或 VPS 上运行。 [ Instruction  and Demo ]  如需复制到 MetaTrader 4，需另行购买 —       Coppy Master MT5       - 是必须的。 主要特点： 复印模式 支持主账户和接收账户角色。灵活设置发送和接收交易。 订单管理 复制市价单和挂单。支持同步平仓、部分平仓、交易逆转以及止损/获利修改。 符号处理 支持前缀和后缀。允许排除或包含特定符号，并为资产分配自定义名称。 风险控制与限额 每日交易限额、最大亏损限制以及停止复制的余额水平阈值。 批量设置 固定手数、风险百分比、手数乘数。可选择拒绝未设置止损或止盈的交易。 信号检查 检测重复交易，限制每个符号的交易数量，并验证订单类型以避免冲突。 时间过滤器 用于定义允许交易复制的时间段
TradeMirror Pro MT4
Hao Liu
实用工具
神速EA跟单(TradeMirror)是一款MT4/MT5平台的订单复制软件。 使用教程 请点击 神速EA跟单使用教程 链接以查看更多使用教程 为什么选择神速EA跟单 我们深知对于金融软件而言安全、稳定和隐私的重要性，因此我们在细节处对这三大要素进行了额外的加固： 提供用户友好的图形界面，操作简单易用 注重隐私安全，适合对订单分发有隐私要求各种金融场景 精准复制订单，毫秒级分发 支持全平台，MT4/MT5全面覆盖 智能感知系统状态，邮件通知守护交易安全 核心功能列表 对于跟单软件而言，功能并不是越多越好的，因此经过严谨的需求分析，我们对程序进行了精简，并最终保留了如下核心功能： 多重连接 邮件通知 手数缩放 信号过滤 反向跟单 重置止盈/止损 免费演示 在购买Trademirror之前，你总是可以尝试免费演示。 点击本页面上的免费演示按钮 点击是的，我有Metatrader 4/5 允许浏览器打开Mt4/5 在Mt4/5中，找到专家顾问/市场/TradeMirror，打开它并点击测试 启用复盘显示（否则你将看不到GUI界面）。 点击开始 现在你可以在可视化图表上看到TradeMirro
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
实用工具
Easy Trade – 智能、简洁且强大的交易管理工具 Easy Trade 是为 MetaTrader 用户打造的一体化交易管理解决方案，帮助您轻松掌控风险，实现流畅交易执行。 它是根据交易者的反馈从零开始开发的，简化了多品种交易的执行、监控和管理流程，无需繁琐的操作。 无论您是手动短线交易者，还是管理多个交易设置的小型投资组合，Easy Trade 都能让您专注于明智决策和稳定盈利。 ⸻ 为什么选择 Easy Trade？ 精准风险管理：可选择固定手数或按百分比定义每笔交易的风险。实时显示风险与潜在收益。 篮子式跟踪止盈：追踪多笔交易的总利润，目标达成时自动锁定部分收益，适用于组合交易。 交易截图记录：每笔交易都可截图保存，方便日记记录、回顾与绩效分析。 定时自动平仓：可设定具体日期和时间自动关闭持仓，适合日终或周末前平仓。 界面可自定义：可调整按钮排序与大小、线条样式与颜色、缩放比例等，满足个人使用习惯。 ⸻ 主要功能（版本 1.0） 魔术号与策略标签： 使用注释标记轻松区分不同策略的交易，便于统计与复盘。 手数设置： 支持固定手数或基于止损与账户资金百分比的动态手
Close by percentage MT4
Konstantin Kulikov
5 (1)
实用工具
Hello friends. I wrote this utility specifically for use in my profile with a large number of Expert Advisors and sets ("Joint_profiles_from_grid_sets" https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929 ). Now, in order to limit losses on the account, there is no need to change the "Close_positions_at_percentage_of_loss" parameter on each chart. Just open one additional chart, attach this utility and set the desired percentage for closing all trades on the account. The utility has the following function
Smart Channel M4
Vahidreza Heidar Gholami
实用工具
The trend in the market can be predicted using trend lines but the problem is you don’t know where exactly the price is going to touch the trend line where you can put your pending orders on. Smart Channel Expert Advisor makes it possible to put an advanced channel around the price data, which can be configured to handle placing orders, opening and closing positions, managing risk per trade, spread, slippage, and trailing stop-loss and take-profit automatically. Features Money Management (Calcul
作者的更多信息
BinaryExpert Indicador UranoTrader
Lucas Braz Quintas
指标
BINARYEXPERT 指标 是一款为追求精准入场信号的二元期权交易者打造的强大技术工具。专为 MetaTrader 4 平台开发，结合了多个技术指标（包括 EMA、RSI、MACD、Stochastic 和 ATR），用于生成可靠的买入（CALL）和卖出（PUT）信号。配备友好的界面和实时统计面板，BINARYEXPERT 可帮助交易者做出更明智的交易决策。 核心功能 多指标分析： 利用 EMA、RSI、MACD、Stochastic 和 ATR 综合生成稳健信号。 信号评分系统： 通过打分机制生成信号，仅在多项条件同时满足时发出高概率信号。 实时统计面板： 显示胜率、趋势方向和交易时段状态，便于快速判断。 参数可自定义： 可根据个人风格调整 EMA、RSI、Stochastic、ATR 和信号评分阈值。 交易时段控制： 设置活跃交易时间段，配合你的策略进行交易。 图表可视化信号： 直观的 CALL（绿色箭头）和 PUT（红色箭头）信号绘制在图表上。 参数设置 短期 EMA 周期： 默认 50，用于分析短期趋势。 长期 EMA 周期： 默认 200，用于确认长期趋势。 RSI 周期
MHI Probability PRO Indicator UranoTrader
Lucas Braz Quintas
指标
揭开市场奥秘，尽在MHI Probability——将蜡烛形态转化为震撼战略指南的终极指标！ 四大独特策略—— MHI多数派、MHI少数派、百万多数派和百万少数派 ——这套概率分析大师通过对最近五根K线的精准解析，以惊艳的视觉精度为您捕捉交易良机。 为何MHI Probability堪称革命性？ 四维策略，无限可能 随心切换 MHI多数派 （顺势而为）、 MHI少数派 （反转预判）、 百万多数派 （强化主趋势）或 百万少数派 （捕捉逆流），每种策略都为您量身定制。 透明算法逻辑 智能统计最近五根K线的阳线（收盘>开盘）、阴线（收盘<开盘）和十字星（Doji）。在 少数派策略 中，当阴线多于阳线时触发 买入信号 （反之则为卖出），且严格按每5分钟整点（如10:00,10:05）同步市场时钟发令。彩色竖线（绿=买/红=卖/灰=十字星）精准标记关键时刻。 炫目视觉信号 买卖箭头如手术刀般精准浮现，虚线区分不同策略条件（如十字星或未定状态），让图表秒变动态概率作战地图。 全息统计面板 优雅仪表盘实时显示胜率、败率及加仓层级（首单/Gale1/Gale2）数据，并预测下个5分钟整点入场时
Value Edition Limited Indicator UranoTrader
Lucas Braz Quintas
指标
VALUE EDITION LIMITED   是一款先进的技术指标，专为寻求市场分析清晰度、精确度和速度的交易者而开发。该指标兼容 MetaTrader 4 和 5 平台，集成了智能超买/超卖区域、动态价格通道、标准化K线分析和实时警报功能，为任何资产或时间周期的交易操作提供可靠支持。 主要特点 智能交易区域：   自动识别超买和超卖区域，具有可配置的最大、平均和最小级别。 动态价格通道：   自动计算浮动轴和平均波动率，突出显示关键的反转和衰竭区域。 标准化K线分析：   基于与均值的偏差，按比例重绘K线，提供对价格极值的精确视图。 自动买卖信号：   生成可配置的信号，并提供视觉和声音警报选项，非常适合回调、突破或顺势策略。 警报设置：   针对关键级别的自定义通知，支持声音警报、视觉弹窗和按区域（1级、2级或3级）细分。 回溯测试支持：   可定义用于分析的历史K线数量（最多280根）和用于预测的未来K线数量，便于研究资产的历史行为。 彩色价格和水平线：   可启用水平参考线并自定义颜色，使图表更加井然有序。 设置 分析的K线数量：可根据需要调整。 区域的宽度和敏感度：允许适
EA Combiner UranoTrader
Lucas Braz Quintas
专家
Combiner_EA 是一个多功能的 MetaTrader 4 专家顾问，适用于外汇及其他市场的自动化交易。它整合了来自外部指标和移动平均策略的信号，提供网格交易、马丁格尔及可自定义止盈/止损设置等高级功能。实时统计面板提供账户表现的洞察，是寻求纪律性自动化交易的交易者的理想选择。 主要特点 ️ 外部指标整合： 支持通过 iCustom 接收自定义指标信号，实现灵活的策略执行。 ️ 移动平均策略： 基于移动平均交叉执行交易，风险参数可配置。 ️ 网格交易： 在指定价格间隔开启额外订单，捕捉市场波动。 ️ 马丁格尔系统： 可选的亏损后加仓功能（可配置步骤和倍数）。 ️ 止盈/止损选项： 支持点数、百分比或基于蜡烛收盘的止盈止损设置。 ️ 每日限制： 限制每日操作次数、收益或亏损以控制风险。 ️ 实时统计面板： 显示账户余额、保证金、胜率、亏损及盈亏指标。 ️ 可定制提醒： 支持交易事件及表现更新的通知设置。 设置 ️ 外部指标： 启用/禁用并指定信号集成的指标名称和缓冲区编号。 ️ 移动平均滤波器： 启用/禁用，设置周期（默认12）、偏移（默认6）和最大风险（
Prosperium Indicator Binary Forex UranoTrader
Lucas Braz Quintas
指标
PROSPERIUM   是一款综合性技术指标，专为寻求最高分析可靠性和交易执行可靠性的交易者而开发。该指标为 MetaTrader 4 和 5 平台创建，它将多种公认的指标（RSI、OBV、MACD、布林带、ADX、一目均衡表和重力移动平均线）组合成一个集成的信号生成系统，用于产生买入 (CALL) 和卖出 (PUT) 信号。凭借先进的统计面板和自动胜率计算，PROSPERIUM 能够清晰呈现实时交易表现。 主要特性 多指标分析：   结合 RSI、OBV、MACD、布林带、ADX、一目均衡表和重力移动平均线，以识别关键的市场点位。 集成信号系统：   当多个技术条件同时满足时，生成买入 (CALL) 和卖出 (PUT) 的视觉及声音警报。 高级统计面板：   显示总交易数、盈利次数、亏损次数、胜率、连续盈利/亏损次数以及 CALL 和 PUT 的性能对比。 集成回测功能：   允许配置回溯的K线数量以验证交易设置，便于研究历史表现。 可自定义参数：   可全面调整系统中所有使用指标的周期、水平和灵敏度。 警报设置：   可选择启用或禁用实时通知。 工作原理 PROSPERIUM 结
Smart Cross
Lucas Braz Quintas
指标
UranoTrader Smart Cross UranoTrader Smart Cross 是一款专为追求基于趋势和动能精确识别入场点的交易者设计的技术指标。该指标适用于 MetaTrader 4 平台，它利用移动平均线交叉结合 RSI 确认，生成清晰的买入 (BUY) 和卖出 (SELL) 信号，从而减少市场噪音，避免在低概率时机进行交易。 该指标采用客观高效的方法，直接在图表上显示箭头，并在所有条件满足时发出实时警报，使交易者能够快速做出明智的决策。 主要特点 智能交叉系统：   使用 6 和 14 周期的移动平均线来检测市场方向的转变。 趋势过滤器：   50 周期的移动平均线作为过滤器，仅允许在主要趋势方向上进行交易验证。 动能确认 (RSI)：   5 周期 RSI 指标确保仅在市场运动具有足够强度时才生成信号。 自动视觉信号：   直接在图表上显示买入 (BUY) 和卖出 (SELL) 箭头，便于解读和执行。 实时声音警报：   每当生成新信号时，立即发出通知。 轻量级且优化：   处理器占用率低，非常适合同时在多个图表上运行。 完全兼容：   适用于任何资产（外汇、指
Deriv Sinteticos Win
Lucas Braz Quintas
指标
NIXBOT AI – UranoTrader NIXBOT AI is an advanced trading analysis system designed for traders who want to go beyond traditional indicators and operate based on probability, statistics, and strategic intelligence . Developed for MetaTrader 4 and 5 , NIXBOT AI integrates a robust set of automated strategies capable of analyzing market behavior in real time, identifying recurring patterns, and selecting the best trading opportunities. More than just an indicator, NIXBOT AI acts as a true decision
CombinerPRO UranoTrader
Lucas Braz Quintas
指标
CombinerPRO 是一款为 MetaTrader 5 设计的高级指标，专为交易二元期权、OTC 市场、合成资产、加密货币和外汇市场的交易者打造。它通过结合多个技术过滤器生成精准的 CALL 与 PUT 信号，并支持外部指标集成以增强策略协同。结合实时统计面板和回测能力， CombinerPRO 帮助交易者优化操作策略。 主要功能 ️ 多重过滤信号生成： 结合均线、RSI、ADX、ATR 与 K线大小过滤器，生成高精度的 CALL 与 PUT 信号。 ️ 支持外部指标： 可通过 iCustom 集成最多两个自定义指标，打造个性化交易策略。 ️ 实时统计面板： 显示胜率、失败次数以及多达六级马丁策略的有效性。 ️ 历史回测功能： 可回测用户指定数量的K线，评估策略的有效性。 ️ 交易间隔控制： 自定义每次交易之间的最小时间间隔，防止过度交易。 ️ 多市场兼容： 适用于 OTC、合成市场（如 Deriv）、加密货币及外汇交易。 ️ 可配置提醒功能： 支持弹窗、声音与通知提醒，确保信号不被错过。 设置选项 ️ 均线过滤器： 启用/禁用，设置周期、偏移、方法与应用价格。
筛选:
无评论
回复评论