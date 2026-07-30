Renko Live Chart UranoTrader
- 实用工具
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Lucas Braz Quintas𝐔𝐑𝐀𝐍𝐎 𝐓𝐑𝐀𝐃𝐄𝐑™
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您好！我是信息技术领域的专业人士，拥有扎实的学术与技术背景，并在 MetaTrader 平台开发方面拥有丰富经验。我的职业生涯以敬业精神、高质量标准和结果导向为核心。
💻 学历与技术背景：
- 版本: 1.0
- 激活: 5
简短描述
将终端中的任意交易品种转换为真正的实时离线 Renko 图表，逐 Tick 更新，并通过真实反映价格走势的 Renko 砖块（Bricks）呈现市场变化——无延迟、无卡顿，也无需依赖仅在普通图表上“绘制”砖块的模拟型指标。
完整描述
Renko Live Chart 创建并维护一个真正的离线图表，并将真实历史数据记录到终端中，根据固定砖块大小或基于 ATR 的砖块大小，将价格走势转换为 Renko 砖块。
与仅通过在普通时间周期图表上绘制图形对象来模拟 Renko 效果的指标不同，本产品生成的每一个砖块都是真实的数据柱（Bar）——从而确保与 Expert Advisors（EA）、自定义指标，以及任何直接读取 Bars() 、 Time[] 或 iTime() 数据序列的工具实现完全兼容。
主要功能
100% 真实砖块： 历史数据会记录到专用的 .hst 文件中，并包含准确的 Open/High/Low/Close 和成交量数据——这不是视觉模拟。
固定或通过 ATR 自动计算砖块大小： 您可以手动设置砖块大小，也可以让 EA 根据近期市场波动率自动计算合适的砖块大小，计算依据为 ATR + 可配置的移动平均线。
多窗口同步： 如果在多个窗口中打开相同的 Renko 品种/周期——例如同时运行两个不同的交易机器人实例——所有窗口都会在实时状态下同步更新。
即使市场关闭也能构建历史数据： EA 加载后，会直接根据现有历史数据构建离线图表，无需等待市场重新开盘。
可选影线（Wicks）： 根据您的分析需求，自由开启或关闭 Renko 砖块的影线显示。
集成式可视化面板： 实时查看最新砖块的方向、当天形成的砖块数量，以及距离下一个看涨或看跌砖块的距离（点数）。
性能优化： 对正在形成的砖块采用可配置的更新频率限制（Throttle），有效避免在高 Tick 频率品种上出现卡顿，同时不会延迟已经完成并关闭的砖块记录。
可配置历史数据范围： 可以控制初始化时转换的原始图表 K 线数量，避免在历史数据非常庞大时造成加载缓慢。
适用对象
适用于使用 Renko 作为自动化交易策略（Expert Advisors）基础的交易者和开发者，为其提供可靠的数据源。
相比常见的“视觉 Renko”指标，本产品不会仅通过图形对象模拟砖块，而是真正生成实际的数据柱，因此能够与 EA 以及其他读取真实市场数据序列的工具实现兼容。
使用要求
-
允许 DLL 导入（Allow DLL imports） — 用于实现图表窗口之间的实时同步。
-
在源图表上启动 EA 后，通过 文件 → 打开离线图表（File → Open Offline） 打开对应的离线图表。
配置参数
|参数
|描述
|Box Size
|Renko 砖块大小（点数）
|Box Offset
|砖块网格的初始偏移量
|Offline TimeFrame
|用于识别离线图表的“人工”时间周期
|Render Wicks
|显示或隐藏砖块影线
|Real Time
|模拟普通图表的实时更新
|Offline Processing
|即使市场关闭，也可以构建历史数据
|Refresh Rate
|正在形成的砖块两次更新之间的最小间隔（毫秒）
|Max Historical
|初始化时转换的最大 K 线数量
|Enable HUD
|开启/关闭图表角落的信息面板
本产品用于生成 Renko 图表，以进行技术分析和配合 Expert Advisors 使用。本产品不保证盈利，也不构成任何投资建议——实际交易结果取决于用户所采用的交易策略。