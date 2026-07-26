Speed Scalp Light MT5 Panel
- Утилиты
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- Версия: 10.1
- Активации: 7
Название: Speed Scalp Light | HFT Order Panel & Multi-Panel Manager
Подзаголовок: Асинхронное исполнение HFT, 11 языков, динамическая пагинация, фильтры рисков и мультипанели для MT5.
Описание: Speed Scalp Light — это тактическая HFT-панель высокочастотной торговли для трейдеров, которым необходимы максимальная скорость, визуальный контроль и управление рисками в MetaTrader 5.
Разработанная на асинхронной архитектуре ( OrderSendAsync ), она устраняет задержки исполнения и превращает график в чистую и эффективную торговую станцию.
⚡ Основные возможности:
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Высокоскоростное исполнение HFT: Асинхронная отправка и закрытие ордеров для мгновенной реакции на рынок.
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Закрытие в 1 клик: Отдельные кнопки для закрытия всех ордеров, только прибыльных (Close Profit) или только убыточных (Close Loss).
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Плавающие независимые панели (До 20 панелей): Открывайте отдельные торговые блоки с индивидуальным управлением лотом.
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Динамическая пагинация: Рассчитывает экранное пространство для отображения до 20 ордеров без перегрузки памяти MT5.
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Сортировка в RAM (QuickSort): Сортируйте ордера по Времени, Максимальной прибыли или Убытку в один клик.
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Защита Hover Lock: Замораживает сортировку при наведении мыши, чтобы строка не смещалась при нажатии на [ X ].
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Мониторинг баланса и маржи: Отображение Баланса, Средств (Equity), Занятой и Свободной маржи.
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Фильтр спреда и времени: Блокирует сделки при превышении спреда или вне торговой сессии.
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Защита депозита: Автоматическое отключение при достижении дневного профита или стоп-лимита.
⚙️ Технические характеристики:
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Тип счета: Hedging (Рекомендуется).
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Платформа: MetaTrader 5.
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Инструменты: Любые активы (Forex, Криптовалюты, Индексы, Акции).