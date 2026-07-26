Speed Scalp Light MT5 Panel

Universal Trend Maryna Shulzhenko Индикаторы

Индикатор Universal Trend создан для обнаружения тенденций движения цены и позволяет быстро определить не только направление тренда, но и понять уровни взаимодействия покупателей и продавцов. Индикатор работает на всех таймфреймах и валютных парах. Индикатор дает достаточно точные сигналы и принято использовать его как на трендовых так и на флетовых рынках. Индикатор желательно использовать в комплексе с другими инструментами для более достоверных сигналов и принятие более взвешеного решения. И