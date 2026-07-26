Speed Scalp Light MT5 Panel

Название: Speed Scalp Light | HFT Order Panel & Multi-Panel Manager

Подзаголовок: Асинхронное исполнение HFT, 11 языков, динамическая пагинация, фильтры рисков и мультипанели для MT5.

Описание: Speed Scalp Light — это тактическая HFT-панель высокочастотной торговли для трейдеров, которым необходимы максимальная скорость, визуальный контроль и управление рисками в MetaTrader 5.

Разработанная на асинхронной архитектуре ( OrderSendAsync ), она устраняет задержки исполнения и превращает график в чистую и эффективную торговую станцию.

⚡ Основные возможности:

  • Высокоскоростное исполнение HFT: Асинхронная отправка и закрытие ордеров для мгновенной реакции на рынок.

  • Закрытие в 1 клик: Отдельные кнопки для закрытия всех ордеров, только прибыльных (Close Profit) или только убыточных (Close Loss).

  • Плавающие независимые панели (До 20 панелей): Открывайте отдельные торговые блоки с индивидуальным управлением лотом.

  • Динамическая пагинация: Рассчитывает экранное пространство для отображения до 20 ордеров без перегрузки памяти MT5.

  • Сортировка в RAM (QuickSort): Сортируйте ордера по Времени, Максимальной прибыли или Убытку в один клик.

  • Защита Hover Lock: Замораживает сортировку при наведении мыши, чтобы строка не смещалась при нажатии на [ X ].

  • Мониторинг баланса и маржи: Отображение Баланса, Средств (Equity), Занятой и Свободной маржи.

  • Фильтр спреда и времени: Блокирует сделки при превышении спреда или вне торговой сессии.

  • Защита депозита: Автоматическое отключение при достижении дневного профита или стоп-лимита.

⚙️ Технические характеристики:

  • Тип счета: Hedging (Рекомендуется).

  • Платформа: MetaTrader 5.

  • Инструменты: Любые активы (Forex, Криптовалюты, Индексы, Акции).


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Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
Утилиты
Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
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