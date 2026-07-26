Speed Scalp Light MT5 Panel
- 实用工具
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- 版本: 10.1
- 激活: 7
标题： Speed Scalp Light | HFT Order Panel & Multi-Panel Manager
副标题： 异步HFT执行、11种原生语言、动态分页、风险过滤器和多面板管理 (MT5)。
描述： Speed Scalp Light 是一款专门为追求极速执行、精细视觉控制和智能风险管理的 MT5 交易者打造的高频交易 (HFT) 战术面板。
基于底层异步架构 ( OrderSendAsync ) 开发，彻底消除执行延迟，让您的图表成为简洁、高效的交易工作站。
⚡ 核心功能：
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低延迟 HFT 执行： 异步下单与平仓，毫秒级响应市场波动。
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一键选择性平仓： 专属按钮可选择一键全平、仅平盈利单 (Close Profit) 或仅平亏损单 (Close Loss)。
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独立浮动面板（最多 20 个面板）： 在图表上自由开启独立交易块，每个面板可单独设置手数。
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动态空间分页： 智能识别屏幕分辨率，最多展示 20 个持仓，绝不占用多余内存或遮挡图表。
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内存级快速排序 (QuickSort)： 支持按开仓时间、最大盈利或最大亏损一键过滤持仓。
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悬停锁定保护 (Hover Lock)： 鼠标悬停在持仓列表上时自动冻结排序，防止点击 [ X ] 时行位置跳动。
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资金与保证金仪表盘： 实时监控余额 (Balance)、净值 (Equity)、已用保证金及可用保证金。
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点差与交易时间过滤： 当点差过高或处于非交易时间段时自动禁止下单。
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内置风控锁： 触发每日止盈目标 (Target) 或每日止损极限 (Stop) 后自动停止交易。
⚙️ 技术规格：
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账户类型： 对冲账户 Hedging（推荐）。
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适用平台： MetaTrader 5。
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支持品种： 外汇、加密货币、股指、大宗商品等所有品种。