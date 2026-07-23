Sesiones en vivo

Приветствую, трейдеры! Этот индикатор оптимизирован для работы на любом таймфрейме (фоновые прямоугольники отображаются на графиках H4 и младше, чтобы не загромождать визуальную часть, тогда как панель в правом верхнем углу остается активной всегда). Индикатор также динамически рассчитывает максимумы и минимумы каждой сессии, благодаря чему прямоугольники выглядят аккуратно и не сбивают автоматическое масштабирование графика. Важные примечания по использованию: Настройки времени (важно): В параметрах индикатора вы увидите значения вроде 00:00, 08:00 и т. д. Обязательно скорректируйте их в соответствии с серверным временем вашего брокера (время, отображаемое в нижней части окна «Обзор рынка» в MetaTrader), а не с вашим местным временем. Интеллектуальное отображение наложений: При одновременной активности лондонской и нью-йоркской сессий (пересечении) два небольших индикатора на панели (L и NY) автоматически окрасятся в зеленый цвет. Аккуратный дизайн: Код определяет точные максимумы и минимумы свечей в рамках каждой сессии и добавляет небольшой 5-процентный отступ («воздух»), чтобы прямоугольники смотрелись идеально подогнанными, не нарушая при этом масштаб или зум графика. Надеюсь, этот инструмент окажется для вас полезным — и поможет мне в продажах. Спасибо!

Privetstvuyu, treydery! Etot indikator optimizirovan dlya raboty na lyubom taymfreyme (fonovyye pryamougol'niki otobrazhayutsya na grafikakh H4 i mladshe, chtoby ne zagromozhdat' vizual'nuyu chast', togda kak panel' v pravom verkhnem uglu ostayetsya aktivnoy vsegda). Indikator takzhe dinamicheski rasschityvayet maksimumy i minimumy kazhdoy sessii, blagodarya chemu pryamougol'niki vyglyadyat akkuratno i ne sbivayut avtomaticheskoye masshtabirovaniye grafika.

Vazhnyye primechaniya po ispol'zovaniyu:
Nastroyki vremeni (vazhno): V parametrakh indikatora vy uvidite znacheniya vrode 00:00, 08:00 i t. d. Obyazatel'no skorrektiruyte ikh v sootvetstvii s servernym vremenem vashego brokera (vremya, otobrazhayemoye v nizhney chasti okna «Obzor rynka» v MetaTrader), a ne s vashim mestnym vremenem.
Intellektual'noye otobrazheniye nalozheniy: Pri odnovremennoy aktivnosti londonskoy i n'yu-yorkskoy sessiy (peresechenii) dva nebol'shikh indikatora na paneli (L i NY) avtomaticheski okrasyatsya v zelenyy tsvet.
Akkuratnyy dizayn: Kod opredelyayet tochnyye maksimumy i minimumy svechey v ramkakh kazhdoy sessii i dobavlyayet nebol'shoy 5-protsentnyy otstup («vozdukh»), chtoby pryamougol'niki smotrelis' ideal'no podognannymi, ne narushaya pri etom masshtab ili zum grafika.


Nadeyus', etot instrument okazhetsya dlya vas poleznym — i pomozhet mne v prodazhakh. Spasibo!

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Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
Индикаторы
FX Trend NG: Следующее поколение интеллектуального анализа трендов на разных рынках Обзор FX Trend NG — это профессиональный инструмент анализа трендов и мониторинга рынка с поддержкой нескольких таймфреймов. Он позволяет за секунды получить полное структурное понимание текущего состояния рынка. Вместо переключения между десятками графиков вы мгновенно видите, какие инструменты находятся в тренде, где импульс ослабевает и где наблюдается сильная синхронизация между таймфреймами. Специальное пр
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
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