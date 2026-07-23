Sesiones en vivo
- Индикаторы
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- Версия: 1.40
- Активации: 5
Приветствую, трейдеры! Этот индикатор оптимизирован для работы на любом таймфрейме (фоновые прямоугольники отображаются на графиках H4 и младше, чтобы не загромождать визуальную часть, тогда как панель в правом верхнем углу остается активной всегда). Индикатор также динамически рассчитывает максимумы и минимумы каждой сессии, благодаря чему прямоугольники выглядят аккуратно и не сбивают автоматическое масштабирование графика. Важные примечания по использованию: Настройки времени (важно): В параметрах индикатора вы увидите значения вроде 00:00, 08:00 и т. д. Обязательно скорректируйте их в соответствии с серверным временем вашего брокера (время, отображаемое в нижней части окна «Обзор рынка» в MetaTrader), а не с вашим местным временем. Интеллектуальное отображение наложений: При одновременной активности лондонской и нью-йоркской сессий (пересечении) два небольших индикатора на панели (L и NY) автоматически окрасятся в зеленый цвет. Аккуратный дизайн: Код определяет точные максимумы и минимумы свечей в рамках каждой сессии и добавляет небольшой 5-процентный отступ («воздух»), чтобы прямоугольники смотрелись идеально подогнанными, не нарушая при этом масштаб или зум графика. Надеюсь, этот инструмент окажется для вас полезным — и поможет мне в продажах. Спасибо!
Privetstvuyu, treydery! Etot indikator optimizirovan dlya raboty na lyubom taymfreyme (fonovyye pryamougol'niki otobrazhayutsya na grafikakh H4 i mladshe, chtoby ne zagromozhdat' vizual'nuyu chast', togda kak panel' v pravom verkhnem uglu ostayetsya aktivnoy vsegda). Indikator takzhe dinamicheski rasschityvayet maksimumy i minimumy kazhdoy sessii, blagodarya chemu pryamougol'niki vyglyadyat akkuratno i ne sbivayut avtomaticheskoye masshtabirovaniye grafika.
Vazhnyye primechaniya po ispol'zovaniyu:
Nastroyki vremeni (vazhno): V parametrakh indikatora vy uvidite znacheniya vrode 00:00, 08:00 i t. d. Obyazatel'no skorrektiruyte ikh v sootvetstvii s servernym vremenem vashego brokera (vremya, otobrazhayemoye v nizhney chasti okna «Obzor rynka» v MetaTrader), a ne s vashim mestnym vremenem.
Intellektual'noye otobrazheniye nalozheniy: Pri odnovremennoy aktivnosti londonskoy i n'yu-yorkskoy sessiy (peresechenii) dva nebol'shikh indikatora na paneli (L i NY) avtomaticheski okrasyatsya v zelenyy tsvet.
Akkuratnyy dizayn: Kod opredelyayet tochnyye maksimumy i minimumy svechey v ramkakh kazhdoy sessii i dobavlyayet nebol'shoy 5-protsentnyy otstup («vozdukh»), chtoby pryamougol'niki smotrelis' ideal'no podognannymi, ne narushaya pri etom masshtab ili zum grafika.
Nadeyus', etot instrument okazhetsya dlya vas poleznym — i pomozhet mne v prodazhakh. Spasibo!