RiskFrame Account Guard MT5
- 实用工具
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Daniil RomanovReddit profile: https://www.reddit.com/user/Ok-Cupcake6605/
- 版本: 1.0
- 激活: 10
适用于 MetaTrader 5 的 RiskFrame Account Guard
账户级每日亏损、回撤与敞口保护——覆盖所有交易品种、所有 Magic Number、手动交易及其他 EA。
RiskFrame Account Guard 监控整个交易账户，并在已配置的规则触发时执行所选保护响应。它可与手动交易、第三方智能交易系统、交易面板及其他订单来源配合使用。它不会开仓，也不会生成交易信号。
用户手册： 打开完整的 RiskFrame Account Guard MT5 用户手册
核心保护原则
- 覆盖整个账户 — 每日亏损、最大回撤、盈利目标和敞口上限适用于账户中的所有持仓与挂单，而不是仅针对某一个 Magic Number。
- 明确显示保护状态 — 当 Algo Trading 被关闭、EA 无法执行交易操作，或取消挂单失败时，Guard 会显示 DEGRADED，而不是显示正常状态。
- 持续保留触发状态 — Daily、Max DD 或 Profit 规则一旦触发，在对应的有效交易日或周期内会持续保持触发标记，即使之后浮动 P/L 已恢复。所选模式决定 Guard 是仅发出警告、在新敞口出现后进行响应式处理，还是平掉账户持仓。实时 Day P/L 仍会显示，已突破的限制也会继续保留标记。
- 带正负方向的 TODAY 区间 — Daily Budget、当前 Day P/L 和可选 Profit Goal 共用一条以零点为中心的刻度。负 P/L 向每日亏损边界推进，正 P/L 向盈利目标推进。
- 可控的保护升级 — Alert（仅警告）→ Lock（发现后取消新挂单并关闭新增市场敞口；保留触发时已经存在的持仓）→ Close（启用 AllowFlatten 并在当前会话 ARM 后，可选择平掉全部账户持仓）。
- 重启后安全恢复状态 — 基准值、权益高水位和规则触发状态会在终端重启后恢复。如果无法安全恢复保护状态，Guard 会报告 DEGRADED。
- 一目了然的界面 — 燃油表风格的信息牌、可选的 Axis Goal 布局、缓冲警告区、锁定状态边框，以及图表内帮助。
保护内容
- 每日亏损 — 可按百分比和/或金额设置，并可选择相对于日初权益或日初余额计算。
- 最大回撤 — 可使用跟踪权益高水位，或从周期锚点静态计算；周期 = Lifetime / Week / Month（Inputs）。不提供单独的 Day 周期，因为 Daily Budget 已覆盖当天。
- 每日盈利目标 — 可选的每日阈值，达到后触发所选响应，并持续保持触发状态直到下一次每日重置。
- 敞口 — 最大持仓数量和/或最大总手数（Settings → Limits；0 = 关闭）。Lock/Close 只减少导致超限的订单/品种上的超额部分；Alert 仅发出警告（不会因敞口而取消或平仓）。达到容量上限时，Lock/Close 会取消新挂单。详情请参阅使用手册。
- 缓冲区 — 在每日硬性限制之前设置的可配置警告区域（它只是警告，并非第二个自动硬触发条件）。
操作模式
- Alert — 发出通知并标记状态；不会取消订单或关闭持仓。
- Lock — 规则触发后以及锁定期间，发现 新挂单 时将其取消，并在发现后关闭 新增市场敞口。触发时已经存在的持仓会被保留（不会执行全部平仓）。MetaTrader 仍会接受 Buy/Sell 点击；Guard 会在订单出现后作出响应。
- Close — 与 Lock 相同，会取消新挂单并关闭新增敞口；此外，当 AllowFlatten 已启用且当前会话已对 Close-all 执行 ARM 时，还可选择平掉整个账户。未 ARM 或 AllowFlatten 关闭时，Close 的行为与 Lock 相同。状态栏会显示 CLOSE · NOT ARMED，使该状态清晰可见。
典型使用流程
- 仅将 RiskFrame Account Guard 加载到 一个 图表上（每个账户仅运行一个 Guard）。
- 启用终端的 Algo Trading，并允许该 EA 使用 Algo Trading。
- 在 Settings → Limits 中设置 Daily / Max DD / 可选 Profit、Buffer、Max pos 和 Max lots。当 Profit > 0 时，Goal 界面默认使用 Axis（可切换 Axis|Stacked 和 Style Classic|Charcoal）。在 Inputs 中选择 Max DD 周期（Lifetime / Week / Month）。
- 选择 Alert、Lock 或 Close。若要使用 Close-all，请在 Inputs 中启用 AllowFlatten，并在图表上执行 ARM。
- 在独立的模拟账户上验证所选响应，可选使用 Practice Tools。
- 按平常方式交易（手动或使用其他 EA），并观察剩余风险空间信息牌和状态栏。
- 出现 LOCKED、ALERT 或 DEGRADED 时，请先阅读状态栏中的原因，再决定是否继续增加风险。
支持范围
- 平台：MetaTrader 5（X64 Regular）。
- 账户类型：净额账户和对冲账户。
- 市场：外汇、贵金属、指数、加密货币 CFD，以及您的 MT5 经纪商支持的其他交易品种。
- 产品类型：账户风险管理工具。它不会开仓，也不会生成信号；根据所选模式，它可能会取消订单或关闭持仓。
重要说明（请务必阅读）
- Guard 在 MetaTrader 5 中采用响应式处理：订单出现后，它才会取消订单和/或平掉持仓。它无法在经纪商源头阻止每一次市场 Buy/Sell 点击。
- Close-all 需要启用 AllowFlatten（Inputs）并为当前会话执行 ARM。EA 重启后，ARM 状态不会保留。
- Lock/Close 需要启用 Algo Trading。若其关闭，Guard 会显示 DEGRADED，表示保护能力受限。
- 每个账户只能运行一个 Guard 实例；尝试在第二个图表上加载时会被拒绝。
- Practice Tools：可选的模拟账户控件可以模拟触及限制的情况，无需等待市场 P/L 实际达到阈值。在所选模式下，它们可能触发真实的取消订单或平仓操作。请仅在独立的模拟账户上使用。
- 交互式面板的行为无法在 Strategy Tester 中得到完整验证（购买后请在模拟账户图表上测试）。
- 请根据您的经纪商、账户计划或风险政策规则配置限制。
- 审计日志为可选功能，用于支持诊断。
开发维护：RiskFrame Account Guard 正在持续维护。
支持
请使用产品页面的 Comments 区域，或通过 MQL5 私信联系。
更新日志
v1.0 — 首次在 Market 发布。