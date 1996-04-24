Triple Confirmation Arrows

Aevora Triple Confirmation

Aevora Triple Confirmation — сигнальный индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для поиска точек входа по совокупности нескольких технических подтверждений.

Индикатор не открывает сделки автоматически. Все сигналы отображаются непосредственно на графике в виде цветных стрелок. Расчёт выполняется по закрытым свечам, поэтому движение текущей незакрытой свечи не влияет на уже сформированный сигнал.

Торговая стратегия

В основе индикатора используется система оценки рыночной ситуации по нескольким независимым инструментам технического анализа:

  • экспоненциальные скользящие средние EMA;

  • ADX и линии +DI/−DI;

  • MACD;

  • RSI;

  • Bollinger Bands;

  • анализ направления и размера тела свечи.

Направление основного тренда определяется положением быстрой EMA относительно медленной EMA:

  • быстрая EMA выше медленной — рассматриваются сигналы BUY;

  • быстрая EMA ниже медленной — рассматриваются сигналы SELL.

Сигналы против основного направления тренда блокируются.

Система подтверждений

Каждая закрытая свеча получает оценку до 6 баллов.

Баллы начисляются за следующие условия:

  1. ADX и Directional Movement
    Подтверждают наличие тренда и его направление.

  2. MACD
    Положение основной линии относительно сигнальной даёт 1 балл. Новое пересечение линий MACD даёт 2 балла.

  3. RSI
    Определяет нахождение цены в потенциальной зоне покупки или продажи.

  4. Bollinger Bands
    Учитывается положение цены возле верхней или нижней границы канала.

  5. Candle Confirmation
    Направление свечи и минимальная доля её тела используются для фильтрации слабых свечей и неопределённости.

Стандартный сигнал появляется только тогда, когда набранное количество баллов достигает заданного порога. Для сильного сигнала используется отдельный, более высокий порог.

Типы сигналов

На графике отображаются четыре типа стрелок:

  • зелёная стрелка вверх — BUY;

  • красная стрелка вниз — SELL;

  • голубая стрелка вверх — STRONG BUY;

  • оранжевая стрелка вниз — STRONG SELL.

Сильные сигналы формируются при большем количестве совпавших подтверждений.

Фильтрация повторных сигналов

Параметр Minimum bars between signals задаёт минимальное количество свечей между сигналами одного направления.

Этот фильтр помогает избежать появления нескольких одинаковых стрелок подряд, когда рыночные условия продолжительное время остаются неизменными.

Информационная панель

Встроенная панель отображает состояние рынка по последней закрытой свече:

  • текущее направление тренда;

  • значение и состояние ADX;

  • положение RSI;

  • направление MACD;

  • положение цены относительно Bollinger Bands;

  • установленные пороги сигналов;

  • минимальный интервал между стрелками.

Панель можно отключить в настройках.

Уведомления

При появлении нового сигнала индикатор может показывать стандартное уведомление MetaTrader 5.

В уведомлении указываются:

  • торговый символ;

  • таймфрейм;

  • направление сигнала;

  • количество набранных баллов;

  • текущее значение ADX;

  • текущее значение RSI.

Уведомления можно отключить параметром Show an alert when a new signal appears.

Основные параметры

Trend Filter

  • Fast EMA period — период быстрой EMA;

  • Slow EMA period — период медленной EMA.

ADX Trend Strength

  • ADX period — период ADX;

  • Minimum ADX for a signal — минимальная сила тренда для подтверждения.

MACD

  • быстрый период;

  • медленный период;

  • период сигнальной линии.

RSI

  • период RSI;

  • уровень зоны покупки;

  • уровень зоны продажи.

Bollinger Bands

  • период;

  • отклонение;

  • ширина крайних зон канала.

Candle Filter

  • минимальная доля тела свечи относительно полного диапазона.

Signal Thresholds

  • минимальное количество баллов для BUY;

  • минимальное количество баллов для SELL;

  • количество баллов для STRONG-сигнала.

Signal Spacing

  • минимальное количество свечей между сигналами одного направления.

Display and Alerts

  • отступ стрелок от свечей;

  • включение уведомлений;

  • включение информационной панели.

Настройки по умолчанию

Стандартная конфигурация использует:

  • EMA 20 и EMA 50;

  • ADX 14 с минимальным значением 20;

  • MACD 12, 26, 9;

  • RSI 14 с уровнями 35 и 65;

  • Bollinger Bands 20 с отклонением 2;

  • порог обычного сигнала — 4 из 6 баллов;

  • порог сильного сигнала — 5 из 6 баллов;

  • минимальный интервал — 5 свечей.

Уменьшение порогов увеличивает количество сигналов, но может снизить их качество. Повышение порогов делает отбор более строгим, но уменьшает частоту появления стрелок.

Риск-менеджмент

Индикатор не рассчитывает объём позиции и не устанавливает Stop Loss или Take Profit. Пользователь самостоятельно определяет правила управления капиталом.

Для консервативного использования рекомендуется:

  • заранее ограничивать риск на одну сделку;

  • не открывать несколько сильно коррелирующих позиций одновременно;

  • учитывать спред и торговую сессию;

  • не использовать сигнал без анализа ближайших уровней поддержки и сопротивления;

  • проверять настройки на выбранном инструменте и таймфрейме в тестере стратегий;

  • избегать торговли во время резкого расширения спреда и важных новостей.

Применение

Индикатор может использоваться на валютных парах, металлах, индексах и других инструментах, доступных в MetaTrader 5.

Он подходит для разных таймфреймов. Для внутридневного применения можно начать с M5–M15, после чего подобрать параметры под конкретный символ и условия брокера.

Aevora Triple Confirmation является аналитическим инструментом. Индикатор не гарантирует прибыль и не исключает убыточные сигналы. Перед использованием на реальном счёте рекомендуется провести собственное тестирование.


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Ivan Stefanov
5 (3)
Индикаторы
MERAVITH SCANNER — это профессиональный индикатор финансовых рынков для MetaTrader 5, который объединяет несколько аналитических инструментов в единую интегрированную систему. Он выполняет все расчёты автоматически, используя собственную методологию средневзвешенной цены по объёму (VWAP), полностью исключая субъективную интерпретацию. Индикатор работает на всех классах активов (Forex, акции, индексы, товары, криптовалюты) и на всех таймфреймах от M1 до Monthly. Базовый принцип заключается в том,
Route Lines Prices MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Route Lines Prices MT5  - индикатор разработанный для поиска потенциальных торговых сигналов. Простой интерфейс индикатора содержит в себе множество алгоритмов поведения цены, а также определение окончания сигналов и расчет пройденных траекторий. В алгоритмах содержатся расчеты волатильности и сглаживания цены в соответствии с используемыми тайм-фреймами. Индикатор имеет основной параметр для изменения значений " Calculating price values ". Значение по умолчанию 1 имеет сбалансированную автомат
Tradable Zones Pro
Mathew Odong
Индикаторы
The Zone Trading Indicator is a technical analysis tool for MetaTrader 5 that automatically identifies and displays tradable price zones across multiple timeframes to assist with structured market analysis. The indicator plots Monthly, Weekly, Daily, and H4 tradable zones , allowing traders to view higher- and lower-timeframe price areas simultaneously. These zones are designed to support one-candle–based entry approaches by highlighting predefined areas where price interaction may be monitored.
OmniSync Projection
Antonio-alin Teculescu
5 (1)
Индикаторы
Chronos Fractal Engine is an innovative price projection indicator for MetaTrader 5, designed to transform your technical analysis by intelligently identifying and projecting historical price patterns. Built upon an advanced correlation algorithm and the fractal principles of the market, this powerful tool visualizes potential future price movements, giving you a unique edge in your trading decisions. What is Chronos Fractal Engine? At its core, the Chronos Fractal Engine employs a sophisticat
Orderflow Absorption MT5
Chi Sum Poon
5 (1)
Индикаторы
OrderFlow Absorption – Профессиональный индикатор дельты и сигналов абсорбции для MT5 Откройте для себя настоящую силу анализа потока ордеров с OrderFlow Absorption – лучшим индикатором дельты и сигналов абсорбции для MetaTrader 5. Этот инструмент создан для трейдеров, которые хотят видеть, что действительно происходит за каждым движением цены, выявляя скрытое давление покупателей/продавцов и события абсорбции, которые двигают рынок. Возможности Визуализация дельты:   Мгновенно определяйте давле
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Индикатор " Dynamic Scalper System MT5 " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких ст
Astro Ai Intelligence
Abdul Hamas
Индикаторы
Привет, трейдер! Большинство розничных трейдеров полагаются на запаздывающие веб-скрипты. Для торговли с истинным преимуществом необходима институциональная архитектура. Индикатор Astro AI — это не стандартное наложение графика. Это скомпилированная нейронная сеть с двумя агентами, работающая непосредственно на вашем терминале. Вот точная технология, лежащая в основе системы: 1. Агент 1: Аналитик (Графовые нейронные сети — GNN) Рынки — это не просто изолированные ценовые бары; это взаимосвяз
SMC Pro AI Indicator MT5
Daniel Grigerek
Индикаторы
==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI — XAUUSD Gold Empire Индикатор для MetaTrader 5 · Smart Money Concepts · Движок предиктивного интеллекта ==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI — это профессиональная индикаторная система на основе Smart Money Concepts, созданная исключительно для XAUUSD (золото) на платформе MetaTrader 5. Она объединяет полный набор SMC — Order Blocks, снятие ликвидност
Flag Pattern Angelo
Brighton Mufaro Mudzingwa
Индикаторы
Brandon Angelo Flag Pattern — how it works This indicator automatically detects classic bull and bear flag chart patterns in real time. The detection happens in three stages for each bar. First it looks for a flagpole — a sharp, strong directional move over a configurable number of bars ( FlagpoleBars , default 5) that must exceed a minimum percentage size ( FlagpoleMinPct ). For a bullish flag the pole must close net higher than it opened; for a bearish flag, net lower. Second it identifies th
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Индикаторы
VTrende Pro - МТФ индикатор для трендовой торговли с панелью индикации для МТ5 !!! - Подробное описание на русском языке под видео (на Youtube) - !!! Хотя сигналы индикатора VTrende Pro можно использовать, как сигналы полноценной торговой системы, рекомендуется применять их в связке с ТС Билла Вильямса. VTrende Pro - это расширенная версия индикатора VTrende . Отличие Pro версии от VTrende: - Временные зоны - Сигнал V - сигнал 1-2 волн Основная задача индикатора - определить точки изменения н
SMC Fibo Levels Pack
Jing Bo Wu
Индикаторы
This indicator automatically detects internal & swing market structure, Fibonacci Retracement and Fibo Levels. Features Full internal & swing market structure labeling in real-time Fibonacci Retracement Fibonacci Levels After purchasing the indicator, the full source code is provided, and via indicator buffers it can be easily integrated into your Expert Advisors (EAs) for automated trading strategies.
Euro Escalper
Cristofher Robles
Индикаторы
Euro Escalper— Professionalnyi Institutsionalnyi Indikator Skalpinga Euro Escalper — eto vysokoproizvoditelnyi torgovyi indikator, razrabotannyi dlya treiderov, trebuyushchikh institutsionalnoi tochnosti v kazhdoi tochke vkhoda. Rabotaet s Sinteticheskimi Indeksami (Deriv), Forex i lyubym aktivom, dostupnym v MetaTrader 5. Sochetaet zony likvidnosti na osnove Fibonachchi, vstroennyi dvigatel SuperTrend i professionalnuyu panel monitoringa v realnom vremeni. Klyuchevye Preimushchestva Bez Perisov
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