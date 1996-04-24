Triple Confirmation Arrows

Aevora Triple Confirmation

Aevora Triple Confirmation — сигнальный индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для поиска точек входа по совокупности нескольких технических подтверждений.

Индикатор не открывает сделки автоматически. Все сигналы отображаются непосредственно на графике в виде цветных стрелок. Расчёт выполняется по закрытым свечам, поэтому движение текущей незакрытой свечи не влияет на уже сформированный сигнал.

Торговая стратегия

В основе индикатора используется система оценки рыночной ситуации по нескольким независимым инструментам технического анализа:

экспоненциальные скользящие средние EMA;

ADX и линии +DI/−DI;

MACD;

RSI;

Bollinger Bands;

анализ направления и размера тела свечи.

Направление основного тренда определяется положением быстрой EMA относительно медленной EMA:

быстрая EMA выше медленной — рассматриваются сигналы BUY;

быстрая EMA ниже медленной — рассматриваются сигналы SELL.

Сигналы против основного направления тренда блокируются.

Система подтверждений

Каждая закрытая свеча получает оценку до 6 баллов.

Баллы начисляются за следующие условия:

ADX и Directional Movement

Подтверждают наличие тренда и его направление. MACD

Положение основной линии относительно сигнальной даёт 1 балл. Новое пересечение линий MACD даёт 2 балла. RSI

Определяет нахождение цены в потенциальной зоне покупки или продажи. Bollinger Bands

Учитывается положение цены возле верхней или нижней границы канала. Candle Confirmation

Направление свечи и минимальная доля её тела используются для фильтрации слабых свечей и неопределённости.

Стандартный сигнал появляется только тогда, когда набранное количество баллов достигает заданного порога. Для сильного сигнала используется отдельный, более высокий порог.

Типы сигналов

На графике отображаются четыре типа стрелок:

зелёная стрелка вверх — BUY;

красная стрелка вниз — SELL;

голубая стрелка вверх — STRONG BUY;

оранжевая стрелка вниз — STRONG SELL.

Сильные сигналы формируются при большем количестве совпавших подтверждений.

Фильтрация повторных сигналов

Параметр Minimum bars between signals задаёт минимальное количество свечей между сигналами одного направления.

Этот фильтр помогает избежать появления нескольких одинаковых стрелок подряд, когда рыночные условия продолжительное время остаются неизменными.

Информационная панель

Встроенная панель отображает состояние рынка по последней закрытой свече:

текущее направление тренда;

значение и состояние ADX;

положение RSI;

направление MACD;

положение цены относительно Bollinger Bands;

установленные пороги сигналов;

минимальный интервал между стрелками.

Панель можно отключить в настройках.

Уведомления

При появлении нового сигнала индикатор может показывать стандартное уведомление MetaTrader 5.

В уведомлении указываются:

торговый символ;

таймфрейм;

направление сигнала;

количество набранных баллов;

текущее значение ADX;

текущее значение RSI.

Уведомления можно отключить параметром Show an alert when a new signal appears.

Основные параметры

Trend Filter

Fast EMA period — период быстрой EMA;

Slow EMA period — период медленной EMA.

ADX Trend Strength

ADX period — период ADX;

Minimum ADX for a signal — минимальная сила тренда для подтверждения.

MACD

быстрый период;

медленный период;

период сигнальной линии.

RSI

период RSI;

уровень зоны покупки;

уровень зоны продажи.

Bollinger Bands

период;

отклонение;

ширина крайних зон канала.

Candle Filter

минимальная доля тела свечи относительно полного диапазона.

Signal Thresholds

минимальное количество баллов для BUY;

минимальное количество баллов для SELL;

количество баллов для STRONG-сигнала.

Signal Spacing

минимальное количество свечей между сигналами одного направления.

Display and Alerts

отступ стрелок от свечей;

включение уведомлений;

включение информационной панели.

Настройки по умолчанию

Стандартная конфигурация использует:

EMA 20 и EMA 50;

ADX 14 с минимальным значением 20;

MACD 12, 26, 9;

RSI 14 с уровнями 35 и 65;

Bollinger Bands 20 с отклонением 2;

порог обычного сигнала — 4 из 6 баллов;

порог сильного сигнала — 5 из 6 баллов;

минимальный интервал — 5 свечей.

Уменьшение порогов увеличивает количество сигналов, но может снизить их качество. Повышение порогов делает отбор более строгим, но уменьшает частоту появления стрелок.

Риск-менеджмент

Индикатор не рассчитывает объём позиции и не устанавливает Stop Loss или Take Profit. Пользователь самостоятельно определяет правила управления капиталом.

Для консервативного использования рекомендуется:

заранее ограничивать риск на одну сделку;

не открывать несколько сильно коррелирующих позиций одновременно;

учитывать спред и торговую сессию;

не использовать сигнал без анализа ближайших уровней поддержки и сопротивления;

проверять настройки на выбранном инструменте и таймфрейме в тестере стратегий;

избегать торговли во время резкого расширения спреда и важных новостей.

Применение

Индикатор может использоваться на валютных парах, металлах, индексах и других инструментах, доступных в MetaTrader 5.

Он подходит для разных таймфреймов. Для внутридневного применения можно начать с M5–M15, после чего подобрать параметры под конкретный символ и условия брокера.

Aevora Triple Confirmation является аналитическим инструментом. Индикатор не гарантирует прибыль и не исключает убыточные сигналы. Перед использованием на реальном счёте рекомендуется провести собственное тестирование.