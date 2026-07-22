VegaXLR Manual Backtest Helper

VegaXLR Manual Backtest Helper для MetaTrader 5 — это визуальный помощник для бэктестинга, разработанный для трейдеров, которые хотят тестировать, просматривать и упорядочивать дискреционные стратегии прямо на графике MT5.

Вместо использования таблиц или ручной записи результатов вы можете рисовать сделки на историческом графике цены, симулировать входы и выходы, рассчитывать метрики эффективности и просматривать каждую сделку в удобной панели прямо на графике. Инструмент помогает сделать процесс ручного бэктестинга быстрее, более организованным и удобным для анализа.

Он поддерживает как простую разметку Win/Loss, так и рисование сделок Buy/Sell, что делает его полезным для разных стилей бэктестинга. Также можно использовать симулированные сделки с визуальными зонами входа, стоп-лосса и тейк-профита для анализа сетапов и симулированных сценариев.

EA не выполняет реальные торговые операции. Он предназначен для ручного тестирования стратегий, анализа сделок, ведения журнала и визуального отслеживания результатов в MetaTrader 5.

Все отображаемые результаты являются ручными симуляциями/бэктестами и не представляют реальные сделки, торговые сигналы, инвестиционные рекомендации или гарантию будущей доходности.

Основные функции

  • Рисование ручных сделок прямо на графике
  • Отметка сделок как Win/Loss или Buy/Sell
  • Симуляция сделок с визуальными зонами входа, стоп-лосса и тейк-профита
  • Отслеживание пунктов, прибыли/убытка, комиссии и симулированного изменения баланса
  • Использование фиксированного лота, фиксированного денежного риска или риска в процентах от баланса
  • Просмотр подробной информации по выбранным сделкам
  • Отображение меток сделок на графике
  • Настройка горячих клавиш, параметров риска по умолчанию и цветов сделок
  • Автоматическое сохранение работы между сессиями
  • Разработан для дискреционного бэктестинга и анализа стратегий

Входные параметры

  • Win_Line_Shortcut — Горячая клавиша для начала рисования линии прибыльной сделки.
  • Loss_Line_Shortcut — Горячая клавиша для начала рисования линии убыточной сделки.
  • Trade_Shortcut — Горячая клавиша для начала рисования симулированной сделки.
  • Buy_Line_Shortcut — Горячая клавиша для начала рисования линии покупки, когда ручные кнопки находятся в режиме Buy/Sell.
  • Sell_Line_Shortcut — Горячая клавиша для начала рисования линии продажи, когда ручные кнопки находятся в режиме Buy/Sell.
  • Default_Lot_Size — Размер лота по умолчанию, используемый в расчетах ручных сделок.
  • Starting_Balance — Начальный баланс, используемый для расчета метрик и симулированного изменения баланса.
  • Default_Stop_Loss_Pips — Расстояние стоп-лосса по умолчанию в пунктах, используемое в расчетах риска.
  • Default_Fixed_Money_Risk — Фиксированная сумма риска по умолчанию при расчете риска в деньгах.
  • Default_Balance_Percent_Risk — Процент баланса по умолчанию, используемый в расчетах риска на сделку.
  • Apply_Commission — Включает или отключает расчет комиссии.
  • Commission_Per_Lot_Per_Side — Значение комиссии за лот, за одну сторону.
  • Win_Color — Цвет для прибыльных сделок и связанных визуальных элементов.
  • Loss_Color — Цвет для убыточных сделок и связанных визуальных элементов.
  • Neutral_Color — Цвет для нейтральных или нерешенных состояний.
  • Ambiguous_Color — Цвет, используемый, когда результат симулированной сделки неоднозначен.
  • Trade_Label_Text_Color — Цвет текста меток сделок, отображаемых на графике.

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Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Утилиты
"Trader Evolution" - Утилита, предназначенная для трейдеров, которые используют в своей работе волновой и технический анализ. Одна вкладка утилиты способна управлять капиталом и открывать ордера, а другая - помогать в построении волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Торговля в несколько кликов. В панели доступны немедленные и отложенные ордера 2. Управление капиталом
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (9)
Утилиты
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала Обзор Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете н
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Axiom Trade
Issam Kassas
Утилиты
This product was created for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. 50% OFF LAUNCH OFFER:  Axiom Trade is currently available for a $30 monthly rental or a $99 lifetime license. The lifetime price will increase to $199 after the next 30 purchases. Axiom Trade is a complete visual trading, risk-calculation, order-management, recovery, and Grid system designed to help traders prepare and control trades directly from one MetaTrader 5 chart. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom T
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