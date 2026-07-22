VegaXLR Manual Backtest Helper для MetaTrader 5 — это визуальный помощник для бэктестинга, разработанный для трейдеров, которые хотят тестировать, просматривать и упорядочивать дискреционные стратегии прямо на графике MT5.

Вместо использования таблиц или ручной записи результатов вы можете рисовать сделки на историческом графике цены, симулировать входы и выходы, рассчитывать метрики эффективности и просматривать каждую сделку в удобной панели прямо на графике. Инструмент помогает сделать процесс ручного бэктестинга быстрее, более организованным и удобным для анализа.

Он поддерживает как простую разметку Win/Loss, так и рисование сделок Buy/Sell, что делает его полезным для разных стилей бэктестинга. Также можно использовать симулированные сделки с визуальными зонами входа, стоп-лосса и тейк-профита для анализа сетапов и симулированных сценариев.

EA не выполняет реальные торговые операции. Он предназначен для ручного тестирования стратегий, анализа сделок, ведения журнала и визуального отслеживания результатов в MetaTrader 5.

Все отображаемые результаты являются ручными симуляциями/бэктестами и не представляют реальные сделки, торговые сигналы, инвестиционные рекомендации или гарантию будущей доходности.

Основные функции

Рисование ручных сделок прямо на графике

Отметка сделок как Win/Loss или Buy/Sell

Симуляция сделок с визуальными зонами входа, стоп-лосса и тейк-профита

Отслеживание пунктов, прибыли/убытка, комиссии и симулированного изменения баланса

Использование фиксированного лота, фиксированного денежного риска или риска в процентах от баланса

Просмотр подробной информации по выбранным сделкам

Отображение меток сделок на графике

Настройка горячих клавиш, параметров риска по умолчанию и цветов сделок

Автоматическое сохранение работы между сессиями

Разработан для дискреционного бэктестинга и анализа стратегий

Входные параметры