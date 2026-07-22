VegaXLR Manual Backtest Helper
- Утилиты
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Anderson Luiz Toledo Dos SantosMy name is Anderson L. T. Santos, and I started trading 6 years ago.
I have 3 years of experience creating indicators and robots for other platforms and decided to expand to MetaTrader 5 now.
My main idea for the MQL5 market is to sell useful tools that I personally would use myself.
- Версия: 1.1
- Активации: 10
VegaXLR Manual Backtest Helper для MetaTrader 5 — это визуальный помощник для бэктестинга, разработанный для трейдеров, которые хотят тестировать, просматривать и упорядочивать дискреционные стратегии прямо на графике MT5.
Вместо использования таблиц или ручной записи результатов вы можете рисовать сделки на историческом графике цены, симулировать входы и выходы, рассчитывать метрики эффективности и просматривать каждую сделку в удобной панели прямо на графике. Инструмент помогает сделать процесс ручного бэктестинга быстрее, более организованным и удобным для анализа.
Он поддерживает как простую разметку Win/Loss, так и рисование сделок Buy/Sell, что делает его полезным для разных стилей бэктестинга. Также можно использовать симулированные сделки с визуальными зонами входа, стоп-лосса и тейк-профита для анализа сетапов и симулированных сценариев.
EA не выполняет реальные торговые операции. Он предназначен для ручного тестирования стратегий, анализа сделок, ведения журнала и визуального отслеживания результатов в MetaTrader 5.
Все отображаемые результаты являются ручными симуляциями/бэктестами и не представляют реальные сделки, торговые сигналы, инвестиционные рекомендации или гарантию будущей доходности.
Основные функции
- Рисование ручных сделок прямо на графике
- Отметка сделок как Win/Loss или Buy/Sell
- Симуляция сделок с визуальными зонами входа, стоп-лосса и тейк-профита
- Отслеживание пунктов, прибыли/убытка, комиссии и симулированного изменения баланса
- Использование фиксированного лота, фиксированного денежного риска или риска в процентах от баланса
- Просмотр подробной информации по выбранным сделкам
- Отображение меток сделок на графике
- Настройка горячих клавиш, параметров риска по умолчанию и цветов сделок
- Автоматическое сохранение работы между сессиями
- Разработан для дискреционного бэктестинга и анализа стратегий
Входные параметры
- Win_Line_Shortcut — Горячая клавиша для начала рисования линии прибыльной сделки.
- Loss_Line_Shortcut — Горячая клавиша для начала рисования линии убыточной сделки.
- Trade_Shortcut — Горячая клавиша для начала рисования симулированной сделки.
- Buy_Line_Shortcut — Горячая клавиша для начала рисования линии покупки, когда ручные кнопки находятся в режиме Buy/Sell.
- Sell_Line_Shortcut — Горячая клавиша для начала рисования линии продажи, когда ручные кнопки находятся в режиме Buy/Sell.
- Default_Lot_Size — Размер лота по умолчанию, используемый в расчетах ручных сделок.
- Starting_Balance — Начальный баланс, используемый для расчета метрик и симулированного изменения баланса.
- Default_Stop_Loss_Pips — Расстояние стоп-лосса по умолчанию в пунктах, используемое в расчетах риска.
- Default_Fixed_Money_Risk — Фиксированная сумма риска по умолчанию при расчете риска в деньгах.
- Default_Balance_Percent_Risk — Процент баланса по умолчанию, используемый в расчетах риска на сделку.
- Apply_Commission — Включает или отключает расчет комиссии.
- Commission_Per_Lot_Per_Side — Значение комиссии за лот, за одну сторону.
- Win_Color — Цвет для прибыльных сделок и связанных визуальных элементов.
- Loss_Color — Цвет для убыточных сделок и связанных визуальных элементов.
- Neutral_Color — Цвет для нейтральных или нерешенных состояний.
- Ambiguous_Color — Цвет, используемый, когда результат симулированной сделки неоднозначен.
- Trade_Label_Text_Color — Цвет текста меток сделок, отображаемых на графике.