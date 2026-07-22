VegaXLR Manual Backtest Helper

VegaXLR Manual Backtest Helper for MetaTrader 5 是一款可视化回测辅助工具，专为希望直接在 MT5 图表上测试、复盘和整理主观交易策略的交易者而设计。

无需使用电子表格或手动记录结果，您可以在价格历史图表上绘制交易，模拟进场和出场，计算绩效指标，并在图表上的清晰面板中查看每一笔交易。该工具可帮助您的手动回测流程更快速、更有条理，也更便于分析。

它既支持简单的 Win/Loss 标记，也支持 Buy/Sell 交易绘制，适用于不同类型的回测方式。您还可以使用带有可视化进场、止损和止盈区域的模拟交易，用于复盘交易形态和模拟场景。

该 EA 不执行真实交易。它专注于手动策略测试、交易复盘、交易日志辅助以及 MetaTrader 5 内的可视化绩效跟踪。

所有显示的结果均为手动模拟/回测结果，不代表真实交易、交易信号、投资建议或未来表现保证。

主要功能

  • 直接在图表上绘制手动交易
  • 将交易标记为 Win/Loss 或 Buy/Sell
  • 使用可视化进场、止损和止盈区域模拟交易
  • 跟踪点数、盈亏、佣金和模拟余额变化
  • 使用固定手数、固定金额风险或余额百分比风险
  • 查看所选交易的详细信息
  • 在图表上显示交易标签
  • 自定义快捷键、默认风险设置和交易颜色
  • 在会话之间自动保存您的工作
  • 专为主观回测和策略复盘设计

输入参数

  • Win_Line_Shortcut — 用于开始绘制盈利交易线的键盘快捷键。
  • Loss_Line_Shortcut — 用于开始绘制亏损交易线的键盘快捷键。
  • Trade_Shortcut — 用于开始绘制模拟交易的键盘快捷键。
  • Buy_Line_Shortcut — 当手动按钮处于 Buy/Sell 模式时，用于开始绘制买入线的键盘快捷键。
  • Sell_Line_Shortcut — 当手动按钮处于 Buy/Sell 模式时，用于开始绘制卖出线的键盘快捷键。
  • Default_Lot_Size — 手动交易计算中使用的默认手数。
  • Starting_Balance — 用于计算指标和模拟余额变化的初始余额。
  • Default_Stop_Loss_Pips — 风险计算中使用的默认止损距离，以点数表示。
  • Default_Fixed_Money_Risk — 当风险按金额计算时使用的默认固定风险金额。
  • Default_Balance_Percent_Risk — 每笔交易风险计算中使用的默认余额百分比。
  • Apply_Commission — 启用或禁用佣金计算。
  • Commission_Per_Lot_Per_Side — 每手、每边的佣金金额。
  • Win_Color — 用于盈利交易及相关视觉元素的颜色。
  • Loss_Color — 用于亏损交易及相关视觉元素的颜色。
  • Neutral_Color — 用于中性或未确定状态的颜色。
  • Ambiguous_Color — 当模拟交易结果不明确时使用的颜色。
  • Trade_Label_Text_Color — 图表上交易标签使用的文本颜色。

推荐产品
DR Trade and Risk Manager
Ryuta Tanaka
实用工具
DR Trade and Risk Manager: MT5的基础算法风险控制台 对于自主交易者来说，最大的敌人不是市场，而是缺乏纪律的自我。您拥有一个可靠的策略，但在高压时刻，您能完美地、始终如一地遵守您的规则吗？您能毫不犹豫地止损吗？您能让盈利的头寸持续增长，而不是因为恐惧而过早地了结吗？对大多数人来说，答案是否定的。这个在策略和执行之间的鸿沟，正是利润流失的地方。 DR Trade and Risk Manager 是弥合这一鸿沟的终极工具。它是一个基础的风险与交易管理控制台，旨在成为您坚定不移的算法合作伙伴。这个工具不预测市场，它强制执行您的计划。它提供了一个机构级的框架，以数学般的精度来管理您的交易，让您从导致结果不一致和账户爆仓的情绪过山车中解脱出来。 我们专注于专业交易管理的绝对要素：一个强大的算法引擎、一个统一的风险仪表板和稳健的执行。这个控制台是为那些不寻求灵丹妙药，而是寻求一个强大武器，将自己的战略规则锻造成持续、可盈利行动的严肃交易者而打造的。 为什么即使是最好的策略也会失败（以及如何修正） 没有纪律的执行，一个盈利的策略也毫无用处。这正是大多数交易者失败的地方，
BulkOp Trade Manager
Ahmed Jumaa Saif Ali Almheiri
实用工具
BulkOp Trade Manager 交易更快速。管理更智能。平仓更自信。 BulkOp Trade Manager 是一款强大的 MT5 交易管理工具 EA，专为需要速度、控制力和清晰执行体验的交易者打造，可直接在图表上管理交易。 它适合活跃的手动交易者、剥头皮交易者、黄金交易者，以及希望用更少点击管理多个仓位的交易者。 为什么选择 BulkOp？ 超快速 Buy 和 Sell 执行 一键批量平仓盈利订单 一键批量平仓亏损订单 支持键盘快捷键交易控制 批量开仓功能 快速关闭 Buy 或 Sell 仓位 支持管理 MT5 手动和手机端交易 智能风险工具：SL、TP、ATR、Break-even 或无 SL/TP 模式 使用可视化价格线管理挂单 网格订单工具 保存和加载常用设置 图表上的清晰下拉式控制面板 为速度而生 BulkOp 专为快速市场反应而设计。 通过一个专业面板，即可开仓、锁定利润、控制亏损、管理风险并控制多个仓位。 适合人群 XAUUSD / 黄金交易者 剥头皮交易者 日内交易者 手动交易者 需要快速执行的交易者 管理多个仓位的交易者 核心功能 Main Contro
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
实用工具
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
实用工具
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
Easy Trade Executor
Sergey Ermolov
实用工具
Easy Trade Executor 是一款用于 MT5 的快速仓位计算、交易执行和交易管理工具。 直接在图表上放置 Open Price、Stop Loss 和 Take Profit 水平，自动计算仓位大小，并通过几次点击即可在可控风险下开立交易。 为什么选择 Easy Trade Executor？ Easy Trade Executor 专为不仅希望计算风险，而且希望直接在图表上快速高效管理交易的交易者而设计。 该工具将仓位计算、订单执行和交易管理整合到一个工作流程中，让您能够专注于交易，而无需进行手动计算或频繁切换终端窗口。 Easy Trade Executor 提供： 基于风险的自动仓位计算； 直接在图表上放置市价单（Market Orders）和挂单（Pending Orders）； 用于自动管理交易的移动止损（Trailing Stop）； 一键平仓； 50% 仓位部分平仓； 包含佣金和隔夜利息（Swap）的保本（Breakeven）功能； 简洁且极简的界面设计； 适合新手和资深交易者的高效操作体验。 直接在图表上开仓 Easy Trade Executor 允
Auto SLTP Maker MT5
Oleg Remizov
5 (1)
实用工具
Auto SLTP Maker MT5  is an assistant for all those who forget to set StopLoss and/or TakeProfit in deal parameters, or trade on a very fast market and fail to place them in time. This tool automatically tracks trades without StopLoss and/or TakeProfit and checks what level should be set in accordance with the settings. The tool works both with market and pending orders. The type of orders to work with can be set in the parameters. It can track either trades for the instrument it runs on, or all
Margin Call Shield MT5
DigitalPrime
实用工具
Margin Call Shield – Defend Your Margin on Your Terms Margin Call Shield is a tool for MetaTrader 5 traders who want to decide for themselves which open positions are closed during margin call situations before the platform does so automatically based on its internal rules. By default, the broker or platform decides which positions to close, often using undisclosed algorithms. Margin Call Shield lets you set this order according to your own strategy. Why Was Margin Call Shield Created? In a mar
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.88 (16)
专家
Bober Real MT5 是一个全自动的外汇交易智能交易系统（EA）。该机器人创建于 2014 年 ，在此期间完成了大量盈利交易，在我的个人账户上实现了超过 7000% 的收益增长 。经过多次更新， 2019 年版本 是最稳定、最优秀的。机器人可用于任何交易品种，但在 EURGBP、GBPUSD（M5 周期） 上表现最佳。使用错误的参数会导致较差结果。 真实账户的 set 文件仅提供给购买者。 ️ 主要优势 无马丁格尔、无对冲、无加仓，始终使用 SL/TP 。 高速测试与优化。 可选 Dynamic Take-Profit ，自动适应价格通道高低点。 内置 新闻日历过滤器 ，自动避开重大事件。 自动检测 GMT 偏移 。 针对实盘交易长期优化，结果稳定。 设置后可自动运行，无需干预。 参数说明 Core / Trading type_order — 订单执行类型 (默认 ORDER_FILLING_FOK)。 ReverseTrade — 反转交易方向。 ToolEnter — 入场工具 (RSI 或 None)。 RSI304 / NoRSIbars — RSI 周期与
HedgeSafe Trade Assistant
Sergei Sashin
实用工具
HedgeSafe Trade Assistant 一款以风险控制为核心的 MetaTrader 5 手动交易面板。 HedgeSafe 可帮助您在点击 BUY 或 SELL 之前，直接在图表上准备、验证和管理交易。 HedgeSafe 不是信号服务、行情预测工具、AI 机器人或自动交易策略。它不会替您选择交易方向，也不承诺盈利。每项交易决定均由交易者本人负责。 主要功能 按账户余额百分比或账户货币中的固定金额计算手数。 按点数或价格规划 Stop Loss；按点数、价格或 R 倍数规划 Take Profit。 实时预览风险金额、潜在收益、手数和风险回报比。 图表上的 Entry、Stop Loss 和 Take Profit 线与面板数值同步。 分别显示 BUY 与 SELL 的就绪状态，并在执行前进行方向相关的最终检查。 验证最小/最大交易量、交易量步长、tick size、tick value、stops level 和 freeze level。 检查市场可用性、品种交易模式、点差、允许偏差及 filling mode。 识别 hedging 与 netting 账户，并说明
All in One Candlestick Pattern Scanner MT5
Amir Atif
4.8 (5)
实用工具
Candlestick Pattern Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert system that checks all timeframes and currency pairs for different candlestick patterns that are formed in them. Scanner is integrated   with support and resistance zones so you can check the candlestick patterns in most important areas of the chart to find breakout and reversal patterns in the price chart. Download demo version   (works on M4,M6,M12,H3,H8 timeframes and 20 symbols of Market Watch window) Read
Equity Monitor Pro MT5
Samuel Mark Jackson
实用工具
# Equity Monitor Pro  ## Short Description Equity Monitor Pro is a professional equity p**Equity Monitor Pro** is a powerful risk management tool that automatically protects your trading account by monitoring equity levels and enforcing prop firm style rules. Whether you're taking an FTMO challenge, trading a funded account, or just want to protect your capital, this EA runs silently alongside your trading strategy and takes action when it matters most. Protection tool designed for prop firm
Market Regime Cockpit
Mobina Bayat
实用工具
You just blew your second funded account — not because your EA is broken, but because it traded the wrong way in the wrong market conditions. Market Regime Cockpit plugs directly into any existing EA with zero code changes, giving it the market awareness it was never built with. Stop losing challenges to drawdown and bad timing. What MRC Does For You Knows when to trade aggressively and when to back off — detects 5 distinct market regimes so your EA isn't firing trend entries into a choppy rang
Exp5 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.78 (9)
实用工具
Duplicator for MetaTrader 5 —— 单终端内的专业持仓复制系统 这是一款面向专业交易者的可靠 Expert Advisor，用于在 MetaTrader 5 中自动复制已经打开的持仓、放大总仓位、应用自定义手数规则，并按照明确的逻辑管理复制出来的持仓。 它非常适合手动交易者、自动化系统使用者，以及希望在同一个终端内更灵活地管理已有持仓的用户。 Duplicator for MT5 并不会依靠自己的交易策略主动开仓。它的职责是监控 MetaTrader 5 账户中已经存在的持仓，并根据你的设置创建对应副本，包括复制次数、手数、Stop Loss、Take Profit、注释以及额外的管理条件。 如果你需要的是 同一个 MetaTrader 5 终端内部 的持仓复制工具，而不是不同平台或不同终端之间的复制系统，那么 MT5 版 Duplicator 正是为这种需求而设计。 MT4 版本 详细描述 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试和优化 Expforex 的所有产品 链接 如果你需要 MetaTrader 终端之间 的交易复
T Position Size Calculator
Thyda Saing
实用工具
Demo version T Position Size Calculator   doesn't work in the strategy tester. The Strategy Tester does not support the processing of ChartEvent. It does not support most of the panel's functionality. Contact me for any questions or ideas for improvement or in case of a bug found. Control and manage your trading like a professional trader with T Position Size Calculator. T Position Size Calculator – an MT5 Expert Adviser, is a user-friendly custom tools (Dialog Panel and Three Lines, Order Line
SlopeChannelB MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
指标
SlopeChannelB – 一种技术分析工具，构建倾斜的价格运动通道，为评估当前市场状况和寻找交易信号提供独特机会。 指标的主要特点： 倾斜的价格运动通道 : 该指标有助于可视化支持和阻力水平，这些水平可能表明潜在的反转点或趋势持续。 线条颜色多样和背景突出显示 : 倾斜的支持和阻力级别以不同颜色显示，通道本身还通过背景额外突出，简化图表的视觉分析。 三种计算线条的选项 : 指标使用回归分析来构建通道线。您可以选择以下三种方法之一： Robust (默认) – 对异常值具有鲁棒性的方法。 OLS (普通最小二乘法) 。 Median (中位数计算) 。 最优模型选择 : SlopeChannelB根据五个质量标准的分析自动选择最适合的通道线变体。 质量参数直接在图表上显示，帮助您评估结果。您还可以使用按钮手动切换通道构建选项。 双信号系统 : 第一信号 – 当价格达到倾斜的阻力或支持级别时发生。 第二信号 – 记录价格从级别到通道中心的移动。 这些信号有助于寻找反弹的入场点，但始终需要其他工具的确认。 与其他指标联合使用 : 建议将SlopeChannelB与振荡器或趋势
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
指标
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
CosmiCLab FIBO
Kirils Subins
指标
CosmiCLab SMC FIBO CosmiCLab SMC FIBO is a professional trading indicator designed for traders who use Smart Money Concepts (SMC), market structure analysis and Fibonacci retracement levels. The indicator automatically detects market swings and builds Fibonacci levels based on the latest impulse movement. It also identifies market structure changes such as BOS (Break of Structure) and CHOCH (Change of Character), helping traders understand the current market direction. CosmiCLab SMC FIBO also pr
PCT Price Simulator
Fabio Albano
实用工具
This indicator was specifically designed for developers, quantitative traders, and mentors looking for total control over live price action, whether for educational purposes, testing strategies, or validating indicators without waiting for real market movements. The PCT Price Simulator generates a fully automated, customized offline chart ( _OTC ), allowing you to manipulate candle directions, test setup reactions, and validate trading strategies in seconds. Technical Highlights Total Independen
Inverted Chart EA
Samuele Borella
实用工具
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
EquityTargetCloser MT5
Evgeniy Zhdan
实用工具
达到目标利润时自动锁定利润 EquityTargetCloser   — 是一款 MetaTrader 5 实用工具型专家顾问，当   净值（Equity）超过当前余额达到指定的利润金额时 ，它会自动平掉所有市价单并删除挂单。平仓后目标自动提高：新门槛 = 新余额 + 指定利润。该 EA 不负责开仓，仅管理现有头寸，帮助可靠地锁定利润并保护积累的资金。 MT4-version:  https://www.mql5.com/en/market/product/169850 工作原理 该专家顾问持续将   净值（Equity）   与动态目标进行比较： 目标 =   当前余额（Balance） + plusMoney   （美元）。 当净值大于或等于该金额时，触发保护机制： 平掉   所有市价单   （任何品种）。 如果参数   Delete pending orders = true ，则删除   所有挂单 。 平仓后余额更新，目标重新计算：   新余额 + plusMoney 。这样，EA 在每个成功周期后逐步提高利润锁定门槛。 重要提示 ：触发条件取决于   累计浮动利润 ，而不是
Manual Edge Trade Management
Justin Allen
实用工具
ManualEdge ∴ Manual Trading & Basket Risk Panel Trade by hand. Let the system watch your back. ManualEdge is a one-click chart panel built for discretionary traders who want the speed of manual execution combined with the discipline of automated risk management. Instead of choosing between a dumb button panel and a black-box EA, ManualEdge gives you both: you decide when to enter, the panel handles the boring ∴ and dangerous ∴ parts of managing the trade afterward. Protect yourself from bad habb
Capital Manager
Pham Cong Chinh
实用工具
Capital Management EA – Smart Risk Management & Profit Optimization for MT5 Take control of your trading capital with smart, automated strategies — fully optimized for MetaTrader 5 (MT5). Looking to protect your capital and maximize profits through automated money management strategies ? Capital Management EA is the all-in-one Expert Advisor for MetaTrader 5 (MT5) that helps you trade smarter, not harder. Core Features: 5-in-1 Capital Management Strategies – Built-in versatility Gr
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
指标
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
Trend Detective Indicator MT5
Zakri Bin Othman
5 (1)
指标
Leave a review for this product, and receive another "Free" product that you choose. You can see my other products here: https://www.mql5.com/en/users/zakri/seller Trend Detective is an advanced trend detection indicator which shows accurate entry points in direction of trend. It uses smart technology in order to detect entry points, trend changing points, and TP points. It also shows hit rate for current chart using selected parameters. Hit rate for this indicator on different charts can be 8
Trading Utility
Tahir Hussain
实用工具
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Trade Shell Simulator MT5
Denis Sotnikov
实用工具
Special launch price — only $35!     Complete Environment for Multicurrency Backtesting and Live Trading Simulation. Crypto, Indices, Metalls, Forex Simulator. Trade Shell Simulator MT5  is a professional tool that allows not only backtesting of EAs and indicators but also serves as a  trading assistant  for live online trading — calculating risks, placing and modifying orders. Key Features Two Operation Modes Simulation Mode (Tester)   — Full M1 and tick history loading. ️
Trade Closer Buttons
Tawanda Tinarwo
实用工具
This EA is there to take your trade closing stress away. Quickly close as many trades as you have opened at the click of a button, INCLUDING PENDING ORDERS. This works on the MT5 platform whether it be currencies, Indices, stocks or Deriv synthetic indices. I have saved it under utilities as it is a utility, however, to install this, you have to save the file in you "EA" folder. That is; Go to "File", then "Open Data Folder", "MQL5" and then "Experts". Paste this file there. Restart MT5 and you'
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
专家
Introducing Neural Bitcoin Impulse - an innovative trading bot created using neural network training technology on voluminous market data sets. The built-in mathematical model of artificial intelligence searches for the potential impulse of each next market bar and uses the resulting patterns of divergence and convergence between the predictive indicators and the price to form high-precision reversal points for opening trading positions. The trading robot is based on the Neural Bar Impulse ind
Fair Value Gap Level Probability Indicator FVG
Ronald Austun Marshall Ii Ponder
指标
This is FVG PRO with our Indication Panel. The FVG LITE is available for free without the side panel. Watch the FVG Indicator v2 work live on the chart. This tool automatically detects Fair Value Gaps,  price imbalances where the market moved too fast and left unfinished business, and flags them as potential support and resistance zones. The panel on the left shows the trend direction across four timeframes simultaneously, so you can see at a glance whether the big picture agrees with what pr
ProTrade EA
Jim Ariel Camarce Ignao
专家
Key Features   Automated Candle Pattern Recognition 10 Professional Patterns : Detects Bullish/Bearish Engulfing, Hammer/Shooting Star, Morning/Evening Star, Piercing/Dark Cloud, and 6 additional professional candlestick patterns Smart Filtering : Combine multiple patterns with configurable confirmation logic Volume Confirmation : Optional volume filter to validate pattern strength Multi-Timeframe Analysis : Separate execution and bias timeframes for better timing   Trading Dashboard Int
该产品的买家也购买
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (215)
实用工具
它有助于计算每笔交易的风险，容易安装新的订单，具有部分关闭功能的订单管理， 7 种类型的追踪止损和其他有用的功能。   附加材料和说明 安装说明   -   应用程序说明   -   模拟账户应用程序的试用版 线条功能  - 在图表上显示开仓线、止损线、止盈线。 有了这个功能，就可以很容易地设置一个新的订单，并在开仓前看到它的附加特性。   风险管理  - 风险计算功能在考虑到设定的风险和止损单的大小的情况下，计算新订单的成交量。它允许你设置任何大小的止损，同时观察设定的风险。 批量计算按钮 - 启用 / 禁用风险计算。 在 " 风险 " 一栏中设置必要的风险值，从 0 到 100 的百分比或存款的货币。 在 " 设置 " 选项卡上选择风险计算的变量： $ 货币， % 余额， % 资产， % 自由保证金， % 自定义， %AB 前一天， %AB 前一周， %AB 前一个月。   R/TP 和 R/SL - 设置止盈和止损的关系。 这允许你设置相对于损失的利润大小。 例如， 1 : 1 - 这决定了 TP = SL 的大小。 2 : 1 - 这意味着 TP 是 SL 的两倍。 RR -
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (668)
实用工具
欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
实用工具
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
实用工具
交易面板是一款多功能交易助手。该应用包含超过50种手动交易功能，并允许您自动执行大多数交易任务。 在购买之前，您可以在演示账户上测试演示版本。下载用于演示账户的试用版应用程序： https://www.mql5.com/zh/blogs/post/762579 。 完整说明 这里 。 贸易. 只需单击一下即可执行交易操作： 打開掛單和頭寸，並自動計算風險。 一鍵打開多個訂單和頭寸。 打開訂單網格。 按組別關閉掛單和頭寸。 反轉頭寸方向（關閉買入>打開賣出，關閉賣出>打開買入）。 鎖定頭寸（通過開啟缺少的頭寸，使買入和賣出頭寸的數量相等）。 一鍵部分關閉所有頭寸。 將所有頭寸的止盈和止損設置在同一價格水平。 將所有頭寸的止損設置在盈虧平衡水平。 開倉時，可使用以下功能： 在多個訂單或倉位之間分配計算出的數量（在單擊一次時開啟多個訂單和倉位）。 在開啟訂單前在圖表上可視化交易水平。 僅在當前點差不超過設定值時才開啟倉位。 止盈和止損之間的自動比例。 虛擬止損和止盈。 自動將止損和止盈的大小增加為當前點差的大小。 基於ATR指標讀數計算止盈和止損。 設置掛單的到期日期。 為掛單設置追蹤（掛單
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固定金额、余额/权益百分比、部分平仓设置 可定制 SL/TP： 覆盖信号
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
实用工具
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
实用工具
适用于 MetaTrader 5 的专业交易复制器 快速、专业、稳定可靠的 交易复制器 ，适用于 MetaTrader 。 COPYLOT 可在 MT4 和 MT5 终端之间复制 Forex 交易，并支持 Hedge 和 Netting 账户。 COPYLOT 的 MT5 版本支持： - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting MT4 版本 完整说明 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试和优化 Expforex 的所有产品 您也可以将交易复制到 MT4 终端（MT4 → MT4，MT5 → MT4）： COPYLOT CLIENT for MT4 COPYLOT 是一款专业的交易和持仓复制器，可同时与 2、3 甚至 10 个终端协同工作。 支持从 模拟账户和投资者账户 复制，也支持同时在多个终端上运行。 您可以使
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
实用工具
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 5。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT5 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT4 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
实用工具
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
实用工具
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
实用工具
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
实用工具
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
实用工具
MT5 to Telegram Signal Provider 是一个易于使用且完全可自定义的工具，它允许向 Telegram 的聊天室、频道或群组发送 指定 的信号，将您的账户变为一个 信号提供商 。 与大多数竞争产品不同，它不使用 DLL 导入。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT4 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 提供了逐步的 用户指南 。 不需要了解 Telegram API；开发者提供了您所需的一切。 关键特性 能够自定义发送给订阅者的订单详情 您可以创建分层的订阅模型，例如铜、银、金。其中金订阅获得所有信号等。 通过 id、符号或评论过滤订单 包括执行订单的图表截图 在发送的截图上绘制已关闭的订单，以便额外核实 延迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情完全透明： 新的市场订单*带截图 订单修改（止损、获利） 已关闭的订单*带截图 部分关闭的订单** 新的挂单 修改的挂单（进场价格） 挂单激活（作为新的市场订单附加） 已删除的挂单 历史订单报告
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
实用工具
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
实用工具
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.73 (22)
实用工具
Grid Manual是一个交易面板，用于处理订单网格。 该实用程序是通用的，具有灵活的设置和直观的界面。 它不仅可以在亏损方向上设置订单网格，还可以在盈利方向上设置订单网格。 交易者不需要创建和维护订单网格，实用程序会这样做。 打开一个订单就足够了，Grid manual会自动为它创建一个订单网格，并伴随它直到非常关闭。 完整说明和演示版 此處 。 该实用程序的主要特性和功能： 伴隨以任何方式打開的訂單，包括從移動終端打開的訂單。 適用於兩種類型的網格：“限制”和“停止”。 使用兩種方法計算網格間距：固定和動態（基於 ATR 指標）。 允許您更改未結訂單網格的設置。 顯示圖表上每個網格的盈虧平衡水平。 顯示每個網格的利潤率。 允許您一鍵關閉網格中的盈利訂單。 讓您一鍵關閉每個訂單網格。 允許您對訂單網格應用追踪止損功能。 允許您在訂單網格上應用將訂單網格的止損轉移到盈虧平衡水平的功能。 相對於訂單網格的盈虧平衡水平自動重新排列止盈（僅在限價網格模式下，距離取決於所選的計算類型：“保守”或“激進”）。 最多可管理 20 個訂單網格，每個網格最多可包含 100 個訂單。 計算初始手數時，
Axiom Trade
Issam Kassas
实用工具
This product was created for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. 50% OFF LAUNCH OFFER:  Axiom Trade is currently available for a $30 monthly rental or a $99 lifetime license. The lifetime price will increase to $199 after the next 30 purchases. Axiom Trade is a complete visual trading, risk-calculation, order-management, recovery, and Grid system designed to help traders prepare and control trades directly from one MetaTrader 5 chart. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom T
AZT Plocker
Ntobeko Zulu
实用工具
The AZT Profit Locker is an advanced automated risk-management utility designed specifically for MetaTrader 5 (MT5) traders who want to remove emotional interference and protect their hard-earned profits. Traders aren't just fighting the Forex market, they're fighting their own biology. Fear, Greed and Anxiety lead to holding losers too long and cutting winners too early. The utility flips the script by removing emotion from risk management. Operating as a dedicated automated risk manager, this
筛选:
无评论
回复评论