VegaXLR Manual Backtest Helper
- 实用工具
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Anderson Luiz Toledo Dos SantosMy name is Anderson L. T. Santos, and I started trading 6 years ago.
I have 3 years of experience creating indicators and robots for other platforms and decided to expand to MetaTrader 5 now.
My main idea for the MQL5 market is to sell useful tools that I personally would use myself.
- 版本: 1.1
- 激活: 10
VegaXLR Manual Backtest Helper for MetaTrader 5 是一款可视化回测辅助工具，专为希望直接在 MT5 图表上测试、复盘和整理主观交易策略的交易者而设计。
无需使用电子表格或手动记录结果，您可以在价格历史图表上绘制交易，模拟进场和出场，计算绩效指标，并在图表上的清晰面板中查看每一笔交易。该工具可帮助您的手动回测流程更快速、更有条理，也更便于分析。
它既支持简单的 Win/Loss 标记，也支持 Buy/Sell 交易绘制，适用于不同类型的回测方式。您还可以使用带有可视化进场、止损和止盈区域的模拟交易，用于复盘交易形态和模拟场景。
该 EA 不执行真实交易。它专注于手动策略测试、交易复盘、交易日志辅助以及 MetaTrader 5 内的可视化绩效跟踪。
所有显示的结果均为手动模拟/回测结果，不代表真实交易、交易信号、投资建议或未来表现保证。
主要功能
- 直接在图表上绘制手动交易
- 将交易标记为 Win/Loss 或 Buy/Sell
- 使用可视化进场、止损和止盈区域模拟交易
- 跟踪点数、盈亏、佣金和模拟余额变化
- 使用固定手数、固定金额风险或余额百分比风险
- 查看所选交易的详细信息
- 在图表上显示交易标签
- 自定义快捷键、默认风险设置和交易颜色
- 在会话之间自动保存您的工作
- 专为主观回测和策略复盘设计
输入参数
- Win_Line_Shortcut — 用于开始绘制盈利交易线的键盘快捷键。
- Loss_Line_Shortcut — 用于开始绘制亏损交易线的键盘快捷键。
- Trade_Shortcut — 用于开始绘制模拟交易的键盘快捷键。
- Buy_Line_Shortcut — 当手动按钮处于 Buy/Sell 模式时，用于开始绘制买入线的键盘快捷键。
- Sell_Line_Shortcut — 当手动按钮处于 Buy/Sell 模式时，用于开始绘制卖出线的键盘快捷键。
- Default_Lot_Size — 手动交易计算中使用的默认手数。
- Starting_Balance — 用于计算指标和模拟余额变化的初始余额。
- Default_Stop_Loss_Pips — 风险计算中使用的默认止损距离，以点数表示。
- Default_Fixed_Money_Risk — 当风险按金额计算时使用的默认固定风险金额。
- Default_Balance_Percent_Risk — 每笔交易风险计算中使用的默认余额百分比。
- Apply_Commission — 启用或禁用佣金计算。
- Commission_Per_Lot_Per_Side — 每手、每边的佣金金额。
- Win_Color — 用于盈利交易及相关视觉元素的颜色。
- Loss_Color — 用于亏损交易及相关视觉元素的颜色。
- Neutral_Color — 用于中性或未确定状态的颜色。
- Ambiguous_Color — 当模拟交易结果不明确时使用的颜色。
- Trade_Label_Text_Color — 图表上交易标签使用的文本颜色。