VegaXLR Manual Backtest Helper for MetaTrader 5 是一款可视化回测辅助工具，专为希望直接在 MT5 图表上测试、复盘和整理主观交易策略的交易者而设计。

无需使用电子表格或手动记录结果，您可以在价格历史图表上绘制交易，模拟进场和出场，计算绩效指标，并在图表上的清晰面板中查看每一笔交易。该工具可帮助您的手动回测流程更快速、更有条理，也更便于分析。

它既支持简单的 Win/Loss 标记，也支持 Buy/Sell 交易绘制，适用于不同类型的回测方式。您还可以使用带有可视化进场、止损和止盈区域的模拟交易，用于复盘交易形态和模拟场景。

该 EA 不执行真实交易。它专注于手动策略测试、交易复盘、交易日志辅助以及 MetaTrader 5 内的可视化绩效跟踪。

所有显示的结果均为手动模拟/回测结果，不代表真实交易、交易信号、投资建议或未来表现保证。

主要功能

直接在图表上绘制手动交易

将交易标记为 Win/Loss 或 Buy/Sell

使用可视化进场、止损和止盈区域模拟交易

跟踪点数、盈亏、佣金和模拟余额变化

使用固定手数、固定金额风险或余额百分比风险

查看所选交易的详细信息

在图表上显示交易标签

自定义快捷键、默认风险设置和交易颜色

在会话之间自动保存您的工作

专为主观回测和策略复盘设计

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