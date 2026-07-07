PCT Price Simulator

Этот индикатор был разработан специально для разработчиков, квант-трейдеров (алготрейдеров) и менторов, которым необходим полный контроль над движением цены в реальном времени — будь то в образовательных целях, для тестирования стратегий или для валидации индикаторов без ожидания реальных рыночных движений.

Индикатор PCT Price Simulator генерирует полностью автоматизированный пользовательский автономный график (оффлайн-график с суффиксом _OTC), позволяя вам управлять направлением свечей, тестировать реакцию торговых сетапов и проверять стратегии за считанные секунды.

Технические преимущества

  • Полная независимость: Не требует внешних файлов котировок (.quote), сторонних роботов или сложных настроек. Просто перетащите его на график, чтобы начать работу.

  • Умная автоустановка: Автоматически клонирует свойства текущего реального актива (Forex, криптовалюты или индексы) и мгновенно открывает автономное окно с уже примененными индикаторами.

  • Режим «Бога» для цены: Управляйте ценой потиково с хирургической точностью или перематывайте закрытие свечей целиком для тестирования переходов между таймфреймами и логики закрытия баров.

Входные параметры (Inputs)

  • One Tick Variation

    • True: Цена движется строго на 1 Tick Size за раз. Идеально подходит для высокоточных тестов и скальпинга.

    • False: Цена колеблется со случайным шагом в несколько тиков, имитируя естественную рыночную волатильность с реалистичными телами свечей и тенями.

  • Trend Type

    • Normal: Полностью случайное ценовое движение (вероятность роста/падения составляет 50% на 50%).

    • Uptrend: Алгоритм отдает приоритет восходящему движению цены для тестирования бычьих индикаторов и сетапов на покупку.

    • Downtrend: Алгоритм отдает приоритет нисходящему движению цены для тестирования медвежьих индикаторов и сетапов на продажу.

    • Custom: Предоставляет вам абсолютный алгоритмический контроль над последовательностью свечей (настраивается в параметре ниже).

  • Favorable Trend Probability (%)

    • Определяет математическую силу выбранного тренда. Например, если в режиме Uptrend установить значение 70%, каждый новый тик с вероятностью 70% будет направлен вверх и только с вероятностью 30% — вниз. Позволяет симулировать как плавные, устойчивые тренды, так и импульсные, направленные движения рынка.

  • Custom Trend

    • Позволяет запрограммировать точную последовательность свечей с помощью простых букв. Пример: A, B, A, A (где A — бычья свеча/рост, а B — медвежья свеча/падение). Отлично подходит для тестирования конкретных паттернов Price Action, таких как Поглощение (Engulfing), Харами (Harami) или логики последовательности цветов свечей.

  • Show On-Screen Buttons

    • Переключение видимости панели визуального управления на графике, чтобы ваш экран оставался полностью чистым во время тестов или записи обучающих видео.

Горячие клавиши / Быстрое управление

Управляйте всей симуляцией напрямую с помощью экранных кнопок или горячих клавиш на клавиатуре с нулевой задержкой:

Клавиша Кнопка на экране Выполняемое действие
A [+] Мгновенно заставляет цену расти. Удерживайте Shift для более крупных скачков цены.
S [-] Мгновенно заставляет цену падать. Удерживайте Shift для более крупных скачков цены.
D [>] Пропуск свечи / Немедленное открытие нового бара (прокрутка виртуального таймфрейма вперед).
P [P] Пауза / Возобновление автоматической генерации случайных цен.

📌 Примечание: Когда симулятор находится в режиме Pause ( P ), движок непрерывно отправляет точно откалиброванные свечи доджи (Doji) на график. Это поддерживает постоянное обновление системного времени MT5 и буферов индикаторов в реальном времени, гарантируя, что любой советник (EA) или индикатор, прикрепленный к автономному графику, никогда не зависнет и не потеряет временную синхронизацию.

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Trade Dashboard MT5
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Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
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Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
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ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
Telegram To MT5 Ultra
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Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
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Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
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5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Trading Panel PRO MT5
Prime Horizon
Утилиты
Trade Panel PRO MT5 Trade Panel PRO MT5 - это панель ручной торговли для MetaTrader 5, предназначенная для подготовки, исполнения и управления позициями непосредственно с графика, с визуальным контролем риска на каждом этапе. Инструмент объединяет в одном интерфейсе подготовку ордеров, автоматический расчет объема позиции по риску, интерактивные зоны Entry, Stop Loss и Take Profit, а также несколько функций управления сделкой после исполнения. Обновления версии 2.0 Версия 2.0 вводит несколько ул
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Chart Mirror Client MT5
Fabio Albano
Индикаторы
This indicator will mirror the assets in use in another metatrader, being able to choose the timeframe and a template. This is the Metatrader 5 Client, it needs the Metatrader 4 or 5 Server versions: Metatrader 4 Mirror Chart Server:   https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Details of how it works in the video.
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Chart Mirror Client MT4
Fabio Albano
Индикаторы
This indicator will mirror the assets in use in another metatrader, being able to choose the timeframe and a template. This is the Metatrader 4 Client, it needs the Metatrader 4 or 5 Server versions: Metatrader 4 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server:   https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Details of how it works in the video.
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Pct Multi Telegram Mt4
Fabio Albano
Утилиты
This Expert Advisor is used to send messages from the PCT Multi indicator to Telegram. The EA has 5 settings: - Channel name: The name of the Telegram channel. - Token: Your bot's Token. - Entries: Entry messages will be sent. - Results: Entry results will be sent. - Alerts: Alerts will be sent. How to set up: In the Tools -> Options menu, in the "Expert Advisors" tab: - Check the "Allow WebRequest for listed URLs:" option. - Click "add new URL" and add " https://api.telegram.org " (without th
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Pct Multi Bot Mt5
Fabio Albano
Утилиты
This indicator is to be used in bot connectors for automation of Pct Multi indicator entries. How to use: Configure the bot connector with the following information: Indicator name: pctmultibot Call buffer: 0 Put buffer: 1 Do not add this indicator to the chart, just configure it in the bot connector! Pct Multi indicator: https://www.mql5.com/en/market/product/111091
FREE
Pct Multi Bot
Fabio Albano
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This indicator is to be used in bot connectors for automation of Pct Multi indicator entries. How to use: Configure the bot connector with the following information: Indicator name: pctmultibot Call buffer: 0 Put buffer: 1 Do not add this indicator to the chart, just configure it in the bot connector! Pct Multi indicator: https://www.mql5.com/en/market/product/73054
FREE
Pct Multi Telegram Mt5
Fabio Albano
Утилиты
This Expert Advisor is used to send messages from the PCT Multi indicator to Telegram. The EA has 5 settings: - Channel name: The name of the Telegram channel. - Token: Your bot's Token. - Entries: Entry messages will be sent. - Results: Entry results will be sent. - Alerts: Alerts will be sent. How to set up: In the Tools -> Options menu, in the "Expert Advisors" tab: - Check the "Allow WebRequest for listed URL:" option. - Click "add new URL" and add " https://api.telegram.org " (without the
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Pct Retraction
Fabio Albano
Индикаторы
Developed to assist in binary options retracement operations, this indicator will show the assets with the best retracement percentages! How it works: The indicator will calculate the total length of each candle from low to high, the total of the body and total of shadows (up and down) and calculate a total shadows percentage of various configurable assets. The counter is updated with each new candle. ATENTION: Demo on the estrategy tester is not functional to show multiple assets.
Pct Retraction Indicador de Retracao para MT4
Fabio Albano
5 (1)
Индикаторы
Developed to assist in binary options retracement operations, this indicator will show the assets with the best retracement percentages! How it works: The indicator will calculate the total length of each candle from low to high, the total of the body and total of shadows (up and down) and calculate a total shadows percentage of various configurable assets. The counter is updated with each new candle. ATENTION: Demo on the estrategy tester is not functional to show multiple assets.
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Индикаторы
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns , including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patte
Chart Mirror Server MT4
Fabio Albano
Индикаторы
This indicator will mirror the assets in use in another Metatrader, being able to choose the timeframe and a template. This is the Metatrader 4 Server, it can work with Metatrader 4 or 5 Client versions: Metatrader 4 Mirror Chart Client: https://www.mql5.com/en/market/product/88649 Metatrader 5 Mirror Chart Client: https://www.mql5.com/en/market/product/88650 Details of how it works in the video.
Multi Catalogador Probabilistico Mhi
Fabio Albano
Индикаторы
Automatic cataloging of probabilistic strategies for Binary Options. Including: * MHI 1, 2 and 3, "MHI potencializada", M5 variation, Five Flip, "Padrão do Milhão", "Três Vizinhos", C3 and Turn Over. * Analysis by time range, date, and days of the week. * Function that brings results from other pairs. * Analysis only following trend and / or side market. * Operation analysis filtering only entries after hit. * Alert after x number of hits, after loss in martingale, or in each new quadrant entr
Pct Retraction Indicator MT5
Fabio Albano
Индикаторы
Developed to assist in binary options retraction operations, this indicator will show the best assets to operate retractions!  How it works: The indicator will calculate the total length of each candle from low to high, the total of the body and total of shadows (up and down) and calculate a total shadows percentage of various configurable assets. The counter is updated with each new candle. ATENTION: Demo on the estrategy tester is not functional to show other assets, but still can show how t
Pct Retraction Indicador de Retracao MT5
Fabio Albano
Индикаторы
Developed to assist in binary options retracement operations, this indicator will show the assets with the best retracement percentages! How it works: The indicator will calculate the total length of each candle from low to high, the total of the body and total of shadows (up and down) and calculate a total shadows percentage of various configurable assets. The counter is updated with each new candle. ATENTION: Demo on the estrategy tester is not functional to show multiple assets.
Chart Mirror Server MT5
Fabio Albano
Индикаторы
This indicator will mirror the assets in use in another Metatrader, being able to choose the timeframe and a template. This is the Metatrader 5 Server, it can work with Metatrader 4 or 5 Client versions: Metatrader 4 Mirror Chart Client:   https://www.mql5.com/en/market/product/88649 Metatrader 5 Mirror Chart Client:   https://www.mql5.com/en/market/product/88650 Details of how it works in the video.
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Индикаторы
Откройте и используйте статистическое поведение рынка с помощью мощного анализатора вероятностных паттернов Этот индикатор представляет собой комплексное решение для изучения и торговли вероятностными свечными паттернами . Он анализирует исторические бычьи и медвежьи последовательности для выявления высоковероятностных паттернов, которые повторяются на рынке.  Благодаря редактору паттернов, встроенным стратегиям и функциям бэктестинга, трейдеры могут исследовать, тестировать, оптимизировать и пр
Seconds Time Frame EA
Fabio Albano
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This Expert Advisor creates charts with seconds Time Frames, that can be customized to any value. Option to load history, allowing analysis of past candles. Can be used with indicators. It can be used for any asset from any broker. The charts created are opened automatically and updated in real time. Inputs : Seconds -> How many seconds will the Time Frame be. Candles History -> How many candles will be loaded on the chart. Custom Symbol Suffix -> The suffix for the chart to be generated. Custo
Currency Slope Strength for MT5
Fabio Albano
Индикаторы
Metatrader 5 version of the known "Currency Slope Strength" MT4 indicator. This tool was designed to visually measure the strength of major global currencies in real time, allowing to identify trending currencies, reversals, and cross-currency opportunities. Currencies: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD and USD. Level Crossing alerts (Pop-up,Push,Email). Customizable timeframes (Main and Extra). Customizable colors. Non-repainting . The indicator runs in Strategy Tester, but it may take a while
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