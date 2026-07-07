Этот индикатор был разработан специально для разработчиков, квант-трейдеров (алготрейдеров) и менторов, которым необходим полный контроль над движением цены в реальном времени — будь то в образовательных целях, для тестирования стратегий или для валидации индикаторов без ожидания реальных рыночных движений.

Индикатор PCT Price Simulator генерирует полностью автоматизированный пользовательский автономный график (оффлайн-график с суффиксом _OTC), позволяя вам управлять направлением свечей, тестировать реакцию торговых сетапов и проверять стратегии за считанные секунды.

Технические преимущества

Полная независимость: Не требует внешних файлов котировок ( .quote ), сторонних роботов или сложных настроек. Просто перетащите его на график, чтобы начать работу.

Умная автоустановка: Автоматически клонирует свойства текущего реального актива (Forex, криптовалюты или индексы) и мгновенно открывает автономное окно с уже примененными индикаторами.

Режим «Бога» для цены: Управляйте ценой потиково с хирургической точностью или перематывайте закрытие свечей целиком для тестирования переходов между таймфреймами и логики закрытия баров.

Входные параметры (Inputs)

One Tick Variation True : Цена движется строго на 1 Tick Size за раз. Идеально подходит для высокоточных тестов и скальпинга. False : Цена колеблется со случайным шагом в несколько тиков, имитируя естественную рыночную волатильность с реалистичными телами свечей и тенями.

Trend Type Normal : Полностью случайное ценовое движение (вероятность роста/падения составляет 50% на 50%). Uptrend : Алгоритм отдает приоритет восходящему движению цены для тестирования бычьих индикаторов и сетапов на покупку. Downtrend : Алгоритм отдает приоритет нисходящему движению цены для тестирования медвежьих индикаторов и сетапов на продажу. Custom : Предоставляет вам абсолютный алгоритмический контроль над последовательностью свечей (настраивается в параметре ниже).

Favorable Trend Probability (%) Определяет математическую силу выбранного тренда. Например, если в режиме Uptrend установить значение 70% , каждый новый тик с вероятностью 70% будет направлен вверх и только с вероятностью 30% — вниз. Позволяет симулировать как плавные, устойчивые тренды, так и импульсные, направленные движения рынка.

Custom Trend Позволяет запрограммировать точную последовательность свечей с помощью простых букв. Пример: A, B, A, A (где A — бычья свеча/рост, а B — медвежья свеча/падение). Отлично подходит для тестирования конкретных паттернов Price Action, таких как Поглощение (Engulfing), Харами (Harami) или логики последовательности цветов свечей.

Show On-Screen Buttons Переключение видимости панели визуального управления на графике, чтобы ваш экран оставался полностью чистым во время тестов или записи обучающих видео.



Горячие клавиши / Быстрое управление

Управляйте всей симуляцией напрямую с помощью экранных кнопок или горячих клавиш на клавиатуре с нулевой задержкой:

Клавиша Кнопка на экране Выполняемое действие A [+] Мгновенно заставляет цену расти. Удерживайте Shift для более крупных скачков цены. S [-] Мгновенно заставляет цену падать. Удерживайте Shift для более крупных скачков цены. D [>] Пропуск свечи / Немедленное открытие нового бара (прокрутка виртуального таймфрейма вперед). P [P] Пауза / Возобновление автоматической генерации случайных цен.