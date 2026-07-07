PCT Price Simulator
- Утилиты
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- Версия: 1.0
- Активации: 10
Этот индикатор был разработан специально для разработчиков, квант-трейдеров (алготрейдеров) и менторов, которым необходим полный контроль над движением цены в реальном времени — будь то в образовательных целях, для тестирования стратегий или для валидации индикаторов без ожидания реальных рыночных движений.
Индикатор PCT Price Simulator генерирует полностью автоматизированный пользовательский автономный график (оффлайн-график с суффиксом _OTC), позволяя вам управлять направлением свечей, тестировать реакцию торговых сетапов и проверять стратегии за считанные секунды.
Технические преимущества
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Полная независимость: Не требует внешних файлов котировок (.quote), сторонних роботов или сложных настроек. Просто перетащите его на график, чтобы начать работу.
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Умная автоустановка: Автоматически клонирует свойства текущего реального актива (Forex, криптовалюты или индексы) и мгновенно открывает автономное окно с уже примененными индикаторами.
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Режим «Бога» для цены: Управляйте ценой потиково с хирургической точностью или перематывайте закрытие свечей целиком для тестирования переходов между таймфреймами и логики закрытия баров.
Входные параметры (Inputs)
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One Tick Variation
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True: Цена движется строго на 1 Tick Size за раз. Идеально подходит для высокоточных тестов и скальпинга.
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False: Цена колеблется со случайным шагом в несколько тиков, имитируя естественную рыночную волатильность с реалистичными телами свечей и тенями.
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Trend Type
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Normal: Полностью случайное ценовое движение (вероятность роста/падения составляет 50% на 50%).
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Uptrend: Алгоритм отдает приоритет восходящему движению цены для тестирования бычьих индикаторов и сетапов на покупку.
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Downtrend: Алгоритм отдает приоритет нисходящему движению цены для тестирования медвежьих индикаторов и сетапов на продажу.
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Custom: Предоставляет вам абсолютный алгоритмический контроль над последовательностью свечей (настраивается в параметре ниже).
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Favorable Trend Probability (%)
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Определяет математическую силу выбранного тренда. Например, если в режиме Uptrend установить значение 70%, каждый новый тик с вероятностью 70% будет направлен вверх и только с вероятностью 30% — вниз. Позволяет симулировать как плавные, устойчивые тренды, так и импульсные, направленные движения рынка.
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Custom Trend
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Позволяет запрограммировать точную последовательность свечей с помощью простых букв. Пример: A, B, A, A (где A — бычья свеча/рост, а B — медвежья свеча/падение). Отлично подходит для тестирования конкретных паттернов Price Action, таких как Поглощение (Engulfing), Харами (Harami) или логики последовательности цветов свечей.
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Show On-Screen Buttons
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Переключение видимости панели визуального управления на графике, чтобы ваш экран оставался полностью чистым во время тестов или записи обучающих видео.
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Горячие клавиши / Быстрое управление
Управляйте всей симуляцией напрямую с помощью экранных кнопок или горячих клавиш на клавиатуре с нулевой задержкой:
|Клавиша
|Кнопка на экране
|Выполняемое действие
|A
|[+]
|Мгновенно заставляет цену расти. Удерживайте Shift для более крупных скачков цены.
|S
|[-]
|Мгновенно заставляет цену падать. Удерживайте Shift для более крупных скачков цены.
|D
|[>]
|Пропуск свечи / Немедленное открытие нового бара (прокрутка виртуального таймфрейма вперед).
|P
|[P]
|Пауза / Возобновление автоматической генерации случайных цен.
📌 Примечание: Когда симулятор находится в режиме Pause ( P ), движок непрерывно отправляет точно откалиброванные свечи доджи (Doji) на график. Это поддерживает постоянное обновление системного времени MT5 и буферов индикаторов в реальном времени, гарантируя, что любой советник (EA) или индикатор, прикрепленный к автономному графику, никогда не зависнет и не потеряет временную синхронизацию.