Eyeoneoffuture
- Индикаторы
-
- Версия: 1.0
- Активации: 20
Устали попадать в ложные пробои (fakeouts) и открывать сделки слишком поздно? Пора увидеть, куда пойдет рынок, еще до того, как сформируется следующая свеча!
Trading Future Visualizer — это премиальный технический индикатор, разработанный для точного определения импульса, рыночной структуры и визуального моделирования будущих движений цены в режиме реального времени. В отличие от обычных запаздывающих индикаторов, этот инструмент использует передовой прогностический алгоритм для отображения зон подтверждения с высокой вероятностью отработки прямо на вашем графике.
🔥 Почему этот индикатор необходим каждому трейдеру?
🎯 Визуальная проекция будущего
Этот индикатор не просто показывает то, что происходит сейчас, — он визуализирует наиболее вероятный путь, по которому цена пойдет дальше. Мгновенно определяйте будущие зоны спроса/предложения (Supply/Demand) и ценовые ориентиры.
⚡ Высокий винрейт (Win-Rate), отточенный под скальпинг
Индикатор оснащен строгими фильтрами волатильности для отсеивания рыночного шума (ложных сигналов) на младших таймфреймах. Он дает точные сигналы на вход и выход, позволяя вам сохранять крайне выгодное соотношение риска и прибыли (Risk-to-Reward).
⏱️ Оптимизирован для таймфреймов M1 и M5
Если вы прирожденный скальпер, для которого важна скорость, этот индикатор — ваш идеальный выбор. Алгоритм работает молниеносно и демонстрирует максимальную точность на 1-минутных (M1) и 5-минутных (M5) графиках.
📊 Рекомендуемые рынки для торговли:
-
XAU/USD (Золото): Подчините себе агрессивные движения золота. Индикатор помогает брать прибыль на высокой волатильности XAU благодаря четким визуальным подтверждениям, защищая вас от охоты за стоп-лоссами (stop-loss hunts).
-
Синтетические индексы (Synthetic Indices): Идеально подходит для синтетического рынка (таких индексов, как Volatility, Crash/Boom на Deriv). Поскольку синтетические индексы работают на основе математических алгоритмов, этот инструмент прогнозирования синхронизируется с ними идеально, обеспечивая феноменальную точность.
✨ Ключевые преимущества и фичи:
-
Visual Directional Map: Проецирует будущую траекторию тренда прямо на экран вашего торгового терминала.
-
Сигналы Без Перерисовки (No-Repaint): Как только сигнал подтверждения появляется на графике, он остается на месте. Полная уверенность при открытии сделок.
-
Раннее обнаружение тренда: Находите потенциальные развороты рынка раньше, чем их заметит толпа.
-
Максимальная оптимизация: Никаких зависаний. Индикатор работает плавно и быстро даже в моменты самой высокой рыночной волатильности.