Eyeoneoffuture

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🚀 Trading Future Visualizer: Высокоточный Индикатор Прогнозирования Рынка (High Win-Rate)

Устали попадать в ложные пробои (fakeouts) и открывать сделки слишком поздно? Пора увидеть, куда пойдет рынок, еще до того, как сформируется следующая свеча!

Trading Future Visualizer — это премиальный технический индикатор, разработанный для точного определения импульса, рыночной структуры и визуального моделирования будущих движений цены в режиме реального времени. В отличие от обычных запаздывающих индикаторов, этот инструмент использует передовой прогностический алгоритм для отображения зон подтверждения с высокой вероятностью отработки прямо на вашем графике.

🔥 Почему этот индикатор необходим каждому трейдеру?

🎯 Визуальная проекция будущего

Этот индикатор не просто показывает то, что происходит сейчас, — он визуализирует наиболее вероятный путь, по которому цена пойдет дальше. Мгновенно определяйте будущие зоны спроса/предложения (Supply/Demand) и ценовые ориентиры.

⚡ Высокий винрейт (Win-Rate), отточенный под скальпинг

Индикатор оснащен строгими фильтрами волатильности для отсеивания рыночного шума (ложных сигналов) на младших таймфреймах. Он дает точные сигналы на вход и выход, позволяя вам сохранять крайне выгодное соотношение риска и прибыли (Risk-to-Reward).

⏱️ Оптимизирован для таймфреймов M1 и M5

Если вы прирожденный скальпер, для которого важна скорость, этот индикатор — ваш идеальный выбор. Алгоритм работает молниеносно и демонстрирует максимальную точность на 1-минутных (M1) и 5-минутных (M5) графиках.

📊 Рекомендуемые рынки для торговли:

  • XAU/USD (Золото): Подчините себе агрессивные движения золота. Индикатор помогает брать прибыль на высокой волатильности XAU благодаря четким визуальным подтверждениям, защищая вас от охоты за стоп-лоссами (stop-loss hunts).

  • Синтетические индексы (Synthetic Indices): Идеально подходит для синтетического рынка (таких индексов, как Volatility, Crash/Boom на Deriv). Поскольку синтетические индексы работают на основе математических алгоритмов, этот инструмент прогнозирования синхронизируется с ними идеально, обеспечивая феноменальную точность.

✨ Ключевые преимущества и фичи:

  • Visual Directional Map: Проецирует будущую траекторию тренда прямо на экран вашего торгового терминала.

  • Сигналы Без Перерисовки (No-Repaint): Как только сигнал подтверждения появляется на графике, он остается на месте. Полная уверенность при открытии сделок.

  • Раннее обнаружение тренда: Находите потенциальные развороты рынка раньше, чем их заметит толпа.

  • Максимальная оптимизация: Никаких зависаний. Индикатор работает плавно и быстро даже в моменты самой высокой рыночной волатильности.


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Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
PZ Lopez Trend MT5
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Currency Strength Wizard   — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.53 (15)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
Индикаторы
GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
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