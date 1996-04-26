Candlestick Pattern Alert

Индикатор Candlestick Pattern Alert — это индикатор свечных паттернов для MT4 и MT5 , предназначенный для автоматического обнаружения, классификации и отображения более 50 основных японских свечных паттернов в режиме реального времени. Разработанный для торговли на основе ценового движения и технического анализа , индикатор сканирует завершенные свечи, определяет подтвержденные бычьи и медвежьи разворотные паттерны и паттерны продолжения тренда , и отмечает их непосредственно на графике четкими стрелками и метками. Интерактивная панель управления позволяет трейдерам включать или отключать отдельные паттерны, управлять оповещениями и организовывать категории паттернов одним щелчком мыши, а встроенные обучающие карточки объясняют каждый паттерн, его рыночное значение, торговый контекст и рейтинг надежности. Разработанный для трейдеров Forex , трейдеров золота (XAUUSD) , индексных трейдеров , трейдеров криптовалют , скальперов , внутридневных трейдеров , свинг-трейдеров и трейдеров, изучающих японские свечные паттерны , Candlestick Pattern Alert упрощает анализ графиков, автоматически определяя важные формации ценового движения без необходимости постоянного ручного чтения графика. Индикатор работает на всех таймфреймах от M1 до MN , поддерживает Форекс , металлы , индексы , криптовалюты и другие рынки CFD, а также объединяет обнаружение паттернов свечей без перерисовки , фильтрацию тренда и многоканальные оповещения в единое настраиваемое торговое пространство.


Основные функции

Индикатор Candlestick Pattern Alert непрерывно анализирует завершенные ценовые свечи и автоматически обнаруживает 53 японских свечных паттерна, используя настраиваемые правила ценовой структуры и логику подтверждения разворота. Вместо того чтобы отмечать каждую свечу, которая лишь отдаленно напоминает паттерн, индикатор оценивает каждый завершенный бар, используя окно разворота, и строит паттерны только после закрытия свечи. Такой подход без перерисовки обеспечивает стабильную историческую запись, позволяя трейдерам просматривать предыдущие сигналы именно в том виде, в котором они были сгенерированы.

Индикатор разделяет обнаружение закономерностей на три категории:

  • Схемы отдельных свечей
  • Схема расположения двух свечей
  • Три варианта оформления свечей

Поддерживаемые формации включают множество широко используемых паттернов разворота и продолжения тренда, таких как Молот , Пин-бар , Доджи , Доджи-стрекоза , Доджи-надгробие , бычье и медвежье поглощение , Харами , Утренняя звезда , Вечерняя звезда , Три белых солдата , Три черных ворона , гэпы Тасуки , Три метода и многие другие японские свечные формации. Эта обширная библиотека паттернов позволяет трейдерам изучать различное поведение рынка, используя один индикатор свечных паттернов, вместо того, чтобы комбинировать несколько инструментов.

Для повышения наглядности графика каждый обнаруженный паттерн отображается с четко расположенной стрелкой Wingdings и описательной меткой. Расположение стрелки автоматически корректируется с использованием расчетов среднего истинного диапазона (ATR) , что помогает маркерам оставаться видимыми при различных условиях волатильности и торговых инструментах.

Встроенный фильтр тренда скользящих средних помогает трейдерам анализировать свечные модели в более широком контексте рынка. В зависимости от выбранного режима фильтр можно отключить, использовать для выделения потенциальных моделей разворота против текущего тренда или настроить для отображения моделей, соответствующих текущему направлению тренда. Это позволяет трейдерам сравнивать движение цены с более широким анализом тренда без изменения индикаторов.

Одной из отличительных особенностей индикатора является встроенная интерактивная панель управления . Панель управления группирует паттерны по категориям «Односвечной» , «Двухсвечной » и «Трехсвечной» и позволяет индивидуально настраивать каждый паттерн. Трейдеры могут независимо управлять параметрами «Показать» и «Оповещения» для каждого паттерна свечей, что упрощает настройку рабочего пространства в соответствии с личными торговыми предпочтениями.

К каждому обнаруженному паттерну прилагается дополнительная обучающая карточка . Выбрав маркер на графике, трейдеры могут просмотреть краткое объяснение, описывающее паттерн, его общую рыночную интерпретацию, типичный торговый контекст и рейтинг надежности от 1 до 5 звезд . Этот обучающий слой помогает начинающим трейдерам понять анализ японских свечных графиков, а опытным трейдерам позволяет быстро просмотреть информацию о паттерне, не покидая график.

Индикатор поддерживает несколько методов оповещения, включая всплывающие уведомления , звуковые оповещения , push-уведомления на мобильные устройства и оповещения по электронной почте , помогая трейдерам оставаться в курсе появления выбранных паттернов свечей на отслеживаемых графиках. Все настройки панели управления, параметры видимости паттернов, выбранные оповещения и цветовые предпочтения автоматически сохраняются с помощью глобальных переменных, обеспечивая согласованность рабочего пространства после перезапуска платформы, изменения символов и таймфреймов.

Благодаря поддержке настраиваемой глубины сканирования, чувствительности обнаружения колебаний, пороговых значений геометрии паттернов, масштабирования панели управления, сворачиваемых панелей, двадцати встроенных цветовых тем и ручной настройки цвета, Candlestick Pattern Alert предоставляет гибкую среду для трейдеров, которые полагаются на анализ ценового движения , распознавание паттернов свечей и технический анализ на различных рынках и при разных стилях торговли.


Основные характеристики

  • 53 японских свечных паттерна – автоматически определяет 18 одиночных , 16 двухсвечных и 19 трехсвечных бычьих и медвежьих паттернов разворота или продолжения тренда.
  • Сигналы, не требующие перерисовки свечи – паттерны подтверждаются только после закрытия свечи с использованием подтверждения колебаний для стабильных исторических сигналов.
  • Обнаружение паттернов на основе колебаний цены – фильтрует паттерны на подтвержденных максимумах и минимумах колебаний цены, чтобы уменьшить количество ненужных сигналов на графике.
  • Интерактивная панель управления – организуйте шаблоны по категориям и индивидуально управляйте параметрами отображения и оповещения для каждого шаблона.
  • Учебные карточки – Просматривайте значение каждого паттерна, торговый контекст и рейтинг надежности от 1 до 5 звезд непосредственно на графике.
  • Фильтр тренда по скользящим средним  дополнительные режимы « Выкл  , «Разворот» и «Выравнивание тренда» помогают анализировать закономерности в рамках более широкого рыночного тренда.
  • Интеллектуальные визуальные маркеры – стрелки и метки, скорректированные по ATR, остаются четкими на разных рынках и при различных условиях волатильности.
  • Многоканальные оповещения – поддерживают всплывающие окна , звуковые уведомления , push-уведомления на мобильные устройства и уведомления по электронной почте для выбранных шаблонов.
  • Гибкая настройка — отрегулируйте глубину сканирования, ретроспективный анализ, чувствительность к паттернам, размер панели мониторинга, цвета и темы в соответствии с вашим торговым стилем.
  • Автоматическое сохранение настроек – предпочтения панели управления, оповещения и выбранные шаблоны автоматически сохраняются между сеансами работы на платформе.
  • Поддержка нескольких рынков – работает с Форексом , золотом (XAUUSD) , индексами , криптовалютами и другими инструментами CFD с автоматической обработкой размера пункта.


Практическое применение в торговле

Функция оповещения о свечных паттернах может использоваться с широким спектром торговых методик, включая торговлю на основе анализа ценового движения , следование за трендом , торговлю на разворотах , торговлю на продолжении тренда , скальпинг , внутридневную торговлю , свинг-трейдинг и анализ на нескольких временных интервалах .

Многие трейдеры используют японские свечные модели для изучения психологии рынка и оценки реакции покупателей и продавцов на важных ценовых уровнях. Автоматически распознавая эти формации, индикатор помогает сократить время, затрачиваемое на ручное сканирование графиков, и обеспечивает последовательный подход к анализу свечных моделей .

Для трейдеров, использующих анализ ценового движения , этот индикатор выделяет значимые свечные формации вблизи уровней поддержки и сопротивления , позволяя трейдерам сочетать распознавание паттернов со структурой рынка, линиями тренда, зонами спроса и предложения или другими инструментами технического анализа.

Для трейдеров, торгующих по тренду , дополнительный фильтр «Скользящая средняя тренд» предоставляет дополнительную информацию, показывая, совпадают ли обнаруженные паттерны с преобладающим трендом или противостоят ему. Это позволяет трейдерам изучать возможности продолжения тренда и потенциальные зоны разворота в рамках более широкого анализа тренда.

Для трейдеров, торгующих на разворотах , такие паттерны, как «Молот» , «Бычье поглощение» , «Утренняя звезда» , «Падающая звезда» и «Вечерняя звезда» , могут помочь определить области, где могут меняться рыночные настроения. Эти сигналы можно оценивать вместе с уровнями поддержки и сопротивления, зонами коррекции Фибоначчи или точками разворота для построения более полного технического анализа.

Для трейдеров , торгующих на основе теории продолжения тренда, такие формации, как «Восходящие три метода» , «Падающие три метода» и паттерн «Разрыв Тасуки», предоставляют дополнительную информацию о потенциальном продолжении тренда после временных пауз на рынке.

Для скальперов этот индикатор можно использовать на более низких таймфреймах, таких как M1 , M5 и M15, для автоматического отслеживания краткосрочных свечных формаций без необходимости постоянного просмотра каждого графика.

Для внутридневных трейдеров автоматическое распознавание паттернов помогает выявлять развивающиеся рыночные условия на протяжении активных торговых сессий, а настраиваемые оповещения уведомляют трейдеров о появлении выбранных формаций.

Для свинг-трейдеров более высокие таймфреймы, такие как H1 , H4 и D1, позволяют сосредоточиться на более крупных рыночных движениях и долгосрочных свечных формациях, используя обучающие карточки для непосредственного изучения характеристик паттернов на графике.

Встроенная панель управления позволяет легко включать и выключать отдельные паттерны, сравнивать различные категории свечных формаций и настраивать оповещения в соответствии с каждой торговой стратегией. Независимо от того, торгуете ли вы на Форексе , золоте (XAUUSD) , индексах , криптовалютах или других рынках CFD, индикатор предоставляет организованную среду для изучения ценового движения , рыночных настроений и японских свечных паттернов .


Идеально подходит для

Сервис Candlestick Pattern Alert предназначен для трейдеров, которые используют анализ ценового движения , японские свечные модели и технический анализ для изучения поведения рынка по различным финансовым инструментам и временным интервалам.

Этот индикатор подходит для:

  • Трейдеры на рынке Форекс ищут автоматическое определение бычьих и медвежьих свечных паттернов без ручного сканирования каждого графика.
  • Трейдеры, работающие с золотом (XAUUSD), анализируют модели разворота и продолжения тренда вблизи важных уровней поддержки и сопротивления.
  • Трейдеры, работающие с индексами , торгуют такими инструментами, как US30 , NAS100 , GER40 и другими индексами CFD, где для оценки рыночных настроений обычно используется анализ свечных графиков.
  • Трейдеры криптовалют отслеживают рынки с высокой волатильностью, используя автоматическое распознавание паттернов свечных графиков и настраиваемые торговые оповещения.
  • Скальперам , которым необходимо быстро определять формации свечей на более низких таймфреймах, не отслеживая постоянно движение цены.
  • Дневные трейдеры анализируют внутридневную структуру рынка и используют сигналы распознавания паттернов для мониторинга нескольких графиков на протяжении активных торговых сессий.
  • Свинг-трейдеры изучают свечные формации на более высоких таймфреймах в сочетании с более широким анализом трендов и структуры рынка.
  • Трейдеры, использующие анализ ценового движения (Price Action Traders) и сочетающие свечные паттерны с уровнями поддержки и сопротивления, линиями тренда, точками разворота (Pivot Points), уровнями Фибоначчи или другими методами технического анализа.
  • Трейдеры, работающие по тренду, используют дополнительный фильтр «Скользящая средняя тренд» для оценки того, соответствуют ли свечные модели преобладающему рыночному тренду или противостоят ему.
  • Для начинающих трейдеров , желающих изучить японские свечные модели с помощью интерактивных обучающих карточек и наблюдения за рыночной ситуацией в режиме реального времени.
  • Этот инструмент предназначен для опытных трейдеров , которым необходима широкая возможность настройки паттернов, выборочные оповещения и структурированная панель управления, адаптируемая под их собственную торговую стратегию.
  • Трейдерам, работающим вручную и по собственному усмотрению, нужен организованный инструмент анализа графиков, который сократит количество повторных сканирований графиков, сохраняя при этом контроль над торговыми решениями.


Оптимальная конфигурация

Система оповещений о свечных паттернах работает на всех таймфреймах MetaTrader (от M1 до MN) и поддерживает рынки Форекс , золота (XAUUSD) , индексов , криптовалют и других CFD.

  • Скальпинг: M1, M5, M15
  • Дневная торговля: M15, M30, H1
  • Свинг-трейдинг: H4, D1, W1

Для более наглядного анализа трейдеры могут настраивать видимость паттернов , индивидуальные оповещения , режим фильтрации трендов , глубину сканирования и внешний вид панели управления в соответствии со своим предпочтительным стилем торговли. Масштабируемая панель управления автоматически сохраняет все настройки, обеспечивая единообразное рабочее пространство при перезапуске платформы и изменении таймфрейма.


Заключительные замечания

Индикатор Candlestick Pattern Alert — это инструмент технического анализа , который автоматически обнаруживает более 50 японских свечных паттернов, используя сигналы закрытых баров без перерисовки . Он помогает трейдерам анализировать движение цен , структуру рынка и направление тренда на рынках Форекс , металлов , индексов , криптовалют и других CFD-рынках.

Данный индикатор не предсказывает будущие движения цен и не гарантирует результатов торговли . Для достижения наилучших результатов используйте его в сочетании с собственным анализом и управлением рисками .


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Эта панель является частью торговой системы SupDem-Pro и служит для поиска наилучших возможностей по любым доступным инструментам. Которые вы можете самостоятельно выбрать из Market Watch (открыв его CTRL+M). Использование этой торговой панели совместно с индикатором ShvedSupDem-Pro_Zone открывает возможность анализировать множество инструментов всего одним нажатием кнопки. Панель позволяет загружать любые инструменты из Market Watch от 6 основных валютных пар вплоть до всех инструментов (480).
Volume solution
Mikhail Bilan
5 (1)
Индикаторы
Volume, momentum, and market strength are key indications that price is about to move in a certain direction. The Volume-solution indicator is one indicator which can help traders objectively classify a momentum type of trade setup as one having volume and strength or not. What is the Volume-solution Indicator? The Trading Volume indicator is a custom technical indicator which works somewhat like a market sentiment indicator. It indicates the strength of the bulls and the bears of the market. Wh
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Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только н
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне после покупки и получите Neuro Poseidon Assistant в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденн
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (26)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Индикаторы
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
Индикаторы
DayTrader PRO DayTrader PRO — это передовой торговый индикатор, сочетающий фильтр Лагерра (Laguerre Filter) Джона Элерса с мощным движком автоматической оптимизации. Вместо использования фиксированных параметров индикатор автоматически подбирает оптимальные настройки на основе недавних рыночных условий, что позволяет адаптироваться к изменяющейся волатильности без необходимости ручной корректировки. Индикатор генерирует четкие сигналы на ПОКУПКУ и ПРОДАЖУ, а также адаптивные уровни Stop Loss и T
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
Индикаторы
Scalper Inside PRO помогает читать внутридневной тренд и планировать сделку до входа в рынок. Индикатор использует эксклюзивные встроенные алгоритмы для оценки направления рынка и расчёта ключевых целевых уровней в момент появления сигнала, поэтому вы всегда заранее видите потенциальный вход, стоп-лосс и цели по прибыли. Индикатор также показывает подробную статистику эффективности на исторических данных, чтобы вы могли увидеть, как вели себя разные инструменты и стратегии, и выбрать то, что под
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
Индикаторы
В настоящее время скидка 30%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
SR Liquidity — это торговый индикатор, предназначенный для выявления скрытых зон, где концентрируется рыночная ликвидность и наблюдается наиболее сильная реакция цены. Эти особые зоны ликвидности выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления, предоставляя вам четкую картину того, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот рынка. Вместо построения стандартных линий поддержки и сопротивления, индикатор SR Liquidity анализирует реальное поведение цены, выявляя зоны концентрац
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ограниченное количество копий по стартовой цене ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 4 Вам знакомо это чувство. Вы анализируете золото, ждёте вход и наконец открываете сделку. Цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, переносите Stop Loss или сомневаетесь несколько секунд. А затем рынок без вас достигает именно той цели, которую вы ожидали с самого начала. Проблема не всегд
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Индикаторы
Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
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5 (11)
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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
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Thushara Dissanayake
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Candle Power Pro
Thushara Dissanayake
4.56 (9)
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Candle Power Pro   — это   индикатор анализа объема   , предназначенный для анализа   реального тикового объема   ,   бычьего/медвежьего давления   ,   дисбаланса покупателей и продавцов   , а также   соотношения цены и объема   непосредственно на графике. Индикатор преобразует активность объема свечей в визуальную систему анализа рынка, отображая   процентное соотношение бычьего и медвежьего объема   , доминирование объема, условия дивергенции и сигналы подтверждения тренда. Разработанный для
SMC Sessions MT5
Thushara Dissanayake
5 (2)
Индикаторы
Индикатор сессий SMC   — это точный инструмент, созданный для   трейдеров Smart Money   , которые полагаются на   концепции ИКТ, охоту за ликвидностью   и   стратегии на основе сессий   . Он плавно отображает критические торговые зоны на основе сессий, используя самые проверенные и популярные концепции, используемые трейдерами институционального уровня. Этот индикатор сессий «все в одном» накладывает на ваш график самые эффективные и высоковероятностные стратегии диапазона, включая:   ICT Asian
ICT NewYork Open Killzone MT5
Thushara Dissanayake
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Индикатор ICT NewYork Open Killzone   предназначен для трейдеров, которые следуют   концепциям Smart Money (SMC)   ,   торговым моделям ICT   и   стратегиям на основе ликвидности   на   рынке Forex   . Этот инструмент отмечает   New York Open Killzone   , охватывая   период с 11:00 до 14:00 по Гринвичу   , критическое время, когда институциональный объем часто приводит к крупным движениям. Индикатор выделяет   диапазоны сессий   ,   диапазоны маркет-мейкеров   ,   свипы ликвидности   ,   зоны FV
Donchian Time Sync Analyzer MT5
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Анализатор синхронизации времени Дончиана   добавляет мощное   многотаймфреймовое   измерение к классическому анализу каналов Дончиана, позволяя трейдерам одновременно отслеживать   силу тренда   и потенциальные   сигналы разворота   на пяти различных временных периодах. Этот продвинутый индикатор рассчитывает максимальные и минимальные значения на выбранных вами таймфреймах, генерируя   чёткие визуальные сигналы   , помогающие определить схождение направления тренда на нескольких временных гори
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Thushara Dissanayake
Индикаторы
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Smart Daily Fibonacci MT5
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Smart Daily Fibonacci   is a   Daily Fibonacci Indicator for MT4 and MT5   that automatically draws   Fibonacci Retracement   and   Fibonacci Extension   levels using the previous trading day's high and low. Designed for   Forex traders ,   gold traders ,   index traders ,   cryptocurrency traders ,   scalpers ,   day traders ,   swing traders , and   prop firm traders , it helps create a structured daily trading framework without the need to manually draw Fibonacci tools every session. By trans
Candle GAP
Thushara Dissanayake
3 (1)
Индикаторы
Индикатор   Candle GAP   является важным инструментом для трейдеров, использующих   стратегии Gap Trading   , поскольку он автоматически определяет свечные разрывы для каждого дня недели. Гэп относится к разнице ценовых уровней между закрытием и открытием двух последовательных дней. Этот индикатор распознает четыре типа гэп-паттернов: обычный, прорыв, продолжение и истощение. Включив этот индикатор в любой график, трейдеры могут проверять свои сигналы и улучшать свои торговые решения. Одной из
FREE
Extract Candle Power
Thushara Dissanayake
5 (3)
Индикаторы
Extract Candle Power   — это индикатор извлечения объема в реальном времени, который дает ценную информацию о поведении продавцов и покупателей во время каждой свечи. Анализируя объемные данные, трейдеры могут принимать более обоснованные решения о рыночных тенденциях и потенциальных разворотах, превосходя возможности традиционных индикаторов скользящих средних. Этот мощный инструмент позволяет извлекать и анализировать объем продавцов и покупателей текущей свечи, а также сравнивать его с объем
Three MA Alert
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Индикатор   Triple MA Crossover Alert   предназначен для анализа направления рынка с использованием комбинации трех скользящих средних:   быстрой   ,   обычной   и   медленной   . Индикатор помогает трейдерам выявлять изменения   рыночного тренда   , потенциальные   бычьи и медвежьи тренды   , а также важные области движения цены благодаря четкой структуре с тремя скользящими   средними   . Сочетая   технический анализ   ,   анализ тренда   и настраиваемые   торговые оповещения   , этот   индика
Mr Fibonacci
Thushara Dissanayake
5 (1)
Индикаторы
Представляем   Mr. Fibonacci   , удивительный индикатор, разработанный для упрощения процесса рисования и корректировки уровней Фибоначчи на графике. Этот индикатор предлагает исключительные возможности настройки для профессиональных трейдеров, позволяя им с точностью рисовать любой уровень Фибоначчи. Кроме того, он предоставляет мобильные уведомления, оповещения по электронной почте и всплывающие оповещения, когда цена достигает уровней Фибоначчи, гарантируя, что вы никогда не упустите потенци
Two MA Crossover
Thushara Dissanayake
5 (3)
Индикаторы
Two MA Crossover   — это мощная система уведомлений, разработанная специально для трейдеров, которые полагаются на   стратегию пересечения скользящих средних   . Этот полностью автоматический индикатор служит комплексной системой оповещения, гарантируя, что вы никогда не пропустите важное торговое событие. Он отправляет уведомления на ваше мобильное устройство, электронную почту и отображает всплывающие оповещения со звуком на вашем компьютере, когда обнаруживает пересечение скользящих средних
Pivot Bro
Thushara Dissanayake
5 (1)
Индикаторы
Индикатор   Pivot Confluence Zones   — это инструмент   технического анализа для MT4 и MT5   , предназначенный для определения   зон коррекции   ,   областей разворота   , а также   уровней поддержки и сопротивления   путем объединения   точек разворота (Pivot Points)   ,   уровней коррекции Фибоначчи (Fibonacci Retracement   )   ,   ATR   и   ADR   в единое торговое пространство. Вместо использования одного технического инструмента, индикатор ищет   зоны слияния   , где перекрываются несколько
ReversalPatterns
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Этот технический индикатор автоматически идентифицирует и анализирует поведение цены, используя различные   паттерны разворотных свечей   на графике. Он удобно рисует стрелки вместе с соответствующими названиями паттернов, что упрощает обнаружение последних паттернов разворотных свечей. С помощью этого индикатора вы можете быстро определить и сравнить анализ графика с ранее выявленными моделями свечей. Индикатор включает в себя ряд реализованных моделей свечей, как простых, так и сложных, таких
Reversal Alert Pro
Thushara Dissanayake
2.5 (2)
Индикаторы
Индикатор   Reversal Alert Pro   — это мощный инструмент, предназначенный для автоматического обнаружения областей разворота на рынке. Он предлагает удобные уведомления, отправляемые прямо на ваше мобильное устройство, и отображает всплывающие оповещения со звуком. Включив этот индикатор в свою торговую стратегию, вы сможете эффективно фильтровать торговые позиции. Кроме того, индикатор предоставляет возможность использовать индикаторы CCI, RSI и Stochastic для дальнейшего уточнения генерируемы
Currency Strength 7
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Технический индикатор   «Сила валюты 7»   — это мощный инструмент, призванный помочь трейдерам оценить силу семи самых популярных валют. Анализируя силу AUD, USD, EUR, GBP, JPY, CHF и CAD, этот индикатор дает ценную информацию о динамике валют. Он представляет силу валюты на графике с помощью линий, что позволяет трейдерам быстро оценить относительную силу различных валют. Одной из выдающихся особенностей этого индикатора является его способность отображать на графике расширенный объем историче
BullsBears Action
Thushara Dissanayake
Эксперты
BullsBears Action Expert Advisor   — это передовое торговое решение, разработанное для трейдеров, которые полагаются на анализ рынка на основе объема. Используя данные об объеме Bulls and Bears, этот советник автоматически определяет потенциальные торговые возможности на основе силы рынка и исполняет ордера Buy или Sell в соответствии с заданными пользователем параметрами. Он полностью настраиваемый, что позволяет трейдерам точно настраивать свои стратегии с помощью нескольких фильтров, опций у
Crossover Action
Thushara Dissanayake
Эксперты
Советник Crossover Action   — это продвинутый инструмент, предназначенный для автоматизации одной из самых популярных торговых стратегий —   стратегии пересечения скользящих средних   . Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и мощным функциям этот советник упрощает ручную торговлю и выполняет сделки автоматически на основе пересечения скользящих средних. Одной из ключевых особенностей этого советника является его надлежащая система управления рисками, гарантирующая, что сделки выполняются с
CCI Action
Thushara Dissanayake
Эксперты
Советник CCI Action   — это мощный инструмент, предназначенный для автоматизации   стратегии CCI (индекс товарного канала)   , позволяющий трейдерам извлекать выгоду из касаний уровня CCI. Благодаря удобным настройкам и надежной системе управления рисками этот советник представляет собой надежное и эффективное решение для трейдеров, желающих использовать индикатор CCI в своем торговом подходе. Одной из ключевых особенностей этого советника является правильная система управления рисками, которая
News Robo
Thushara Dissanayake
2 (1)
Эксперты
Советник News Robo — это мощный инструмент, предназначенный для помощи новостным трейдерам в открытии отложенных ордеров со скрытым стоп-лоссом во время выхода новостей. Он предлагает несколько функций, которые улучшают ваш торговый опыт и защищают ваши сделки. Одной из ключевых особенностей News Robo является скрытый стоп-лосс, который идеально подходит для новостных трейдеров, которые предпочитают скрывать свои стоп-лоссы от брокеров-маркет-мейкеров. Стоп-лосс автоматически раскрывается после
RSI Action
Thushara Dissanayake
3.67 (3)
Эксперты
Советник RSI Action   — это мощный инструмент, который автоматизирует популярные стратегии   RSI (индекс относительной силы)   , обеспечивая эффективную и точную торговлю. Используя уровни перекупленности и перепроданности, этот советник определяет оптимальные точки входа для ордеров на покупку и продажу. Он также предлагает различные варианты фильтрации сигналов для повышения точности торговли, включая точки разворота RSI, отложенные ордера, идентификацию основного тренда и сигналы пересечения
Fibo Scalper Pro
Thushara Dissanayake
2.33 (3)
Эксперты
Советник Fibo Scalper Pro   — это мощный инструмент, предназначенный для автоматизации популярных   торговых стратегий Фибоначчи   . Он упрощает процесс торговли, автоматически рисуя и корректируя уровни Фибоначчи на графике. Эта функция обеспечивает удобство и точность для трейдеров, которые используют уровни коррекции и расширения Фибоначчи в своем анализе. Одной из ключевых особенностей Fibo Scalper Pro является его возможность настройки. Это позволяет профессиональным трейдерам включать ил
TPSL Driver
Thushara Dissanayake
Утилиты
Представляем   TPSL Driver Utility   , мощный инструмент, предназначенный для улучшения вашего торгового опыта за счет автоматизации управления стоп-лоссом и тейк-профитом. Эта утилита предназначена для каждого трейдера, который хочет беспрепятственного управления ордерами и передовых методов защиты прибыли. С помощью утилиты драйверов TPSL у вас есть возможность выбирать между двумя режимами управления заказами: скрытым и визуальным. Скрытый режим позволяет вам скрыть уровни тейк-профита и стоп
Breakout Robot
Thushara Dissanayake
5 (3)
Эксперты
Breakout Robot EA   — специализированный торговый инструмент, разработанный для автоматизации   прорывов на основе временных сессий   . Советник работает, рисуя рамку ценового диапазона и линии максимума/минимума в соответствии с указанными входными параметрами времени. Когда цена прорывается выше максимума или ниже минимума этого определенного диапазона, советник автоматически исполняет сделки. Основная функциональность системы сосредоточена на   прорыве EURJPY   между 22:00-02:00 GMT, в то вре
Entry Point
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Он       Точка входа       индикатор — это       профессиональная панель мониторинга сигналов       который объединяет несколько технических индикаторов на трех временных интервалах для получения единого результата.       Объединенный сигнал на вход   . Вместо того чтобы работать с отдельными окнами для скользящих средних, CCI, RSI, стохастического осциллятора, акселератора Билла Уильямса и анализа объемов, трейдеры могут просматривать все эти показатели в одном окне.       Интуитивно понятная в
Entry Point Dashboard Ultimate
Thushara Dissanayake
4 (5)
Индикаторы
Индикатор   Entry Point Dashboard Ultimate   — это   многовременной торговый индикатор для MT4 и MT5,   разработанный для упрощения   технического анализа   ,   анализа рыночных трендов   и   определения точек входа   путем объединения нескольких торговых инструментов в единую визуальную панель. Индикатор анализирует   скользящие средние   ,   CCI   ,   RSI   ,   стохастический осциллятор   , данные импульса и объемы на выбранных временных интервалах, создавая структурированный обзор текущей рын
Fibo Channels Ultimate
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Представляем технический индикатор   Fibo Channels Ultimate   , мощный инструмент, разработанный для того, чтобы коренным образом изменить вашу торговую стратегию Фибоначчи. Благодаря своей расширенной функциональности этот индикатор автоматически рисует все прошлые каналы Фибоначчи на вашем графике, экономя ваше время и усилия. Что отличает Fibo Channels Ultimate, так это его исключительные возможности настройки, позволяющие профессиональным трейдерам рисовать любой уровень Фибоначчи по своему
Crossover Tactics Ultimate
Thushara Dissanayake
Эксперты
Советник Crossover Tactics Ultimate   — это мощный инструмент, предназначенный для автоматизации популярных   стратегий пересечения скользящих средних   . Он отлично подходит для определения оптимальных точек входа на основе пересечения трех скользящих средних, а также использует передовые методы фильтрации для повышения надежности сигналов. Однако, что отличает этот советник, так это его комплексная система управления торговлей, известная как алгоритм TPSL Driver Utility. Одной из выдающихся ос
DFP Reconnoiter Ultimate
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Представляем   DFP Reconnoiter Ultimate   — технический индикатор, специально разработанный для трейдеров, использующих   стратегию Daily Fibonacci Pivot   . Этот индикатор включает в себя стандартные уровни коррекции Фибоначчи, дневные уровни разворота, модели свечей, уровни ATR и ADR для определения областей разворота и выхода, что обеспечивает своевременные входы. Ключевые уровни восстановления Фибоначчи 38,2%, 50,0% или 61,8% предпочтительнее в сочетании с дневным центральным пивотом. Страте
Currency Heat Wave Ultimate
Thushara Dissanayake
5 (1)
Индикаторы
Технический индикатор   Currency Heat Wave Ultimate   — это ценный инструмент, который предоставляет трейдерам информацию о силе основных валют в режиме реального времени. Благодаря анализу 28 валютных пар он предлагает всесторонний обзор силы валюты прямо на графике, что делает его невероятно удобным в использовании. Динамически меняя цвета, он позволяет трейдерам быстро определять позиции валют и принимать обоснованные решения. Одной из примечательных особенностей Currency Heat Wave является е
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