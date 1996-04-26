Индикатор

Candlestick Pattern Alert

— это

индикатор свечных паттернов для MT4 и MT5

, предназначенный для автоматического обнаружения, классификации и отображения более

50 основных японских свечных паттернов

в режиме реального времени. Разработанный для

торговли на основе ценового движения

и

технического анализа

, индикатор сканирует завершенные свечи, определяет подтвержденные

бычьи и медвежьи разворотные паттерны

и

паттерны продолжения тренда

, и отмечает их непосредственно на графике четкими стрелками и метками. Интерактивная панель управления позволяет трейдерам включать или отключать отдельные паттерны, управлять оповещениями и организовывать категории паттернов одним щелчком мыши, а встроенные обучающие карточки объясняют каждый паттерн, его рыночное значение, торговый контекст и рейтинг надежности. Разработанный для

трейдеров Forex

,

трейдеров золота (XAUUSD)

,

индексных трейдеров

,

трейдеров криптовалют

,

скальперов

,

внутридневных трейдеров

,

свинг-трейдеров

и трейдеров, изучающих

японские свечные паттерны

, Candlestick Pattern Alert упрощает анализ графиков, автоматически определяя важные формации ценового движения без необходимости постоянного ручного чтения графика. Индикатор работает на всех таймфреймах от

M1 до MN

, поддерживает

Форекс

,

металлы

,

индексы

,

криптовалюты

и другие рынки CFD, а также объединяет

обнаружение паттернов свечей без перерисовки

,

фильтрацию тренда

и

многоканальные оповещения

в единое настраиваемое торговое пространство.



Основные функции



Индикатор Candlestick Pattern Alert непрерывно анализирует завершенные ценовые свечи и автоматически обнаруживает 53 японских свечных паттерна, используя настраиваемые правила ценовой структуры и логику подтверждения разворота. Вместо того чтобы отмечать каждую свечу, которая лишь отдаленно напоминает паттерн, индикатор оценивает каждый завершенный бар, используя окно разворота, и строит паттерны только после закрытия свечи. Такой подход без перерисовки обеспечивает стабильную историческую запись, позволяя трейдерам просматривать предыдущие сигналы именно в том виде, в котором они были сгенерированы.

Индикатор разделяет обнаружение закономерностей на три категории:

Схемы отдельных свечей

Схема расположения двух свечей

Три варианта оформления свечей

Поддерживаемые формации включают множество широко используемых паттернов разворота и продолжения тренда, таких как Молот , Пин-бар , Доджи , Доджи-стрекоза , Доджи-надгробие , бычье и медвежье поглощение , Харами , Утренняя звезда , Вечерняя звезда , Три белых солдата , Три черных ворона , гэпы Тасуки , Три метода и многие другие японские свечные формации. Эта обширная библиотека паттернов позволяет трейдерам изучать различное поведение рынка, используя один индикатор свечных паттернов, вместо того, чтобы комбинировать несколько инструментов.

Для повышения наглядности графика каждый обнаруженный паттерн отображается с четко расположенной стрелкой Wingdings и описательной меткой. Расположение стрелки автоматически корректируется с использованием расчетов среднего истинного диапазона (ATR) , что помогает маркерам оставаться видимыми при различных условиях волатильности и торговых инструментах.

Встроенный фильтр тренда скользящих средних помогает трейдерам анализировать свечные модели в более широком контексте рынка. В зависимости от выбранного режима фильтр можно отключить, использовать для выделения потенциальных моделей разворота против текущего тренда или настроить для отображения моделей, соответствующих текущему направлению тренда. Это позволяет трейдерам сравнивать движение цены с более широким анализом тренда без изменения индикаторов.

Одной из отличительных особенностей индикатора является встроенная интерактивная панель управления . Панель управления группирует паттерны по категориям «Односвечной» , «Двухсвечной » и «Трехсвечной» и позволяет индивидуально настраивать каждый паттерн. Трейдеры могут независимо управлять параметрами «Показать» и «Оповещения» для каждого паттерна свечей, что упрощает настройку рабочего пространства в соответствии с личными торговыми предпочтениями.

К каждому обнаруженному паттерну прилагается дополнительная обучающая карточка . Выбрав маркер на графике, трейдеры могут просмотреть краткое объяснение, описывающее паттерн, его общую рыночную интерпретацию, типичный торговый контекст и рейтинг надежности от 1 до 5 звезд . Этот обучающий слой помогает начинающим трейдерам понять анализ японских свечных графиков, а опытным трейдерам позволяет быстро просмотреть информацию о паттерне, не покидая график.

Индикатор поддерживает несколько методов оповещения, включая всплывающие уведомления , звуковые оповещения , push-уведомления на мобильные устройства и оповещения по электронной почте , помогая трейдерам оставаться в курсе появления выбранных паттернов свечей на отслеживаемых графиках. Все настройки панели управления, параметры видимости паттернов, выбранные оповещения и цветовые предпочтения автоматически сохраняются с помощью глобальных переменных, обеспечивая согласованность рабочего пространства после перезапуска платформы, изменения символов и таймфреймов.

Благодаря поддержке настраиваемой глубины сканирования, чувствительности обнаружения колебаний, пороговых значений геометрии паттернов, масштабирования панели управления, сворачиваемых панелей, двадцати встроенных цветовых тем и ручной настройки цвета, Candlestick Pattern Alert предоставляет гибкую среду для трейдеров, которые полагаются на анализ ценового движения , распознавание паттернов свечей и технический анализ на различных рынках и при разных стилях торговли.



Основные характеристики



53 японских свечных паттерна – автоматически определяет 18 одиночных , 16 двухсвечных и 19 трехсвечных бычьих и медвежьих паттернов разворота или продолжения тренда.

Сигналы, не требующие перерисовки свечи – паттерны подтверждаются только после закрытия свечи с использованием подтверждения колебаний для стабильных исторических сигналов.

Обнаружение паттернов на основе колебаний цены – фильтрует паттерны на подтвержденных максимумах и минимумах колебаний цены, чтобы уменьшить количество ненужных сигналов на графике.

Интерактивная панель управления – организуйте шаблоны по категориям и индивидуально управляйте параметрами отображения и оповещения для каждого шаблона.

параметрами Учебные карточки – Просматривайте значение каждого паттерна, торговый контекст и рейтинг надежности от 1 до 5 звезд непосредственно на графике.

Фильтр тренда по скользящим средним — дополнительные режимы « Выкл .» , «Разворот» и «Выравнивание тренда» помогают анализировать закономерности в рамках более широкого рыночного тренда.

дополнительные режимы « .» Интеллектуальные визуальные маркеры – стрелки и метки, скорректированные по ATR, остаются четкими на разных рынках и при различных условиях волатильности.

Многоканальные оповещения – поддерживают всплывающие окна , звуковые уведомления , push-уведомления на мобильные устройства и уведомления по электронной почте для выбранных шаблонов.

уведомления Гибкая настройка — отрегулируйте глубину сканирования, ретроспективный анализ, чувствительность к паттернам, размер панели мониторинга, цвета и темы в соответствии с вашим торговым стилем.

Автоматическое сохранение настроек – предпочтения панели управления, оповещения и выбранные шаблоны автоматически сохраняются между сеансами работы на платформе.

Поддержка нескольких рынков – работает с Форексом , золотом (XAUUSD) , индексами , криптовалютами и другими инструментами CFD с автоматической обработкой размера пункта.



Практическое применение в торговле



Функция оповещения о свечных паттернах может использоваться с широким спектром торговых методик, включая торговлю на основе анализа ценового движения , следование за трендом , торговлю на разворотах , торговлю на продолжении тренда , скальпинг , внутридневную торговлю , свинг-трейдинг и анализ на нескольких временных интервалах .

Многие трейдеры используют японские свечные модели для изучения психологии рынка и оценки реакции покупателей и продавцов на важных ценовых уровнях. Автоматически распознавая эти формации, индикатор помогает сократить время, затрачиваемое на ручное сканирование графиков, и обеспечивает последовательный подход к анализу свечных моделей .

Для трейдеров, использующих анализ ценового движения , этот индикатор выделяет значимые свечные формации вблизи уровней поддержки и сопротивления , позволяя трейдерам сочетать распознавание паттернов со структурой рынка, линиями тренда, зонами спроса и предложения или другими инструментами технического анализа.

Для трейдеров, торгующих по тренду , дополнительный фильтр «Скользящая средняя тренд» предоставляет дополнительную информацию, показывая, совпадают ли обнаруженные паттерны с преобладающим трендом или противостоят ему. Это позволяет трейдерам изучать возможности продолжения тренда и потенциальные зоны разворота в рамках более широкого анализа тренда.

Для трейдеров, торгующих на разворотах , такие паттерны, как «Молот» , «Бычье поглощение» , «Утренняя звезда» , «Падающая звезда» и «Вечерняя звезда» , могут помочь определить области, где могут меняться рыночные настроения. Эти сигналы можно оценивать вместе с уровнями поддержки и сопротивления, зонами коррекции Фибоначчи или точками разворота для построения более полного технического анализа.

Для трейдеров , торгующих на основе теории продолжения тренда, такие формации, как «Восходящие три метода» , «Падающие три метода» и паттерн «Разрыв Тасуки», предоставляют дополнительную информацию о потенциальном продолжении тренда после временных пауз на рынке.

Для скальперов этот индикатор можно использовать на более низких таймфреймах, таких как M1 , M5 и M15, для автоматического отслеживания краткосрочных свечных формаций без необходимости постоянного просмотра каждого графика.

Для внутридневных трейдеров автоматическое распознавание паттернов помогает выявлять развивающиеся рыночные условия на протяжении активных торговых сессий, а настраиваемые оповещения уведомляют трейдеров о появлении выбранных формаций.

Для свинг-трейдеров более высокие таймфреймы, такие как H1 , H4 и D1, позволяют сосредоточиться на более крупных рыночных движениях и долгосрочных свечных формациях, используя обучающие карточки для непосредственного изучения характеристик паттернов на графике.

Встроенная панель управления позволяет легко включать и выключать отдельные паттерны, сравнивать различные категории свечных формаций и настраивать оповещения в соответствии с каждой торговой стратегией. Независимо от того, торгуете ли вы на Форексе , золоте (XAUUSD) , индексах , криптовалютах или других рынках CFD, индикатор предоставляет организованную среду для изучения ценового движения , рыночных настроений и японских свечных паттернов .



Идеально подходит для

Сервис Candlestick Pattern Alert предназначен для трейдеров, которые используют анализ ценового движения , японские свечные модели и технический анализ для изучения поведения рынка по различным финансовым инструментам и временным интервалам.

Этот индикатор подходит для:

Трейдеры на рынке Форекс ищут автоматическое определение бычьих и медвежьих свечных паттернов без ручного сканирования каждого графика.

Трейдеры, работающие с золотом (XAUUSD), анализируют модели разворота и продолжения тренда вблизи важных уровней поддержки и сопротивления.

Трейдеры, работающие с индексами , торгуют такими инструментами, как US30 , NAS100 , GER40 и другими индексами CFD, где для оценки рыночных настроений обычно используется анализ свечных графиков.

Трейдеры криптовалют отслеживают рынки с высокой волатильностью, используя автоматическое распознавание паттернов свечных графиков и настраиваемые торговые оповещения.

Скальперам , которым необходимо быстро определять формации свечей на более низких таймфреймах, не отслеживая постоянно движение цены.

Дневные трейдеры анализируют внутридневную структуру рынка и используют сигналы распознавания паттернов для мониторинга нескольких графиков на протяжении активных торговых сессий.

Свинг-трейдеры изучают свечные формации на более высоких таймфреймах в сочетании с более широким анализом трендов и структуры рынка.

Трейдеры, использующие анализ ценового движения (Price Action Traders) и сочетающие свечные паттерны с уровнями поддержки и сопротивления, линиями тренда, точками разворота (Pivot Points), уровнями Фибоначчи или другими методами технического анализа.

Трейдеры, работающие по тренду, используют дополнительный фильтр «Скользящая средняя тренд» для оценки того, соответствуют ли свечные модели преобладающему рыночному тренду или противостоят ему.

Для начинающих трейдеров , желающих изучить японские свечные модели с помощью интерактивных обучающих карточек и наблюдения за рыночной ситуацией в режиме реального времени.

Этот инструмент предназначен для опытных трейдеров , которым необходима широкая возможность настройки паттернов, выборочные оповещения и структурированная панель управления, адаптируемая под их собственную торговую стратегию.

Трейдерам, работающим вручную и по собственному усмотрению, нужен организованный инструмент анализа графиков, который сократит количество повторных сканирований графиков, сохраняя при этом контроль над торговыми решениями.



Оптимальная конфигурация



Система оповещений о свечных паттернах работает на всех таймфреймах MetaTrader (от M1 до MN) и поддерживает рынки Форекс , золота (XAUUSD) , индексов , криптовалют и других CFD.

Скальпинг: M1, M5, M15

Дневная торговля: M15, M30, H1

Свинг-трейдинг: H4, D1, W1

Для более наглядного анализа трейдеры могут настраивать видимость паттернов , индивидуальные оповещения , режим фильтрации трендов , глубину сканирования и внешний вид панели управления в соответствии со своим предпочтительным стилем торговли. Масштабируемая панель управления автоматически сохраняет все настройки, обеспечивая единообразное рабочее пространство при перезапуске платформы и изменении таймфрейма.



Заключительные замечания



Индикатор Candlestick Pattern Alert — это инструмент технического анализа , который автоматически обнаруживает более 50 японских свечных паттернов, используя сигналы закрытых баров без перерисовки . Он помогает трейдерам анализировать движение цен , структуру рынка и направление тренда на рынках Форекс , металлов , индексов , криптовалют и других CFD-рынках.

Данный индикатор не предсказывает будущие движения цен и не гарантирует результатов торговли . Для достижения наилучших результатов используйте его в сочетании с собственным анализом и управлением рисками .