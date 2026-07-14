For gold Long Trading Strategy on MT5

Продвинутая торговая система для золота, только лонг, для таймфреймов 15, 30 и 60 минут. Использует новейшую мультимодальную торговую стратегию, разработанную исключительно для длинных позиций. Перед использованием проверьте дневной график — если глобальный тренд восходящий, можете смело применять систему. Она способна приносить месячную доходность до 70%. Эта система — результат более 10 лет исследований автора в области компьютерных систем, математической статистики, количественного трейдинга и множества математических моделей. Торговый риск крайне низок, поскольку используется кредитное плечо 100x и всего 0,01 лота. Например, при депозите 1 000 USD с лотом 0,01 максимальный убыток по ордеру составляет 12 USD, а прибыль может достигать 35 USD — превосходное соотношение риска к прибыли. Месячная прибыль может достигать около 700 USD, консервативно — около 500 USD. Другие размеры лотов масштабируются пропорционально. Примечание: если вы планируете держать длинные позиции в течение всего года, сначала убедитесь, что глобальный тренд является восходящим. Поверьте — это лучшая система для торговли фьючерсами на золото, которую я когда-либо видел.


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Scalp Master MT5
Hari Parajuli
Эксперты
Scalp Master Expert Advisor — это полностью автоматизированная торговая система, разработанная для скальпинговых стратегий в условиях трендового рынка. Она создана для выявления краткосрочных торговых возможностей на ликвидных рынках с особым акцентом на качество сделок и контроль риска. EA подходит для трейдеров, которые предпочитают системный и основанный на правилах подход без ручного вмешательства. Он лучше всего работает на инструментах с низкими спредами и высокой ликвидностью, включая: XA
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Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
Эксперты
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SD Gold HFT Scalper EA — это продвинутая высокочастотная торговая система, разработанная специально для экстремальной волатильности и быстрого исполнения сделок на рынке. В отличие от традиционных Expert Advisor, которые полагаются на запаздывающие данные свечей OHLC (Open, High, Low, Close), эта система работает полностью на чистых, сырых тиковых данных. Отслеживая микро-движения цен Bid и Ask, она выявляет и использует взрывные импульсы движения ещё до того, как они появятся на стандартных гр
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