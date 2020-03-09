For gold 15 minutes Short Trading Strategy

Система торговли золотом «Односторонний шорт на 15-минутном графике» использует недавно разработанную мультимодальную торговую стратегию. Она работает исключительно на продажу, следуя медвежьему макротренду на дневном графике, так что вы можете использовать её с уверенностью. Она способна приносить ежемесячную доходность до 70%. Эта торговая система — результат более чем 10-летних исследований автора в области компьютерных систем, математической статистики, количественного трейдинга и различных математических моделей. Торговый риск крайне низок, так как стратегия использует объём 0,01 лота при кредитном плече 1:100. Например, при депозите в 1000 долларов США каждая сделка объёмом 0,01 лота рискует не более чем 12 долларами убытка, а прибыль может достигать 30 долларов — исключительно высокое соотношение риска к прибыли. Месячная прибыль может достигать примерно 700 USD, консервативная оценка — 500 USD. Другие объёмы лотов можно пропорционально масштабировать. Примечание: если вы планируете удерживать короткую позицию в течение года, необходимо сначала определить, действительно ли макротренд является нисходящим. Поверьте мне, это лучшая система для торговли фьючерсами на золото, которую я когда-либо видел.