One click linker mt4

Устали от лагающих панелей с кучей ненужных кнопок?

Этот линкер создан для тех, кто ценит чистоту графика и быстродействие.

Ничего лишнего — только мгновенное переключение инструментов в один клик


Преимущества:

-Решает главную проблему терминала Meta Trader - неудобное и медленное переключение графиков

-Не перегружен лишним функционалом

-Молниеносно работает

-Легко устанавливается и настраивается

-Можно кастомизировать под свою цветовую схему графиков


Это бесплатная Lite версия

Отличие от Pro - ограниченный функционал

А именно:

-Максимальное количество выводимых символов - 10

-Нет функции распределения символов в  колонки

-Нет функции автообновления при изменении в окне "обзор рынка"


Рекомендуем также
OneClick Wonder light
Hajime Tsuro
Утилиты
This is a light version of OneClickWonder. It has a limitation of lotsize ( 0.01 ) and also the trade direction (only SELL ) and magic number is fiexd (magic number = 11 ) ------------------------------------ OneClickWonder manages open trades by   Magic Number   and   Symbol , providing: ·            Individual or Basket Trailing Stop ·            Optional Averaging system   (adds new trades automatically) ·            OneClickOrder buttons   (BUY / SELL directly from chart) ·            Works
FREE
ElsnaRay Color n Lines
Raymond Edusei
Утилиты
it's a combination of my rectangle and a line at half the distance of the between the upper part of a rectangle and the lower of the next rectangle /zone you can now select manual anchor where you put your own desired starting price example , 145 , for usdjpy or 3000 for gold 1.15000 for eurusd and any other  It’s a pure charting indicator that builds a fixed-price zone grid: Anchor: Uses StartUpperPrice as the top of index 0 (fixed, not auto-shifting). Zones: Draws rectangles every StepPips , e
FREE
Period Change Button
Rainer Albrecht
3 (1)
Утилиты
Самый быстрый способ поменять период. Подходит для трейдеров, использующих несколько графиков и таймфреймов. Размер форма и цвет настраиваются. Входные параметры Corner — выберите "Right lower chart corner" ("Нижний правый угол графика") в качестве угла размещения Color — цвет фона кнопки ColorText — цвет текста кнопки ColorOn — цвет фона кнопки для текущего периода ColorOnText — цвет текста кнопки для текущего периода Font — шрифт Arial, Verdana... FontSize — размер шрифта в пикселях DistanceX
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.27 (59)
Индикаторы
Данный информационный индикатор будет полезен тем, кто всегда хочет быть в курсе текущей ситуации на счете. Индикатор отображает такие данные, как прибыль в пунктах, процентах и валюте, а также спред по текущей паре и время до закрытия бара на текущем таймфрейме.  VERSION MT5 -  Больше полезных индикаторов Существует несколько вариантов расположения информационной строки на графике: Справа от цены (бегает за ценой); Как комментарий (в левом верхнем углу графика); В выбранном углу экрана. Так же
FREE
Position Selective Close MT4
Francisco Manuel Vicente Berardo
Утилиты
The Position Selective Close is a multi-symbol multi-timeframe script used to close simultaneously various positions.  General Description   The Position Selective Close   possesses   three operation modes (Intersection,   Union   and All) that control the way   as   four position features (symbol, magic number,   type   and profit) are used. The modes, available through the Selection Mode input parameter, relate to the features, available through the “Select by Feature” and “Feature” input pa
FREE
Kalifx Local Trade copier mt4
Calvin Andile Mahlangu
Утилиты
Kalifx Local Trade Copier mt4 Kalifx Local Trade Copier replicates trades from one trading account (Master) to another (Slave) in real time. It copies opening, modifying, and closing of trades, so multiple accounts can follow the same strategy without manual intervention. It is useful for managing multiple accounts, testing strategies across different brokers, or mirroring trades between accounts. How It Works The EA runs in two modes using a single file. MASTER mode monitors trading activity
FREE
Tetris MT4
Mr Andrei Tulei
Утилиты
Tetris remains one of the most fun and addictive pieces of software to ever grace the computing scene. That's right, everything that everyone loves about Tetris can now be experienced on MT4 platform. Its beautiful simplicity and surprisingly fast-paced gameplay make it an exceptionally easy thing to just pick up and play on short notice. This version comes with everything everyone loves about Tetris. It has all six of the classic tetrimino shapes, the steadily growing level of challenge tha
FREE
Copy MT4 simply
VLADIMIR SHEVCHENKO
4 (1)
Утилиты
Бесплатная программа для копирования ордеров между терминалами на одном компьютере. Копируются любые ордера в любом направлении, между любыми счетами. Принцип работы: На терминале с которого необходимо копировать - устанавливается параметр "Server". На терминале или терминалах на которых необходимо открывать скопированные позиции - устанавливается параметр "Client". Также на клиенте необходимо внести номер счета терминала "Server". В дальнейшем, планируется увеличивать функционал программы.
FREE
Pay Barbossa
Alexander Pryakha
Утилиты
28 Pairs for free version PayBarbossa @ pattern 2 Sharks The AG algorithm is an element of a comprehensive trading system for trading a basket of currencies across 8 major currencies across all 28 currency pairs. The algorithm serves as a signal block for determining entry/exit from a position. To collect initial values, AG uses data from the CSS Currency Slope Strength cluster indicator. This indicator was not chosen by chance - it performed very well during testing of the algorithm. A. AG d
FREE
Safety
Sergey Ermolov
5 (2)
Утилиты
Думаю, всем известно такое правило управление капиталом, как «Сейф». Для тех, кто не в курсе, сейф предполагает закрытие половины позиции после того, как прибыль по сделке сровнялась с размером стопа. Таким образом, даже если цена разворачивается и цепляет стоп, Вы уже не потеряете деньги, т.к. точно такой же размер прибыли был получен при закрытии части позиции ранее. Советник Safety имеет всего одну настройку – лот закрытия. Оставив ее в положении 0, советник будет закрывать ровно половину сде
FREE
Arrow Drawing Tool
Mikhail Ostashov
Утилиты
Индикатор "Стрелки" (Arrow Drawing Tool) Краткое описание: Удобный инструмент для рисования стрелок на графике с помощью кнопки и мыши. Позволяет визуально отмечать направления движения цены, уровни поддержки/сопротивления и важные ценовые зоны. Основные возможности: Простое управление   - кнопка "Стрелка" для активации режима рисования Автоматическая окраска   - зеленые стрелки для движения вверх, красные для движения вниз Настраиваемый дизайн   - регулируемая длина и угол наконечника стрелки Г
FREE
Supply and Demand Order Blocks
Issam Kassas
4.93 (30)
Индикаторы
Блоки ордеров спроса и предложения: Индикатор "Блоки ордеров спроса и предложения" - это сложный инструмент, основанный на концепциях умного денег, фундаментальных для технического анализа рынка Форекс. Он направлен на выявление зон спроса и предложения, ключевых областей, где институциональные трейдеры оставляют значительные следы. Зона предложения, указывающая на ордера на продажу, и зона спроса, указывающая на ордера на покупку, помогают трейдерам предвидеть потенциальные развороты или заме
FREE
Mr Beast Indicator
Luis Mariano Vazquez Marcos
Индикаторы
Indicador Gratuito desarrollado por Mr Beast Inversiones Mr Beast : Gestión de riesgo profesional. Brindo a la comunidad la entrada a productos de M Beast. Echar un vistazo a mis señales y expert advisors. Descuentos de hasta 70% Diclaimer: La negociación en Forex, CFD y Opciones conlleva un riesgo de pérdida sustancial y no es adecuada para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede actuar en su contra y también en su favor, Antes de decidirse a operar en productos tan apalanca
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.68 (50)
Индикаторы
Free automatic fibonacci - это индикатор, который автоматически строит коррекции Фибоначчи, основываясь на количестве баров, выбранных в параметре BarsToScan. Линии Фибоначчи автоматически обновляются в реальном времени при появлении новых максимальных и минимальных значений среди выбранных баров. В настройках индикатора можно выбрать уровни, значения которых будут отображены. Также можно выбрать цвет уровней, что позволяет трейдеру прикреплять индикатор несколько раз с разными настройками и цве
FREE
Easy Candles
Alexander Nikolaev
3 (1)
Эксперты
Простой и бесплатный советник, торгующий по свечам. Он сравнивает несколько ближайших свечей и их объемы, и на основе этого открывает сделку. В отличии от профессиональной версии , он анализирует только 1 таймфрем. Рекомендуемые таймфреймы для данного советника - это H1, H4, D1, валютные пары могут быть любые. Перед торговлей всегда необходимо проводить оптимизацию параметров, а также после некоторого периода торговли. Входные параметры Lots - размер лота (если Lots=0, тогда лот будет рассчитыв
FREE
Check Execution Broker
Nikolaos Pantzos
5 (1)
Утилиты
Этот эксперт является инструментом для проверки типа исполнения и спреда брокера. Запустите советник на любом графике и ждите окончания проверки. Эксперт отправляет отложенный ордер (Buy Stop) на расстоянии от текущей цены (100 пипсов), а затем изменяет его. После удаления советника с графика отложенные ордера истекают и удаляются через 15 минут. Параметры OrdersID - магический номер для ордеров. ManualLotSize - размер лота ордеров. TypeOfOrderUse - тип устанавливаемых ордеров, рыночные или отл
FREE
Multi TF MA Levels
Luke Anthony Caras
Индикаторы
Multi-TF MA Levels plots a single moving average across multiple timeframes directly on your chart, giving you instant context at every level of the market. No switching charts. No mental maths. Just clean, flat lines showing exactly where the MA sits on M15, M30, H1, H4 and D1 — all updated on confirmed bar close so there is no repainting. Features Plots the local timeframe MA plus up to 5 higher timeframe MAs simultaneously HTF lines only update on confirmed bar close — no repainting Higher ti
FREE
MT4 AccountInfoEA
Nikolaos Pantzos
Утилиты
Account Info EA It is a tool that presents on the graph all the positions of the account, and specific information concerning the positions, but also the account. It enables the user to have an image of his account at a glance. Use like any expert advisor. You can't attach it in the same chart with other expert advisor. It does not have the ability to open or manage positions. You can attach it on any chart and any timeframe.
FREE
Auto double push limited
Yasunao Koyama
Утилиты
Update:ver1.53 (2023/08/16) ・概要と必要環境 手動発注もしくは他ツール等からの発注に対し、指値発注予約の複製を生成します。こちらは「発注操作の簡易化」に特化したものになります。発注判断となる分析は、資料を漁る、経験則を導く、他の分析ツールやEAを併用する等、利用者ご自身で頑張ってください。なお、ver1.28より、「決済後、自動で再発注する」機能が実装されました。(有償版でのみ有効化できます) ・導入と導入後の操作 導入そのものは簡単です。「自動売買可能なEA」として、適当なチャートにて動作させるだけです。(チャートの対象相場は問いません。このEAは、チャートを見ていません)。あとは、「このEAでのローカルコピー以外の発注」があれば、それに応じて「損失が出た場合に備えての追加取引の予約」という形で、指値発注が自動生成されます。 導入操作上の注意として、「本EAを、複数のチャートで動作」はできません。EAがチャート自体を見ておらず、注文状況だけを見ているため、複数のチャートで動かす意味もありません。また、ターミナルとEAの設定として「自動売買」を許可しない
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
Утилиты
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro — это автоматизированная торговая система, разработанная для MetaTrader 4. Она использует ценовые уровни Фибоначчи в сочетании с анализом тренда и структуры для определения точек входа и выхода. Советник поддерживает как длинные, так и короткие позиции и включает встроенные параметры управления рисками. Основные характеристики: • Использует логику коррекции и расширения Фибоначчи для построения точек входа, стоп-лосса и тейк-профита. • Настраиваемый размер л
FREE
CandleCloseTimer MT4
Andrei Strashko
Утилиты
CandleCloseTimer — полный контроль времени до закрытия свечи CandleCloseTimer — это компактная утилита для MetaTrader 4, которая показывает обратный отсчет до закрытия текущей свечи прямо на графике. Таймер расположен рядом с текущей ценой, поэтому нужная информация всегда находится там, где трейдер смотрит чаще всего — возле ценовой шкалы. Утилита не открывает сделки, не дает торговых сигналов и не вмешивается в работу терминала. Ее задача — помочь точно видеть, сколько времени осталось до закр
FREE
Metatrader Uptime Monitoring
Oeyvind Borgsoe
Утилиты
This utility keeps a watchful eye on your trading terminals and ensures that you are notified if any of them are disconnected. Simply attach the utility to a chart and connect to a monitoring service who can notify you. We use UptimeRobot for both VPS and terminal monitoring; however, any service supporting heartbeat monitoring can be employed. Many such services offer free plans and various notification methods, such as Cronitor.io
FREE
Price Alert for MT4
FEATrading OÜ
Утилиты
Price Alert - Профессиональная система ценовых уведомлений Дополнительные материалы и инструкции Полное руководство   -   Версия MT4   -   Версия MT5 Никогда больше не пропускайте важный ценовой уровень. Price Alert - это профессиональный инструмент ценовых уведомлений для MetaTrader, взятый из пакета Meta Extender. Устанавливайте неограниченное количество пользовательских оповещений и получайте мгновенные уведомления через всплывающее окно на графике, электронную почту и мобильный push-сигнал
FREE
Binary options tester
Vladimir Korotkikh
Индикаторы
Binary options tester Торговая панель для тестирования своих стратегий по правилам бинарных опционов. Возможности: Выставлять время экспирации в секундах. Задавать размер ставки. Задавать размер депозита. Задавать процент прибыли с сделки. Заключать несколько сделок подряд. Отслеживать время до закрытия опциона. График тиков с уровнями сделок дублируется на дополнительное окно для точности. Позволяет работать как в режиме тестирования так и в режиме реальных котировок. Программа дает представлен
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Индикаторы
Индикатор отображает на графике сигналы согласно стратегии Билла Вильямса. Демо версия индикатора имеет такие же функции, как и платная, за исключением того, что может работать только на демо-счете. Сигнал "Первый мудрец" формируется, когда появляется разворотный бар с ангуляцией. Бычий разворотный бар - у которого более низкий минимум и цена закрытия в верхней его половине. Медвежий разворотный бар - более высокий максимум и цена закрытия в нижней его половине. Ангуляция образуется, когда все
FREE
Countdown Bar Timer
Makarii Gubaydullin
Утилиты
Таймер обратного отсчёта до закрытия бара, + статус прогресса в %:  #1 многофункциональная утилита :   66+ функций, включая этот инструмент  |   Свяжитесь со мной  если у вас есть вопросы   |    версия MT5 В настройках индикатора вы можете настроить: Таймфрейм для расчёта; true / false: Опция Высшего Таймфрейма (следующий от используемого: M15->M30, H4->D1...) Позиция: 1 = Левый нижний угол; 2 = Правый нижний угол; 3 = Левый верхний угол; 4 = Правый верхний угол; Размер шрифта; Цвет; Стиль шриф
FREE
Universal TV to MT4 Webhook Connector
Reena Marie Lee
Утилиты
Universal TradingView to MT4 Webhook Connector Automatically execute your TradingView alerts inside MetaTrader 4 — fast, reliable, and hands-free. This connector bridges TradingView and MT4, allowing BUY, SELL, and CLOSE alerts from any TradingView indicator or strategy to be converted into real MT4 trades with advanced risk management . Stop fighting with complex python scripts or unreliable copiers. This tool pulls signals directly from any webhook server you choose and executes them with lig
FREE
Just Here
Michael Kent
Утилиты
By default Metatrader will show any newly created chart object on all timeframes. This handy utility will set the visibility of any new chart object drawn to be that of the current chart only.   e.g. If the chart timeframe is H4 then a new object will only be visible on the H4 timeframe.   Each object type can be included or excluded as required and, of course you can change the timeframes setting afterwards as this only operates at the point the chart object is created. Add to your chart and f
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Индикаторы
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
EasyGRID MT4
Nina Yermolenko
5 (8)
Утилиты
The utility places a grid of pending orders. You can select the number of orders in the grid, the step between orders, multiplier for the order size, SL and TP levels and the magic number. If you use a   profit bucket , please note that it applies to all orders on the current currency pair with the current magic. If you want to use several grids with independent profit buckets at the same time, run several copies of the utility and specify different magics in the settings. MT5 version of the ut
FREE
С этим продуктом покупают
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (443)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (110)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT4 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT4 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные пот
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (197)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке   -   Инструкция к приложению   -   Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характери
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Утилиты
Профессиональный копировщик сделок для MetaTrader 4 Быстрый, профессиональный и надежный копировщик сделок для MetaTrader 4 . COPYLOT позволяет копировать сделки Forex между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 , обеспечивая гибкую синхронизацию для разных типов счетов и сценариев торговли. Версия COPYLOT MT4 поддерживает: MetaTrader 4 → MetaTrader 4 MetaTrader 5 Hedge → MetaTrader 4 MetaTrader 5 Netting → MetaTrader 4   Версия MT5 Полное описание + DEMO + PDF Как купить Как установить Как по
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Утилиты
Скачать рабочую пробную версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT4 — это не просто локальный копировщик сделок; это полноценная система управления рисками и исполнения (risk management and execution framework), созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Ко
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (95)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Скачать пробную версию приложения для демонстрационного аккаунта: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/750864 . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим р
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.43 (7)
Утилиты
Unlimited Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными удаленно друг от друга, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайдеров. Пост
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (38)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.85 (61)
Утилиты
Торговая Панель для торговли в 1 клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  чарта  (график) или с  клавиатуры . С помощью нашей торговой панели Вы можете торговать   в один клик с графика   и совершать торговые операции в   30   раз быстрее стандартного управления в MetaTrader.  Автоматические расчеты параметров и функции, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести свою торговую деятельность в разы быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация по торговым с
Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT4 — расширенная торговая панель и рабочее пространство на графике для MetaTrader 4 VirtualTradePad PRO SE — это профессиональная торговая панель и рабочая среда управления сделками для MetaTrader 4 . Она помогает трейдерам быстрее открывать, сопровождать, защищать, закрывать и анализировать сделки из одного интерфейса на графике. Продукт создан для активных ручных трейдеров, которым нужно больше, чем простой набор кнопок. PRO SE объединяет исполнение в один клик, отложен
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.59 (34)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. АКЦИЯ - Если вы уже приобрели "Trade copier MT4", вы можете получить "Trade copier MT5" бесплатно (для копирования MT4 > MT5 и MT4 < MT5). Для получения более подробной информации об условиях, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщени
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (10)
Утилиты
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Gex Order Book Gamma Exposure Levels MT4
Andrew Tsujiguchi
Утилиты
Уровни гамма-экспозиции (GEX) из данных опционов CBOE в реальном времени. ES, NQ, RTY, Gold. Обновление каждые 2 минуты. Full description: GammaOrderBook — Советник «всё в одном», загружает и отображает данные GEX в реальном времени прямо на графике. Отдельный индикатор не нужен. Что отображается • GEX Bars — Уровни гаммы Call/Put в виде горизонтальных баров, разделённые по источнику ETF/Index • Zero Gamma Line — Критический уровень смены направления хеджирования • Panorama V4 — Мультитаймфр
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT4
Runwise Limited
5 (4)
Утилиты
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-up
Risk to R Ratio Manager
Omar Alkassar
Утилиты
Менеджер соотношения риска и прибыли — это визуальный инструмент управления ордерами и калькулятор размера позиции, разработанный для поддержки дисциплинированной торговли и профессионального управления рисками. Он позволяет трейдерам визуально устанавливать уровни входа, стоп-лосса и тейк-профита непосредственно на графике, автоматически рассчитывая размер лота и соотношение риска и прибыли перед отправкой ордера. Инструмент помогает стандартизировать подготовку к торговле и гарантирует, что ка
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
3.67 (3)
Утилиты
Это визуальная торговая панель, которая помогает вам легко размещать сделки и управлять ими, избегая человеческих ошибок и повышая вашу торговую активность. Он сочетает в себе простой в использовании визуальный интерфейс с надежным подходом к управлению рисками и положением [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно простой в использовании Торгуйте легко с графика Торгуйте с точным управлением рисками, без проблем Сохранение
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (42)
Утилиты
MT4 к Telegram Signal Provider - это простой в использовании и полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять сигналы в Telegram, превращая ваш аккаунт в поставщика сигналов. Формат сообщений полностью настраиваем! Однако для простого использования вы также можете выбрать предопределенный шаблон и включать или отключать определенные части сообщения. [ Демо ]  [ Руководство ] [ Версия для MT5 ] [ Версия для Discord ] [ Телеграм-канал ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Шаг за
Kali FX Trade Manager
Calvin Andile Mahlangu
Утилиты
Kalifx Trade Manager is a smart on-chart trading and risk-management panel for MetaTrader 4. It replaces manual order tickets and spreadsheet risk math with a compact, draggable panel that lets you place, size, and manage trades directly from the chart — including automatic breakeven, trailing stops, and a 3-level partial close (multi-TP) system with draggable on-chart lines. Built for discretionary traders who want the speed of a one-click panel with the discipline of automated risk rules runn
NT Trade Manager Panel MT4
Irina Nechaeva
Утилиты
Профессиональная панель для ручной торговли: весь цикл сделки в одном окне на графике, от точного входа до защиты счёта. Рассчитывайте объём строго под заданный риск, стройте сделку линиями прямо на графике с помощью RR Tool, открывайте рыночные и отложенные ордера, сетки и OCO. Сопровождение позиции панель берёт на себя: частичное закрытие до пяти уровней, шесть типов трейлинг-стопа, безубыток и Virtual SL/TP. Дневные, недельные и месячные лимиты защищают депозит и срабатывают автоматически при
Zone Trader MT4
Lee Samson
5 (1)
Утилиты
Автоматически торгуйте зонами поддержки и сопротивления или спроса и предложения, как только вы определите ключевые области, из которых хотите торговать. Этот советник позволяет вам рисовать зоны покупки и продажи одним щелчком мыши, а затем размещать их именно там, где вы ожидаете разворота цены. Затем советник отслеживает эти зоны и автоматически совершает сделки на основе ценового действия, которое вы указываете для зон. После совершения первоначальной сделки советник выйдет с прибылью в про
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Утилиты
Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
Tick Volume Chart
Boris Sedov
4 (2)
Утилиты
Tick Volume Chart — график тиковых объемов для MetaTrader 4. Инструмент создает графики, на которых каждая свеча имеет фиксированный тиковый объем. Распределение данных происходит не по времени, а по тиковому объему. Каждый бар содержит заданный (фиксированный) тиковый объем. Тиковый объем можно регулировать изменяя значение параметра Volume . На полученный график можно прикреплять индикаторы, советники и скрипты. Получается полностью рабочий график, на котором можно работать точно так же, как и
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Утилиты
Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
EquityTargetCloser MT4
Evgeniy Zhdan
Утилиты
Автоматическая фиксация прибыли по достижении целевого профита EquityTargetCloser   — это утилитарный советник для MetaTrader 5, который автоматически закрывает все рыночные позиции и удаляет отложенные ордера, как только   эквити (Equity) превысит текущий баланс на заданную сумму прибыли . После закрытия всех позиций цель автоматически повышается: новый порог = новый баланс + заданная прибыль. Советник не открывает сделки, а только управляет существующими позициями, помогая надёжно фиксировать
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Утилиты
Close If Profit or Loss with Trailing для MetaTrader 4 — автоматическое закрытие по общей прибыли или убытку Надёжная торговая утилита для MetaTrader 4, которая автоматически закрывает позиции, когда общая прибыль или общий убыток достигает заданного уровня. Советник контролирует открытые сделки, считает плавающий результат, может использовать трейлинг прибыли и помогает закрывать позиции быстрее, чем ручная реакция трейдера. MetaTrader 4 до сих пор активно используют ручные трейдеры, скальперы
DrawDown Limiter MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (8)
Утилиты
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
Утилиты
Усреднитель для MetaTrader 4 — профессиональная система сопровождения сделок и управления средней ценой Профессиональный советник для тех, кто хочет не просто усреднять позиции, а грамотно управлять серией сделок, просадкой и общей точкой выхода. Этот инструмент помогает сопровождать уже открытые позиции, улучшать среднюю цену входа и выстраивать понятную логику выхода всей серии в безубыток или прибыль. Усреднитель для MT4 создан не как автономная торговая система, а как специализированный мод
Trade Copier Professional MT4
Tola Moses Hector
Утилиты
Trade Copier Professional — Локальное решение для копирования сделок   Trade Copier Professional — это надёжная локальная система копирования сделок для MetaTrader 4/5. Она позволяет трейдерам мгновенно дублировать позиции на нескольких счетах на одном компьютере, оснащена встроенными средствами безопасности и профессиональной панелью управления.   Обзор   Советник работает в режимах Master и Slave из одного файла, с лёгким переключением. Сделки могут копироваться между терминалами MT4 и MT5 бе
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Утилиты
Trading History - Программа для торговли и управления капиталом на истории котировок в тестере стратегий. Может работать с отложенными и немедленными ордерами, оснащена функциями трейлинг стопа, безубытка и тейкпрофита. Очень хорошо подходит для тренировок и тестирования различных стратегий. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) Преимущества 1. В кратчайшие сроки позволяет протестировать любую торговую стратегию 2. Отличный тренажёр для тренировок трейдинга. Можно получи
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
Утилиты
Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
Другие продукты этого автора
One click linker
Dmitry Shulga
Утилиты
Устали от лагающих панелей с кучей ненужных кнопок? Этот линкер создан для тех, кто ценит чистоту графика и быстродействие. Ничего лишнего — только мгновенное переключение инструментов в один клик Преимущества: -Решает главную проблему терминала Meta Trader - неудобное и медленное переключение графиков -Не перегружен лишним функционалом -Молниеносно работает -Легко устанавливается и настраивается -Можно кастомизировать под свою цветовую схему графиков Это бесплатная Lite версия Отличие от Pro
FREE
One click linker Pro mt4
Dmitry Shulga
Утилиты
Устали от лагающих панелей с кучей ненужных кнопок? Этот линкер создан для тех, кто ценит чистоту графика и быстродействие. Ничего лишнего — только мгновенное переключение инструментов в один клик Преимущества: -Решает главную проблему терминала Meta Trader - неудобное и медленное переключение графиков -Не перегружен лишним функционалом -Молниеносно работает -Легко устанавливается и настраивается -Можно кастомизировать под свою цветовую схему графиков Это платная Pro версия Отличия от Lite - п
One click linker Pro
Dmitry Shulga
Утилиты
Устали от лагающих панелей с кучей ненужных кнопок? Этот линкер создан для тех, кто ценит чистоту графика и быстродействие. Ничего лишнего — только мгновенное переключение инструментов в один клик Преимущества: -Решает главную проблему терминала Meta Trader - неудобное и медленное переключение графиков -Не перегружен лишним функционалом -Молниеносно работает -Легко устанавливается и настраивается -Можно кастомизировать под свою цветовую схему графиков Это платная Pro версия Отличия от Lite - п
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв