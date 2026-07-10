One click linker Pro mt4

Устали от лагающих панелей с кучей ненужных кнопок?

Этот линкер создан для тех, кто ценит чистоту графика и быстродействие.

Ничего лишнего — только мгновенное переключение инструментов в один клик


Преимущества:

-Решает главную проблему терминала Meta Trader - неудобное и медленное переключение графиков

-Не перегружен лишним функционалом

-Молниеносно работает

-Легко устанавливается и настраивается

-Можно кастомизировать под свою цветовую схему графиков


Это платная Pro версия

Отличия от Lite - полный функционал

А именно:

-Нет ограничения на количество выводимых символов

-Поддержка колонок для распределения большого числа символов

-Автообновление при изменении в окне "обзор рынка"


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Telegram to MT4: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT4 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 4, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] [ FAQ ] [ How atach logs properly ] [ Settings descrition ] Ключевые
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT4 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 4. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT4. Также доступна версия для MT5. Руководст
Support and Resistance Dashboard MT4
Amir Atif
5 (2)
Утилиты
Support and Resistance Dashboard for MT4 is a multi-timeframe and multi-symbol scanner and alert system that finds S/R zones and pivot points for all timeframes and symbols and alerts when price has interaction with them. If you are using support and resistance (or supply and demand) zones in your trading strategy, this dashboard and its alert and filtering system is a big time saver for you. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->
King Trade Copier MT4
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Утилиты
King Trade Copier MT4 – Lightning-Fast Local Trade Copier (Master + Slave in ONE file) King Trade Copier is a professional local trade copier that mirrors every trading action from one Master account to unlimited Slave accounts on the same PC or VPS — with an internal copy latency of just a few milliseconds. It was built by a real trader for daily real-money use, with one goal: whatever happens on the Master must happen on the Slave, instantly and without exceptions. Watch the demo video to s
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