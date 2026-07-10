One click linker
- Утилиты
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- Версия: 1.0
Устали от лагающих панелей с кучей ненужных кнопок?
Этот линкер создан для тех, кто ценит чистоту графика и быстродействие.
Ничего лишнего — только мгновенное переключение инструментов в один клик
Преимущества:
-Решает главную проблему терминала Meta Trader - неудобное и медленное переключение графиков
-Не перегружен лишним функционалом
-Молниеносно работает
-Легко устанавливается и настраивается
-Можно кастомизировать под свою цветовую схему графиков
Это бесплатная Lite версия
Отличие от Pro - ограниченный функционал
А именно:
-Максимальное количество выводимых символов - 10
-Нет функции распределения символов в колонки
-Нет функции автообновления при изменении в окне "обзор рынка"