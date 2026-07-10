One click linker

Устали от лагающих панелей с кучей ненужных кнопок?

Этот линкер создан для тех, кто ценит чистоту графика и быстродействие.

Ничего лишнего — только мгновенное переключение инструментов в один клик


Преимущества:

-Решает главную проблему терминала Meta Trader - неудобное и медленное переключение графиков

-Не перегружен лишним функционалом

-Молниеносно работает

-Легко устанавливается и настраивается

-Можно кастомизировать под свою цветовую схему графиков


Это бесплатная Lite версия

Отличие от Pro - ограниченный функционал

А именно:

-Максимальное количество выводимых символов - 10

-Нет функции распределения символов в  колонки

-Нет функции автообновления при изменении в окне "обзор рынка"


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4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
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One click linker mt4
Dmitry Shulga
Утилиты
Устали от лагающих панелей с кучей ненужных кнопок? Этот линкер создан для тех, кто ценит чистоту графика и быстродействие. Ничего лишнего — только мгновенное переключение инструментов в один клик Преимущества: -Решает главную проблему терминала Meta Trader - неудобное и медленное переключение графиков -Не перегружен лишним функционалом -Молниеносно работает -Легко устанавливается и настраивается -Можно кастомизировать под свою цветовую схему графиков Это бесплатная Lite версия Отличие от Pro
FREE
One click linker Pro mt4
Dmitry Shulga
Утилиты
Устали от лагающих панелей с кучей ненужных кнопок? Этот линкер создан для тех, кто ценит чистоту графика и быстродействие. Ничего лишнего — только мгновенное переключение инструментов в один клик Преимущества: -Решает главную проблему терминала Meta Trader - неудобное и медленное переключение графиков -Не перегружен лишним функционалом -Молниеносно работает -Легко устанавливается и настраивается -Можно кастомизировать под свою цветовую схему графиков Это платная Pro версия Отличия от Lite - п
One click linker Pro
Dmitry Shulga
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Устали от лагающих панелей с кучей ненужных кнопок? Этот линкер создан для тех, кто ценит чистоту графика и быстродействие. Ничего лишнего — только мгновенное переключение инструментов в один клик Преимущества: -Решает главную проблему терминала Meta Trader - неудобное и медленное переключение графиков -Не перегружен лишним функционалом -Молниеносно работает -Легко устанавливается и настраивается -Можно кастомизировать под свою цветовую схему графиков Это платная Pro версия Отличия от Lite - п
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