One click linker Pro
- Утилиты
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- Версия: 1.2
- Обновлено: 21 июля 2026
- Активации: 5
Устали от лагающих панелей с кучей ненужных кнопок?
Этот линкер создан для тех, кто ценит чистоту графика и быстродействие.
Ничего лишнего — только мгновенное переключение инструментов в один клик
Преимущества:
-Решает главную проблему терминала Meta Trader - неудобное и медленное переключение графиков
-Не перегружен лишним функционалом
-Молниеносно работает
-Легко устанавливается и настраивается
-Можно кастомизировать под свою цветовую схему графиков
Это платная Pro версия
Отличия от Lite - полный функционал
А именно:
-Нет ограничения на количество выводимых символов
-Поддержка колонок для распределения большого числа символов
-Автообновление при изменении в окне "обзор рынка"