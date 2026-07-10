One click linker Pro

Устали от лагающих панелей с кучей ненужных кнопок?

Этот линкер создан для тех, кто ценит чистоту графика и быстродействие.

Ничего лишнего — только мгновенное переключение инструментов в один клик


Преимущества:

-Решает главную проблему терминала Meta Trader - неудобное и медленное переключение графиков

-Не перегружен лишним функционалом

-Молниеносно работает

-Легко устанавливается и настраивается

-Можно кастомизировать под свою цветовую схему графиков


Это платная Pro версия

Отличия от Lite - полный функционал

А именно:

-Нет ограничения на количество выводимых символов

-Поддержка колонок для распределения большого числа символов

-Автообновление при изменении в окне "обзор рынка"

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Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Trading Panel PRO MT5
Prime Horizon
Утилиты
Trade Panel PRO MT5 Trade Panel PRO MT5 - это панель ручной торговли для MetaTrader 5, предназначенная для подготовки, исполнения и управления позициями непосредственно с графика, с визуальным контролем риска на каждом этапе. Инструмент объединяет в одном интерфейсе подготовку ордеров, автоматический расчет объема позиции по риску, интерактивные зоны Entry, Stop Loss и Take Profit, а также несколько функций управления сделкой после исполнения. Обновления версии 2.0 Версия 2.0 вводит несколько ул
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Dmitry Shulga
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Утилиты
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