Exect — лёгкая торговая панель для MetaTrader 5

Exect — это компактная панель для быстрого выставления ордеров и ручного управления позициями. Никаких перегруженных дашбордов, десятков вкладок, которые вы никогда не открываете, и тяжёлых расчётов, замедляющих терминал. Просто аккуратная боковая панель, которая быстро делает ежедневную работу.

Почему «лёгкость» важна

- Мгновенный отклик — панель практически не нагружает график и терминал.

- Нулевой порог входа в основные функции — открыть и вести сделку можно в пару кликов.

- Всё в одном клике или на одной горячей клавише — без блужданий по меню.

Что внутри — только ежедневный инструментарий

- Быстрый вход — рыночные, лимитные и стоп-ордера с горячей клавиши или кликом по графику.

- Расчёт объёма от риска — фиксированный лот, риск в деньгах или % от баланса/эквити, автоматически считается от вашего стоп-лосса.

- Перетаскиваемые линии SL / TP / Entry прямо на графике, с живым P/L и соотношением риск/прибыль на линии TP.

- Безубыток и трейлинг-стоп в один клик (вручную или автоматически), плюс трейлинг тейк-профита.

- KL TP — частичная фиксация прибыли на ваших ключевых уровнях (до 10 на позицию).

- RiskShield — контроль дневной просадки с опциональным аварийным закрытием.

- Position Picker и Position Info — действия сразу по нескольким позициям или точечное редактирование одной.

- Поддержка хеджинговых и неттинговых счетов.

- Тёмная / светлая тема, мультиязычные подсказки (EN / RU / DE / FR / ES), экспорт истории сделок в CSV.

Горячие клавиши

Q — лимитный · W — рыночный · A — покупка · D — продажа · S — задать SL · T — задать TP · Tab — переключение позиции.

Требования

MetaTrader 5. Работает на любом символе и таймфрейме.

Обратите внимание

Exect — это ассистент ручной торговли. Он мгновенно исполняет ваши решения и помогает управлять открытыми сделками, но не торгует самостоятельно и не генерирует сигналы. Контроль над каждым ордером остаётся за вами.

Прикрепите советник к графику, разрешите алготрейдинг — и всё готово. В этом и идея: легко, по делу и не мешает работать.