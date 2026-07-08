Exect

Exect — лёгкая торговая панель для MetaTrader 5

Exect — это компактная панель для быстрого выставления ордеров и ручного управления позициями. Никаких перегруженных дашбордов, десятков вкладок, которые вы никогда не открываете, и тяжёлых расчётов, замедляющих терминал. Просто аккуратная боковая панель, которая быстро делает ежедневную работу.

Почему «лёгкость» важна
- Мгновенный отклик — панель практически не нагружает график и терминал.
- Нулевой порог входа в основные функции — открыть и вести сделку можно в пару кликов.
- Всё в одном клике или на одной горячей клавише — без блужданий по меню.

Что внутри — только ежедневный инструментарий
- Быстрый вход — рыночные, лимитные и стоп-ордера с горячей клавиши или кликом по графику.
- Расчёт объёма от риска — фиксированный лот, риск в деньгах или % от баланса/эквити, автоматически считается от вашего стоп-лосса.
- Перетаскиваемые линии SL / TP / Entry прямо на графике, с живым P/L и соотношением риск/прибыль на линии TP.
- Безубыток и трейлинг-стоп в один клик (вручную или автоматически), плюс трейлинг тейк-профита.
- KL TP — частичная фиксация прибыли на ваших ключевых уровнях (до 10 на позицию).
- RiskShield — контроль дневной просадки с опциональным аварийным закрытием.
- Position Picker и Position Info — действия сразу по нескольким позициям или точечное редактирование одной.
- Поддержка хеджинговых и неттинговых счетов.
- Тёмная / светлая тема, мультиязычные подсказки (EN / RU / DE / FR / ES), экспорт истории сделок в CSV.

Горячие клавиши
Q — лимитный · W — рыночный · A — покупка · D — продажа · S — задать SL · T — задать TP · Tab — переключение позиции.

Требования
MetaTrader 5. Работает на любом символе и таймфрейме.

Обратите внимание
Exect — это ассистент ручной торговли. Он мгновенно исполняет ваши решения и помогает управлять открытыми сделками, но не торгует самостоятельно и не генерирует сигналы. Контроль над каждым ордером остаётся за вами.

Прикрепите советник к графику, разрешите алготрейдинг — и всё готово. В этом и идея: легко, по делу и не мешает работать.


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Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
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