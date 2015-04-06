Trending Lines MT5
- Индикаторы
-
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Trending Lines MT5 - индикатор направленных линий поддержки тренда. В основе лежит центральная линия открытия дневной свечи.
При движении цены выше центральной линии на расчете волатильности строятся линии бычьего тренда, при движении цены ниже центральной - линии медвежьего тренда.
Линии позволяют определить зоны трендовой активности инструмента, фиксируя начало и прекращение движение цены.
Индикатор помогает трейдеру следовать торговым правилам визуально определяя границы ведения торговли в нужном направлении.
При движении цены выше центральной линии на расчете волатильности строятся линии бычьего тренда, при движении цены ниже центральной - линии медвежьего тренда.
Линии позволяют определить зоны трендовой активности инструмента, фиксируя начало и прекращение движение цены.
Индикатор помогает трейдеру следовать торговым правилам визуально определяя границы ведения торговли в нужном направлении.
- Начало линий фиксируется стрелками.
- Индикатор работает без перерисовки.
- Все параметры уже подобраны и автоматически настроены под свои тайм-фреймы.
- Предназначен для работы на тайм-фреймах M5, M15, M30 H1 и H4.
- Любые торговые инструменты: Валюты, металлы, Индексы.
- Для стрелок есть несколько типов оповещений.