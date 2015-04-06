Trending Lines MT5
- 指标
-
- 版本: 1.0
- 激活: 10
Trending Lines MT5 - 方向性趋势支撑线指标。它基于日线开盘价的中心线。
当价格突破中心线时，根据波动率计算绘制上升趋势线；当价格跌破中心线时，绘制下降趋势线。
这些趋势线有助于识别交易品种的趋势活动区域，标记价格走势的起点和终点。
该指标通过直观地定义所需方向的交易边界，帮助交易者遵循交易规则。
当价格突破中心线时，根据波动率计算绘制上升趋势线；当价格跌破中心线时，绘制下降趋势线。
这些趋势线有助于识别交易品种的趋势活动区域，标记价格走势的起点和终点。
该指标通过直观地定义所需方向的交易边界，帮助交易者遵循交易规则。
- 趋势线的起点用箭头标记。
- 该指标无需重绘即可运行。
- 所有参数均已预先选择，并针对特定时间框架自动配置。
- 适用于 M5、M15、M30、H1 和 H4 时间框架。
- 适用于任何交易品种：货币、金属、指数。
- 箭头具有多种警报类型。
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