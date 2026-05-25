Seconds Scalper Pro
- Утилиты
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Cristhian Alexander Gaibor CuasquerЯ Кристиан — системный инженер и часть сообщества MQL5 с 2017 года. Многие годы я создавал эти инструменты для собственного счёта, а не на продажу. Публикую их сейчас по одной причине: я не выпускаю ничего, чем не торговал бы на свои собственные деньги.
- Версия: 1.0
- Активации: 20
Seconds Scalper Pro строит графики в реальном времени со свечами от 1 до 60 секунд в MetaTrader 5 — с полноценной торговой панелью, встроенной ВНУТРЬ того же инструмента. Один продукт. График, который вы анализируете, — это график, с которого вы торгуете.
Большинство инструментов секундных графиков дают только график. Чтобы открыть ордер, приходится ставить ВТОРУЮ отдельную утилиту и переключаться между окнами. Seconds Scalper Pro работает иначе. Секундный график и полная торговая панель — это один продукт: ничего добавлять и ничего докупать не нужно.
ЗАЧЕМ ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ Торговля меньше минуты в MetaTrader 5 никогда не была простой. Платформа показывает только минутные и часовые графики, а большинство секундных инструментов не позволяют торговать прямо с этого графика. Seconds Scalper Pro объединяет секундный график по реальным тикам и перемещаемую торговую панель — вы видите рынок и исполняете сделки в одном месте, точно и без задержек. Это не индикатор, предсказывающий цену. Не сигнальная система, обещающая прибыль. Это инструмент визуализации и исполнения для трейдеров, которым нужно видеть рынок и торговать меньше минуты.
ВСЁ В ОДНОМ ИНСТРУМЕНТЕ — ничего не продаётся отдельно
- Свечи по реальным тикам напрямую из потока брокера — без задержек и лагов.
- Полная торговая панель встроена в тот же график. Вторую утилиту ставить не нужно.
- Перемещаемая панель — возьмите за заголовок и разместите где угодно.
- График рождается с историей — свечи подгружаются из тиковых данных брокера, пустого графика не будет.
- Перетаскивайте линии Вход / SL / TP для изменения активных ордеров, с метками цены, пунктов и денег.
- Отложенные ордера одним кликом по графику; Buy Stop / Buy Limit / Sell Stop / Sell Limit определяются автоматически.
- Живой светофор спреда, обратный отсчёт свечи и плавающий P/L — встроены в панель.
- Режим KEEP — несколько секундных графиков одновременно (1с, 5с, 30с, 60с) в реальном времени.
- Массовое изменение SL/TP и массовая отмена отложенных одним кликом; массовые действия затрагивают только сделки этого инструмента.
- Автоопределение тёмной/светлой темы.
ИДЕАЛЬНО ДЛЯ
- Скальпинга золота (XAUUSD) и высокочастотной торговли.
- Форекс-скальпинга на основных парах (EURUSD, GBPUSD, USDJPY).
- Скальпинга индексов (US30, NAS100, SP500, DAX).
- Точных входов и выходов в краткосрочной торговле.
- Мультитаймфреймового анализа в режиме KEEP.
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ — ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
- Действительно можно торговать с секундного графика? Да. Рыночные ордера, отложенные по клику и изменение SL/TP перетаскиванием встроены. Вторая утилита НЕ нужна.
- Почему демо ничего не показывает? MetaTrader 5 не поддерживает пользовательские символы в Тестере стратегий, поэтому демо из Маркета не может показать живой секундный график — ограничение платформы MT5, общее для всех секундных / renko / тиковых продуктов. Пробуйте на реальном или демо-счёте.
- Будет ли тормозить или зависать? Свечи строятся по тикам, каждое окно остаётся живым; панель и линии обновляются без зависаний.
- Какие символы подходят? Любой символ с тиками у брокера — Золото (XAUUSD), Форекс, индексы, крипта.
- Безопасно ли? Без DLL, без внешних библиотек, без ограничений по счёту или времени. Массовые действия по умолчанию затрагивают только сделки этого инструмента.
КАК НАЧАТЬ
- Откройте «Навигатор» в MetaTrader 5.
- Перетащите Seconds Scalper Pro на график нужного символа.
- Выберите таймфрейм кнопками на графике и торгуйте прямо со встроенной панели.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ Лот по умолчанию, SL и TP в пунктах; настраиваемые секундные кнопки; цвета свечей; оповещения о смене тренда (звук, всплывающее окно, push на телефон); автосдвиг свечей, чтобы панель всегда была видна. Без DLL, без внешних библиотек, без ограничений.
Seconds Scalper Pro — один из немногих инструментов в MQL5 Маркете, объединяющих секундный график и полную торговую панель в одном продукте, по самой доступной цене в своей категории.