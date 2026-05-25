Seconds Scalper Pro

Seconds Scalper Pro строит графики в реальном времени со свечами от 1 до 60 секунд в MetaTrader 5 — с полноценной торговой панелью, встроенной ВНУТРЬ того же инструмента. Один продукт. График, который вы анализируете, — это график, с которого вы торгуете.

Большинство инструментов секундных графиков дают только график. Чтобы открыть ордер, приходится ставить ВТОРУЮ отдельную утилиту и переключаться между окнами. Seconds Scalper Pro работает иначе. Секундный график и полная торговая панель — это один продукт: ничего добавлять и ничего докупать не нужно.

ЗАЧЕМ ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ Торговля меньше минуты в MetaTrader 5 никогда не была простой. Платформа показывает только минутные и часовые графики, а большинство секундных инструментов не позволяют торговать прямо с этого графика. Seconds Scalper Pro объединяет секундный график по реальным тикам и перемещаемую торговую панель — вы видите рынок и исполняете сделки в одном месте, точно и без задержек. Это не индикатор, предсказывающий цену. Не сигнальная система, обещающая прибыль. Это инструмент визуализации и исполнения для трейдеров, которым нужно видеть рынок и торговать меньше минуты.

ВСЁ В ОДНОМ ИНСТРУМЕНТЕ — ничего не продаётся отдельно

  • Свечи по реальным тикам напрямую из потока брокера — без задержек и лагов.
  • Полная торговая панель встроена в тот же график. Вторую утилиту ставить не нужно.
  • Перемещаемая панель — возьмите за заголовок и разместите где угодно.
  • График рождается с историей — свечи подгружаются из тиковых данных брокера, пустого графика не будет.
  • Перетаскивайте линии Вход / SL / TP для изменения активных ордеров, с метками цены, пунктов и денег.
  • Отложенные ордера одним кликом по графику; Buy Stop / Buy Limit / Sell Stop / Sell Limit определяются автоматически.
  • Живой светофор спреда, обратный отсчёт свечи и плавающий P/L — встроены в панель.
  • Режим KEEP — несколько секундных графиков одновременно (1с, 5с, 30с, 60с) в реальном времени.
  • Массовое изменение SL/TP и массовая отмена отложенных одним кликом; массовые действия затрагивают только сделки этого инструмента.
  • Автоопределение тёмной/светлой темы.

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ

  • Скальпинга золота (XAUUSD) и высокочастотной торговли.
  • Форекс-скальпинга на основных парах (EURUSD, GBPUSD, USDJPY).
  • Скальпинга индексов (US30, NAS100, SP500, DAX).
  • Точных входов и выходов в краткосрочной торговле.
  • Мультитаймфреймового анализа в режиме KEEP.

ПЕРЕД ПОКУПКОЙ — ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

  • Действительно можно торговать с секундного графика? Да. Рыночные ордера, отложенные по клику и изменение SL/TP перетаскиванием встроены. Вторая утилита НЕ нужна.
  • Почему демо ничего не показывает? MetaTrader 5 не поддерживает пользовательские символы в Тестере стратегий, поэтому демо из Маркета не может показать живой секундный график — ограничение платформы MT5, общее для всех секундных / renko / тиковых продуктов. Пробуйте на реальном или демо-счёте.
  • Будет ли тормозить или зависать? Свечи строятся по тикам, каждое окно остаётся живым; панель и линии обновляются без зависаний.
  • Какие символы подходят? Любой символ с тиками у брокера — Золото (XAUUSD), Форекс, индексы, крипта.
  • Безопасно ли? Без DLL, без внешних библиотек, без ограничений по счёту или времени. Массовые действия по умолчанию затрагивают только сделки этого инструмента.

КАК НАЧАТЬ

  1. Откройте «Навигатор» в MetaTrader 5.
  2. Перетащите Seconds Scalper Pro на график нужного символа.
  3. Выберите таймфрейм кнопками на графике и торгуйте прямо со встроенной панели.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ Лот по умолчанию, SL и TP в пунктах; настраиваемые секундные кнопки; цвета свечей; оповещения о смене тренда (звук, всплывающее окно, push на телефон); автосдвиг свечей, чтобы панель всегда была видна. Без DLL, без внешних библиотек, без ограничений.

Seconds Scalper Pro — один из немногих инструментов в MQL5 Маркете, объединяющих секундный график и полную торговую панель в одном продукте, по самой доступной цене в своей категории.

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3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
Утилиты
Внимание :  Демо-версию для ознакомления и тестирования можно скачать здесь .  Демо-версия не позволяет совершать торговые операции и может быть запущена только на одном графике. Active Lines - мощный профессиональный инструмент для работы с линиями на графике. Active Lines предоставляет широкий набор действий для событий, связанных с пересечением ценой линий. Например: оповестить, открыть/модифицировать/закрыть позицию, разместить/удалить отложенные ордера. Active Lines позволяет к одной линии
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Утилиты
"Trader Evolution" - Утилита, предназначенная для трейдеров, которые используют в своей работе волновой и технический анализ. Одна вкладка утилиты способна управлять капиталом и открывать ордера, а другая - помогать в построении волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Торговля в несколько кликов. В панели доступны немедленные и отложенные ордера 2. Управление капиталом
Signal Trading View to MT5 Pro
Mirel Daniel Gheonu
4.5 (2)
Утилиты
Signal TradingView to MT5 Pro Automator Мгновенное профессиональное исполнение между TradingView и MetaTrader 5 Автоматизируйте свою торговую стратегию с помощью самого надежного моста связи между алертами TradingView и реальным исполнением в MT5. Разработанный для трейдеров, которым требуются скорость, гибкость и безупречное управление рисками, этот советник (Expert Advisor) превращает любое сообщение с алертом в точный рыночный или лимитный ордер. ПРЕИМУЩЕСТВА И СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Универсальный д
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (9)
Утилиты
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала Обзор Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете н
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
Утилиты
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
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5 (2)
Утилиты
Поговорим начистоту. В трейдинге первое, что вам нужно — это управление рисками . Не волшебный индикатор. Не система с ИИ. Не Грааль-советник. Просто управление рисками — скучная дисциплина, которая держит вас в живых достаточно долго, чтобы научиться торговать по-настоящему. Большинство трейдеров сливают счета не потому что их стратегия провалилась, а потому что риск не был применён в нужный момент . Quick Position Closer — это инструмент. Ручное управление в один клик , когда оно вам нужно, ав
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