Seconds Scalper Pro строит графики в реальном времени со свечами от 1 до 60 секунд в MetaTrader 5 — с полноценной торговой панелью, встроенной ВНУТРЬ того же инструмента. Один продукт. График, который вы анализируете, — это график, с которого вы торгуете.

Большинство инструментов секундных графиков дают только график. Чтобы открыть ордер, приходится ставить ВТОРУЮ отдельную утилиту и переключаться между окнами. Seconds Scalper Pro работает иначе. Секундный график и полная торговая панель — это один продукт: ничего добавлять и ничего докупать не нужно.

ЗАЧЕМ ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ Торговля меньше минуты в MetaTrader 5 никогда не была простой. Платформа показывает только минутные и часовые графики, а большинство секундных инструментов не позволяют торговать прямо с этого графика. Seconds Scalper Pro объединяет секундный график по реальным тикам и перемещаемую торговую панель — вы видите рынок и исполняете сделки в одном месте, точно и без задержек. Это не индикатор, предсказывающий цену. Не сигнальная система, обещающая прибыль. Это инструмент визуализации и исполнения для трейдеров, которым нужно видеть рынок и торговать меньше минуты.

ВСЁ В ОДНОМ ИНСТРУМЕНТЕ — ничего не продаётся отдельно

Свечи по реальным тикам напрямую из потока брокера — без задержек и лагов.

Полная торговая панель встроена в тот же график. Вторую утилиту ставить не нужно.

Перемещаемая панель — возьмите за заголовок и разместите где угодно.

График рождается с историей — свечи подгружаются из тиковых данных брокера, пустого графика не будет.

Перетаскивайте линии Вход / SL / TP для изменения активных ордеров, с метками цены, пунктов и денег.

Отложенные ордера одним кликом по графику; Buy Stop / Buy Limit / Sell Stop / Sell Limit определяются автоматически.

Живой светофор спреда, обратный отсчёт свечи и плавающий P/L — встроены в панель.

Режим KEEP — несколько секундных графиков одновременно (1с, 5с, 30с, 60с) в реальном времени.

Массовое изменение SL/TP и массовая отмена отложенных одним кликом; массовые действия затрагивают только сделки этого инструмента.

Автоопределение тёмной/светлой темы.

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ

Скальпинга золота (XAUUSD) и высокочастотной торговли.

Форекс-скальпинга на основных парах (EURUSD, GBPUSD, USDJPY).

Скальпинга индексов (US30, NAS100, SP500, DAX).

Точных входов и выходов в краткосрочной торговле.

Мультитаймфреймового анализа в режиме KEEP.

ПЕРЕД ПОКУПКОЙ — ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Действительно можно торговать с секундного графика? Да. Рыночные ордера, отложенные по клику и изменение SL/TP перетаскиванием встроены. Вторая утилита НЕ нужна.

Почему демо ничего не показывает? MetaTrader 5 не поддерживает пользовательские символы в Тестере стратегий, поэтому демо из Маркета не может показать живой секундный график — ограничение платформы MT5, общее для всех секундных / renko / тиковых продуктов. Пробуйте на реальном или демо-счёте.

Будет ли тормозить или зависать? Свечи строятся по тикам, каждое окно остаётся живым; панель и линии обновляются без зависаний.

Какие символы подходят? Любой символ с тиками у брокера — Золото (XAUUSD), Форекс, индексы, крипта.

Безопасно ли? Без DLL, без внешних библиотек, без ограничений по счёту или времени. Массовые действия по умолчанию затрагивают только сделки этого инструмента.

КАК НАЧАТЬ

Откройте «Навигатор» в MetaTrader 5. Перетащите Seconds Scalper Pro на график нужного символа. Выберите таймфрейм кнопками на графике и торгуйте прямо со встроенной панели.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ Лот по умолчанию, SL и TP в пунктах; настраиваемые секундные кнопки; цвета свечей; оповещения о смене тренда (звук, всплывающее окно, push на телефон); автосдвиг свечей, чтобы панель всегда была видна. Без DLL, без внешних библиотек, без ограничений.

Seconds Scalper Pro — один из немногих инструментов в MQL5 Маркете, объединяющих секундный график и полную торговую панель в одном продукте, по самой доступной цене в своей категории.