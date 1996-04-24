Smart FVG Higher Timeframe Scanner

HTF FVG Scanner – Индикатор Fair Value Gap для MT5

Отображает Fair Value Gaps со старших таймфреймов — H1, H4, D1, Weekly — прямо на вашем графике M5 или M15. Без переключения между окнами и без ручной разметки.

Большинство FVG-индикаторов сканируют только текущий таймфрейм. Этот работает иначе. Он считывает разрывы с выбранного старшего таймфрейма и наносит их на ваш текущий график в реальном времени. H4-гэпы на M15-графике. D1-гэпы на H1. Weekly-гэпы на H4.

Зоны остаются на месте при скролле, зуме и смене символа. Они обновляются при закрытии свечи старшего таймфрейма, а не каждый тик.

Что показывает каждая зона

Каждый обнаруженный гэп отрисовывается как аккуратный прямоугольник:

  • Бычий FVG (BISI) и медвежий FVG (SIBI) — цветовая дифференциация
  • Линия CE — уровень 50% Consequent Encroachment (вкл/выкл)
  • Информационная метка — таймфрейм, размер гэпа в пипсах, цена CE
  • Статус митигации — активные зоны залиты, митигированные бледнеют или скрываются
  • Маркер конfluence (*) — зоны, пересекающиеся с другим активным гэпом
  • Инверсионный FVG (IFVG) — определяется, когда цена возвращается в митигированный гэп, отдельный цвет
  • Подсветка ближайшей зоны — ближайшие бычья и медвежья зоны подсвечиваются автоматически

Перекрывающиеся зоны одного направления объединяются в единый прямоугольник. Никаких видимых швов и артефактов наложения.

Интерактивная панель управления

Полноценная панель на Canvas располагается прямо на графике. Три вкладки:

  • FVG — выбор таймфрейма сканирования (M15, M30, H1, H4, D1, W1)
  • Chart — смена таймфрейма графика с панели (M5–D1)
  • Setup — переключатели, пресеты, статистика, фильтры

Пресеты в один клик:

  • Скальп — M15, макс. 3 зоны на сторону
  • Intraday — H1, макс. 5 зон на сторону
  • Swing — H4, макс. 3 зоны на сторону

Фильтры:

  • ATR-фильтр — игнорировать гэпы меньше заданного множителя ATR
  • Оценка качества — каждая зона получает балл 0–100
  • Фильтр расстояния — скрыть зоны дальше X пипсов от цены
  • Лимит зон на сторону
  • Сессионный фильтр — только гэпы, сформированные в ваши торговые часы

Сигналы: всплывающие окна и push-уведомления при формировании нового FVG, входе цены в зону и митигации (опционально).

Буферы для советников: 6 буферов на баре 0 с данными ближайших бычьих и медвежьих зон.

Требования: MT5 build 6061+, таймфрейм FVG должен быть не ниже таймфрейма графика.

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Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Индикаторы
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Currency Strength Wizard   — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.53 (15)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
Индикаторы
GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
Индикаторы
RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
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