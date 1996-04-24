Smart FVG Higher Timeframe Scanner
- Индикаторы
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- Версия: 2.2
- Обновлено: 28 июля 2026
- Активации: 5
HTF FVG Scanner – Индикатор Fair Value Gap для MT5
Отображает Fair Value Gaps со старших таймфреймов — H1, H4, D1, Weekly — прямо на вашем графике M5 или M15. Без переключения между окнами и без ручной разметки.
Большинство FVG-индикаторов сканируют только текущий таймфрейм. Этот работает иначе. Он считывает разрывы с выбранного старшего таймфрейма и наносит их на ваш текущий график в реальном времени. H4-гэпы на M15-графике. D1-гэпы на H1. Weekly-гэпы на H4.
Зоны остаются на месте при скролле, зуме и смене символа. Они обновляются при закрытии свечи старшего таймфрейма, а не каждый тик.
Что показывает каждая зона
Каждый обнаруженный гэп отрисовывается как аккуратный прямоугольник:
- Бычий FVG (BISI) и медвежий FVG (SIBI) — цветовая дифференциация
- Линия CE — уровень 50% Consequent Encroachment (вкл/выкл)
- Информационная метка — таймфрейм, размер гэпа в пипсах, цена CE
- Статус митигации — активные зоны залиты, митигированные бледнеют или скрываются
- Маркер конfluence (*) — зоны, пересекающиеся с другим активным гэпом
- Инверсионный FVG (IFVG) — определяется, когда цена возвращается в митигированный гэп, отдельный цвет
- Подсветка ближайшей зоны — ближайшие бычья и медвежья зоны подсвечиваются автоматически
Перекрывающиеся зоны одного направления объединяются в единый прямоугольник. Никаких видимых швов и артефактов наложения.
Интерактивная панель управления
Полноценная панель на Canvas располагается прямо на графике. Три вкладки:
- FVG — выбор таймфрейма сканирования (M15, M30, H1, H4, D1, W1)
- Chart — смена таймфрейма графика с панели (M5–D1)
- Setup — переключатели, пресеты, статистика, фильтры
Пресеты в один клик:
- Скальп — M15, макс. 3 зоны на сторону
- Intraday — H1, макс. 5 зон на сторону
- Swing — H4, макс. 3 зоны на сторону
Фильтры:
- ATR-фильтр — игнорировать гэпы меньше заданного множителя ATR
- Оценка качества — каждая зона получает балл 0–100
- Фильтр расстояния — скрыть зоны дальше X пипсов от цены
- Лимит зон на сторону
- Сессионный фильтр — только гэпы, сформированные в ваши торговые часы
Сигналы: всплывающие окна и push-уведомления при формировании нового FVG, входе цены в зону и митигации (опционально).
Буферы для советников: 6 буферов на баре 0 с данными ближайших бычьих и медвежьих зон.
Требования: MT5 build 6061+, таймфрейм FVG должен быть не ниже таймфрейма графика.