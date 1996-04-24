Smart FVG Higher Timeframe Scanner

HTF FVG Scanner – Индикатор Fair Value Gap для MT5

Отображает Fair Value Gaps со старших таймфреймов — H1, H4, D1, Weekly — прямо на вашем графике M5 или M15. Без переключения между окнами и без ручной разметки.

Большинство FVG-индикаторов сканируют только текущий таймфрейм. Этот работает иначе. Он считывает разрывы с выбранного старшего таймфрейма и наносит их на ваш текущий график в реальном времени. H4-гэпы на M15-графике. D1-гэпы на H1. Weekly-гэпы на H4.

Зоны остаются на месте при скролле, зуме и смене символа. Они обновляются при закрытии свечи старшего таймфрейма, а не каждый тик.

Что показывает каждая зона

Каждый обнаруженный гэп отрисовывается как аккуратный прямоугольник:

Бычий FVG (BISI) и медвежий FVG (SIBI) — цветовая дифференциация

Линия CE — уровень 50% Consequent Encroachment (вкл/выкл)

Информационная метка — таймфрейм, размер гэпа в пипсах, цена CE

Статус митигации — активные зоны залиты, митигированные бледнеют или скрываются

Маркер конfluence (*) — зоны, пересекающиеся с другим активным гэпом

Инверсионный FVG (IFVG) — определяется, когда цена возвращается в митигированный гэп, отдельный цвет

Подсветка ближайшей зоны — ближайшие бычья и медвежья зоны подсвечиваются автоматически

Перекрывающиеся зоны одного направления объединяются в единый прямоугольник. Никаких видимых швов и артефактов наложения.

Интерактивная панель управления

Полноценная панель на Canvas располагается прямо на графике. Три вкладки:

FVG — выбор таймфрейма сканирования (M15, M30, H1, H4, D1, W1)

Chart — смена таймфрейма графика с панели (M5–D1)

Setup — переключатели, пресеты, статистика, фильтры

Пресеты в один клик:

Скальп — M15, макс. 3 зоны на сторону

Intraday — H1, макс. 5 зон на сторону

Swing — H4, макс. 3 зоны на сторону

Фильтры:

ATR-фильтр — игнорировать гэпы меньше заданного множителя ATR

Оценка качества — каждая зона получает балл 0–100

Фильтр расстояния — скрыть зоны дальше X пипсов от цены

Лимит зон на сторону

Сессионный фильтр — только гэпы, сформированные в ваши торговые часы

Сигналы: всплывающие окна и push-уведомления при формировании нового FVG, входе цены в зону и митигации (опционально).

Буферы для советников: 6 буферов на баре 0 с данными ближайших бычьих и медвежьих зон.

Требования: MT5 build 6061+, таймфрейм FVG должен быть не ниже таймфрейма графика.