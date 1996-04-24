Smart FVG Higher Timeframe Scanner

HTF FVG Scanner – MT5 公允价值缺口指标

将更高时间框架的 Fair Value Gap（H1、H4、D1、周线）直接绘制在您的 M5 或 M15 图表上。无需切换窗口，无需手动标记。

大多数 FVG 指标只扫描当前时间框架。本指标的工作方式不同——它从您选择的更高时间框架读取缺口，并实时绘制到当前图表上。H4 缺口显示在 M15 图表上，D1 缺口显示在 H1 图表上，周线缺口显示在 H4 图表上。

区域随图表滚动、缩放和切换品种而保持对齐，仅在更高时间框架 K 线收盘时更新。

每个区域显示内容：

看涨 FVG (BISI) 和看跌 FVG (SIBI) — 颜色区分

CE 线 — 50% 侵蚀水平线（可切换）

信息标签 — 时间框架、缺口大小（点数）、CE 价格

缺口状态 — 活动区域填充显示，已修复区域淡出或隐藏

汇聚标记 (*) — 与其他活动缺口重叠的区域

反转 FVG (IFVG) — 价格回收已修复缺口时自动检测

最近区域高亮 — 自动强调最近的看涨和看跌区域

交互式控制面板： 直接在图表上的画布面板，包含 FVG 时间框架选择、图表切换、设置与预设。

一键预设： 短线 (M15)、日内 (H1)、波段 (H4)。

筛选器： ATR 筛选、质量评分、距离筛选、每侧最大区域数、交易时段筛选。

警报： 弹窗和手机推送通知。

EA 缓冲区： 6 个缓冲区，提供最近看涨/看跌区域的顶部、底部和 CE 数据。

要求：MT5 build 6061+，FVG 时间框架须不低于图表时间框架。