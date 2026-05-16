ICT Levels Pro

  • Индикаторы
  • Mostafa Essam Kamaleldin Mohammed
    Mostafa Essam Kamaleldin Mohammed

    Mostafa Essam Kamaleldin Mohammed

    • ICT Indicator Developer & Trader в  Independent Trading Tools Developer
    • Египет
    • 269
    Трейдер ICT и инженер с более чем 20-летним профессиональным опытом. Я создаю точные торговые инструменты, которые лично использую каждый день на реальных рынках. Мои индикаторы разработаны на основе методологии ICT — Kill Zones, Key Levels, FVG, VWAP и CRT. Каждый инструмент был создан потому, что
  • Версия: 2.0
  • Обновлено: 21 мая 2026
ICT Levels Pro is a complete multi-timeframe levels indicator 
for MT5, built for traders who follow ICT methodology. Every key 
level is plotted automatically and labeled clearly — Daily, Weekly, 
Monthly, ADR, AWR, and Open Range — all in one indicator with full 
individual control over every single line.

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DAILY LEVELS
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- PDH — Previous Day High
- PDL — Previous Day Low
- DO  — Daily Open
- TDO — True Day Open (NY midnight price)

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WEEKLY LEVELS
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- PWH — Previous Week High
- PWL — Previous Week Low
- WO  — Weekly Open

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MONTHLY LEVELS
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- PMH — Previous Month High
- PML — Previous Month Low
- MO  — Monthly Open

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ADR — AVERAGE DAILY RANGE
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- RDH — Daily Range High projection
- RDL — Daily Range Low projection
- Calculated from adjustable lookback period (default 20 days)
- Shows where price is likely to reach or exhaust today
- RDH and RDL can be hidden independently

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AWR — AVERAGE WEEKLY RANGE
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- RWH — Weekly Range High projection
- RWL — Weekly Range Low projection
- Calculated from adjustable lookback period (default 13 weeks)
- RWH and RWL can be hidden independently

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OPEN RANGE — FULLY FLEXIBLE
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- OR High and OR Low plotted automatically
- Choose candle timeframe: 1 Minute, 5 Minutes, or 15 Minutes
- Set your own start time — not locked to NY 9:30
- Set your own end time — line extends as far as you need
- Works for NY AM open, London open, or any session you trade

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
LABELS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Every level labeled clearly on the right side of the chart.
PDH, PDL, DO, TDO, PWH, PWL, WO, PMH, PML, MO,
OR High, OR Low, RDH, RDL, RWH, RWL.
Toggle labels on or off. Font size and offset adjustable.

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FULL INDIVIDUAL CONTROL
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Every level has its own show/hide toggle and color input.
Show only what you need. No clutter. No compromise.

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INPUT PARAMETERS
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General:
- NY Server Offset, LineWidth, ShowLabels
- LabelFontSize, LabelOffsetBars

Daily: ShowDO, ShowPDH, ShowPDL + colors
Weekly: ShowWO, ShowPWH, ShowPWL + colors
Monthly: ShowMO, ShowPMH, ShowPML + colors
TDO: ShowTDO + color
ADR: ShowADR, ShowRDH, ShowRDL, Period + colors
AWR: ShowAWR, ShowRWH, ShowRWL, Period + colors
Open Range: ShowOR, Timeframe, Start Time, End Time, Colors

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COMPATIBLE WITH
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- All Forex pairs
- Indices — NAS100, US500, DOW30
- Gold (XAUUSD)
- Any MT5 instrument
- Works on all timeframes
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AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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ICT Kill Zone Panel Sessions Boxes and Clocks
Mostafa Essam Kamaleldin Mohammed
Индикаторы
I spent months searching for a complete ICT Kill Zone panel for MT5  and could never find one that had everything in a single indicator.  So I built it myself and have been using it on live markets every day. This is the panel I always wanted but could never find. SESSION BOXES Five ICT Kill Zones drawn automatically on your chart: - Asia Kill Zone (20:00 - 00:00 NY Time) - London Kill Zone (02:00 - 05:00 NY Time) - NY AM Session (09:30 - 11
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