Shield Zone

Он Зона щита индикатор — это инструмент для ежедневной торговли предназначен для выделения ключевых моментов. уровни фиксации прибыли получено из двух периоды диапазона рассчитано на Временной интервал D1 . Путем автоматического определения дня. зоны сопротивления вверх и Зоны поддержки на нисходящем тренде : этот индикатор предоставляет трейдерам четкую визуальную схему того, где цена, вероятно, столкнется с барьерами или достигнет дневных целей. Индикатор отображает эти зоны следующим образом: Заполненные прямоугольники , воспроизводящие исторические зоны в течение заданного количества дней. Вводит исторические данные и отправляет оповещения один раз в день, когда цена впервые входит в любую из этих зон.

Концепция, лежащая в основе Зона щита Простое, но эффективное решение. безопасная зона Диапазон между зонами сопротивления и поддержки представляет собой ожидаемый торговый диапазон дня. Когда цена достигает одной из этих зон, зона сопротивления или Зона поддержки сигнализирует о том, что рынок, возможно, достиг своей дневной цели, предполагая потенциальное обратное действие Приближается момент. На этих уровнях трейдеры могут рассмотреть возможность закрытия существующих позиций для фиксации прибыли или подготовиться к следующему этапу. сигнал реверса повторный вход в противоположном направлении. Это делает индикатор особенно ценным для тех, кто ищет ежедневные целевые показатели прибыли и рекомендации по времени выхода в их торговая процедура .



Основные функции



Индикатор рассчитывает два различных периода ареала на суточный временной интервал и применяет множитель, определяемый пользователем в каждую зону. FastPeriod (по умолчанию 5) и SlowPeriod (по умолчанию 20) работать вместе для создания динамичного зоны поддержки и сопротивления которые адаптируются к текущим рыночным условиям. Когда цена входит в определенную зону, система запускает одно ежедневное оповещение — предотвращая дублирование уведомлений — и визуально выделяет область с определенной ценой. настраиваемые цвета (зоны сопротивления обозначены светло-красным цветом, зоны поддержки — светло-зеленым). (Дополнительно) линия середины помогает трейдерам оценить, где цена находится в пределах ожидаемого дневного диапазона.



Основные характеристики



Автоматический расчет зон: использует диапазоны быстрого и медленного периодов с регулируемым множителем для генерации ежедневных целевых уровней.

использует с для генерации ежедневных целевых уровней. Историческая симуляция: отображает зоны за прошедшие дни на основе настроек истории (по умолчанию 20 дней) для анализа поведения цен.

отображает зоны за прошедшие дни на основе для анализа поведения цен. Система оповещений: Одно ежедневное оповещение при входе цены в зону сопротивления или поддержки , в виде всплывающего окна, push-уведомления на мобильное устройство или электронного письма.

Одно ежедневное оповещение при входе цены в , в виде всплывающего окна, push-уведомления на мобильное устройство или электронного письма. Настраиваемые визуальные элементы: выбирайте цвета зон, цвета меток, стиль средней точки , а также включайте/выключайте отображение меток зон, меток покупки/продажи и средней точки.

выбирайте , а также включайте/выключайте отображение меток зон, меток покупки/продажи и средней точки. Поддержка нескольких инструментов: работает со стандартными валютными парами Forex, золотом (XAUUSD), индексами и криптовалютами . Инструменты, где 1 пипетка параметр



Практическое применение в торговле



Индикатор поддерживает несколько торговые подходы . Для Стратегии фиксации прибыли : закрытие длинных позиций при достижении ценой определенного уровня. зона сопротивления и закрыть короткие позиции по зона поддержки . Для Торговля на разворотах тренда : следите за сигналами отскока цены или подтверждения в этих зонах, чтобы открывать позиции против тренда. безопасная зона Между двумя зонами можно использовать для торговля в широком диапазоне , в то время как сами зоны служат логичным ориентиром. размещение стоп-лосса ссылки.



Идеально подходит для



Начинающие трейдеры ищут четкую структуру для определения дневных целевых показателей.

ищут четкую структуру для определения дневных целевых показателей. Свинг-трейдеры, ищущие четко определенные уровни выхода из сделки с целью получения прибыли.

ищущие четко определенные Трейдерам, торгующим на прорывах и разворотах и нуждающимся в подтверждении на основе зон, требуется подтверждение.

нуждающимся в подтверждении на основе зон, требуется подтверждение. Энтузиасты анализа ценового движения комбинируют зоны с паттернами свечных графиков.



Оптимальная конфигурация



Индикатор работает на любом устройстве. временные рамки но наиболее эффективен при использовании в качестве ежедневного справочника в короткие промежутки времени, например: M15 или H1 . Хорошо работает на основные и второстепенные валютные пары Форекс , а также Золото (XAUUSD) и индексы . Для большей точности комбинируйте с свечные паттерны или осцилляторы импульса на уровне зон касания.





Заключительные замечания



Он Зона щита предлагает структурированный подход к выявлению ежедневных целевые показатели прибыли и зоны разворота Использование объективных расчетов диапазона. Выделение моментов, когда цена достигает этих уровней, помогает трейдерам принимать более обоснованные решения. выходы и потенциал Развороты входа . Пользователям следует протестировать различные варианты. настройки периода в демонстрационной среде, чтобы найти конфигурации, подходящие их стилю торговли.