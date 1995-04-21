Shield Zone

这 护盾区 指标是 每日交易工具 旨在突出关键点 止盈水平 源自两个 范围期 计算依据 D1 时间范围。通过自动识别当天的 上行阻力区 和 下行支撑区域指标为交易者提供了一个清晰的视觉框架，展示了价格可能遇到阻力或达到日内目标的位置。该指标将这些区域绘制如下： 填充矩形，重现历史区域，重现天数由设定值决定。 历史数据输入，并在价格首次进入任一区域时每天发出一次警报。

背后的概念 护盾区 简单却有效。 安全区域 阻力区和支撑区之间的区域代表了当日的预期交易区间。当价格触及阻力区或支撑区时，就会发生震荡。 阻力区 或者 支撑区域表明市场可能已经达到当日目标，暗示着…… 潜在逆转 接近尾声。在当前价位，交易者可以考虑平仓以锁定利润，或者为后续操作做好准备。 反转信号 反向重新入场。这使得该指标对那些寻求……的人来说特别有价值。 每日盈利目标 和 退出时间指导 在他们的 交易流程。



核心功能



该指标计算得出 两个截然不同的活动期 在 日线图 并应用 用户自定义乘数 到每个区域。 快速周期（默认值 5） 和 慢速周期（默认值 20） 共同努力创造活力 支撑区和阻力区 该系统能够适应当前市场状况。当价格进入某个区域时，系统会触发每日一次的警报——避免重复通知——并以可视化的方式突出显示该区域。 可自定义颜色 （阻力区以浅红色表示，支撑区以浅绿色表示）。可选 中点线 帮助交易者判断价格在当日预期价格区间内的位置。



主要特点



自动区域计算： 利用 快周期和慢周期范围 以及 可调节的乘数 来生成每日目标水平

利用 以及 来生成每日目标水平 历史回放： 根据 历史设置（默认 20 天） 显示过去几天的区域数据，以分析价格行为。

根据 显示过去几天的区域数据，以分析价格行为。 警报系统： 价格进入 阻力区或支撑区 时，每日发出一次警报，可通过弹窗、移动推送或电子邮件发送。

价格进入 时，每日发出一次警报，可通过弹窗、移动推送或电子邮件发送。 可自定义视觉效果： 选择 区域颜色、标签颜色、中点线样式 ，并可切换显示/隐藏区域标签、买卖标签和中点线。

选择 ，并可切换显示/隐藏区域标签、买卖标签和中点线。 多工具支持：可通过以下方式与标准外汇货币对、黄金 (XAUUSD)、指数和加密货币配合使用： 点差为 1 点的金融工具 范围



实际交易用途



该指标支持多种功能 交易策略。对于 获利了结策略，当价格达到某个阈值时平掉多头头寸 阻力区 并平掉空头头寸 支持区。 反转交易时，注意这些区域的价格回调或确认信号，以便进入逆势交易。 安全区域 这两个区域之间可以用于 区间交易，而这些区域本身则起到了逻辑作用。 止损位设置 参考。



非常适合



寻求清晰每日目标框架的 新手交易员

寻找明确 盈利退出点的 波段交易者

突破和反转交易者 需要基于区域的确认信号

需要基于区域的确认信号 价格行为爱好者将区域与K线形态相结合



最佳配置



该指标适用于任何情况 大体时间 但它在用作较低时间框架的每日参考时最为有效，例如 M15 或 H1 。它在以下方面表现良好： 主要和次要外汇货币对，以及 黄金（XAUUSD） 和 指数。为了提高准确性，请与……结合使用 蜡烛图模式 或者 动量振荡器 在区域接触水平。





最后说明



这 护盾区 提供了一种结构化的方法来识别日常活动 利润目标 和 反转区 使用客观的价格区间计算。通过突出显示价格何时达到这些水平，它可以帮助交易者做出更明智的决策。 出口 以及潜力 输入反转。用户应测试不同的 时期设定 在模拟环境中寻找适合他们交易风格的配置。