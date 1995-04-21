Shield Zone
- 指标
-
Thushara Dissanayake我一直热衷于探索新的交易策略，用指标进行测试，并用智能交易系统（EA）实现自动化。欢迎来到我的外汇交易机器人、指标和交易工具的世界，所有产品均专为MetaTrader平台打造。
我拥有超过8年的编程和外汇交易经验，开发了90多款产品，迄今为止销量已超过1000台。我对自动化的热情驱使我创造能够捕捉真实交易知识的工具，旨在帮助交易者更轻松、更快速地做出决策。
我为各类交易者提供广泛的交易解决方案，从迈出第一步的初学者到寻求精准工具的经验丰富的专业人士，都能找到适合自己的方案。我发布的每一款产品都经过严格的质量和性能测试，确保您能够使用到当今市场上最可靠、最具创新性的工具。
- 版本: 1.0
- 激活: 5
这 护盾区 指标是 每日交易工具 旨在突出关键点 止盈水平 源自两个 范围期 计算依据 D1 时间范围。通过自动识别当天的 上行阻力区 和 下行支撑区域指标为交易者提供了一个清晰的视觉框架，展示了价格可能遇到阻力或达到日内目标的位置。该指标将这些区域绘制如下： 填充矩形，重现历史区域，重现天数由设定值决定。 历史数据输入，并在价格首次进入任一区域时每天发出一次警报。
背后的概念 护盾区 简单却有效。 安全区域 阻力区和支撑区之间的区域代表了当日的预期交易区间。当价格触及阻力区或支撑区时，就会发生震荡。 阻力区 或者 支撑区域表明市场可能已经达到当日目标，暗示着…… 潜在逆转 接近尾声。在当前价位，交易者可以考虑平仓以锁定利润，或者为后续操作做好准备。 反转信号 反向重新入场。这使得该指标对那些寻求……的人来说特别有价值。 每日盈利目标 和 退出时间指导 在他们的 交易流程。
核心功能
该指标计算得出 两个截然不同的活动期 在 日线图 并应用 用户自定义乘数 到每个区域。 快速周期（默认值 5） 和 慢速周期（默认值 20） 共同努力创造活力 支撑区和阻力区 该系统能够适应当前市场状况。当价格进入某个区域时，系统会触发每日一次的警报——避免重复通知——并以可视化的方式突出显示该区域。 可自定义颜色 （阻力区以浅红色表示，支撑区以浅绿色表示）。可选 中点线 帮助交易者判断价格在当日预期价格区间内的位置。
主要特点
- 自动区域计算：利用快周期和慢周期范围以及可调节的乘数来生成每日目标水平
- 历史回放：根据历史设置（默认 20 天）显示过去几天的区域数据，以分析价格行为。
- 警报系统：价格进入阻力区或支撑区时，每日发出一次警报，可通过弹窗、移动推送或电子邮件发送。
- 可自定义视觉效果：选择区域颜色、标签颜色、中点线样式，并可切换显示/隐藏区域标签、买卖标签和中点线。
- 多工具支持：可通过以下方式与标准外汇货币对、黄金 (XAUUSD)、指数和加密货币配合使用： 点差为 1 点的金融工具 范围
实际交易用途
该指标支持多种功能 交易策略。对于 获利了结策略，当价格达到某个阈值时平掉多头头寸 阻力区 并平掉空头头寸 支持区。 反转交易时，注意这些区域的价格回调或确认信号，以便进入逆势交易。 安全区域 这两个区域之间可以用于 区间交易，而这些区域本身则起到了逻辑作用。 止损位设置 参考。
非常适合
- 寻求清晰每日目标框架的新手交易员
- 寻找明确盈利退出点的波段交易者
- 突破和反转交易者需要基于区域的确认信号
- 价格行为爱好者将区域与K线形态相结合
最佳配置
该指标适用于任何情况 大体时间 但它在用作较低时间框架的每日参考时最为有效，例如 M15 或 H1 。它在以下方面表现良好： 主要和次要外汇货币对，以及 黄金（XAUUSD） 和 指数。为了提高准确性，请与……结合使用 蜡烛图模式 或者 动量振荡器 在区域接触水平。
最后说明
这 护盾区 提供了一种结构化的方法来识别日常活动 利润目标 和 反转区 使用客观的价格区间计算。通过突出显示价格何时达到这些水平，它可以帮助交易者做出更明智的决策。 出口 以及潜力 输入反转。用户应测试不同的 时期设定 在模拟环境中寻找适合他们交易风格的配置。