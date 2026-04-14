Project Cent X

5

Используйте setfile, указанный в комментариях, для вашего бэктеста.

После покупки отправьте мне сообщение, чтобы получить оптимизированный set-файл, настроенный в зависимости от вашего капитала.

Project Cent X — Сеточный советник, созданный для центовых счетов

Вы ждали меня…
И вот я здесь.

Я Project Cent X, первая сеточная торговая система, специально разработанная для центовых счетов на MetaTrader 5.

Моя цель проста:
дать трейдерам возможность использовать мощную grid-стратегию с меньшим капиталом, при этом поддерживая постоянную торговую активность.

Я использую колебания рынка, управляя корзинами сделок и сеточными позициями, создавая частые циклы прибыли.

Создан для центовых счетов

Я показываю наилучшую эффективность на центовых счетах, где моя сеточная логика может работать с максимальной гибкостью.

Рекомендуемый минимальный баланс:

150 $ (≈ 15 000 центов)

Рекомендуемое кредитное плечо:

1:500

С такой конфигурацией я могу эффективно управлять позициями и поддерживать стабильные торговые циклы.

Как я торгую

Я не полагаюсь на результат одной сделки.

Вместо этого я управляю корзинами сделок.

Мой процесс прост:

• Я открываю начальную позицию
• Если рынок движется против сделки, я расширяю позицию с помощью сетки
• Я улучшаю среднюю цену входа
• Когда достигается цель прибыли по корзине, я закрываю все позиции одновременно

После закрытия корзины я сразу начинаю новый торговый цикл.

Мои ключевые особенности

• Продвинутый механизм сеточного усреднения (Grid Averaging Engine)
• Система Basket Take Profit
• Независимые торговые циклы BUY и SELL
• Контроль дней и часов торговли
Фильтр спреда для более безопасных входов
• Совместимость со всеми брокерами MT5
• Возможность работы на нескольких инструментах

Моя торговая философия

Я сосредоточен на движении рынка, а не на прогнозах.

Вместо того чтобы пытаться угадать направление рынка, я использую колебания цены и волатильность, чтобы создавать постоянные торговые возможности.

Это позволяет мне работать непрерывно и генерировать регулярные циклы прибыли.

Важная информация

Я использую сеточную торговую стратегию (grid trading).

Как и любая grid-система, для долгосрочной стабильности требуется правильная конфигурация счета и ответственное управление рисками.


Отзывы 3
Diego Renard
104
Diego Renard 2026.06.19 12:37 
 

Cent X tourne sur mon compte cent depuis le 19 mai, en continu, sans intervention manuelle. Sur le premier mois (19 mai au 17 juin), le compte est passé de 50 000 à 102 000 cents, avec 8 785 trades exécutés, 83,6% de positions gagnantes, et un drawdown maximal du solde contenu sous 10%. Le système a absorbé plusieurs séries de pertes consécutives sans casser. Le produit est honnête sur sa nature : un grid martingale optimisé pour compte cent, avec le profil de risque qui va avec. Pas de survente, pas de promesses irréalistes. À recommander pour ceux qui comprennent la mécanique grid et qui dimensionnent correctement leur capital. Bravo Marvin,

elmeruhs1175
34
elmeruhs1175 2026.06.17 20:47 
 

I've been using project cent x for the past tow months and it has been working well with the proper setup.(setfile)The author is very accommodating and responsive to all inquiries. More power

J B
571
J B 2026.04.18 14:54 
 

Very responsive and helpful seller! EA seems solid but only in for 2 days yet.

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ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
Core Pulse X
Marvin Alain Bernard Barthelemy
4.86 (7)
Эксперты
Цена запуска: 59 USD Это ограниченное стартовое предложение. Следующая запланированная цена составит 149  USD . Стоимость будет постепенно увеличиваться по мере роста количества активных лицензий. Live signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2360740 Core Pulse X – Скальпинг XAUUSD (Gold) Здравствуйте, трейдеры. Core Pulse X был разработан для точного исполнения пробойных входов по XAUUSD с дисциплинированной структурой и контролируемым управлением рисками. Этот эксперт создан специально для
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Diego Renard
104
Diego Renard 2026.06.19 12:37 
 

Cent X tourne sur mon compte cent depuis le 19 mai, en continu, sans intervention manuelle. Sur le premier mois (19 mai au 17 juin), le compte est passé de 50 000 à 102 000 cents, avec 8 785 trades exécutés, 83,6% de positions gagnantes, et un drawdown maximal du solde contenu sous 10%. Le système a absorbé plusieurs séries de pertes consécutives sans casser. Le produit est honnête sur sa nature : un grid martingale optimisé pour compte cent, avec le profil de risque qui va avec. Pas de survente, pas de promesses irréalistes. À recommander pour ceux qui comprennent la mécanique grid et qui dimensionnent correctement leur capital. Bravo Marvin,

Marvin Alain Bernard Barthelemy
865
Ответ разработчика Marvin Alain Bernard Barthelemy 2026.06.23 18:05
Merci beaucoup pour votre avis et votre retour après un test en conditions réelles. Ravi de vous compter parmis mes clients 🤝
elmeruhs1175
34
elmeruhs1175 2026.06.17 20:47 
 

I've been using project cent x for the past tow months and it has been working well with the proper setup.(setfile)The author is very accommodating and responsive to all inquiries. More power

Marvin Alain Bernard Barthelemy
865
Ответ разработчика Marvin Alain Bernard Barthelemy 2026.06.23 18:05
Thank you very much for your positive review 🔥🙏
J B
571
J B 2026.04.18 14:54 
 

Very responsive and helpful seller! EA seems solid but only in for 2 days yet.

Marvin Alain Bernard Barthelemy
865
Ответ разработчика Marvin Alain Bernard Barthelemy 2026.06.23 18:05
Thank you very much 🙏
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