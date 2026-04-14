Используйте setfile, указанный в комментариях, для вашего бэктеста.

После покупки отправьте мне сообщение, чтобы получить оптимизированный set-файл, настроенный в зависимости от вашего капитала.

Project Cent X — Сеточный советник, созданный для центовых счетов

Вы ждали меня…

И вот я здесь.

Я Project Cent X, первая сеточная торговая система, специально разработанная для центовых счетов на MetaTrader 5.

Моя цель проста:

дать трейдерам возможность использовать мощную grid-стратегию с меньшим капиталом, при этом поддерживая постоянную торговую активность.

Я использую колебания рынка, управляя корзинами сделок и сеточными позициями, создавая частые циклы прибыли.

Создан для центовых счетов

Я показываю наилучшую эффективность на центовых счетах, где моя сеточная логика может работать с максимальной гибкостью.

Рекомендуемый минимальный баланс:

150 $ (≈ 15 000 центов)

Рекомендуемое кредитное плечо:

1:500

С такой конфигурацией я могу эффективно управлять позициями и поддерживать стабильные торговые циклы.

Как я торгую

Я не полагаюсь на результат одной сделки.

Вместо этого я управляю корзинами сделок.

Мой процесс прост:

• Я открываю начальную позицию

• Если рынок движется против сделки, я расширяю позицию с помощью сетки

• Я улучшаю среднюю цену входа

• Когда достигается цель прибыли по корзине, я закрываю все позиции одновременно

После закрытия корзины я сразу начинаю новый торговый цикл.

Мои ключевые особенности

• Продвинутый механизм сеточного усреднения (Grid Averaging Engine)

• Система Basket Take Profit

• Независимые торговые циклы BUY и SELL

• Контроль дней и часов торговли

• Фильтр спреда для более безопасных входов

• Совместимость со всеми брокерами MT5

• Возможность работы на нескольких инструментах

Моя торговая философия

Я сосредоточен на движении рынка, а не на прогнозах.

Вместо того чтобы пытаться угадать направление рынка, я использую колебания цены и волатильность, чтобы создавать постоянные торговые возможности.

Это позволяет мне работать непрерывно и генерировать регулярные циклы прибыли.

Важная информация

Я использую сеточную торговую стратегию (grid trading).

Как и любая grid-система, для долгосрочной стабильности требуется правильная конфигурация счета и ответственное управление рисками.