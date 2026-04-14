Project Cent X
- Эксперты
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Marvin Alain Bernard BarthelemyI am a passionate trader and algorithmic developer dedicated to creating automated trading solutions for MetaTrader 5.
- Версия: 1.2
- Обновлено: 7 июля 2026
- Активации: 10
Используйте setfile, указанный в комментариях, для вашего бэктеста.
После покупки отправьте мне сообщение, чтобы получить оптимизированный set-файл, настроенный в зависимости от вашего капитала.
Project Cent X — Сеточный советник, созданный для центовых счетов
Вы ждали меня…
И вот я здесь.
Я Project Cent X, первая сеточная торговая система, специально разработанная для центовых счетов на MetaTrader 5.
Моя цель проста:
дать трейдерам возможность использовать мощную grid-стратегию с меньшим капиталом, при этом поддерживая постоянную торговую активность.
Я использую колебания рынка, управляя корзинами сделок и сеточными позициями, создавая частые циклы прибыли.
Создан для центовых счетов
Я показываю наилучшую эффективность на центовых счетах, где моя сеточная логика может работать с максимальной гибкостью.
Рекомендуемый минимальный баланс:
150 $ (≈ 15 000 центов)
Рекомендуемое кредитное плечо:
1:500
С такой конфигурацией я могу эффективно управлять позициями и поддерживать стабильные торговые циклы.
Как я торгую
Я не полагаюсь на результат одной сделки.
Вместо этого я управляю корзинами сделок.
Мой процесс прост:
• Я открываю начальную позицию
• Если рынок движется против сделки, я расширяю позицию с помощью сетки
• Я улучшаю среднюю цену входа
• Когда достигается цель прибыли по корзине, я закрываю все позиции одновременно
После закрытия корзины я сразу начинаю новый торговый цикл.
Мои ключевые особенности
• Продвинутый механизм сеточного усреднения (Grid Averaging Engine)
• Система Basket Take Profit
• Независимые торговые циклы BUY и SELL
• Контроль дней и часов торговли
• Фильтр спреда для более безопасных входов
• Совместимость со всеми брокерами MT5
• Возможность работы на нескольких инструментах
Моя торговая философия
Я сосредоточен на движении рынка, а не на прогнозах.
Вместо того чтобы пытаться угадать направление рынка, я использую колебания цены и волатильность, чтобы создавать постоянные торговые возможности.
Это позволяет мне работать непрерывно и генерировать регулярные циклы прибыли.
Важная информация
Я использую сеточную торговую стратегию (grid trading).
Как и любая grid-система, для долгосрочной стабильности требуется правильная конфигурация счета и ответственное управление рисками.
Cent X tourne sur mon compte cent depuis le 19 mai, en continu, sans intervention manuelle. Sur le premier mois (19 mai au 17 juin), le compte est passé de 50 000 à 102 000 cents, avec 8 785 trades exécutés, 83,6% de positions gagnantes, et un drawdown maximal du solde contenu sous 10%. Le système a absorbé plusieurs séries de pertes consécutives sans casser. Le produit est honnête sur sa nature : un grid martingale optimisé pour compte cent, avec le profil de risque qui va avec. Pas de survente, pas de promesses irréalistes. À recommander pour ceux qui comprennent la mécanique grid et qui dimensionnent correctement leur capital. Bravo Marvin,