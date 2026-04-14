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Project Cent X — Grid Trading System for Gold (XAUUSD) on Cent Accounts





Project Cent X is a specialized grid trading system developed exclusively for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5.





Unlike traditional Expert Advisors designed for standard trading accounts, Project Cent X was specifically engineered to operate efficiently on Cent Accounts, allowing traders to access a basket-based grid strategy with significantly lower capital requirements.





Its objective is simple:





- Capture market fluctuations on Gold

- Manage independent BUY and SELL baskets

- Generate frequent profit cycles

- Maintain continuous market participation





Designed for Cent Accounts





Project Cent X performs best on MT5 Cent Accounts.





What is a Cent Account?





A Cent Account displays balances in cents instead of dollars.





Examples:





- $150 = 15,000 cents

- $300 = 30,000 cents

- $500 = 50,000 cents





This account type allows traders to operate larger grid structures while using relatively small real capital.





Capital Requirements





Profile| Recommended Capital

Technical Minimum| 15,000 cents ($150)

Recommended| 30,000 cents ($300)

Comfortable| 50,000 cents ($500) or more





Recommended leverage: 1:500





Higher capital provides greater margin flexibility and improved resilience during extended market movements.





Trading Logic





Project Cent X does not rely on predicting market direction.





Instead, it manages trading baskets using a structured grid approach:





1. An initial position is opened.

2. If the market moves against the basket, additional positions are added according to the grid logic.

3. The average entry price is improved.

4. When the basket profit target is reached, all positions are closed simultaneously.





A new trading cycle then begins automatically.





Main Features





- Advanced Grid Averaging Engine

- Basket Take Profit System

- Independent BUY and SELL Cycles

- Trading Days and Hours Control

- Spread Protection Filter

- Compatible with MT5 Brokers

- Optimized for XAUUSD (Gold)

- Designed for Cent Accounts





Trading Philosophy





Project Cent X focuses on market movement rather than market prediction.





By exploiting natural price fluctuations and volatility on Gold, the system seeks to generate regular basket closures and recurring trading opportunities.





Important Risk Disclosure





Project Cent X uses a grid-based strategy.





Like all grid systems, it carries risk and requires appropriate account capitalization.





Past performance does not guarantee future results.





Users should understand the mechanics of grid trading and apply responsible risk management at all times.





Project Cent X is designed to provide a structured and disciplined approach to basket trading, not to guarantee profits.