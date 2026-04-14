Project Cent X

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Project Cent X — Grid Trading System for Gold (XAUUSD) on Cent Accounts


Project Cent X is a specialized grid trading system developed exclusively for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5.

Unlike traditional Expert Advisors designed for standard trading accounts, Project Cent X was specifically engineered to operate efficiently on Cent Accounts, allowing traders to access a basket-based grid strategy with significantly lower capital requirements.

Its objective is simple:

- Capture market fluctuations on Gold
- Manage independent BUY and SELL baskets
- Generate frequent profit cycles
- Maintain continuous market participation

Designed for Cent Accounts

Project Cent X performs best on MT5 Cent Accounts.

What is a Cent Account?

A Cent Account displays balances in cents instead of dollars.

Examples:

- $150 = 15,000 cents
- $300 = 30,000 cents
- $500 = 50,000 cents

This account type allows traders to operate larger grid structures while using relatively small real capital.

Capital Requirements

Profile| Recommended Capital
Technical Minimum| 15,000 cents ($150)
Recommended| 30,000 cents ($300)
Comfortable| 50,000 cents ($500) or more

Recommended leverage: 1:500

Higher capital provides greater margin flexibility and improved resilience during extended market movements.

Trading Logic

Project Cent X does not rely on predicting market direction.

Instead, it manages trading baskets using a structured grid approach:

1. An initial position is opened.
2. If the market moves against the basket, additional positions are added according to the grid logic.
3. The average entry price is improved.
4. When the basket profit target is reached, all positions are closed simultaneously.

A new trading cycle then begins automatically.

Main Features

- Advanced Grid Averaging Engine
- Basket Take Profit System
- Independent BUY and SELL Cycles
- Trading Days and Hours Control
- Spread Protection Filter
- Compatible with MT5 Brokers
- Optimized for XAUUSD (Gold)
- Designed for Cent Accounts

Trading Philosophy

Project Cent X focuses on market movement rather than market prediction.

By exploiting natural price fluctuations and volatility on Gold, the system seeks to generate regular basket closures and recurring trading opportunities.

Important Risk Disclosure

Project Cent X uses a grid-based strategy.

Like all grid systems, it carries risk and requires appropriate account capitalization.

Past performance does not guarantee future results.

Users should understand the mechanics of grid trading and apply responsible risk management at all times.

Project Cent X is designed to provide a structured and disciplined approach to basket trading, not to guarantee profits.
Reviews 3
Diego Renard
104
Diego Renard 2026.06.19 12:37 
 

Cent X tourne sur mon compte cent depuis le 19 mai, en continu, sans intervention manuelle. Sur le premier mois (19 mai au 17 juin), le compte est passé de 50 000 à 102 000 cents, avec 8 785 trades exécutés, 83,6% de positions gagnantes, et un drawdown maximal du solde contenu sous 10%. Le système a absorbé plusieurs séries de pertes consécutives sans casser. Le produit est honnête sur sa nature : un grid martingale optimisé pour compte cent, avec le profil de risque qui va avec. Pas de survente, pas de promesses irréalistes. À recommander pour ceux qui comprennent la mécanique grid et qui dimensionnent correctement leur capital. Bravo Marvin,

elmeruhs1175
34
elmeruhs1175 2026.06.17 20:47 
 

I've been using project cent x for the past tow months and it has been working well with the proper setup.(setfile)The author is very accommodating and responsive to all inquiries. More power

J B
571
J B 2026.04.18 14:54 
 

Very responsive and helpful seller! EA seems solid but only in for 2 days yet.

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Diego Renard
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Diego Renard 2026.06.19 12:37 
 

Cent X tourne sur mon compte cent depuis le 19 mai, en continu, sans intervention manuelle. Sur le premier mois (19 mai au 17 juin), le compte est passé de 50 000 à 102 000 cents, avec 8 785 trades exécutés, 83,6% de positions gagnantes, et un drawdown maximal du solde contenu sous 10%. Le système a absorbé plusieurs séries de pertes consécutives sans casser. Le produit est honnête sur sa nature : un grid martingale optimisé pour compte cent, avec le profil de risque qui va avec. Pas de survente, pas de promesses irréalistes. À recommander pour ceux qui comprennent la mécanique grid et qui dimensionnent correctement leur capital. Bravo Marvin,

Marvin Alain Bernard Barthelemy
859
Reply from developer Marvin Alain Bernard Barthelemy 2026.06.23 18:05
Merci beaucoup pour votre avis et votre retour après un test en conditions réelles. Ravi de vous compter parmis mes clients 🤝
elmeruhs1175
34
elmeruhs1175 2026.06.17 20:47 
 

I've been using project cent x for the past tow months and it has been working well with the proper setup.(setfile)The author is very accommodating and responsive to all inquiries. More power

Marvin Alain Bernard Barthelemy
859
Reply from developer Marvin Alain Bernard Barthelemy 2026.06.23 18:05
Thank you very much for your positive review 🔥🙏
J B
571
J B 2026.04.18 14:54 
 

Very responsive and helpful seller! EA seems solid but only in for 2 days yet.

Marvin Alain Bernard Barthelemy
859
Reply from developer Marvin Alain Bernard Barthelemy 2026.06.23 18:05
Thank you very much 🙏
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