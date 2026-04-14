Project Cent X
- Experts
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Marvin Alain Bernard BarthelemyI am a passionate trader and algorithmic developer dedicated to creating automated trading solutions for MetaTrader 5.
- Version: 1.2
- Updated: 7 July 2026
- Activations: 10
I've been using project cent x for the past tow months and it has been working well with the proper setup.(setfile)The author is very accommodating and responsive to all inquiries. More power
Very responsive and helpful seller! EA seems solid but only in for 2 days yet.
Cent X tourne sur mon compte cent depuis le 19 mai, en continu, sans intervention manuelle. Sur le premier mois (19 mai au 17 juin), le compte est passé de 50 000 à 102 000 cents, avec 8 785 trades exécutés, 83,6% de positions gagnantes, et un drawdown maximal du solde contenu sous 10%. Le système a absorbé plusieurs séries de pertes consécutives sans casser. Le produit est honnête sur sa nature : un grid martingale optimisé pour compte cent, avec le profil de risque qui va avec. Pas de survente, pas de promesses irréalistes. À recommander pour ceux qui comprennent la mécanique grid et qui dimensionnent correctement leur capital. Bravo Marvin,
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