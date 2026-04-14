Project Cent X
- 专家
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Marvin Alain Bernard Barthelemy
- 版本: 1.2
- 更新: 7 七月 2026
- 激活: 10
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Project Cent X — 专为美分账户设计的网格交易EA
你一直在等待我……
我终于来了。
我是 Project Cent X，第一个专门为 MetaTrader 5 美分账户设计的网格交易系统。
我的目标很简单：
让交易者能够用 更小的资金 使用强大的 网格交易策略，同时保持 持续的交易活动。
我通过管理 交易篮子（basket）和网格仓位，利用市场的价格波动，创造频繁的盈利周期。
为美分账户而打造
我在 美分账户（Cent Account） 上表现最佳，因为我的网格逻辑可以以最优的方式运行。
建议最低资金：
150 美元（≈ 15,000 美分）
建议杠杆：
1:500
在这种配置下，我可以更高效地管理仓位，并保持稳定的交易循环。
我的交易方式
我不会依赖单笔交易的结果。
相反，我管理的是 交易篮子（Trade Baskets）。
我的流程非常简单：
• 我会先 打开一个初始仓位
• 如果市场走势不利，我会通过 网格系统增加仓位
• 我会 优化平均入场价格
• 当达到 篮子盈利目标 时，我会 同时关闭所有仓位
在关闭一个篮子之后，我会 立即开始新的交易周期。
我的核心功能
• 高级网格加仓引擎（Grid Averaging Engine）
• 篮子止盈系统（Basket Take Profit）
• BUY 和 SELL 独立交易周期
• 交易时间与交易日控制
• 点差过滤器，提高入场安全性
• 兼容所有 MT5 经纪商
• 支持多交易品种运行
我的交易理念
我关注的是 市场的波动，而不是预测市场方向。
与其试图预测市场上涨或下跌，我利用 价格波动和市场波动率 来创造稳定的交易机会。
这让我能够 持续运行并产生稳定的盈利周期。
重要信息
我使用的是 网格交易策略（Grid Strategy）。
与所有网格系统一样，为了长期稳定运行，需要 正确的账户配置 和 负责任的风险管理。
Cent X tourne sur mon compte cent depuis le 19 mai, en continu, sans intervention manuelle. Sur le premier mois (19 mai au 17 juin), le compte est passé de 50 000 à 102 000 cents, avec 8 785 trades exécutés, 83,6% de positions gagnantes, et un drawdown maximal du solde contenu sous 10%. Le système a absorbé plusieurs séries de pertes consécutives sans casser. Le produit est honnête sur sa nature : un grid martingale optimisé pour compte cent, avec le profil de risque qui va avec. Pas de survente, pas de promesses irréalistes. À recommander pour ceux qui comprennent la mécanique grid et qui dimensionnent correctement leur capital. Bravo Marvin,