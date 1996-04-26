Представляем CM EMA Trend Bars MT4, инновационный индикатор, разработанный специально для MetaTrader 4, который помогает трейдерам определять рыночные тренды с использованием экспоненциальных скользящих средних (EMA). Этот мощный инструмент идеально подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров, стремящихся улучшить свои торговые стратегии и воспользоваться рыночными движениями.

С CM EMA Trend Bars MT4 вы получаете конкурентное преимущество, получая своевременные торговые сигналы на основе ценового движения. Это позволяет вам принимать обоснованные решения, обеспечивая ваше преимущество в быстром темпе торговой среды.

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Ключевые особенности

Интеграция буфера: Открывает значения индикатора как доступные буферы, позволяя Expert Advisor использовать сигналы для автоматической торговли.

Быстрый и тестируемый: Основан на родном движке OnCalculate() MetaTrader, обеспечивая быструю обработку и полную совместимость со Стратегическим Тестером.

Всплывающие уведомления: Предоставляет всплывающие уведомления MetaTrader о сигнальных событиях, гарантируя, что вы никогда не упустите торговую возможность.

Push-уведомления: Отправляет мгновенные push-уведомления в ваше мобильное приложение для мониторинга сделок на ходу.

Уведомления по электронной почте: Предоставляет уведомления по электронной почте о сигнальных событиях, позволяя вам оставаться в курсе даже вдали от вашего торгового терминала.

Поддержка нескольких таймфреймов: Совместим со всеми стандартными таймфреймами MetaTrader, от M1 до MN, для гибких торговых стратегий.

Генерация сигналов: Использует EMA для измерения трендов, вызывая сигналы ПОКУПКИ, когда цена превышает EMA, и сигналы ПРОДАЖИ, когда она падает ниже.

Визуальный вывод: Отображает четкие цветные бары на графике, указывая на восходящие и нисходящие тренды с первого взгляда.

Производительность: Обеспечивает быструю обработку с минимальной задержкой, позволяя торговать в реальном времени без задержек.

Настройка: Имеет настраиваемые входные параметры, предоставляя гибкость для адаптации индикатора к вашему торговому стилю.

CM EMA Trend Bars MT4 является необходимым инструментом для трейдеров, использующих MetaTrader 4, позволяя эффективно анализировать тренды и принимать своевременные решения.

Вы также можете ознакомиться с версией MT5 этого продукта:

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