        Trend tier-профессиональный индикатор визуализации каналов, разработанный для быстрого анализа дневной структуры цены и удобного мониторинга ключевых уровней. Индикатор автоматически определяет текущий максимум и минимум торгового дня по таймфрейму M5 и строит две отдельные проекции (High и Low), которые можно настраивать отдельно по процентному и фиксированному сдвигу. Каждая проекция формирует набор уровней (уровни вверх/вниз), опциональные P1-линии и рамки, а также «overlay» — чёрные линии поверх основных для удобного визуального контроля и триггеров.

Две отдельные проекции (High / Low) с собственными параметрами процентов и фиксированного сдвига.

Overlay-линии (чёрные, толщина 3) рисуются поверх основных линий — идеальны для визуальных пересечений и алертов.


Система уведомлений: локальные Alerts и Push-уведомления с cooldown (по умолчанию 60 минут) для каждой overlay-линии. Формат сообщения: SYMBOL PRICE HH:MM.

