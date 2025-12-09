SMC Scalper MT4
- Indikatoren
- Zhilwan Hussein
- Version: 1.22
- Aktualisiert: 9 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Nur 5 Exemplare $49 nächster Preis wird $89 sein
Empfohlene Paare: XAUUSD, BTCUSD
Empfohlener Zeitrahmen: M15
Empfohlener Broker: ECN-Broker mit niedrigem oder ohne Spread
Der Smart Money SMC Breakout Indicator liefert präziseKauf-/Verkaufs-Ausbruchssignale, die auf dem Smart Money-Konzept basieren .
Er generiert automatisch3 Take-Profit-Levels und einSmart Stop-Loss-Level und hilft Händlern, Ein- und Ausstiege mit Klarheit zu verwalten.
Der Indikator enthält ein professionellesStatistik-Panel mit zwei wählbaren Themen (Schwarz/Weiß) und kann zur einfachen Platzierungan eine beliebige Stelle des Charts gezogen werden.
Der Indikator wurde sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Trader entwickelt und bietet eine klare Visualisierung, präzise Signale und leistungsstarke SMC-basierte Handelsmanagement-Tools.