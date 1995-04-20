SMC Scalper MT4

Indicador Crypto_Forex HTF Ichimoku para MT4. - O indicador Ichimoku é um dos indicadores de tendência mais poderosos. HTF significa Higher Time Frame (Quadro de Tempo Superior). - Este indicador é excelente para os traders de tendências, bem como em combinação com entradas de ação de preço. - O indicador HTF Ichimoku permite-lhe anexar Ichimoku de um período de tempo mais longo ao seu gráfico atual. - Tendência de alta - linha vermelha acima da azul (e ambas as linhas estão acima da nuvem) /